እ.ኤ.አ. በ 2025 እንዴት መሞት እንደሌለበት፡ ከተሳናቸው AI ጅምሮች መቃብር የተሰጠ ምክር

ዲሴምበር የቴክኖሎጂ የኑዛዜ ዳስ ነው። ከ11 ወራት የደረት መምታት፣ ብራቫዶ እና FOMO ማጥመጃ በኋላ፣ ይህ ጊዜ በህብረት ወደ ታች የምንሸጋገርበት ጊዜ ነው፣ ነፍስ ፍለጋ በስዋገር የምንገበያይበት — በተለይም ከዝንጅብል ኩኪዎች እና ከእንቁላል ኖግ ላይ በመምጠጥ ታማኝነትን ለማስወገድ በቂ ነው ።
ከሚያውቁት ጋር ጥቂት አስደሳች ጊዜዎችን አሳልፌአለሁ፡ እንደ የተመን ሉሆች ዓይኖች ያሏቸው ባለሀብቶች፣ ትልቅ ሀሳቦቻቸው በቃጠሎ ደረጃ የንግድ መጨረሻ ላይ ያበቁ መስራቾች። ፍርፋሪ እና ኑዛዜዎች መካከል፣ ያልተበረዙ፣ በሃሜ የተመሰቃቀለ እውነታቸውን አቀረቡልኝ።
ይህ ለእርስዎ የመጀመሪያ የገና ስጦታዬ ነው፡ የ AI ጅምርዎን በ 2025 እንዴት እንደሚተነፍሱ። እዚህ ላይ እስከሚቀጥለው ዲሴምበር ድረስ እንደምናደርገው ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ቆሞ እየገነባን እና በሐሳብ ደረጃ አሁንም የእንቁላል ኖግ እየጠጣን ነው ።
ከዚህ በፊት ሰምተውታል፡ ቀጥለው [የምርጫ መድረክን አስገባ፣ የእኔ Reddit]፣ ሰርጎ ለመግባት ተዛማጅ ቡድኖችን እና ማህበረሰቦችን ፈልግ፣ ስለምርትህ አይነት የሆነ ነጭ ወረቀት ለጥፍ፣ አስተያየት አግኝ፣ ምርትን ቀይር፣ አስጀምር። ማንኛውንም ፕሮቶታይፕ የሚያረጋግጥ የመማሪያ መንገድ። ደህና ፣ ያ ጠንካራ ጀርባ በእሳት ነበልባል ላይ መቀመጥ አለበት።
ሰዎች ከሶስት ነገሮች አንድ (ወይም ሁሉም) ናቸው፡ 1) ጥሩ 2) ግድየለሾች 3) ማንነታቸው ሳይገለጽ ወደ ማበላሸት ዝንባሌ ያላቸው። በቢሮ ውስጥ መጥፎ ቀን ስላሳለፉ እርስዎን ለማስደሰት ይሞክራሉ፣ ችላ ይሉዎታል ወይም በዱር ዝይ ያሳድዱዎታል። ተጠቃሚዎች በመስመሩ ላይ ምንም ሳያገኙ ግብረ መልስ መጠየቅ በ"እውነት ወይም ድፍረት" ጨዋታ ላይ ታማኝ መልሶችን ከመጠበቅ ጋር እኩል ነው።
ማድረግ ያለብዎት ነገር ቢኖር ኤምቪፒን ከጥቂት ስክሪፕቶች ጋር በማያያዝ እና በ ProductHunt ላይ በመክተት ለሁለት ቀናት ያህል ማሳለፍ ነው። የPH ውጤቶች ተስፋን ካሳዩ፣ ሀሳቡን ያውጡ፣ ከዚያ ለቀጣዩ ተደጋጋሚነትዎ መሰረታዊ የማረፊያ ገጽ ይገንቡ እና የ100 ዶላር ዋጋ ያላቸውን ማስታወቂያዎች ያሂዱ። በ Kickstarter ወይም Indiegogo ላይ ለመጀመር የሚፈልጉ ፕሮጀክቶች ሊሳካላቸው የሚችለውን ስኬት ለመለካት ብዙ ገንዘብ ሰጪ ኤጀንሲዎች የሚያደርጉት ይህ ነው። እዚህ ግን ዋናው ነገር የ$1 ማስያዣ ፈንጠዝያ ዘዴን መጠቀም ነው። ሰዎች በቃላቸው ሊዋሹ ይችላሉ፣ እናም ይዋሻሉ - ግን በገንዘባቸው አይችሉም።
