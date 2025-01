Ndenge Nini Kokufa Te Na 2025: Toli Ewuti Na Cimetière Ya Ba Startups AI Elongi

Décembre ezali cabine ya confession ya tech. Nsima ya sanza 11 ya kobɛta ntolo, bravado, mpe mpambo ya FOMO, oyo ezali ntango oyo tozali kosangisa mosala na nse ya mosala, kosala mombongo na swagger mpo na koluka molimo —ebongi mingi koleka biscuits ya gingerbread mpe eggnog spiked kaka ekoki mpo na kosala bosembo oyo ekoki kopengolama te.





Nalekisaki mua ba moments ya fête na ba oyo bayebi : ba investisseurs na miso lokola ba feuilles de calcul, ba fondateurs oyo ba idées na bango ya minene esukaki na fin d’affaires ya taux ya kozika. Kati na mikuwa mpe masumu, bapesaki ngai bosolo na bango oyo ekɔtisamaki na vernis te, oyo ekɔtisamaki na rhum.





Oyo ezali likabo na ngai ya ebandeli ya Noele epai na bino: lolenge nini kobatela AI na yo ya kobanda kopema na 2025. Tala na elikya tokosala yango na sanza ya zomi na mibale ekoya naino kotelema, naino kotonga, mpe, na lolenge ya malamu, naino komela eggnog .





Boma Ba Enquêtes Na Ba Groupes Focus





Oyokaki yango liboso: kende na [insert plateforme ya choix, Reddit ya ngai], luka ba groupes na ba communautés pertinentes pona ko infiltrer, tia quelque sorte ya papier blanc sur produit na yo, zwa ba retours, tweak produit, lancement. Lolenge ya buku ya mateya ya ko valider prototype nionso. Bon, esengeli kotya mokɔngɔ wana ya makasi na mɔ́tɔ.





Bato bazali moko (to nyonso) ya makambo misato: 1) kitoko 2) indifférent 3) incliné na sabotage tango bapesaka bango anonymat. Bakoluka kosepelisa yo, flat out ignorer yo, to kotinda yo na chase ya ba oies ya zamba mpo bazalaki na mokolo ya mabe na bureau. Kosenga makanisi tango basaleli bazuaki eloko te na ligne ezali lokola kozela biyano ya bosembo na lisano ya "Vérité ou Dare" na fête ya frat.





Oyo esengeli osala ezali kolekisa deux-trois jours hashing elongo MVP moko ekangami esika moko na mua ba scripts sima plunking yango na ProductHunt. Soki ba résultats ya PH elakisaka elaka, flesh out idée, sima tonga page d'atterrissage ya base pona iterations na yo ya sima, pe sala ba publicités ya valeur ya $100. Oyo ezali oyo ba agences ya crowdfunding esalaka mpo na ko mesurer succès potentiel ya ba projets oyo elingi ko lancer na Kickstarter to Indiegogo. Kasi fungola awa ezali kosalela tactique ya entonnoir ya réservation ya $1. Bato bakoki, mpe bakosala, kokosa na maloba na bango —kasi bakosala yango te na mbongo na bango.





Tala ndenge esalaka:





Tongela page d'arrivée na aperçu ya produit na yo

Salá “Zwá nzela ya kokɔta liboso” CTA oyo ezongisaka nzela na lokasa ya kofuta, epai basaleli basengeli kotya mbongo ya $1 oyo ekoki kozongisama mobimba na nse mpo bápesa bango nzela ya kokɔta na VIP ntango ozali kosala mosala. Hiccup ya payement eko décourager batu ebele, mais ezo assurer batu oyo osala haul in bakoki kopesa valeur.

na nse mpo bápesa bango nzela ya kokɔta na VIP ntango ozali kosala mosala. Hiccup ya payement eko décourager batu ebele, mais ezo assurer batu oyo osala haul in bakoki kopesa valeur. Sangisa ba emails elongo na ba dépôts

Tindela basaleli oyo email na lien mpo na kokota na groupe beta (salelá nyonso oyo olingi, atako nalingaka Discord)

Salelá groupe beta oyo mpo na kozwa makanisi, kosala iterate, makanisi ya makambo ya crowdsource etc.





