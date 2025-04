Mawari Pioneers City-Wide AI Experience in Osaka's Namba District: Як Осака ўваходзіць у будучыню

Што, калі ваша штодзённая паездка можа ператварыцца ў інтэрактыўны лічбавы вопыт? На ажыўленым вакзале Осакі пасажыры неўзабаве могуць сутыкнуцца з 3D-лічбавымі гідамі ў рэальным часе ў рамках новай гарадской ініцыятывы. Mawari супрацоўнічае з Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. і e-stadium Co., Ltd., каб запусціць Digital Entertainment City Namba, праект, які будзе аб'ядноўваць 3D-аватары на базе AI, пашыраную рэальнасць (XR) і дэцэнтралізаваную фізічную інфраструктуру (DePIN) па ўсім горадзе. У рамках гэтай ініцыятывы будуць задзейнічаны агенты штучнага інтэлекту, здольныя прадастаўляць рэкамендацыі для турыстаў і абслугоўваць кліентаў у грамадскіх месцах з выкарыстаннем 3D-трансляцыі ў рэжыме рэальнага часу і краявых вылічальных прылад, устаноўленых па ўсёй сетцы Nankai.





Праект накіраваны на пераўтварэнне традыцыйных транзітных прастор у інтэрактыўныя лічбавыя хабы. Камбінуючы AI, XR і DePIN, новая экасістэма імкнецца падтрымліваць шматмоўную дапамогу для турыстаў і ствараць гібкія магчымасці працаўладкавання для аддаленых работнікаў і іншых. Кампанія Mawari, якая мае вопыт больш чым 50 праектаў XR па ўсім свеце, будзе выкарыстоўваць сваю запатэнтаваную тэхналогію для кіравання высакаякаснай струменевай перадачай лічбавага кантэнту пры зніжэнні патрабаванняў да прапускной здольнасці.









Мясцовыя зацікаўленыя бакі падкрэсліваюць, што чакаецца, што праект павысіць узаемадзеянне гарадоў і палепшыць агульнае ўражанне ад грамадскіх прастор. Nankai Electric Railway, адзін з даўніх транспартных пастаўшчыкоў Японіі, пазіцыянуе ініцыятыву як спосаб мадэрнізацыі сваіх станцый і прылеглых тэрыторый. Meta Osaka і e-stadium уносяць свой вопыт у рэгіянальнае развіццё і лічбавую стратэгію, каб дапамагчы ў рэалізацыі праекта.

Заключныя думкі

Праект Digital Entertainment City Namba адзначае прыкметны эксперымент па спалучэнні лічбавага і фізічнага гарадскога вопыту ў маштабе ўсяго горада. Нягледзячы на тое, што гэтая ініцыятыва можа палепшыць узаемадзеянне карыстальнікаў і падтрымаць мясцовую эканоміку з дапамогай інавацыйных лічбавых сэрвісаў, яна таксама патрабуе ўважлівага вывучэння ўстойлівасці інфраструктуры і лічбавай даступнасці для ўсіх грамадзян. Назіральнікі будуць зацікаўлены ў тым, як гэты інтэграваны падыход выступае ў якасці мадэлі будучага гарадскога развіцця.





Mawari, выступаючы ў якасці асноўнага кліента ў гэтым супрацоўніцтве, падкрэслівае сваю прыхільнасць рассоўваць межы прасторавых вылічэнняў. Абапіраючыся на спадчыну з больш чым 50 праектаў XR па ўсім свеце, Mawari выкарыстоўвае свае перадавыя вылічальныя рашэнні і 3D-трансляцыю ў рэальным часе, каб стварыць гарадскі ландшафт, які спалучае лічбавыя інавацыі з паўсядзённым жыццём. Стратэгічныя інвестыцыі кампаніі ў дэцэнтралізаваную інфраструктуру накіраваны не толькі на паляпшэнне грамадскага ўзаемадзеяння праз рэалістычныя аватары штучнага інтэлекту, але і на стварэнне мадэлі для ініцыятыў разумных гарадоў ва ўсім свеце. Гэта прадпрыемства яшчэ раз пацвярджае бачанне Mawari аб тым, каб зрабіць захапляльны лічбавы вопыт даступным, эфектыўным і трансфармацыйным для суполак па ўсёй Асацы.





Раскрыццё матэрыяльных інтарэсаў: гэты аўтар з'яўляецца незалежным удзельнікам, які публікуе праз наш Праграму для вядзення бізнес-блогаў . HackerNoon праверыў справаздачу на прадмет якасці, але прэтэнзіі належаць аўтару. #ДЫОР