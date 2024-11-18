比特币能够对永久的战争说“不再”吗？

我时不时地会偶然看到这样的帖子：













你知道吗？我只是视而不见。为什么？因为作为一名老兵，我“情感上受到了伤害”（《星际迷航》），更重要的是：





如果不进行深入分析，这只不过是一厢情愿的想法。





首先，说服人们地球是平的比说服他们完全消除法令是可能的更容易。





“这 国际货币基金组织（IMF） “由于价格波动，不建议在当前情况下采用加密货币作为主要国家货币。此外，该组织认为应解决宏观金融稳定风险和缺乏消费者保护的问题。”





但与此同时：





“IMF 确实承认，在加密货币风险改善现有金融体系的国家，采用加密货币的可能性最大。例如，许多乌克兰人在 2022 年逃离俄罗斯入侵后转向加密货币。如果没有加密货币，许多人可能没有钱生存。” (“ 全球金融稳定报告、新冠疫情、加密货币和气候：应对挑战性转型 ”，第 52 页）





听着，我一点也不喜欢玩这种指责游戏。什么？加密货币并不完美，但你也不完美，我亲爱的法币。这就是为什么这个特定的希腊神话类比可以派上用场来平衡前面的论点。





如果说波动性是比特币或其他加密货币的致命弱点，那么法定货币体系的同样弱点就在于它对货币需求的依赖。历史表明，当人们对货币的信任度较高时，对货币的需求就会保持相对稳定，这意味着人们不担心其货币的购买力会下降或被摧毁。从这一角度来看，各国及其央行如何寻求对自身有利的法定货币体系就一目了然了。他们的主要策略是制造幻想、欺骗民众，以保持控制和影响力。例如，人们经常被灌输这样的说法：2% 的通胀率等同于“货币稳定”——当然，这种说法本质上是错误的。事实上，2% 的通胀率每年会使货币的购买力摧毁 2%。





缺乏信任=法定货币已成为过去





对货币的需求现在就是对加密货币的需求：





“2018 年至 2020 年间，加密货币的全球用户群增长了近 190% ，2022 年的增长速度将进一步加快。预计 2024 年全球加密货币市场的收入将达到 567 亿美元。”（来源：Statista）





亲爱的，你这个战争贩子，再也没有钱了！

















比特币朋友们，请当心——凡事都有两端

购买比特币！停止资助战争！不幸的是，事情没那么简单。





“一位官员在一份新的支出明细表中透露，乌克兰政府购买了武器、无人驾驶飞行器 (UAV，俗称无人机) 和数字步枪瞄准镜以及非致命工具，其中部分资金来自俄罗斯在今年早些时候入侵这个欧洲国家后捐赠的 6000 万美元加密货币。”





“我们（数字部）将加密货币转换为数字货币并将其发送给国防部。他们决定需要一些东西（致命武器）。我们正在打仗，我们可以用一切可能的手段来保卫自己，”当被问及之前的声明时，副部长亚历克斯·博尼亚科夫（Alex Bornyakov）回答道，他们只会通过加密货币捐赠购买非致命武器。





如果认为对方不会用尽一切办法做同样的事情，那就太天真了。





“俄罗斯最大的小型武器制造商卡拉什尼科夫集团需要无人机的电子零件，而无人机是对抗乌克兰装甲部队最有效的武器之一。走私者安德烈·兹维列夫将 2022 年末的订单交给了香港的一家电子产品分销商。美国试图切断此类交易，甚至对制裁持谨慎态度的中国银行也在阻止俄罗斯的付款。解决方案：兹维列夫使用加密货币 Tether 将数百万美元的资金从卡拉什尼科夫转移到其供应商。 ”





他在 Telegram 聊天中写道：“我们将提供你们消灭彼此所需的一切。”付款“当然最好使用加密货币”。





比特币标准是解决永久战争的方案。但是，它距离我们还有多久？与此同时，我们仍然需要处理人类本性中存在的严重缺陷。

















“由于没有实物属性，这种去中心化的数字货币不易受到国家控制，其用户也无需获得许可即可使用其持有的货币。它也是‘有史以来最难发明的货币’，”Ammous 写道，因为比特币的固定供应量为 2100 万个单位，并被编码到软件中。此前，“事实证明，不可能想出一种无法创造更多货币的形式”，这使得比特币成为“绝对稀缺的第一个例子”。已故经济学家 Julian Simon 曾说过，人类的时间是唯一真正有限的资源，Ammous 曾打趣道，他之所以正确，是因为比特币尚未被发明。”





如今，比特币不仅被发明出来，而且被广泛而迅速地接受。然而，我们并不能说战争就此永远被终止和避免了。





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