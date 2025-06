HackerNoon партнира с AIESEC в Нигерия, за да даде възможност на следващото поколение лидери на мисълта

Университетската система се втвърдява под собственото си тегло.Той продава обещанието за готовност за кариера, но учебните програми често изостават от нуждите на индустрията.В същото време безброй компании дават приоритет на уменията и да запазят възможностите зад произволните изисквания за опит.





Това е счупена система и в HackerNoon искаме да бъдем част от решението, като премахнем бариерите за влизане и овластяваме следващото поколение технологи.





Затова сме развълнувани да обявим новото си партньорство сAIESEC в Нигерия— неправителствена организация, ръководена от младежи, която развива лидерски потенциал сред младите хора.Заедно създаваме платформа за млади професионалисти, които да изследват технологичната индустрия, да изострят уменията си за писане и да се установят като нововъзникващи лидери на мисълта.





„Това партньорство е в съответствие с нашата мисия да направим публикуването на технологии по-достъпно, особено за нововъзникващите таланти“, казва Дейвид Смук, основател и главен изпълнителен директор на HackerNoon. „Чрез сътрудничество с AIESEC в Нигерия, ние помагаме на следващото поколение технологи да споделят своите прозрения, да изграждат доверие и да достигнат до глобална аудитория.“

Through this partnership, AIESECers will gain:

Editorial Support AIESECers can publish stories on HackerNoon anytime, and for the duration of this partnership, they’ll get priority access to HackerNoon’s editorial team, who will provide guidance on keyword research, search engine optimization, self-promotion, and other necessary skills for successful blogging.







Dedicated Profile Pages Each AIESECer will have their own Профил на хакерската страница —personal real estate on HackerNoon that automatically curates published stories, drafts, highlights, and linked social accounts in one place. A digital portfolio, if you will.



Amplified visibility on all published stories Every article published by an AIESECer will be distributed through HackerNoon’s social channels and newsletters. Top stories will be featured on the homepage and in The HackerNoon Newsletter, which goes out to tens of thousands of subscribers daily.



on all published stories Специална страница с таг #aiesec-scholars, където ще бъдат поместени всички истории, написани от AIESECers, което улеснява достъпа и ангажирането с приноса на общността в обширния репозиторий на HackerNoon.





Access to HackerNoon’s Writing Contest AIESECers, like every member of HackerNoon’s growing community, will be able to participate in all active HackerNoon Writing Contests for a chance to win cash prizes for their work!



Мерси Джейкъб, Country Director на AIESEC в Нигерия, коментира партньорството и казва: „Това партньорство отваря врати за младите хора в AIESEC Нигерия да разширят гласа си на световната сцена, за да постигнат промяна.

Ние сме развълнувани да приветстваме нова вълна от писатели от AIESEC в Нигерия в общността на HackerNoon.





Да създадем бъдещето – заедно!