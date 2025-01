Cómo no morir en 2025: consejos del cementerio de startups de inteligencia artificial fallidas

Diciembre es el confesionario de la tecnología. Después de 11 meses de golpes de pecho, bravuconería y cebo FOMO, este es el momento de bajar el ritmo de manera colectiva, cambiando la arrogancia por la introspección , preferiblemente con galletas de jengibre y ponche de huevo con la cantidad justa de alcohol para que la honestidad sea inevitable.





He pasado unos momentos festivos con los que saben: inversores con ojos como hojas de cálculo, fundadores cuyas grandes ideas acabaron en el extremo comercial de una tasa de quema. Entre migajas y confesiones, me ofrecieron sus verdades sin adornos y con sabor a ron.





Este es mi regalo de Navidad adelantado: cómo hacer que tu startup de IA siga funcionando en 2025. Esperemos que lleguemos a diciembre del próximo año todavía en pie, todavía construyendo e, idealmente, todavía bebiendo ponche de huevo .





Elimine las encuestas y los grupos de discusión





Ya lo habrás oído antes: entra en [inserta la plataforma que prefieras, la mía es Reddit], encuentra grupos y comunidades relevantes en los que infiltrarte, publica algún tipo de informe técnico sobre tu producto, obtén comentarios, modifica el producto y lánzalo. Es la forma clásica de validar cualquier prototipo. Bueno, ese libro de tapa dura debería ser quemado.





Las personas son una (o todas) de estas tres cosas: 1) agradables 2) indiferentes 3) propensas a sabotear cuando se les da el anonimato. Intentarán complacerte, ignorarte por completo o hacerte perder el tiempo porque tuvieron un mal día en la oficina. Pedir comentarios a los usuarios cuando no han recibido nada es como esperar respuestas honestas en un juego de "Verdad o reto" en una fiesta universitaria.





Lo que deberías hacer es dedicar un par de días a armar un MVP junto con algunos scripts y luego publicarlo en ProductHunt. Si los resultados de PH son prometedores, desarrolla la idea, luego crea una página de destino básica para tu próxima iteración y publica anuncios por valor de 100 dólares. Esto es lo que hacen las agencias de financiación colectiva para medir el éxito potencial de los proyectos que quieren lanzarse en Kickstarter o Indiegogo. Pero la clave aquí es usar la táctica del embudo de reserva de 1 dólar. La gente puede mentir, y lo hará, con sus palabras, pero no lo hará con su dinero.





Así es como funciona:





Cree una página de destino con una descripción general de su producto

Crea un CTA que redireccione a una página de pago, donde los usuarios deben realizar un depósito totalmente reembolsable de $1 para obtener acceso VIP cuando lances tu sitio. El problema con el pago disuadirá a muchas personas, pero garantiza que las personas que atraigas puedan brindar valor.

Recopilar correos electrónicos junto con los depósitos

Envíe un correo electrónico a estos usuarios con un enlace para ingresar a un grupo beta (use el que desee, aunque a mí me gusta Discord)

Utilice este grupo beta para obtener comentarios, iterar, obtener ideas de funciones de forma colectiva, etc.





Tu IA no necesita ser más inteligente





La tecnología más inteligente del mundo no sirve de nada si no puede hablar el idioma de las personas a las que está diseñada para servir. Una IA que sea un 10 % menos precisa pero 10 veces más intuitiva ganará más clientes. Siempre. Optimice para la adopción, no solo para la precisión. Puede hacer que su trabajo sea mucho más fácil.





Tomemos como ejemplo a Shyp , la empresa favorita de Silicon Valley que prometía potenciar los envíos con una logística avanzada de inteligencia artificial. Si bien el backend de Shyp era una sinfonía tecnológica, la experiencia del usuario en el frontend era una cacofonía de confusión . Para beneficiarse de la brillantez algorítmica, los usuarios tenían que abandonar todo lo que sabían sobre el envío de paquetes . En lugar del ritual familiar de empaquetarlo y dejarlo en la oficina de correos o programar una recogida, Shyp requería que usted navegara por una aplicación intrincada, descifrara su proceso único y se ajustara a su lógica. Esta desconexión resultó fatal, y en 2018 Shyp se hundió.





