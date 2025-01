Paano Hindi Mamatay Sa 2025: Payo Mula sa Graveyard ng Mga Nabigong AI Startup

Ang Disyembre ay confessional booth ng tech. Pagkatapos ng 11 buwan ng chest-thumping, bravado, at FOMO bait, ito na ang oras na sama-sama tayong mag-downshift, nakikipagpalitan ng swagger para sa paghahanap ng kaluluwa —mas mabuti kaysa sa gingerbread cookies at eggnog spike na sapat lang para hindi maiiwasan ang katapatan.





Gumastos ako ng ilang sandali ng kasiyahan kasama ang mga nakakaalam: mga mamumuhunan na may mga mata tulad ng mga spreadsheet, mga tagapagtatag na ang malalaking ideya ay napunta sa pagtatapos ng negosyo ng isang rate ng pagkasunog. Sa pagitan ng mga mumo at pag-amin, inialok nila sa akin ang kanilang mga katotohanang walang barnis at rum-infused.





Ito ang aking maagang regalo sa Pasko sa iyo: kung paano panatilihing humihinga ang iyong AI startup sa 2025. Narito ang pag-asa na aabot tayo sa susunod na Disyembre na nakatayo pa rin, nagtatayo pa rin, at, sa isip, humihigop pa rin ng eggnog .





Patayin ang Mga Survey At Focus Group





Narinig mo na ito dati: pumunta sa [insert platform of choice, mine's Reddit], humanap ng mga nauugnay na grupo at komunidad na sususutan, mag-post ng ilang uri ng white paper tungkol sa iyong produkto, kumuha ng feedback, mag-tweak ng produkto, maglunsad. Ang paraan ng aklat-aralin upang mapatunayan ang anumang prototype. Buweno, ang hardback na iyon ay dapat na sunugin.





Ang mga tao ay isa (o lahat) sa tatlong bagay: 1) mabait 2) walang malasakit 3) may hilig na sabotahe kapag binigyan ng anonymity. Susubukan nilang pasayahin ka, hindi ka papansinin, o padadalhan ka sa isang ligaw na paghabol sa gansa dahil nagkaroon sila ng masamang araw sa opisina. Ang paghingi ng feedback kapag walang nakuha ang mga user sa linya ay tulad ng pag-asa ng mga tapat na sagot sa laro ng "Truth or Dare" sa isang frat party.





Ang dapat mong gawin ay gumugol ng ilang araw sa pag-hash ng isang MVP na pinagsama-sama ng ilang mga script pagkatapos ay i-plunking ito sa ProductHunt. Kung ang mga resulta ng PH ay nagpapakita ng pangako, buuin ang ideya, pagkatapos ay bumuo ng pangunahing landing page para sa iyong susunod na pag-ulit, at magpatakbo ng $100 na halaga ng mga ad. Ito ang ginagawa ng mga ahensya ng crowdfunding upang masukat ang potensyal na tagumpay ng mga proyektong gustong ilunsad sa Kickstarter o Indiegogo. Ngunit ang susi dito ay ang paggamit ng $1 reservation funnel tactic. Ang mga tao ay maaaring, at magsisinungaling sa kanilang mga salita—ngunit hindi sila magsisinungaling sa kanilang pera.





Narito kung paano ito gumagana:





Bumuo ng landing page na may pangkalahatang-ideya ng iyong produkto

Lumikha ng "Kumuha ng Maagang Pag-access" na CTA na nagre-redirect sa isang pahina ng pagbabayad, kung saan ang mga user ay kailangang maglagay ng $1 na ganap na maibabalik na deposito upang mabigyan ng VIP access kapag inilunsad mo. Ang hiccup ng pagbabayad ay hahadlang sa maraming tao, ngunit tinitiyak nitong makakapagbigay ng halaga ang mga taong hinahatak mo.

upang mabigyan ng VIP access kapag inilunsad mo. Ang hiccup ng pagbabayad ay hahadlang sa maraming tao, ngunit tinitiyak nitong makakapagbigay ng halaga ang mga taong hinahatak mo. Mangolekta ng mga email kasama ang mga deposito

I-email ang mga user na ito gamit ang isang link upang makapasok sa isang beta group (gamitin ang anumang gusto mo, kahit na gusto ko ang Discord)

Gamitin ang beta group na ito para makakuha ng feedback, umulit, mga ideya sa feature ng crowdsource atbp.