እንዴት እንደሚሰራ እነሆ፡-
በአለም ላይ እጅግ ብልህ የሆነው ቴክኖሎጂ ለማገልገል የተነደፈውን ህዝብ ቋንቋ መናገር ካልቻለ ምንም ማለት አይደለም። በ10% ያነሰ ትክክለኛ ነገር ግን 10x የበለጠ ግንዛቤ ያለው AI ብዙ ደንበኞችን ያሸንፋል። ሁሌም። ትክክለኛነትን ብቻ ሳይሆን ለጉዲፈቻ ያመቻቹ። ስራዎን ሙሉ በሙሉ ቀላል ሊያደርግልዎ ይችላል።
ለምሳሌ Shypን እንውሰድ—የሲሊኮን ቫሊ ውዴ በላቁ AI ሎጅስቲክስ መላኪያን እንደሚሞላ። የሺፕ ጀርባ የቴክኖሎጂ ሲምፎኒ ቢሆንም፣ የፊት-መጨረሻ የተጠቃሚ ተሞክሮ ግራ መጋባት ነበር ። ከአልጎሪዝም ብሩህነት ተጠቃሚ ለመሆን ተጠቃሚዎች ፓኬጆችን ስለመላክ የሚያውቁትን ሁሉ መተው ነበረባቸው ። በፖስታ ቤት ከመጣል ወይም ለመውሰድ መርሐግብር ከማዘጋጀት ከሚታወቀው የአምልኮ ሥርዓት ይልቅ Shyp ውስብስብ የሆነ መተግበሪያን እንዲያስሱ፣ ልዩ ሂደታቸውን እንዲፈቱ እና አመክንዮአቸውን እንዲያስተካክሉ ይፈልግ ነበር። ይህ ግንኙነት መቋረጥ ገዳይ ሆኖ ተገኝቷል፣ እና በ2018 Shyp ሰመጠ።
የእርስዎ AI ወደ MENSA መግባት አያስፈልገውም፣ ነገር ግን ወደ ልማዶች መግባት አለበት።
ግቡ ተጠቃሚዎች በእርስዎ AI የማሰብ ችሎታ እንዲደነቁ ማድረግ አይደለም - በምንም መልኩ AI መኖሩን እንዲረሱ ማድረግ ነው።
ከ10 የምክር ብሎጎች 9ኙ የባለቤትነት መረጃን ይነግሩዎታል የ AI ረጅም እድሜዎን እና ተወዳዳሪነትዎን የሚያረጋግጥ ብቸኛው ነገር ነው። አዎ…ይህ ተግባራዊ የሚሆነው እነዚህን ሁለት መመዘኛዎች ካሟሉ ብቻ ነው ፡ 1) ፅንሰ-ሀሳብህ በገበያ የተረጋገጠ ነው 2) በእርግጥ ጀምረህ ተጠቃሚዎችን አግኝተሃል።
ኳንቶፒያን ፣ አንድ ጊዜ የአልጎሪዝም ግብይት ፈጣን እይታ፣ ይህን ትምህርት በከባድ መንገድ ተማረ። የግብይት ስልቶችን ለመፍጠር እና ለመፈተሽ በተራቀቁ መሳሪያዎች የግለሰብ ነጋዴዎችን ማበረታታት ፈለጉ እና አመታትን እና ብዙ ዶላሮችን ለጄን ስትሪት የሚገባውን የባለቤትነት ዳታ ስነ-ምህዳር ለማሳለፍ ወሰኑ። ነገር ግን ምርታቸው ለመመዘን ዝግጁ በሆነበት ጊዜ ገበያው ቀጠለ እና ቀላል እና ፈጣን መፍትሄዎችን የሚያቀርቡ ተወዳዳሪዎች ምሳቸውን በልተዋል። ኳንቶፒያን በገንዘቡ ተቃጥሏል ፣ በ 2020 ብቻ ተዘግቷል ፣ ጥንቃቄ የተሞላበት ክፍፍል ትቶ፡ የውሂብ ፍጹምነት ህልም ነው ። መደጋገም መትረፍ ነው።
በህጋዊ መንገድ እስካገኘህ ድረስ የእርስዎን AI አሁን ባለው ውሂብ ላይ ብቻ ይሞክሩት—የህዝብ ኤፒአይዎች፣ የተፋቱ የውሂብ ስብስቦች፣ ተጨማሪዎች ከምርምር ወረቀቶች። በብጁ ውሂብ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ዋጋ ያለው መሆኑን ውጤቶቹ ይመሩ። በተጨማሪም፣ ያንን የውሂብ ስብስብ በራስዎ ተጠቃሚዎች የባለቤትነት ውሂብን ማስጀመር እና ማጠናከር ይችላሉ።