Su IA no necesita entrar en MENSA, pero sí necesita adquirir hábitos. El objetivo no es hacer que los usuarios se maravillen de la inteligencia de su IA, sino hacerles olvidar que hay una IA involucrada .





Falla rápidamente en el lado de los datos





Nueve de cada diez blogs de asesoramiento le dirán que los datos confidenciales son lo único que garantizará la longevidad de su IA y su ventaja competitiva. Sí... esto solo es aplicable si cumple con estos dos criterios : 1) su concepto ha sido validado por el mercado 2) realmente lo ha lanzado y tiene usuarios.





Quantopian , que en su día fue el pez gordo del trading algorítmico, aprendió esta lección a las malas. Querían dotar a los traders individuales de herramientas sofisticadas para crear y probar estrategias de trading, y decidieron dedicar años y mucho dinero a perfeccionar un ecosistema de datos patentado digno de Jain Street. Pero cuando su producto estuvo listo para escalar, el mercado ya había avanzado y los competidores que ofrecían soluciones más sencillas y rápidas se habían quedado sin financiación. Quantopian agotó su financiación y cerró en 2020, dejando atrás un dividendo de advertencia: la perfección de los datos es un sueño; la iteración es supervivencia.





Simplemente prueba tu IA con los datos que ya están disponibles (API públicas, conjuntos de datos recopilados, apéndices de artículos de investigación, siempre que los obtengas de manera legal, todo vale) . Deja que los resultados te guíen para decidir si vale la pena invertir en datos personalizados. Además, puedes iniciar y seguir desarrollando ese conjunto de datos con los datos patentados de tus propios usuarios.





No te actualices tecnológicamente demasiado pronto





¿Usarías un esmoquin para una barbacoa en tu propio patio trasero? No lo creo. La misma lógica aquí: no necesitas un sofisticado desarrollo de IA/DS ni aprendizaje federado cuando no estás en el radar de TechCrunch .





¿Recuerdas a Aria Insights , esa empresa de drones con inteligencia artificial cuyo nombre se adapta mejor a la tecnología publicitaria? Apostaron por un análisis de inteligencia artificial de vanguardia que "eliminaría a los humanos de situaciones inseguras", apostando todo a soluciones costosas y de alta tecnología antes de tener clientes que pagaran. Aria estaba tan atrapada en la visión que ni siquiera se dio cuenta de que la falta de wifi omnipresente sería un cuello de botella insuperable . De todos modos, gastaron dinero en efectivo más rápido de lo que sus drones podían despegar, y finalmente cerraron sus operaciones en 2019.





Entonces, simplemente construye algo feo, básico, pero funcional, como una interfaz web o una aplicación simple. Haz todo el trabajo pesado manualmente: piensa en ello como un entrenamiento de algoritmos artesanal, como la elaboración de cerveza artesanal pero con código . ¿Recomendaciones? Cura las recomendaciones a mano. ¿Previsiones? Usa una hoja de cálculo. ¿Aprendizaje automático? Vale para otra cosa.





Sobrevive antes de escalar. Sobrevive antes de vestirte . Una vez que tengas usuarios reales y un concepto probado, entonces date el gusto de adquirir algunas redes neuronales de las que los primeros inversores podrán alardear.





Deja de actuar como si fueras legítimo. No lo eres.





Si su startup es una empresa de dos personas con una oficina dividida entre un apartamento estudio y el SBUX al final del callejón, NO se dispare en el pie insistiendo en que se respeten las “mejores prácticas” de Fortune 500. Lo único que hace es entorpecer la velocidad, limitar el ingenio y generar dolores de cabeza.