Hindi Kailangang Maging Mas Matalino ang iyong AI





Walang kabuluhan ang pinakamatalinong teknolohiya sa mundo kung hindi nito kayang magsalita sa wika ng mga taong idinisenyo nitong paglingkuran. Ang AI na 10% hindi gaanong tumpak ngunit 10x na mas intuitive ay makakakuha ng mas maraming customer. Laging. Mag-optimize para sa pag-aampon, hindi lamang sa katumpakan. Maaaring gawing mas madali ang iyong trabaho.





Kunin ang Shyp , halimbawa—ang Silicon Valley darling na nangako na dagdagan ang pagpapadala gamit ang advanced AI logistics. Habang ang backend ni Shyp ay isang teknolohikal na symphony, ang front-end na karanasan ng user ay isang cacophony ng kalituhan . Upang makinabang mula sa algorithmic brilliance, kinailangan ng mga user na iwanan ang lahat ng alam nila tungkol sa pagpapadala ng mga package . Sa halip na ang pamilyar na ritwal ng boksing ito at ihulog ito sa post office o mag-iskedyul ng pickup, hinihiling ka ni Shyp na mag-navigate sa isang masalimuot na app, tukuyin ang kanilang natatanging proseso, at mag-adjust sa kanilang lohika. Ang pagkakadiskonekta na ito ay napatunayang nakamamatay, at noong 2018 lumubog si Shyp.





Ang iyong AI ay hindi kailangang pumasok sa MENSA, ngunit kailangan nitong bumagsak sa mga gawi. Ang layunin ay hindi para mamangha ang mga user sa katalinuhan ng iyong AI—ito ay para makalimutan silang may AI talaga .





Mabilis na Nabigo sa Gilid ng Data





9 sa 10 mga blog ng payo ang magsasabi sa iyo na ang pagmamay-ari na data ay ang tanging bagay na magagarantiya sa iyong AI longevity at competitive edge. Oo…ito ay naaangkop lamang kung matutugunan mo ang dalawang pamantayang ito : 1) ang iyong konsepto ay napatunayan ng merkado 2) aktwal mong inilunsad at nakakuha ng mga user.





Quantopian , minsan ang hotshot ng algorithmic trading, natutunan ang araling ito sa mahirap na paraan. Nais nilang bigyan ng kapangyarihan ang mga indibidwal na mangangalakal gamit ang mga sopistikadong tool para sa paglikha at pagsubok ng mga estratehiya sa pangangalakal, at nagpasyang gumugol ng mga taon at napakaraming dolyares sa pagperpekto ng isang pagmamay-ari na ekosistema ng data na karapat-dapat sa Jain Street. Ngunit sa oras na ang kanilang produkto ay handa nang sukatin, ang merkado ay lumipat na, at ang mga kakumpitensya na nag-aalok ng mas simple, mas mabilis na mga solusyon ay kumain ng kanilang tanghalian. Ang Quantopian ay sinunog sa pamamagitan ng pagpopondo nito, upang isara lamang noong 2020, na nag-iiwan ng isang nagbabala na dibidendo: ang pagiging perpekto ng data ay isang pangarap; ang pag-ulit ay kaligtasan.





Subukan lang ang iyong AI sa data na nasa labas na—mga pampublikong API, mga na-scrap na dataset, mga apendise mula sa mga research paper, basta't legal mo itong makukuha, anuman ang mangyayari . Hayaang gabayan ng mga resulta kung sulit ba ang pamumuhunan sa custom na data. Bukod pa rito, maaari mong ilunsad at ipagpatuloy ang pagbuo ng dataset na iyon gamit ang pagmamay-ari na data mula sa sarili mong mga user.





Huwag Mag-Tech Up Masyadong Maaga





Magsusuot ka ba ng tuxedo sa iyong sariling backyard barbecue? Hindi ko naisip. Parehong lohika dito, hindi mo kailangan ng magarbong AI/DS development at federated learning kapag wala ka sa radar ng TechCrunch .





