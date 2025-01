Voiko Bitcoin sanoa "ei enää" ikuiselle sodalle?

Aina silloin tällöin törmään tällaisiin postauksiin siellä täällä:













Ja tiedätkö mitä? Katson vain toiseen suuntaan. Miksi? Koska veteraanina olen "emotionaalisesti kompromissi" (Star Trek), ja mikä vielä tärkeämpää:





Ilman perusteellista analysointia tämä ei ole muuta kuin toiveajattelua.





Ensinnäkin onnistuisit enemmän vakuuttamaan ihmiset siitä, että maa on litteä, kuin vakuuttamalla heidät siitä, että fiat on mahdollista eliminoida kokonaan.





"The Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) suosittelee , ettei kryptovaluuttaa oteta nykyisessä tilassaan päävaluuttana hintojen epävakauden vuoksi . Lisäksi organisaatio katsoo, että makrotaloudellisen vakauden ja kuluttajansuojan puutteen riskeihin tulisi puuttua.





Mutta samalla:





"IMF myöntää, että käyttöönotto tapahtuu todennäköisimmin nopeammin maissa, joissa kryptovaluuttariskit ovat parannus olemassa olevaan rahoitusjärjestelmään . Esimerkiksi monet ukrainalaiset kääntyivät kryptovaluuttaan paenessaan Venäjän hyökkäystä vuonna 2022. Ilman kryptovaluuttaa monilla ei ehkä olisi ollut rahaa selviytyä . (" Maailmanlaajuinen rahoitusvakausraportti, Covid-19, krypto ja ilmasto: navigointi haastavissa siirtymävaiheissa ", sivu 52)





Katsos, en pidä tämän syyttelypelin pelaamisesta ollenkaan. Mitä? Krypto ei ole täydellinen, mutta et sinäkään, rakas fiat. Siksi tämä kreikkalaisen mytologian analogia on hyödyllinen vastapainona edelliselle väitteelle.





Jos volatiliteetti on Bitcoinin tai minkä tahansa muun kryptovaluutan akilleen kantapää , niin sama fiat-rahajärjestelmän heikkous piilee sen riippuvuudessa rahan kysynnästä . Historia osoittaa, että rahan kysyntä pysyy suhteellisen vakaana, kun valuuttaan luotetaan korkealla tasolla , mikä tarkoittaa, että ihmiset eivät ole huolissaan siitä, että heidän rahojensa ostovoima heikkenee tai tuhoutuu. Tämän näkemyksen perusteella on selvää, kuinka valtiot ja niiden keskuspankit pyrkivät käsittelemään fiat-rahajärjestelmää omaksi edukseen. Heidän ensisijainen strategiansa on luoda illuusioita ja huijata väestöä hallinnan ja vaikutusvallan säilyttämiseksi. Esimerkiksi ihmisille ruokitaan usein narratiivia, että 2 prosentin inflaatio vastaa "vakaata rahaa" - väite, joka on tietysti luonnostaan väärä. Todellisuudessa 2 prosentin inflaatio tuhoaa rahan ostovoiman 2 prosentilla joka vuosi.





Luottamuksen puute = Fiat on mennyt





Rahan kysyntä on nyt krypton kysyntää:





"Kryptovaluuttojen maailmanlaajuinen käyttäjäkunta kasvoi lähes 190 prosenttia vuosien 2018 ja 2020 välillä , mutta kiihtyi entisestään vuonna 2022. Maailmanlaajuisen kryptovaluuttamarkkinoiden ennustetun liikevaihdon arvioidaan nousevan 56,7 miljardiin dollariin vuonna 2024." (Lähde: Statista)





Ei enää rahaa sinulle, lämpimämpi kulta!

















Ole (A)ware Bitcoin Friends - Jokaisella kepillä on kaksi päätä

Osta Bitcoin! Selvitä sodat! Valitettavasti se ei ole niin yksinkertaista.





"Ukrainan hallitus osti aseita, miehittämättömiä ilma-ajoneuvoja (UAV, joka tunnetaan paremmin droneina) ja digitaalisia kiikaritähtäimiä, ei-tappavien työkalujen lisäksi osan 60 miljoonan dollarin kryptolahjoituksista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Euroopan valtioon aiemmin tänä vuonna , virkamies paljasti. menojen uudessa erittelyssä."





"Me (digitaaliministeriö) muunsimme krypton ja lähetimme sen puolustusministeriöllemme. He päättivät, että he tarvitsevat jotain (tappavia aseita). Olemme sodassa ja voimme puolustaa itseämme kaikin mahdollisin keinoin ", apulaisministeri Alex Bornyakov vastasi, kun kysyttiin aikaisemmasta lausunnosta, jonka mukaan he ostaisivat vain ei-tappavia aseita kryptolahjoitusten kautta .





Olisi naiivia ajatella, ettei toinen puoli tekisi samoin kaikin mahdollisin keinoin.





”Venäjän suurin pienaseiden valmistaja Kalashnikov-konserni tarvitsi sähköosia droneihin, jotka ovat olleet tehokkaimpia aseita Ukrainan panssaria vastaan. Salakuljettaja Andrey Zverev vei vuoden 2022 lopulla tehdyn tilauksen hongkongilaiselle elektroniikkajakelijalle. Yhdysvallat yritti katkaista tällaiset sopimukset , ja jopa pakotteita harkitsevat kiinalaiset pankit estivät maksuja Venäjältä. Ratkaisu: Zverev käytti Tetheriä, kryptovaluuttaa, välittääkseen miljoonia dollareita varoja Kalashnikovilta toimittajalleen. ”





"Toimitamme kaiken, mitä tarvitset toistemme tuhoamiseksi", hän kirjoitti Telegram-chatissa . Maksu oli "ihanteellisessa tapauksessa kryptolla, tietysti".





Bitcoin-standardi on ratkaisu ikuisiin sotiin. Mutta kuinka kaukana se on tulevaisuudessa? Sillä välin meillä on edelleen syvästi puutteellinen ihmisluontomme käsiteltävänä.

















”Ilman fyysisiä ominaisuuksia tämä hajautettu digitaalinen raha ei ole valtion hallinnassa, eivätkä sen käyttäjät tarvitse lupaa käyttää omistustaan. Se on myös "vaikein koskaan keksitty raha", Ammous kirjoittaa, koska Bitcoinin kiinteä 21 miljoonan yksikön tarjonta on koodattu ohjelmistoon. Aikaisemmin "osoitti mahdottomaksi keksiä sellaista rahamuotoa, jota ei voida luoda enempää", mikä tekee bitcoinista "ensimmäisen esimerkin absoluuttisesta niukkuudesta". Kun edesmennyt taloustieteilijä Julian Simon huomautti, että ihmisaika on ainoa todella rajallinen resurssi, Ammous vitsaili, hän oli vain oikeassa , koska Bitcoinia ei ollut vielä keksitty .





Nyt Bitcoinia ei vain keksitä, vaan se myös hyväksytään laajalti ja nopeasti. Emme kuitenkaan voi sanoa, että ikuinen sota olisi lopetettu ja estetty.