Por ejemplo : deja de lado la tontería de “ Necesito a alguien a tiempo completo ”. Eres pequeño, eres arriesgado y, aunque podrías ser el próximo Altman, a la mayoría de las personas les importa más pagar la hipoteca el mes que viene que allanar el camino del progreso . Entra en Fiverr o Upwork y simplemente encuentra a alguien que codifique lo que necesites, cuando lo necesites. ( Recomiendo encarecidamente que le encargues la misma tarea a al menos 3 autónomos . Lo más probable es que uno entregue algo decente. Quédate con ese y luego amplía la escala). No importa si están en un pueblo de Filipinas. Hazte global: de hecho, puede que sea más barato.





No gastar en marketing no significa no hacer marketing





Las adquisiciones pagas son MALAS para las empresas emergentes en sus primeras etapas . Cuando empiezas a pagar por las instalaciones, inevitablemente te arrastran al pozo del Tártaro de la optimización de CTR/CPI/ROAS/CAC, y desvías tu atención del verdadero problema que debes abordar: ¿tienes un producto viable? Por favor, no toques las adquisiciones pagas hasta que hayas asegurado al menos una ronda de financiación.





Puede que el marketing no forme parte de tus gastos operativos, pero te condenarán si no lo incluyes en tu agenda de reuniones. Analogía: si quieres perder peso, no necesitas un pase de gimnasio pagado, solo necesitas encontrar una forma de quemar calorías. Pero si no te mueves del trasero, ese peso no se moverá. Aquí se aplica la misma regla: sin marketing, no hay secuaces . NO NECESITAS TENER UN PRESUPUESTO. Hay muchos métodos gratuitos (o similares a los gratuitos) para lograr que la gente pruebe tu producto: intenta acechar a LinkedIn, asediar eventos de la industria o ferias comerciales, o agazaparte en Reddit/Quora/foros para comenzar.





No se detiene en UA. Cuando descuidas el marketing, caes víctima de algunos fracasos realmente amateur: no optimizar tu sitio para SEO o dispositivos móviles, confiar en GPT para escribir tu copia, enviar correos electrónicos genéricos a los clientes potenciales ... y ya entiendes la idea. No digo que necesites a Jony Ive para convertirte en un VI de marca, pero al menos haz que parezca que te importa.





El otro día estaba hablando con un amigo fundador que estaba trabajando en su tercer emprendimiento y te cuento una anécdota: “En retrospectiva, fuimos unos estúpidos. Ignoramos el marketing hasta el punto de que teníamos un correo electrónico de atención al cliente que nadie revisaba. Una vez no pude entender por qué nadie estaba usando esta nueva función que habíamos pasado meses desarrollando, me puse a revisar la bandeja de entrada y me di cuenta de que teníamos casi mil correos electrónicos de nuevos suscriptores quejándose de que había un problema con nuestra página de destino”. Ups.





Demasiada concentración puede ser fatal





Hablemos de DeepGlint , una startup china de inteligencia artificial y visión artificial fundada en 2013 a la que el propio Gates calificó de "genial" hace una década. La primera acción de inteligencia artificial en el mercado STAR de la Bolsa de Valores de Shanghái, la empresa que alguna vez alcanzó una capitalización de mercado máxima de más de mil millones de dólares en 2023, ahora tiene dificultades para llegar a fin de mes, ya que su fundador renunció recientemente en medio de pérdidas irreconciliables.





¿Tenían dinero? Mucho. ¿Cerebros? De la Ivy League, del MIT, de Stanford, de Google, de NVIDIA, de Tencent… Lo más probable. ¿Qué pasó? Se centraron tanto en sus ideales que perdieron de vista el motivo de su existencia: resolver problemas reales.





DeepGlint inicialmente tenía como objetivo utilizar su inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de los consumidores en las tiendas físicas, ofreciendo paquetes de análisis de datos a los propietarios de las tiendas. Pero no hicieron caso al cambio radical de China hacia el comercio electrónico . El comercio minorista tradicional del país ya estaba estancado en 2012: las inauguraciones de tiendas de las 100 principales cadenas empresariales habían caído a su ritmo más lento en una década. De alguna manera, DeepGlint pasó por alto esta tendencia por completo ; ¿quizás estaba tan inmerso en el código que nadie tuvo tiempo de leer las noticias?