Tandaan ang Aria Insights , ang kumpanyang AI drone na iyon na may pangalan na mas angkop sa adtech? Dinoble nila ang cutting-edge AI analytics na "mag-aalis ng mga tao mula sa mga hindi ligtas na sitwasyon", na itinaya ang lahat sa mga mahal at high-tech na solusyon bago sila nagbabayad ng mga customer. Si Aria ay nahuli sa pangitain na hindi nila namalayan na ang kakulangan ng omnipresent wifi ay magiging isang hindi malulutas na bottleneck . Gayon pa man, kinagat nila ang pera nang mas mabilis kaysa sa maaaring lumipad ang kanilang mga drone, sa huli ay nagsasara ng mga operasyon sa 2019.





Kaya, gumawa lang ng pangit, basic, ngunit functional—tulad ng isang web interface o isang simpleng app. Gawin ang lahat ng mabibigat na pag-aangat nang manu-mano: isipin ito bilang artisanal algorithm na pagsasanay, tulad ng craft brewing ngunit may code . Mga rekomendasyon? Handcuate sila. Pagtataya? Gumamit ng spreadsheet. Machine learning? Pagsusuri ng ulan.





Mabuhay bago mo sukatin. Mabuhay bago ka mag-ayos . Kapag mayroon ka nang aktwal na mga user at isang napatunayang konsepto, pagkatapos ay ituring ang iyong sarili sa ilang neural network na maaaring ipagmalaki ng mga naunang namumuhunan.





Itigil ang Pagkilos na Para kang Legit. Hindi ka.





Kung ang iyong startup ay isang two man show na may split office sa pagitan ng studio apartment at ng SBUX sa eskinita, HUWAG barilin ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggiit ng pagsunod sa Fortune 500 na "pinakamahuhusay na kagawian" . Ang lahat ng ito ay humahadlang sa bilis, nililimitahan ang katalinuhan, at mga sakit ng ulo.





Halimbawa : putulin ang " Kailangan ko ng isang tao na full-time " na crap. Maliit ka, mapanganib ka, at kahit na maaaring ikaw na ang susunod na Altman , mas pinapahalagahan ng karamihan sa mga tao ang paggawa ng mortgage sa susunod na buwan kaysa sa pagtahak sa landas ng pag-unlad . Pumunta sa Fiverr o Upwork at humanap lang ng taong magko-code ng anumang kailangan mo, kapag kailangan mo ito. ( Lubos kong inirerekumenda na ibigay mo ang parehong gawain sa hindi bababa sa 3 freelancer . Odds ay, ang isa ay maghahatid ng isang bagay na disente. Manatili sa isang iyon, pagkatapos ay palakihin ito.) Hindi mahalaga kung sila ay nasa isang nayon sa Pilipinas . Go global-maaaring mas mura ito.





Ang Hindi Paggastos sa Marketing ay Hindi Nangangahulugan na Walang Marketing





Ang mga bayad na pagkuha ay MASAMA para sa mga maagang yugto ng pagsisimula . Kapag nagsimula kang magbayad para sa mga pag-install, hindi maiiwasang ma-drag ka sa Tartarus pit ng CTR/CPI/ROAS/CAC optimization, inilihis ang atensyon mula sa totoong debacle na kailangan mong tugunan: mayroon ka bang mabubuhay na produkto?? Mangyaring, huwag hawakan ang binayaran hangga't hindi ka nakakakuha ng kahit isang round ng pagpopondo.





Maaaring nawawala ang marketing sa iyong OpEx, ngunit mapapahamak ka kung wala ito sa agenda ng iyong pulong. Analogy: Kung gusto mong pumayat, hindi mo kailangan ng bayad na gym pass, kailangan mo lang maghanap ng paraan para makapag-burn ng calories. Ngunit kung hindi ka bumaba sa iyong a**, ang bigat na iyon ay hindi umuusad. Parehong panuntunan ang nalalapat dito; walang marketing, walang minions . HINDI MO LANG KAILANGAN MAGKAROON NG BUDGET. Napakaraming libre (o free-adjacent) na paraan para masubukan ang mga tao sa iyong produkto: subukang i-stalk ang LinkedIn, kubkubin ang mga kaganapan sa industriya o trade show, o mag-squat sa Reddit/Quora/forum para magsimula.