በእራስዎ የጓሮ ባርቤኪው ላይ ቱክሲዶ ይለብሳሉ? አላሰብኩም ነበር። እዚህ ተመሳሳይ አመክንዮ፣ በTechCrunch's ራዳር ላይ በማይሆኑበት ጊዜ የሚያምር የኤ.አይ.ዲ.ኤስ ልማት እና የፌዴራል ትምህርት አያስፈልግዎትም ።
አሪያ ኢንሳይትስ አስታውስ፣ ያ AI drone ኩባንያ ከአድቴክ ጋር የሚስማማ ስም ያለው? ደሞዝ ደንበኞች ከማግኘታቸው በፊት ሁሉንም ነገር ውድ በሆኑ እና ከፍተኛ የቴክኖሎጂ መፍትሄዎች ላይ በመወራረድ “ሰዎችን ከአደጋ ከሚያስከትላቸው ሁኔታዎች የሚያስወግድ” የ AI ትንታኔዎችን በእጥፍ ጨምረዋል። አሪያ በራዕዩ ተይዛ ስለነበር በሁሉም ቦታ የሚገኝ ዋይፋይ አለመኖሩ ሊታለፍ የማይችል ማነቆ እንደሚሆን እንኳ አልተገነዘቡም ። ለማንኛውም፣ ሰው አልባ አውሮፕላኖቻቸው ሊነሱ ከሚችሉት ፍጥነት በላይ በጥሬ ገንዘብ ይቃኙ ነበር፣ በመጨረሻም በ2019 ስራቸውን ዘግተዋል።
ስለዚህ፣ ልክ እንደ የድር በይነገጽ ወይም ቀላል መተግበሪያ የሆነ አስቀያሚ፣ መሰረታዊ ነገር ግን የሚሰራ ነገር ይገንቡ። ሁሉንም ከባድ ማንሳትን በእጅ ያድርጉ ፡ እንደ አርቲሰናል አልጎሪዝም ስልጠና፣ እንደ ጥበባት ጠመቃ ነገር ግን በኮድ አስቡት ። ምክሮች? በእጅ ያዙዋቸው። ትንበያ? የተመን ሉህ ተጠቀም። የማሽን መማር? የዝናብ ቁጥጥር.
ከመመዘንዎ በፊት ይድኑ. ከመስማማትዎ በፊት ይድኑ .
አንዴ ትክክለኛ ተጠቃሚዎችን እና የተረጋገጠ ፅንሰ-ሀሳብ ካገኙ፣ ከዚያ ቀደምት ባለሀብቶች ሊኮሩባቸው ከሚችሉት አንዳንድ የነርቭ አውታረ መረቦች ጋር እራስዎን ይያዙ።
ጅምርህ የሁለት ሰው ትርኢት ከሆነ ቢሮ የተከፈለው በስቱዲዮ አፓርትመንት እና በSBUX አውራ ጎዳና ላይ ከሆነ፣ ፎርቹን 500 “ምርጥ ልምዶችን” በጥብቅ በመከተል እራስህን አትተኩስ ። ይህ ሁሉ የሚያደርገው ፍጥነትን ያደናቅፋል፣ ብልሃትን ይገድባል እና ራስ ምታትን ይፈጥራል።
ለምሳሌ ፡- “ የሙሉ ጊዜ ሰው እፈልጋለሁ ” የሚለውን ቆሻሻ ይቁረጡ። ትንሽ ነዎት፣ አደገኛ ነዎት፣ እና እርስዎ ቀጣዩ Altman ሊሆኑ ቢችሉም አብዛኛው ሰው የዕድገት መንገዱን ከማስጠርግ ይልቅ በሚቀጥለው ወር ብድር ስለመስጠት የበለጠ ያሳስባቸዋል ። በ Fiverr ወይም Upwork ላይ ይሂዱ እና የሚፈልጉትን ማንኛውንም ኮድ በሚፈልጉበት ጊዜ አንድ ሰው ያግኙ። ( ተመሳሳይ ተግባር ቢያንስ ለ 3 ነፃ አውጪዎች እንዲሰጡ አበክረዋለሁ ። ዕድለኞች ናቸው፣ አንድ ሰው ጨዋ የሆነን ነገር ያቀርባል። ከዚያ ጋር ይጣበቅ፣ ከዚያ ከፍ ያድርጉት።) በፊሊፒንስ ውስጥ ባለ መንደር ውስጥ ቢሆኑ ምንም ችግር የለውም። . ዓለም አቀፋዊ ይሁኑ - በእርግጥ ርካሽ ሊሆን ይችላል።
