Bitcoin hemişelik söweşe 'Indi ýok' diýip bilermi?

Ilki bilen, adamlary fieriň düýbünden ýok edip boljakdygyna ynandyrmakdan has ýeriň tekizdigine ynandyrmakda has köp üstünlik gazanarsyňyz.





“ Halkara Pul Gaznasy (HPG) Bahalaryň üýtgemegi sebäpli häzirki ýagdaýynda esasy milli walýuta hökmünde cryptocurrency kabul etmegi maslahat berýär. Mundan başga-da, gurama makro-maliýe durnuklylygy we sarp edijileriň goragynyň bolmazlygy töwekgelçiligini çözmelidigini duýýar. "





“Halkara Pul Gaznasy , cryptocurrency töwekgelçiliginiň maliýe ulgamyny gowulandyrýan ýurtlarda ogullyga alynmagynyň has çalt ýüze çykjakdygyny kabul edýär . Mysal üçin, 2022-nji ýylda ruslaryň çozuşyndan gaçyp , köp ukrainalylar cryptocurrency-a ýüz tutdular. (" Global maliýe durnuklylygy hasabaty, Covid-19, Kripto we howa: Çylşyrymly geçişlere nawigasiýa , "52-nji sahypa)





Gör, men bu günäkär oýny asla halamok. Näme? Kripto kämil däl, ýöne senem däl, ezizim. Şonuň üçin bu aýratyn grek mifologiýasy meňzeşligi öňki argumentiň deňagramlylygy üçin peýdaly bolýar.





Eger üýtgewsizlik Bitcoin-iň Achilles-iň dabany bolsa ýa-da başga bir cryptocurrency bolsa , “fiat pul ulgamynyň şol bir gowşaklygy” pul islegine baglydyr . Taryh , walýutada ýokary derejede ynam bar bolsa, pula bolan islegiň birneme durnuklydygyny görkezýär, ýagny adamlar pullarynyň satyn alyş güýjüniň peselmeginden ýa-da ýok edilmeginden gorkmaýarlar. Bu düşünjäni göz öňünde tutup, ştatlaryň we merkezi banklaryň fiat pul ulgamyny öz peýdasyna nähili çözmäge synanyşýandyklary aýdyňdyr. Olaryň esasy strategiýasy, hyýallary döretmegi we gözegçiligi we täsiri saklamak üçin ilaty aldamaklygy öz içine alýar. Mysal üçin, adamlara köplenç 2 göterim inflýasiýanyň “durnukly pul” bilen deňeşdirilýändigi aýdylýar, bu, elbetde, ýalan. Aslynda, 2 göterim inflýasiýa derejesi pul satyn alyş güýjüni her ýyl 2 göterim ýok edýär. ”





Ynam ýetmezçiligi = Fiat geçdi





Pul islegi indi kripto islegi:





"Kriptokurluşlaryň global ulanyjy bazasy, 2018-nji we 2020-nji ýyllar aralygynda takmynan 190 göterim ýokarlandy , diňe 2022-nji ýylda hasam çaltlaşdy. Dünýä boýunça Kriptokurluşlar bazaryndaky çak edilýän girdejiniň 2024-nji ýylda 56,7 milliard ABŞ dollaryna ýetjekdigi çak edilýär.” (Çeşme: Statista)





(A) Bitcoin dostlaryny saklaň - Her taýagyň iki ujy bar

Bitcoin satyn alyň! Uruşlary gora! Gynansagam, bu ýönekeý däl.





"Ukrainanyň hökümeti öldüriji däl gurallardan başga-da ýaraglar, pilotsyz howa ulaglary (uçarmansyz howa ulaglary) we sanly tüpeň nokatlaryny satyn aldy, Russiýanyň şu ýylyň başynda Europeanewropa döwletine çozmagyndan soň berlen 60 million dollarlyk kripto serişdesini satyn aldy . çykdajylaryň täze bölünişiginde. "





Ministriň orunbasary Aleks Bornyýakow "Biz (Sanly ministrlik) kripto we ony Goranmak ministrligimize öwrüpdik. Olara bir zat (öldüriji ýarag) gerek diýen karara geldiler. Uruşýarys we mümkin boldugyça goranyp bileris " -diýdi. ozal kripto sadakalary arkaly öldüriji däl ýarag satyn aljakdyklary barada soralanda jogap berdi.





Beýleki tarapyň hem mümkin boldugyça beýle etmez diýip pikir etmek sadalyk bolar.





“Russiýanyň iň uly ýarag öndürijisi Kalaşnikow konserni, ukrain ýaraglaryna garşy iň täsirli ýaraglaryň biri bolan pilotsyz uçarlar üçin elektrik böleklerine mätäçdi. Neşe gaçakçysy Andreý Zwerew 2022-nji ýylyň ahyrynda Gonkongyň elektronika distribýutoryna sargyt berdi. ABŞ şeýle şertnamalary kesmäge synanyşýardy , hatda sanksiýalardan goraýan Hytaý banklary hem Russiýadan tölegleri bökdeýärdi. Çözüw: Zwerew Kalaşnikowdan üpjün edijä millionlarça dollar serişde bermek üçin “cryptocurrency” teterini ulandy. "





" Telegram" söhbetdeşliginde "Biri-biriňizi ýok etmek üçin zerur zatlaryň hemmesini bereris" -diýdi . Töleg "elbetde kripto bilen idealdy".





“Fiziki aýratynlyklary bolmazdan, bu merkezleşdirilmedik sanly pul döwlet gözegçiligine sezewar bolup bilmeýär we ulanyjylaryna emläklerini sarp etmek üçin rugsat gerek däl. Şeýle hem, "Bitcoin oýlap tapylan iň kyn pul" diýip, Ammous ýazýar, sebäbi Bitcoin-iň 21 million birlik üpjünçiligi programma üpjünçiligine kodlanýar. Ozal bitkoini "mutlak gytçylygyň ilkinji mysaly" edýän "has köp döredip bolmajak pul görnüşini tapmagyň mümkin däldigi" subut edildi. Merhum ykdysatçy Julian Simon adam wagtynyň hakykatdanam çäklendirilen çeşmedigini görende, Ammous taşlady, diňe Bitcoin entek oýlanyp tapylmandygy sebäpli dogry boldy. "





Indi “Bitcoin” diňe bir oýlanyp tapylanok, giň we çalt kabul edilýär. Şeýle-de bolsa, baky urşuň gutarjakdygyny we öňüni aljakdygyny aýdyp bilmeris.





Surat awtorlyk hukugy: streetcyber_art, Barselona