Hindi tumitigil sa UA. Kapag hindi mo napapansin ang marketing, mabibiktima ka ng ilang mga baguhan na flop: hindi na-optimize ang iyong site para sa SEO o mobile, nagtitiwala sa GPT na isulat ang iyong kopya, naglalabas ng mga generic na email sa mga lead , at nakuha mo ang punto. Hindi sinasabi na kailangan mo si Jony Ive para gawin kang brand VI, pero kahit papaano ay ipamukha mo sa iyo na nagmamalasakit ka.





Kausap ko ang isang kaibigang founder na nagtatrabaho sa kanyang pangatlong pakikipagsapalaran noong isang araw, at narito ang isang anekdota para sa iyo: “Sa pagbabalik-tanaw, kami ay walang isip. Binalewala namin ang marketing hanggang sa nagkaroon kami ng email ng suporta sa customer na walang sinuri. Sa sandaling hindi ko maisip kung bakit walang gumagamit ng bagong feature na ito na ginugol namin ng ilang buwan sa pag-develop, bigla kaming lumabas at tiningnan ang inbox, pagkatapos ay napagtanto namin na mayroon kaming halos isang libong email mula sa mga bagong sign up na nagrereklamo na may isyu sa ang landing page namin.“ Oops.





Maaaring Nakamamatay ang Masyadong Pagtutuon





Pag-usapan natin ang DeepGlint , isang Chinese AI computer vision startup na itinatag noong 2013 na tinawag mismo ni Gates na "napaka-cool" isang dekada na ang nakalipas. Ang unang stock ng AI sa Shanghai Stock Exchange STAR Market, ang kumpanyang minsang umabot sa pinakamataas na market cap na mahigit $1 bilyon noong 2023 ay nahihirapan na ngayong mabuhay, na ang founder nito ay huminto kamakailan sa gitna ng hindi napagkasunduang pagkalugi.





Nagkaroon ba sila ng $$$? marami. Mga utak? Ivy League, MIT, Stanford, Google, NVIDIA, Tencent... Malamang. anong nangyari? Sila ay nakatutok nang husto sa kanilang mga mithiin kaya nawala ang pokus kung bakit sila umiiral: upang malutas ang mga tunay na problema.





Ang DeepGlint ay unang naglalayon na gamitin ang AI nito upang subaybayan ang gawi ng consumer sa mga brick-and-mortar na tindahan, na nag-aalok ng mga data analytics package sa mga may-ari ng tindahan. Ngunit naging bingi sila sa seismic shift ng China patungo sa e-commerce . Ang brick-and-mortar retail ng bansa ay stagnant na noong 2012—bumaba sa kanilang pinakamabagal na rate sa loob ng isang dekada ang pagbubukas ng mga tindahan ng nangungunang 100 chain enterprise. Kahit papaano ay napalampas ng DeepGlint ang trend na ito— marahil napakalalim ng code na walang sinuman ang nagkaroon ng oras upang basahin ang balita?





Nang gumuho ang brick-and-mortar dream, ang DeepGlint ay lumipat sa seguridad at pagsubaybay. Strike two: they were hell bent on programming their version of the ideal solution . Ang mga tagaloob ng kumpanya ay nagsiwalat na ang pamamahala ay may sunod sa zero na pag-unawa sa sektor, maraming hubris, at isang kakaibang paniniwala na mas alam nila kaysa sa mga kliyente. Well, napunta sila sa 1 kliyente na nag-ambag sa 80% ng kanilang kita.





Moral of the story: brains and bucks not get you billionaire status kung nakapikit ang mga mata mo at nakapikit ang tenga.





Tratuhin ang Mga Modelong AI Tulad ng Mabilis na Fashion





Ang mga modelo ng AI ay may shelf life na halos kasinghaba ng isang kahon ng Cheerios. Napakahusay ngayon, bargain-bin sa Q3. Tiyaking binubuo mo ang iyong imprastraktura sa modular na paraan , na nagbibigay-daan sa iyong magpalit at magsaksak ng mga mas bagong modelo na may kaunting alitan at pinakamataas na bilis .





