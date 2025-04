Codi d'escriptura de Cypherpunks: Suelette Dreyfus i llibertat d'expressió

Els Cypherpunks són activistes de privadesa que defensen la llibertat d'expressió i apliquen eines criptogràfiques per protegir les nostres dades o fons, en el cas d'aquells que treballen amb criptomonedes i esforços relacionats. Per exemple, Satoshi Nakamoto és, per descomptat, un cypherpunk, i també és el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Més a prop d'aquest últim, també tenim Suelette Dreyfus, que es pot anomenar cypherpunk per dret propi.





Investigador, escriptor i acadèmic australià-nord-americà, Dreyfus té una llicenciatura del Barnard College de la Universitat de Columbia i un doctorat. de la Universitat de Monash. Ella és actualment professora sènior a la Universitat de Melbourne al Departament d'Informàtica i Sistemes d'Informació, on el seu treball explora la intersecció de la tecnologia i la societat . Els seus diversos camps de recerca inclouen la ciberseguretat, la privadesa digital, els sistemes de protecció de denunciants, l'educació electrònica i la salut.





També té formació en periodisme i és coautora de 'Underground: Tales of Hacking', un llibre innovador sobre la subcultura dels hackers escrit amb Julian Assange.

Underground: Tales of Hacking

Publicat l'any 1997, Underground submergeix els lectors en el món caòtic i estimulant de la pirateria informàtica a finals dels vuitanta i principis dels noranta, centrant-se en un grup eclèctic de pirates informàtics d'Austràlia, els EUA i el Regne Unit A través de la lent dels incidents reals, el llibre revela les gestes de personatges com el jove Mendandax, el jove Phoenix i el Regne Unit. Gandalf, entre d'altres.





Aquests pirates informàtics no només van jugar; es van infiltrar en xarxes importants com la xarxa de dades de defensa dels EUA (DDN) i Nortel (una empresa de telecomunicacions canadenca), fins i tot deixant la seva empremta en organitzacions globals. El capítol inicial explica l'atac del cuc WANK als sistemes DEC VMS (inclosos els de la NASA), un acte audaç de rebel·lió digital que va marcar el to de les històries d'obsessió i enginy que van seguir.





La creació d'Underground va ser una proesa en si mateixa. Suelette Dreyfus i Julian Assange colom profundament en més de 40.000 pàgines de documents, incloses intercepcions i registres judicials, realitzant més d'un centenar d'entrevistes amb pirates informàtics, advocats i forces de l'ordre. El resultat és una narració tan detallada i vívida que sembla ficció, tot i que cada esdeveniment es corrobora meticulosament. Des de l'evasió nerviosa de Par del Servei Secret fins a les connexions globals forjades en sistemes de taulers d'anuncis subterranis, les històries cobren vida amb una intensitat gairebé cinematogràfica.





La popularitat del llibre va demostrar la seva ressonància. Després de fer-lo disponible gratuïtament en línia l'any 2001, la demanda va ser tan alta que els servidors que l'allotjaven es van estavellar. En només dos anys , es va descarregar unes 400.000 vegades. Un documental de 2002, "In the Realm of the Hackers", va destacar les gestes de Phoenix i Electron, consolidant encara més Underground com a pedra angular en la història de la cibercultura. Ja sigui impresa, digital o en pantalla, la influència del llibre ha arribat a públics d'arreu del món.





Rubberhose (xifratge denegable)

A més del llibre, Dreyfus també va ser coautor d'una altra cosa amb Assange: el programa de xifratge denegable Rubberhose (o Marutukku). Per començar, hem de saber que el xifrat denegable és un concepte criptogràfic que permet als usuaris ocultar l'existència de dades xifrades. Introduït l'any 1996 pels criptògrafs Ran Canetti, Cynthia Dwork, Moni Naor i Rafail Ostrovsky, està dissenyat per protegir la privadesa fins i tot sota coacció.





Mitjançant aquest mètode, un usuari podria negar de manera plausible la presència d'informació sensible en un suport d'emmagatzematge. Per exemple, si algú demana accés a fitxers xifrats, l'usuari podria proporcionar una clau "señí" que reveli dades inofensives alhora que emmascara l'existència d'altres fitxers ocults. Aquest sistema assegurava que els adversaris no poguessin provar la presència o la quantitat d'informació xifrada sense la total cooperació de l'usuari.