ለቅድመ ደረጃ ጅምሮች የተከፈለ ግዢ መጥፎ ነው ። ለጭነት ክፍያ መክፈል ሲጀምሩ ወደ ታርታሩስ ጉድጓድ CTR/CPI/ROAS/CAC ማመቻቸት መጎተትዎ የማይቀር ነው፣ ትኩረት ሊሰጡት ከሚገባዎት እውነተኛ ማጭበርበር ትኩረት ተሰጥቷል፡ አዋጭ ምርት አለህ ?? እባኮትን ቢያንስ አንድ ዙር የገንዘብ ድጋፍ እስክታገኙ ድረስ የተከፈለበትን አይንኩ።
ማርኬቲንግ ከእርስዎ OpEx ሊጎድል ይችላል፣ ነገር ግን ከስብሰባ አጀንዳዎ ውስጥ የጎደለ ከሆነ ትፈርዳላችሁ። አናሎግ፡- ክብደትን መቀነስ ከፈለግክ የሚከፈልበት የጂም ፓስፖርት አያስፈልግህም፤ ካሎሪ የምታቃጥልበትን መንገድ መፈለግ ብቻ ነው ያለብህ። ነገር ግን ከኤ**ዎ ካልተነሱ ያ ክብደት እያሽቆለቆለ አይደለም። ተመሳሳይ ህግ እዚህ ይሠራል; ምንም ግብይት የለም, ምንም ሎሌዎች . ባጀት እንዲኖርህ ብቻ አያስፈልግህም። ሰዎች ምርትዎን እንዲሞክሩ ለማድረግ በጣም ብዙ ነፃ (ወይም ነፃ-አጠገብ) ዘዴዎች አሉ-LinkedInን ለመከታተል ይሞክሩ ፣ የኢንዱስትሪ ዝግጅቶችን ወይም የንግድ ትርኢቶችን ከበባ ያድርጉ ፣ ወይም ለመጀመር በ Reddit/Quora/ፎረም ውስጥ ይንሸራተቱ።
በዩኤ አይቆምም። ግብይትን ችላ ስትል፣ በአንዳንድ የእውነተኛ አማተር ፍሎፖች ተጠቂ ትሆናለህ ፡ ጣቢያህን ለ SEO ወይም ሞባይል አለማሳደግ፣ GPT ቅጂህን እንደሚጽፍ በማመን፣ አጠቃላይ ኢሜይሎችን ወደ አመራር በማውጣት እና ነጥቡ ገባህ። ብራንድ VI ለማድረግ ጆኒ ኢቭ ያስፈልገዎታል እያልክ ሳይሆን ቢያንስ የሚያስብልህ እንዲመስል አድርግ።
በሶስተኛ ጊዜ ስራው ላይ ከሚሰራ አንድ መስራች ጓደኛዬ ጋር እየተነጋገርኩ ነበር፣ እና ለእርስዎ አንድ ታሪክ እነሆ፡- “በኋላ ስታስብ፣ እኛ አሲኒን ነበርን። ማንም ያልመረመረው የደንበኛ ድጋፍ ኢሜይል እስካለን ድረስ ግብይትን ችላ አልን። አንድ ጊዜ ማንም ሰው ይህን አዲስ ባህሪ እየገነባን ለወራት ያህል እየተጠቀመበት እንዳልሆነ ማወቅ አልቻልኩም፣ በፍላጎት ወጣሁ እና የገቢ መልእክት ሳጥኑን አረጋግጥ፣ ከዛ ጋር ችግር እንዳለ በመግለጽ ከአዲስ ተመዝጋቢዎች ወደ አንድ ሺህ የሚጠጉ ኢሜይሎች እንዳሉን ተረዳሁ። የእኛ ማረፊያ ገጽ።" ውይ።
በ 2013 የተመሰረተው የቻይንኛ AI የኮምፒውተር እይታ ጅምር ስለ DeepGlint እናውራ ጌትስ እራሱ ከአስር አመታት በፊት “በጣም ጥሩ” ብሎታል። በ2023 ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የገበያ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው ኩባንያ በሻንጋይ የስቶክ ልውውጥ ስታር ገበያ ላይ የመጀመሪያው AI ክምችት አሁን ኑሮውን ለማሟላት እየታገለ ሲሆን መስራቹ በቅርቡ ሊታረቅ በማይችል ኪሳራ ውስጥ ወድቋል።