Kunin ang Zymergen , isang biotech na startup na nakalikom ng mahigit $1 bilyon upang baguhin ang agham ng materyal gamit ang AI. Ang takong nila Achilles ay hindi ambisyon—ito ay tigas. Sa halip na bumuo ng isang nababaluktot na arkitektura na madaling pagsamahin ang mga na-update na modelo o mga umuusbong na diskarte, ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa hindi nababago, unang henerasyong mga sistema ng AI na ginawa ang kanilang makabagong pangako sa isang clunky relic, na sa huli ay humahantong sa kanilang pagbagsak.





Ang AI ay hindi isang one-and-done game. Ang mga modelo at algorithm ay hindi mga monumento—ang mga ito ay mga sandcastle, at ang tubig ay hindi pinamamahalaan ng buwan.





Huwag Kalimutan ang Tungkol sa…AI





Ang stress ay gumagawa ng mga nakakatawang bagay sa iyong ulo. Masyado kang abala sa pagbuo ng AI para lutasin ang mga problema ng iba kaya nakalimutan mo ang halatang halata: Malutas din ng AI ang sa iyo.





Sa tingin mo, ang pag-unlad ng pagbuo ay nangangailangan ng mga magagarang tool, ngunit tingnan kung ang mga bagay ay magagawa lamang gamit ang generative AI . Sa pamamagitan ng isang daang bucks at isang tawag sa API, maaari mong teknikal na makamit ang isang bagay na nagkakahalaga ng milyun-milyong gawin sa panahon ng BC (Before ChatGPT). Halimbawa: Ang mga taong ito ay nag-explore ng isang lunas para sa isang pambihirang sakit na may $50 .





Gamitin ang GPT para iligtas ang iyong hininga . Huwag gumugol ng maraming oras sa Zoom na nagsasabi sa isang dev kung ano ang gusto mo. Magkaroon ng 10 minutong brainstorming sa ChatGPT at maglatag ng malinaw na spec. Ibahagi iyon sa dev, at iligtas ang iyong sarili sa pabalik-balik. Kunin ang GPT na i-crank out ang 90% ng code kaya kailangan lang ng mga tao na tapusin ang huling 10% at gumawa ng ilang tweaking. Hindi sinasabi na dapat mong alisin ang mortal na brainpower mula sa equation, ngunit i-save ang katalinuhan ng tao para sa huling milya.





Ang pagputol sa mga sulok ay hindi pagputol ng kalidad.

Ang bawat dolyar na iyong matitipid at bawat oras na iyong kinukuha ay gasolina para sa Ruta 20. Itigil ang pagpapawis sa kung ano ang magagawa ng AI para sa iba at magsimulang magtanong kung ano ang magagawa nito para sa iyo. Ang iyong mga antas ng stress—at ang iyong startup—ay magpapasalamat sa iyo.





Pangwakas na Pag-iisip: Hindi Ito Magiging Maganda





Ang prinsipyo ng Nike #9—“ hindi ito magiging maganda ”—ay kailangang maging iyong mantra, at ang iyong babala.

Ang landas na iyong tinatahak ay pangit, hindi mapagpatawad, at walang pakialam sa iyong vision board.





Hindi ito laro ng aesthetics o malinis na linya ng "pinakamahuhusay na kagawian." Ito ay tungkol sa hindi mawawala . Ang kaligtasan ay hindi mukhang isang hoodied tech bro na tumatakbo sa isang spotlit na entablado. Mukhang mga system na pinagsasama-sama ng mga freelancer sa tatlong time zone, isang landing page na nakatali sa duct tape at mga panalangin, at mga desisyon na halos hindi mo maaalalang ginawa dahil masyado kang abala sa pagtitiyak na ang iyong MVP ay maaaring mapunta sa mga kamay ng iyong unang nagbabayad na gumagamit.





Walang grado para sa istilo, mga puntos lamang para sa pagtitiyaga. Ito ay isang labanan sa patalim sa isang madilim na eskinita, at ang nagwagi ay hindi ang pinakamaganda— ito ang may pulso pa rin.





Gawin itong malayo, at hindi ka lang magiging maganda: magiging maganda ka talaga .