ለዘለአለም ጦርነት Bitcoin 'ከእንግዲህ አይበልጥም' ሊል ይችላል?

በየጊዜው፣ እዚህ እና እዚያ ባሉ ልጥፎች ላይ እሰናከላለሁ።
እና ምን ታውቃለህ? እኔ ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው የምመለከተው። ለምን፧ ምክንያቱም አርበኛ እንደመሆኔ “በስሜት ተቸግሬአለሁ” (Star Trek) እና ከሁሉም በላይ፡-
በደንብ ሳንመረምር ይህ ከምኞት ያለፈ ነገር አይደለም።
በመጀመሪያ፣ ፊያትን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ እንደሚቻል ከማሳመን ይልቅ ምድር ጠፍጣፋ እንደሆነ ሰዎችን ማሳመን የበለጠ ስኬት ይኖርዎታል።
" የ
ግን በተመሳሳይ ጊዜ:
"አይኤምኤፍ ጉዲፈቻ በጣም በፍጥነት ሊከሰት እንደሚችል አምኗል cryptocurrency ስጋቶች በሥራ ላይ ባለው የፋይናንስ ሥርዓት ላይ መሻሻል ባለባቸው አገሮች . ለምሳሌ፣ ብዙ ዩክሬናውያን እ.ኤ.አ. በ2022 ከሩሲያ ወረራ ሸሽተው ወደ ክሪፕቶፕ ተቀየሩ። ያለ cryptocurrency ብዙዎች በሕይወት ለመኖር ገንዘብ ላይኖራቸው ይችላል ። ("
ተመልከት፣ ይህን የጥፋተኝነት ጨዋታ መጫወት በፍጹም አልወድም። ምን? ክሪፕቶ ፍፁም አይደለችም ግን አንተም አይደለህም የኔ ውድ ፊያት። ለዚህም ነው ይህ የተለየ የግሪክ አፈ ታሪክ ንጽጽር የቀደመውን መከራከሪያ ሚዛን ለመጠበቅ ጠቃሚ የሆነው።
ተለዋዋጭነት የአቺለስ ተረከዝ የ Bitcoin ወይም ሌላ ማንኛውም cryptocurrency ከሆነ ተመሳሳይ ድክመት “የ fiat ገንዘብ ሥርዓት በገንዘብ ፍላጎት ላይ ጥገኛ ነው ። ታሪክ እንደሚያሳየው የገንዘብ ፍላጎት በአንፃራዊነት የሚቀረው በገንዘቡ ላይ ከፍተኛ እምነት ሲኖር ነው ፣ ይህም ማለት ሰዎች የገንዘባቸው የመግዛት አቅም ይቀንሳል ወይም ይወድማል ብለው አይጨነቁም። ከዚህ ግንዛቤ አንፃር፣ ክልሎች እና ማዕከላዊ ባንኮቻቸው የፋይት ገንዘብ ስርዓትን ለእነሱ ድጋፍ ለማድረግ እንዴት እንደሚፈልጉ ግልጽ ነው። ቀዳሚ ስልታቸው ቅዠትን መፍጠር እና ህዝቡን በማታለል ቁጥጥር እና ተፅእኖ እንዲኖር ማድረግን ያካትታል። ለምሳሌ ሰዎች የ2 በመቶ የዋጋ ግሽበት “የተረጋጋ ገንዘብ” ጋር ይመሳሰላል የሚለውን ትረካ ብዙውን ጊዜ ይመገባሉ፤ ይህ አባባል በተፈጥሮው ውሸት ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ የ2-በመቶ የዋጋ ግሽበት የገንዘብን የመግዛት አቅም በየዓመቱ 2 በመቶ ያወድማል።
እምነት ማጣት = ፊያት አልፏል
የገንዘብ ፍላጎት አሁን የ crypto ፍላጎት ነው፡-
"በ 2018 እና 2020 መካከል ያለው አለምአቀፍ የተጠቃሚ መሰረት በ190 በመቶ ገደማ ጨምሯል ፣ በ2022 የበለጠ ለማፋጠን ብቻ። በአለም አቀፍ የ Cryptocurrencies ገበያ ውስጥ ያለው የታቀደ ገቢ በ2024 US$56.7bn ይደርሳል ተብሎ ይገመታል።" (ምንጭ፡ ስታቲስታ)
ለአንተ ሞቃታማ ማር ከእንግዲህ ገንዘብ የለም!
Bitcoin ግዛ! ጦርነቶችን ይከላከሉ! በሚያሳዝን ሁኔታ, ያን ያህል ቀላል አይደለም.