Cuando el sueño de las tiendas físicas se desmoronó, DeepGlint se volcó hacia la seguridad y la vigilancia. Segundo golpe: estaban empeñados en programar su versión de la solución ideal . Los expertos de la empresa revelaron que la dirección no tenía prácticamente ningún conocimiento del sector, era muy arrogante y tenía la extraña convicción de que sabían más que los clientes. Al final, un cliente contribuía con el 80 % de sus ingresos.





Moraleja de la historia: el cerebro y el dinero no te darán el estatus de multimillonario si tienes los ojos y los oídos cerrados.





Trate a los modelos de IA como moda rápida





Los modelos de IA tienen una vida útil similar a la de una caja de Cheerios. Hoy son excelentes y en el tercer trimestre estarán en oferta. Asegúrese de construir su infraestructura de manera modular , lo que le permitirá cambiar y conectar modelos más nuevos con una fricción mínima y una velocidad máxima .





Tomemos como ejemplo a Zymergen , una empresa de biotecnología que recaudó más de mil millones de dólares para revolucionar la ciencia de los materiales con IA. Su talón de Aquiles no fue la ambición, sino la rigidez. En lugar de construir una arquitectura flexible que pudiera integrar fácilmente modelos actualizados o técnicas emergentes, se encerraron en sistemas de IA inmutables de primera generación que convirtieron su promesa de vanguardia en una reliquia torpe, lo que finalmente los llevó al colapso.





La IA no es un juego que se hace una sola vez. Los modelos y algoritmos no son monumentos, sino castillos de arena, y la marea no está regida por la luna.





No te olvides de… la IA





El estrés le hace cosas raras a tu cabeza. Estás tan ocupado creando IA para resolver los problemas de los demás que olvidas lo obvio: la IA también puede resolver los tuyos.





Crees que para generar progreso se necesitan herramientas sofisticadas, pero mira si se pueden hacer cosas solo con IA generativa . Con cien dólares y una llamada a la API, técnicamente podrías lograr algo que habría costado millones en la era BC (antes de ChatGPT). Por ejemplo: Estos tipos exploraron una cura para una enfermedad rara con $50 .





Usa GPT para ahorrarte el aliento . No pases horas en Zoom diciéndole a un desarrollador lo que quieres. Haz una lluvia de ideas de 10 minutos con ChatGPT y establece una especificación clara. Compártela con el desarrollador y ahórrate el tira y afloja. Haz que GPT produzca el 90 % del código para que los humanos solo tengan que terminar el último 10 % y hacer algunos ajustes. No digo que debas eliminar la capacidad intelectual de los mortales de la ecuación, pero reserva el ingenio humano para el último tramo.





Recortar gastos no equivale a recortar la calidad.

Cada dólar que ahorras y cada hora que recuperas es combustible para la Ruta 20. Deja de preocuparte por lo que la IA puede hacer por los demás y empieza a preguntarte qué puede hacer por ti. Tus niveles de estrés (y tu startup) te lo agradecerán.





Reflexiones finales: no será bonito





El principio número 9 de Nike: “ no será bonito ” debe ser tu mantra y tu advertencia.

El camino en el que estás es feo, implacable y no le importa tu tablero de visión.





No se trata de un juego de estética ni de las líneas claras de las "mejores prácticas". Se trata de no extinguirse . Survival no se parece a un técnico encapuchado que camina de un lado a otro en un escenario iluminado. Parece sistemas que se mantienen unidos por trabajadores autónomos en tres zonas horarias, una página de destino unida con cinta adhesiva y oraciones, y decisiones que apenas recordarás haber tomado porque estabas demasiado ocupado asegurándote de que tu MVP pudiera llegar cojeando a las manos de tu primer usuario que paga.





No hay calificación para el estilo, solo puntos para la persistencia. Esta es una pelea a cuchillo en un callejón oscuro, y el ganador no es el que se ve mejor , sino el que todavía tiene pulso.





Llega hasta ahí y no sólo serás bonita: serás condenadamente hermosa .