$$$ ነበራቸው? ብዙ። አንጎል? Ivy League፣ MIT፣ Stanford፣ Google፣ NVIDIA፣ Tencent… በጣም አይቀርም። ምን ሆነ፧ በአሳቦቻቸው ላይ ያተኮሩበት ምክንያት ለምን እንደነበሩ ትኩረት አጥተዋል፡ እውነተኛ ችግሮችን ለመፍታት።
DeepGlint መጀመሪያ ላይ በጡብ-እና-ሞርታር መደብሮች ውስጥ ያለውን የሸማቾች ባህሪ ለመቆጣጠር AI ን ለመጠቀም ያለመ ሲሆን ይህም ለባለቤቶቹ ማከማቻ የመረጃ ትንተና ፓኬጆችን ያቀርባል። ነገር ግን የቻይና የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ ኢ-ኮሜርስ ለመቀየር ጠንከር ያሉ ነበሩ ። የሀገሪቱ የጡብ እና ስሚንቶ ችርቻሮ እ.ኤ.አ. በ2012 ቆሞ ነበር—በከፍተኛዎቹ 100 ሰንሰለት ኢንተርፕራይዞች የሱቅ ክፍት ቦታዎች በአስር አመታት ውስጥ በጣም ቀርፋፋ ፍጥነታቸው ወርዷል። DeepGlint በሆነ መንገድ ይህንን አዝማሚያ ሙሉ በሙሉ አምልጦታል - ምናልባት በኮዱ ውስጥ በጣም ጥልቅ የሆነ ዜና ለማንበብ ማንም ጊዜ አልነበረውም?
የጡብ እና የሞርታር ህልም ሲፈርስ ፣ DeepGlint ወደ ደህንነት እና ክትትል አድርጓል። ሁለቱን ምታ ፡ ጥሩውን የመፍትሄውን ሥሪታቸውን በፕሮግራም ለማዘጋጀት ቆርጠዋል ። የኩባንያው የውስጥ አዋቂዎች አመራሩ ስለ ሴክተሩ ዜሮ ግንዛቤ፣ ብዙ ሃብቶች እና ከደንበኞች በተሻለ የሚያውቁት እንግዳ የሆነ የቅጣት ውሳኔ እንዳለው አረጋግጠዋል። ደህና፣ ለገቢያቸው 80% 1 ደንበኛ በማዋጣት ጨርሰዋል።
የታሪኩ ሞራል፡ አይንህ ከተዘጋ እና ጆሮህ ከተዘጋ ጭንቅላት እና ገንዘብ ቢሊየነር ደረጃ አያገኙም።
የ AI ሞዴሎች የቼሪዮስ ሳጥን ያህል የሚቆይ የመቆያ ህይወት አላቸው። ብሩህ ዛሬ፣ ድርድር-ቢን በQ3። መሠረተ ልማትዎን በሞጁል መንገድ እየገነቡ መሆንዎን ያረጋግጡ፣ ይህም አዳዲስ ሞዴሎችን በትንሹ ግጭት እና ከፍተኛ ፍጥነት ለመቀያየር እና ለመሰካት ያስችላል።
የቁሳቁስ ሳይንስን በአይአይ ለመቀየር ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሰበሰበውን የባዮቴክ ጅምር Zymergenን ይውሰዱ። የእነርሱ የአኪልስ ተረከዝ ምኞት አልነበረም - ግትርነት ነበር። የተሻሻሉ ሞዴሎችን ወይም አዳዲስ ቴክኒኮችን በቀላሉ ሊያዋህድ የሚችል ተለዋዋጭ አርክቴክቸር ከመገንባት ይልቅ እራሳቸውን ወደማይለወጥ የመጀመሪያ ትውልድ AI ስርዓቶች በመቆለፍ የተስፋ ቃላቸውን ወደ ድንቁርና የቀየሩ ሲሆን በመጨረሻም ወደ ውድቀት አመራ።