“የዩክሬን መንግስት በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ሩሲያ የአውሮፓን ሀገር ከወረረች በኋላ ከ60 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር በ crypto በስጦታ የተበረከተ የጦር መሳሪያ፣ ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎች (UAVs፣ ድሮኖች በመባል የሚታወቁት) እና ዲጂታል ጠመንጃዎች ገዝቷል ። በአዲስ የወጪ ክፍፍል”
"እኛ (የዲጂታል ሚኒስቴሩ) cryptoን ቀይረን ወደ መከላከያ ሚኒስቴራችን ልከናል. አንድ ነገር (ገዳይ የጦር መሳሪያዎች) እንደሚያስፈልጋቸው ወሰኑ. እኛ ጦርነት ላይ ነን እና በተቻለ መጠን እራሳችንን መከላከል እንችላለን . " ምክትል ሚኒስትር አሌክስ ቦርንያኮቭ ገዳይ ያልሆኑ የጦር መሳሪያዎችን በ crypto ልገሳ ብቻ እንደሚገዙ ለቀደመው መግለጫ ሲጠየቅ ምላሽ ሰጥተዋል።
ሌላኛው ወገን በተቻለ መጠን ተመሳሳይ ነገር አያደርግም ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው።
“የሩሲያ ትልቁ የጥቃቅን ጦር መሳሪያ አምራች ካላሽኒኮቭ ኮንሰርን የዩክሬን ጦርን ለመከላከል በጣም ውጤታማ ከሆኑ የጦር መሳሪያዎች መካከል አንዱ ለሆኑ ድሮኖች የኤሌክትሪክ ክፍሎች ያስፈልጉ ነበር። ኮንትሮባንድ አድራጊው አንድሬ ዘቬሬቭ እ.ኤ.አ. በ2022 መገባደጃ ላይ ትዕዛዝ ወደ ሆንግ ኮንግ ኤሌክትሮኒክስ አከፋፋይ ወሰደ። ዩኤስ እንደዚህ አይነት ስምምነቶችን ለማቋረጥ እየሞከረ ነበር ፣ እና ማዕቀብ ጠንቃቃ የሆኑ የቻይና ባንኮች እንኳን ከሩሲያ ክፍያዎችን እየከለከሉ ነበር። መፍትሄው፡ ዜቬሬቭ ከካላሽንኮቭ ወደ አቅራቢው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ገንዘቦችን ለማስተላለፍ በቴተር፣ cryptocurrency ተጠቀመ። ”
በቴሌግራም ቻት ላይ "እርስ በርስ ለማጥፋት የሚፈልጉትን ሁሉ እናደርሳለን" ሲል ጽፏል . ክፍያው “በእርግጥ በ crypto” ነበር።
የ Bitcoin ስታንዳርድ ለዘለአለም ጦርነት መፍትሄ ነው። ግን ወደፊት ምን ያህል ሩቅ ነው? እስከዚያው ድረስ ግን አሁንም ልንረዳው የምንችለው ጥልቅ የሰው ልጅ ተፈጥሮአችን ነው።
“ያለ አካላዊ ንብረቶች፣ ይህ ያልተማከለ ዲጂታል ገንዘብ ለመንግስት ቁጥጥር የተጋለጠ አይደለም፣ እና ተጠቃሚዎቹ ይዞታቸውን ለማዋል ፍቃድ አያስፈልጋቸውም። እንዲሁም "ከመቼውም ጊዜ የተፈለሰፈው በጣም ከባዱ ገንዘብ ነው" ሲል አሞስ ጽፏል፣ ምክንያቱም የBitcoin ቋሚ የ21 ሚሊዮን ዩኒት አቅርቦት በሶፍትዌሩ ውስጥ ስለሚቀመጥ። ከዚህ በፊት "ከዚህ በላይ ሊፈጠር የማይችል የገንዘብ አይነት ማምጣት የማይቻል ሆኖ ተገኝቷል" ይህም ቢትኮይን "የፍፁም እጥረት የመጀመሪያ ምሳሌ" ያደርገዋል። ሟቹ ኢኮኖሚስት ጁሊያን ሲሞን የሰው ጊዜ በእውነት የተገደበ ሀብት መሆኑን ሲመለከት አሞስ በቁጭት ተናግሯል፣ እሱ ትክክል ነበር ምክንያቱም Bitcoin ገና ስላልተፈጠረ ።
አሁን፣ ቢትኮይን መፈልሰፍ ብቻ ሳይሆን በሰፊው እና በፍጥነት ተቀባይነትን አግኝቷል። ሆኖም ግን፣ ዘላለማዊ ጦርነት ይቋረጣል እና ይከላከላል ማለት አንችልም።
የምስል የቅጂ መብት፡ streetcyber_art፣ ባርሴሎና