AI Na Yo Esengeli Te Ezala Mayele koleka





Teknolozi ya mayele koleka na mokili elakisi eloko te soki ekoki koloba monoko ya bato oyo esalemi mpo na kosalela te. AI oyo ezali 10% moins précision mais 10x plus intuitif eko gagner ba clients mingi. Ntango nyonso. Optimiser pona adoption, kaka précision te. Ekoki kosala ete mosala na yo ezala pɛtɛɛ mingi.





Tózwa ndakisa ya Shyp , —molingami ya Silicon Valley oyo alakaki ete akopesa mbongo mingi mpo na kotinda biloko na nzela ya logistique ya AI ya liboso. Alors que backend ya Shyp ezalaki symphonie technologique, expérience ya usager ya front-end ezalaki cacophonie ya confusion . Mpo na kozwa matomba na mayele ya algorithme, basaleli basengelaki kotika makambo nyonso oyo bayebaki mpo na kotinda ba forfaits . Na esika ya molulu oyo oyebani mingi ya kotya yango na boxe mpe kobwaka yango na posita to kosala programɛ ya kozwa biloko, Shyp esɛngaki yo otambola na programɛ moko ya mindɔndɔmindɔndɔ, o déchiffrer processus na bango oyo ekeseni na mosusu, mpe omesana na logique na bango. Déconnexion oyo emonanaki fatal, mpe na 2018 Shyp ezindaki.





AI na yo esengeli te kobukana na MENSA, kasi esengeli kobukana na mimeseno. Mokano ezali te ya kosala ete basaleli bákamwisa mayele ya AI na yo —ezali ya kotinda bango bábosana ete ezali na AI ata moke te .





Elonga Noki na Côté ya Données





9 sur 10 blogs ya conseil ekoyebisa yo ba données propriétaires ezali eloko kaka moko oyo eko garantir longevité ya AI na yo mpe avantage concurrentiel. Oui...oyo ezali kaka applicable soki okokisi ba critères oyo mibale : 1) concept na yo e validé na marché 2) o lancer vraiment pe ozui ba usagers.





Quantopian , kala hotshot ya commerce algorithmique, ayekolaki liteya oyo na nzela ya mpasi. Balingaki kopesa makoki na ba commerçants individuels na ba outils sophistiqués pona ko créer pe ko tester ba stratégies ya commerce, pe ba décidé kolekisa ba mbula pe mucho dolares ko perfectionner écosystème ya ba données propriétaires oyo ebongi na Jain Street. Kasi na ntango biloko na bango ekómaki pene ya kokóma monene, zando ekómaki liboso, mpe bato oyo bazalaki komekana na bango oyo bazalaki kopesa ba solutions ya pɛtɛɛ mpe ya mbangumbangu balyaki bilei na bango ya midi. Quantopian ezikaki na nzela ya misolo na yango, kaka mpo na kokangama na 2020, kotika sima dividende ya bokebisi : perfection ya ba données ezali ndoto; iterations ezali kobika.





Meká kaka AI na yo na ba données oyo esi ezali libanda —ba API ya bato nyonso, ba ensembles ya ba données oyo elongolami, ba appendices oyo euti na mikanda ya bolukiluki, soki kaka ozali kozwa yango na ndenge ya mibeko eloko nyonso ekokende . Tika ba résultats e guider soki ko investir na ba données personnalisées ezali kutu na valeur. D’ailleurs, okoki ko lancer pe ko continuer kotonga ensemble ya ba données wana na ba données propriétaires oyo ewutaka na ba usagers na yo moko.





Ko Tech Up Trop Tôt Te





Okolata smoking na barbecue na yo moko ya sima ya lopango? Akanisaki bongo te. Logique moko awa, ozali na besoin ya développement ya AI/DS ya fancy te na apprentissage fédéré tango ozali na radar ya TechCrunch te .





Bomikundoli Aria Insights , société wana ya drone AI na kombo oyo ebongi mingi na adtech? Ba doubler ba analyses ya AI ya sika oyo “ekolongola batu na ba situations insécurisées”, ko parier nionso na ba solutions ya talo, ya haute technologie avant bazala na ba clients oyo bafutaka. Aria akangamaki mingi na vision wana ba comprendre kutu te que manque ya wifi omniprésente ekozala goulet d'étranglement insurmontable . Anyways, ba gnawed na nzela ya cash mbangu koleka ba drones na bango ekokaki ko décoller, na suka ba shuttering opérations na 2019.





