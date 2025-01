Kan Bitcoin een einde maken aan eeuwige oorlog?

Zo nu en dan kom ik hier en daar berichten als deze tegen:













En weet je wat? Ik kijk gewoon de andere kant op. Waarom? Omdat ik als veteraan "emotioneel gecompromitteerd" ben (Star Trek), en belangrijker:





Zonder grondige analyse is dit niets meer dan wensdenken.





Ten eerste zul je meer succes hebben als je mensen ervan kunt overtuigen dat de aarde plat is, dan als je ze ervan kunt overtuigen dat het mogelijk is om fiatgeld volledig af te schaffen.





"De Internationaal Monetair Fonds (IMF) raadt af om cryptocurrency als belangrijkste nationale valuta aan te nemen in de huidige staat vanwege de prijsvolatiliteit . Bovendien is de organisatie van mening dat de risico's van macro-financiële stabiliteit en gebrek aan consumentenbescherming moeten worden aangepakt.”





Maar tegelijkertijd:





“Het IMF erkent dat adoptie waarschijnlijk sneller zal plaatsvinden in landen waar cryptovalutarisico's een verbetering zijn ten opzichte van het huidige financiële systeem . Veel Oekraïners stapten bijvoorbeeld over op cryptovaluta nadat ze in 2022 waren gevlucht voor de Russische invasie. Zonder cryptovaluta hadden velen misschien niet het geld gehad om te overleven .” (" Global Financial Stability Report, Covid-19, Crypto en Klimaat: Navigeren door uitdagende transities , pagina 52)





Kijk, ik speel dit spelletje van de schuld helemaal niet. Wat? Crypto is niet perfect, maar jij ook niet, mijn beste fiat. Daarom is deze specifieke Griekse mythologie-analogie handig om het vorige argument in evenwicht te brengen.





Als volatiliteit de achilleshiel is van Bitcoin of een andere cryptocurrency, dan ligt dezelfde zwakte "van het fiatgeldsysteem in de afhankelijkheid van de vraag naar geld . De geschiedenis laat zien dat de vraag naar geld relatief stabiel blijft wanneer er een hoog niveau van vertrouwen in de valuta is , wat betekent dat mensen zich geen zorgen maken dat de koopkracht van hun geld zal afnemen of vernietigd zal worden. Gegeven dit inzicht is het duidelijk hoe staten en hun centrale banken het fiatgeldsysteem in hun voordeel proberen te behandelen. Hun primaire strategie bestaat uit het creëren van illusies en het misleiden van de bevolking om controle en invloed te behouden. Mensen krijgen bijvoorbeeld vaak het verhaal voorgeschoteld dat een inflatie van 2 procent gelijk staat aan "stabiel geld" - een bewering die natuurlijk inherent onjuist is. In werkelijkheid vernietigt een inflatiepercentage van 2 procent de koopkracht van geld elk jaar met 2 procent."





Gebrek aan vertrouwen = Fiat is verleden tijd





Vraag naar geld is nu vraag naar crypto:





"De wereldwijde gebruikersbasis van cryptovaluta's is tussen 2018 en 2020 met bijna 190 procent toegenomen , om in 2022 nog verder te versnellen. De verwachte omzet op de markt voor cryptovaluta's wereldwijd zal naar verwachting in 2024 US$ 56,7 miljard bedragen." (Bron: Statista)





Geen geld meer voor jou, oorlogszuchtige lieverd!

















Pas op Bitcoin-vrienden: elke stok heeft twee uiteinden

Koop Bitcoin! Stop met het financieren van oorlogen! Helaas is het niet zo eenvoudig.





"De Oekraïense regering heeft wapens, onbemande luchtvaartuigen (UAV's, beter bekend als drones) en digitale richtkijkers gekocht, naast niet-dodelijke hulpmiddelen, met een deel van de 60 miljoen dollar aan crypto die werd gedoneerd nadat Rusland eerder dit jaar het Europese land binnenviel , zo onthulde een functionaris in een nieuw overzicht van de uitgaven."





"Wij (het Ministerie van Digitale Zaken) hebben crypto omgezet en naar ons Ministerie van Defensie gestuurd. Zij besloten dat ze iets nodig hadden (dodelijke wapens). We zijn in oorlog en we kunnen onszelf met alle mogelijke middelen verdedigen ," antwoordde plaatsvervangend minister Alex Bornyakov toen hem werd gevraagd naar de eerdere verklaring dat ze alleen niet-dodelijke wapens zouden kopen via cryptodonaties .





Het zou naïef zijn om te denken dat de andere partij niet hetzelfde zou doen met alle mogelijke middelen.





“De grootste Russische fabrikant van kleine wapens, Kalashnikov Concern, had elektrische onderdelen nodig voor drones die tot de meest effectieve wapens tegen Oekraïense pantservoertuigen behoren. De smokkelaar, Andrey Zverev, bracht de bestelling eind 2022 naar een elektronicadistributeur in Hongkong. De VS probeerde dergelijke deals te blokkeren en zelfs sancties-angstige Chinese banken blokkeerden betalingen uit Rusland. De oplossing: Zverev gebruikte tether, de cryptocurrency, om miljoenen dollars aan fondsen van Kalashnikov door te sturen naar zijn leverancier. ”





“We leveren alles wat je nodig hebt om elkaar uit te roeien,” schreef hij in een Telegram-chat . Betaling was “idealiter met crypto, natuurlijk.”





De Bitcoin Standard is de oplossing voor eeuwige oorlogen. Maar hoe ver weg is het in de toekomst? In de tussentijd moeten we nog steeds omgaan met onze diepgewortelde menselijke natuur.

















"Zonder fysieke eigenschappen is dit gedecentraliseerde digitale geld niet vatbaar voor staatscontrole en hebben de gebruikers geen toestemming nodig om hun bezittingen uit te geven. Het is ook "het moeilijkste geld dat ooit is uitgevonden", schrijft Ammous, aangezien de vaste voorraad van 21 miljoen eenheden van Bitcoin in de software is gecodeerd. Eerder bleek het "onmogelijk om een vorm van geld te bedenken waarvan er niet meer kunnen worden gecreëerd", wat bitcoin het "eerste voorbeeld van absolute schaarste" maakt. Toen de overleden econoom Julian Simon opmerkte dat menselijke tijd de enige werkelijk beperkte hulpbron is, heeft Ammous gegrapt dat hij alleen gelijk had omdat Bitcoin nog niet was uitgevonden ."





Bitcoin wordt nu niet alleen uitgevonden, maar ook breed en snel geaccepteerd. We kunnen echter niet zeggen dat oorlog voor altijd beëindigd en voorkomen zou worden.





Auteursrecht afbeelding: streetcyber_art, Barcelona