Mànega de goma va ser publicat per Julian Assange, Suelette Dreyfus i Ralf Weinmann el 1997 per salvaguardar les dades sensibles dels activistes dels drets humans. El programa xifra els dispositius d'emmagatzematge i ofusca la presència de les dades dispersant fragments xifrats pel disc juntament amb dades de "palla" aleatòries. El nom és una referència a la "criptanàlisi de mànegues de goma", al·ludint amb humor a extreure claus de xifratge mitjançant la força (com quan es colpeja algú amb una mànega de goma). La seva idea bàsica és permetre als usuaris emmagatzemar diversos conjunts de dades, a cadascun d'ells accessible mitjançant una clau única, mentre que els adversaris desconeixen l'extensió total de les dades. Per exemple, els activistes podrien emmagatzemar fitxers d'engany com receptes mentre amaguen proves crítiques de violacions dels drets humans.





Dit això, tot i que va ser innovador al seu inici, Rubberhose està avui en gran mesura obsolet a causa dels avenços en la tecnologia de xifratge, l'augment de la potència de càlcul i les tècniques d'enfrontament més sofisticades. Tot i així, aquest programa es considera una fita històrica important en criptografia.

Pla per a la llibertat d'expressió

Dreyfus era membre del consell assessor de WikiLeaks, però els seus esforços per promoure la llibertat d'expressió no van acabar aquí. També és la fundadora i directora executiva de Pla per a la llibertat d'expressió , una ONG internacional dedicada a protegir la llibertat d'expressió per a tothom, i els denunciants en particular.





Un denunciant és algú que exposa actes il·legals, corrupció o activitats il·legals dins d'una organització, sovint per protegir l'interès públic o defensar la llibertat d'expressió. Qualsevol persona amb accés a informació privilegiada, com ara empleats, contractistes o parts interessades, pot ser un denunciant. Tanmateix, sovint són perseguits i amenaçats per això. Un gran exemple d'això va ser el cas d'Edward Snowden. Blueprint, entre altres activitats, ofereix protecció legal i premis anuals als denunciants de tot el món.









En proporcionar una biblioteca de recursos legals i impulsar reformes legals, aquesta organització sense ànim de lucre reforça el debat públic i capacita les persones per combatre la corrupció i la injustícia. L'organització posa èmfasi en la importància de la privadesa alhora que dóna suport a la transparència per a la responsabilitat institucional.





Per protegir les persones en risc, Blueprint també desenvolupa programari segur com Ricochet Refresh i Gosling, que permeten la comunicació anònima per a denunciants i activistes. També ofereix assessorament i formació a mida sobre seguretat digital, ajudant les persones a salvaguardar els seus drets i a parlar amb seguretat. Amb aquests esforços, Blueprint assegura que la llibertat d'expressió es mantingui protegida.

Fem un petit problema

Dreyfus és una d'aquelles persones que intenten lluitar per la privadesa però també pel canvi. Ha utilitzat les eines de programari disponibles o fins i tot ha creat de noves per avançar una mica més la civilització. Per citar-la :





“La civilització avança lentament i, tradicionalment, són els defensors dels drets humans, els acadèmics lliures de pensament i els activistes comunitaris els que la impulsen. La societat sovint es resisteix a aquests agulles posats amb prudència, i els magnats arrelats castiguen els que s'atreveixen a alterar l'statu quo. Etiqueten els activistes com a alborotadors o denunciants per justificar el seu mal ús. On hi ha injustícia, també ens agrada trastocar l'statu quo i donar suport als altres que volen fer el mateix. El nostre lema és 'Fem un petit problema' (...) No dubteu a fer-vos un petit problema vosaltres mateixos.”





En un món on lluitar contra la injustícia podria ser castigat, Obyte ofereix una potent eina per fer canvis. La seva naturalesa totalment descentralitzada elimina els intermediaris i els grans centres de poder, proporcionant als individus una veritable autonomia. De la mateixa manera que els activistes dels drets civils i els denunciants s'enfronten a la injustícia, Obyte permet a qualsevol persona per interrompre els sistemes establerts, lliure de censura o interferències.









Oferint, entre altres característiques, una criptomoneda descentralitzada, contractes intel·ligents , missatgeria xifrada i fins i tot una moneda de privadesa ( Blackbytes ), Obyte permet comunicacions i transaccions segures i anònimes, perfectes per a aquells que volen desafiar estructures opressores o simplement protegir el seu propi dret a la privadesa i la llibertat en línia.





L'absència de control centralitzat de la xarxa la converteix en una plataforma ideal per als activistes, els pensadors lliures i els usuaris mitjans per col·laborar, intercanviar idees i impulsar el progrés de la societat sense por de retribucions. Fem un petit problema!