AI አንድ እና የተደረገ ጨዋታ አይደለም። ሞዴሎች እና ስልተ ቀመሮች ሀውልቶች አይደሉም - እነሱ የአሸዋ ቤተመንግስት ናቸው እና ማዕበሉ በጨረቃ አይመራም።
ውጥረት በጭንቅላትዎ ላይ አስቂኝ ነገሮችን ያደርጋል። የሁሉንም ሰው ችግር ለመፍታት AI በመገንባት ላይ በጣም የተጠመዱ ስለሆኑ ግልፅ የሆነውን ነገር ይረሳሉ፡ AI የእርስዎንም ሊፈታ ይችላል።
እድገትን መገንባት የተዋቡ መሣሪያዎችን ይፈልጋል ብለው ያስባሉ፣ ነገር ግን ነገሮች በጄነሬቲቭ AI ብቻ ሊደረጉ እንደሚችሉ ይመልከቱ ። ከመቶ ዶላሮች እና ከኤፒአይ ጥሪ፣ በBC (ከቻትጂፒቲ በፊት) ዘመን ለመስራት ሚሊዮኖችን የሚያስወጣ ነገር በቴክኒካል ማግኘት ይችላሉ። ለምሳሌ፡- እነዚህ ሰዎች በ 50 ዶላር ብርቅዬ በሽታን ፈውስ አግኝተዋል።
እስትንፋስዎን ለማዳን GPT ይጠቀሙ ። ለአንድ ዴቭ የሚፈልጉትን በመንገር በማጉላት ላይ ሰዓታትን አታሳልፉ። ከChatGPT ጋር የ10 ደቂቃ የአዕምሮ ማዕበል ይኑርዎት እና ግልጽ የሆነ ዝርዝር ሁኔታን ያስቀምጡ። ያንን ከዴቭ ጋር ያካፍሉ፣ እና ከኋላ እና ወደ ፊት ለራሶት ይቆጥቡ። ሰዎች የመጨረሻውን 10% ጨርሰው አንዳንድ ማስተካከያዎችን እንዲያደርጉ GPT 90% ኮድ እንዲያወጣ ያድርጉ። የሟች አእምሮ ሀይልን ከእኩልታ ማውጣት አለብህ እያልክ ሳይሆን የሰውን ብልህነት በመጨረሻው ማይል አድን።
ኮርነሮችን መቁረጥ ጥራትን መቀነስ አይደለም.
እያንዳንዷን ዶላር የምታጠራቅመው እና የምታስመለሰው በየሰዓቱ ለመንገድ 20 ነዳጅ ነው። AI ለሌሎች ሊያደርግ በሚችለው ነገር ማላብህን አቁም እና ምን እንደሚያደርግልህ መጠየቅ ጀምር። የጭንቀት ደረጃዎችዎ - እና ጅምርዎ - ያመሰግናሉ።
የኒኬ መርህ #9—“ ቆንጆ አይሆንም ” —የእርስዎ ማንትራ እና ማስጠንቀቂያ መሆን አለበት።
ያለህበት መንገድ አስቀያሚ፣ ይቅር የማይባል እና ስለ ራዕይ ሰሌዳህ ግድ የለውም።
ይህ የውበት ጨዋታ ወይም የ “ምርጥ ልምዶች” መስመር አይደለም። አለመጥፋቱ ነው ። ሰርቫይቫል ስፖትላይት ባለበት መድረክ ላይ ኮፍያ የተደረገ የቴክኖሎጂ ወንድም አይመስልም። በሶስት የሰዓት ሰቅ ውስጥ በፍሪላንስ የተያዙ ስርዓቶች፣ በቴፕ እና በፀሎት የታሰረ ማረፊያ እና እርስዎ ኤምቪፒዎ የመጀመሪያዎ እጅ ውስጥ መግባቱን በማረጋገጥ በጣም ስለተጠመዱ እርስዎ ማድረግዎን የሚያስታውሱት የማረፊያ ገጽ ይመስላል። ከፋይ ተጠቃሚ።
ለፅናት ነጥብ እንጂ ለቅጥ ምንም ደረጃ የለም። ይህ በጨለማ ጎዳና ውስጥ የቢላዋ ውጊያ ነው, እና አሸናፊው ምርጥ ሆኖ የሚታይ አይደለም - አሁንም የልብ ምት ያለው ነው.