Na yango, tonga kaka eloko moko ya mabe, ya moboko, kasi ya mosala —lokola interface web to appli ya pete. Sala ba levages nionso ya kilo na maboko: kanisa yango lokola formation ya algorithme artisanal, lokola brewing artisanal mais na code . Makanisi oyo epesami? Maboko curate bango. Kosala ba prévisions? Salelá feuille de calcul. Koyekola na masini? Vérification ya mbula.





Bika liboso ya kosala échelle. Bika liboso ya kolata bilamba . Une fois que ozui ba usagers ya solo pe concept prouvé, alors se traité na ba réseaux neuronaux mosusu oyo ba investisseurs ya liboso bakoki komikumisa.





Tika Kosala Lokola Oza Legit. Ozali Te.





Soki startup na yo ezali émission ya mibali mibale na bureau oyo ekabwani entre appartement ya studio na SBUX na se ya allee, KOMIbeta masasi na makolo TE na ko insister adherence na Fortune 500 “meilleures pratiques” . Nyonso oyo esalaka ezali kopekisa mbangu, kopekisa mayele, mpe kosala masanga mpasi ya motó.





Par exemple : kata ba “ Naza na besoin ya mutu ya temps plein ” crap. Ozali moke, ozali na likama, mpe atako okoki kozala Altman oyo elandi bato mingi bamibanzabanzaka mingi mpo na kosala hypothèque na sanza ekoya koleka kofungola nzela ya bokoli . Kende na Fiverr to Upwork pe luka kaka mutu ako coder nionso oyo oza na besoin na yango, tango oza na besoin na yango. ( Nazali kolendisa makasi ete opesa mosala moko na ata 3 ba indépendants . Ba chances ezali, moko ako livrer eloko moko ya decent. Kokangama na oyo, sima scale yango.) Ezali na ntina te soki bazali na village moko na Philippines . Kende global-ekoki mpenza kozala moins cher.





Ko dépenser te na Marketing elingi koloba te Marketing te





Ba acquisitions payées ezali MABE pona ba startups ya début . Tango obandi kofuta ba installations, ozali inévitablement kobendama na libulu ya Tartarus ya optimisation CTR/CPI/ROAS/CAC, attention détourné na vraie débacle oyo esengeli o aborder : ozali na produit viable?? Svp, kosimba paid te tii tango okozua ata tour moko ya financement.





Marketing ekoki kozanga na OpEx na yo, kasi okozala malédiction soki ezangi na programme ya réunion na yo. Analogy: Soki olingi kokita kilo, oza na besoin ya passe ya gym oyo efutamaka te, esengeli kaka oluka moyen ya ko tumba ba calories. Kasi soki okiti na a** na yo te, kilo wana ezali koningana te. Mobeko moko esalemaka awa; marketing te, ba minions te . ESENGELI KAKA TE OZALA NA BUDGET. Ezali na ba méthodes ebele ya ofele (to ya ofele-ya pembeni) mpo na kotinda bato bameka produit na yo: meka kolanda LinkedIn, kotia siege na ba événements ya industrie to ba foires commerciales, to ko squatting na Reddit/Quora/forums mpo na kobanda.





Etelemaka na UA te. Tango ozali ko bosana marketing, ozali kokweya na mwa ba flops ya vraiment amateur: ko optimiser site na yo te pona SEO to mobile, ko confier GPT pona kokoma copie na yo, churning out génériques emails to leads , pe ozui point. Koloba te que oza na besoin ya Jony Ive po asala yo marque VI, mais au moins sala que ezala lokola omibanzabanzaka.





Nazalaki kosolola na moninga moko ya mobandisi oyo azalaki kosala na mosala na ye ya misato mokolo mosusu, mpe talá lisolo moko mpo na bino: “Na kotalaka nsima, tozalaki asinine. To ignorer marketing na point tozalaki na email ya soutien client oyo mutu moko te a vérifiaki. Mbala moko nakokaki te kokanisa mpo na nini moto moko te azalaki kosalela eloko oyo ya sika tolekisaki basanza na kokola, nakendeki na caprice mpe natalaki boîte de réception, nsima nasosolaki ete tozalaki na pene na nkoto ya ba emails uta na ba signature ya sika komilelalela ete ezalaki na likambo moko na yango lokasa na biso ya kokende.“ Oops.





