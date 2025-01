¿Puede Bitcoin decir 'No más' a la guerra eterna?

De vez en cuando me encuentro con publicaciones como éstas aquí y allá:













¿Y saben qué? Yo simplemente miro hacia otro lado. ¿Por qué? Porque como veterano estoy "emocionalmente comprometido" (Star Trek) y, lo que es más importante:





Sin un análisis profundo, esto no es más que una ilusión.





En primer lugar, tendrías más éxito convenciendo a la gente de que la Tierra es plana que convenciéndola de que es posible eliminar por completo el dinero fiduciario.





"El Fondo Monetario Internacional (FMI) “Recomienda no adoptar criptomonedas como moneda nacional principal en su estado actual debido a la volatilidad de los precios . Además, la organización considera que deben abordarse los riesgos de estabilidad macrofinanciera y la falta de protección al consumidor”.





Pero, al mismo tiempo:





“El FMI reconoce que es más probable que la adopción se produzca más rápidamente en los países donde los riesgos de las criptomonedas suponen una mejora del sistema financiero vigente . Por ejemplo, muchos ucranianos recurrieron a las criptomonedas tras huir de la invasión rusa en 2022. Sin las criptomonedas, muchos podrían no haber tenido el dinero para sobrevivir ”. Informe sobre estabilidad financiera mundial, Covid-19, criptomonedas y clima: cómo afrontar transiciones difíciles , página 52)





Mira, no me gusta jugar a este juego de culpas en absoluto. ¿Qué? Las criptomonedas no son perfectas, pero tú tampoco lo eres, mi querido fiat. Es por eso que esta analogía particular de la mitología griega resulta útil para contrarrestar el argumento anterior.





Si la volatilidad es el talón de Aquiles de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, entonces la misma debilidad “del sistema de dinero fiduciario radica en su dependencia de la demanda de dinero . La historia demuestra que la demanda de dinero se mantiene relativamente estable cuando hay un alto nivel de confianza en la moneda , lo que significa que la gente no está preocupada de que el poder adquisitivo de su dinero disminuya o se destruya. Teniendo en cuenta esta perspectiva, está claro cómo los estados y sus bancos centrales buscan manejar el sistema de dinero fiduciario a su favor. Su estrategia principal implica crear ilusiones y engañar a la población para mantener el control y la influencia. Por ejemplo, a la gente a menudo se le alimenta con la narrativa de que la inflación del 2 por ciento equivale a “dinero estable”, una afirmación que, por supuesto, es inherentemente falsa. En realidad, una tasa de inflación del 2 por ciento destruye el poder adquisitivo del dinero en un 2 por ciento cada año”.





Falta de confianza = Fiat es cosa del pasado





La demanda de dinero ahora es demanda de criptomonedas:





“La base de usuarios globales de criptomonedas aumentó casi un 190 por ciento entre 2018 y 2020 , y se acelerará aún más en 2022. Se estima que los ingresos proyectados en el mercado de criptomonedas a nivel mundial alcanzarán los 56.700 millones de dólares en 2024”. (Fuente: Statista)





¡No más dinero para ti, cariño belicista!

















Tengan cuidado, amigos de Bitcoin: cada palo tiene dos extremos

¡Compren Bitcoin! ¡Desfinancien las guerras! Lamentablemente, no es tan sencillo.





“El gobierno de Ucrania compró armas, vehículos aéreos no tripulados (UAV, más conocidos como drones) y miras digitales para rifles, además de herramientas no letales, con parte de los 60 millones de dólares en criptomonedas donados después de que Rusia invadiera la nación europea a principios de este año , reveló un funcionario en un nuevo desglose de gastos”.





"Nosotros (el Ministerio Digital) convertimos las criptomonedas y las enviamos a nuestro Ministerio de Defensa. Decidieron que necesitaban algo (armas letales). Estamos en guerra y podemos defendernos con todos los medios posibles ", respondió el viceministro Alex Bornyakov cuando se le preguntó sobre la declaración anterior de que solo comprarían armas no letales a través de donaciones de criptomonedas .





Sería ingenuo pensar que la otra parte no haría lo mismo por todos los medios posibles.





“El mayor fabricante de armas pequeñas de Rusia, Kalashnikov Concern, necesitaba piezas eléctricas para drones que han sido unas de las armas más eficaces contra los blindados ucranianos. El contrabandista, Andrey Zverev, llevó el pedido de finales de 2022 a un distribuidor de productos electrónicos de Hong Kong. Estados Unidos estaba tratando de cortar esos acuerdos , e incluso los bancos chinos, recelosos de las sanciones, estaban bloqueando los pagos procedentes de Rusia. La solución: Zverev utilizó tether, la criptomoneda, para transmitir millones de dólares de fondos de Kalashnikov a su proveedor”.





“Les entregaremos todo lo que necesiten para exterminarse entre ustedes”, escribió en un chat de Telegram . El pago se realizó “idealmente con criptomonedas, por supuesto”.





El estándar Bitcoin es la solución a las guerras eternas. Pero, ¿cuán lejos está en el futuro? Mientras tanto, todavía tenemos que lidiar con nuestra naturaleza humana profundamente defectuosa.

















“Sin propiedades físicas, este dinero digital descentralizado no es susceptible al control estatal y sus usuarios no necesitan permiso para gastar sus tenencias. También es “el dinero más difícil jamás inventado”, escribe Ammous, ya que el suministro fijo de 21 millones de unidades de Bitcoin está codificado en el software. Anteriormente, “resultó imposible idear una forma de dinero de la que no se pueda crear más”, lo que convierte a Bitcoin en el “primer ejemplo de escasez absoluta”. Cuando el difunto economista Julian Simon observó que el tiempo humano es el único recurso verdaderamente limitado, Ammous bromeó que solo tenía razón porque Bitcoin aún no se había inventado ”.





Hoy en día, no sólo se está inventando Bitcoin, sino que también se está aceptando amplia y rápidamente. Sin embargo, no podemos decir que las guerras se terminarán y se evitarán para siempre.





Derechos de autor de la imagen: streetcyber_art, Barcelona