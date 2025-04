Mawari inicia una experiència d'IA a tota la ciutat al districte de Namba d'Osaka: com Osaka entra al futur

Què passaria si el vostre desplaçament diari es pogués transformar en una experiència digital interactiva? En una bulliciosa estació d'Osaka, els viatgers aviat poden trobar guies digitals en 3D en temps real com a part d'una nova iniciativa urbana. Mawari s'ha associat amb Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. i e-stadium Co., Ltd. per llançar Digital Entertainment City Namba, un projecte que integrarà avatars 3D impulsats per IA, realitat estesa (XR) i infraestructura física descentralitzada (DePIN) a tota la ciutat. La iniciativa desplegarà agents d'IA capaços d'oferir orientació turística i servei al client en espais públics mitjançant la transmissió en temps real en 3D i els dispositius informàtics de punta instal·lats a tota la xarxa de Nankai.





El projecte pretén transformar els espais de trànsit tradicionals en centres digitals interactius. En combinar AI, XR i DePIN, el nou ecosistema pretén donar suport a l'assistència multilingüe per als turistes i crear oportunitats d'ocupació flexibles per a treballadors remots i altres. Mawari, amb experiència en més de 50 projectes XR a tot el món, utilitzarà la seva tecnologia patentada per gestionar la transmissió de contingut digital d'alta qualitat alhora que redueix els requisits d'ample de banda.









Els agents locals subratllen que s'espera que el projecte millori el compromís urbà i millori l'experiència global dels espais públics. Nankai Electric Railway, un dels proveïdors de transport consolidats del Japó, està posicionant la iniciativa com una manera de modernitzar les seves estacions i els seus voltants. Meta Osaka i e-stadium aporten la seva experiència en desenvolupament regional i estratègia digital per ajudar a donar forma a la implementació del projecte.

Pensaments finals

El projecte Digital Entertainment City Namba marca un experiment notable per combinar experiències urbanes digitals i físiques a escala de tota la ciutat. Tot i que la iniciativa pot millorar la implicació dels usuaris i donar suport a les economies locals mitjançant serveis digitals innovadors, també convida a un escrutini acurat sobre la resiliència de la infraestructura i l'accessibilitat digital per a tots els ciutadans. Els observadors estaran interessats en veure com funciona aquest enfocament integrat com a model per al desenvolupament urbà futur.





Mawari, com a client principal d'aquesta col·laboració, subratlla el seu compromís d'impulsar els límits de la informàtica espacial. A partir d'un llegat de més de 50 projectes XR a tot el món, Mawari aprofita les seves solucions de computació d'avantguarda i la transmissió en temps real en 3D per forjar un paisatge urbà que combina la innovació digital amb la vida quotidiana. La inversió estratègica de la companyia en infraestructura descentralitzada no només té com a objectiu millorar la interacció pública mitjançant avatars d'IA realistes, sinó també establir un model replicable per a iniciatives de ciutat intel·ligent a nivell mundial. Aquesta empresa reafirma la visió de Mawari de fer que les experiències digitals immersives siguin accessibles, eficients i transformadores per a les comunitats d'Osaka.





No oblidis donar m'agrada i compartir la història!

Divulgació d'interessos creats: aquest autor és un col·laborador independent que publica a través del nostre programa de blocs empresarials . HackerNoon ha revisat la qualitat de l'informe, però les afirmacions aquí pertanyen a l'autor. #DYOR