Ko focuser mingi ekoki kozala fatal





Tolobela DeepGlint , startup ya vision informatique AI ya Chine oyo esalemaki na 2013 oyo Gates ye moko abengaki “malamu mingi” eleki mbula zomi. Stock ya liboso ya AI na bourse ya Shanghai STAR Market, société oyo kala ekomaki na sommet ya marché ya koleka 1 milliard ya dollars na 2023 ezali sikoyo kobunda mpo na ko vivre, na fondateur na yango kala mingi te atiki ebonga na kati ya ba pertes irreconciliables.





Bazalaki na $$$? Ebele. Cerveau? Ivy League, MIT, Stanford, Google, NVIDIA, Tencent... Ezali mingi koleka. Oyo esalemaki? Ba focusaki mingi na ba idéaux na bango ba perdre focus ya pourquoi bazalaki : ko résoudre ba vrais problèmes.





DeepGlint na ebandeli ezalaki na mokano ya kosalela AI na yango mpo na kolandela bizaleli ya basali na ba magasins ya brique-et-mortier, kopesa ba forfaits ya analyse ya ba données na ba propriétaires ya magasins. Kasi bazalaki na mongongo te mpo na mbongwana ya koningana ya mabele ya Chine epai ya mombongo ya Internet . Botɛkisi ya babriki mpe mabanga ya ntalo na ekólo yango esilaki kokangama na 2012 —kofungola bamagazini na bakompanyi 100 oyo eleki monene ya minyɔlɔlɔ ekitanaki na mbangu na yango oyo eleki malɛmbɛ na boumeli ya mbula zomi. DeepGlint na lolenge moko to mosusu ezangaki momeseno oyo mobimba —mbala mosusu na mozindo mpenza na code moto moko te azalaki na ntango ya kotanga nsango?





Ntango ndoto ya briques-et-mortier epanzani, DeepGlint ebalukaki na bokengi mpe bokengeli. Grève mibale: bazalaki lifelo bent na programmation version na bango ya solution idéale . Ba insiders ya compagnie ba dévoiler que direction ezalaki na compréhension proche zéro ya secteur, hubris ebele, mpe conviction bizarre oyo bayebaki malamu koleka ba clients. Bon, basukaki na 1 client oyo a contribuaki na 80% ya revenu na bango.





Morale ya lisolo: cerveau na ba bucks ekozua yo statut ya milliardaire te soki miso ekangami pe matoyi ekangami.





Traiter Ba Models AI Lokola Mode Ya Rapide





Ba modèles ya AI ezalaka na vie ya étagère oyo ezalaka soki molayi lokola boîte ya Cheerios. Brillant lelo, bargain-bin na Q3. Assurer que ozali kotonga infrastructure na yo na ndenge ya modulaire , ko permettre yo o swap pe o brancher ba modèles ya sika na friction minimale pe vitesse maximale .





Tózwa Zymergen , startup ya biotechnologie oyo ezwaki koleka 1 milliard ya ba dollars mpo na kosala révolution na science matérielle na AI. Litindi na bango ya Achille ezalaki te mposa ya lokumu —ezalaki bokasi. Na esika ya kotonga architecture flexible oyo ekokaki kosangisa na pete ba modèles mise à jour to ba techniques oyo ezali kobima, bamikangamaki na ba systèmes AI oyo ekoki kobongwana te, ya génération ya liboso oyo ebongoli elaka na bango ya sika na relique clunky, na suka ememaki na kokweya na bango.





AI ezali lisano ya mbala moko te. Ba modèles mpe ba algorithmes ezali ba monuments te —ezali ba châteaux ya sable, mpe marée etambwisami na sanza te.





Kobosana Te Na...AI





Stress esalaka makambo ya kosekisa na mutu na yo. Ozali na mosala mingi ya kotonga AI mpo na kosilisa mikakatano ya bato nyonso na boye ete obosani oyo ezali polele: AI mpe ekoki kosilisa oyo ya yo.





Okanisi ete kotonga bokoli esɛngaka bisaleli ya kitoko, kasi talá soki makambo ekoki kosalema kaka na AI oyo ebimisaka . Na mbongo nkama moko mpe kobenga API, okokaki techniquement kozua eloko oyo elingaki kofuta ba millions mpo na kosala na époque ya BC (Avant ChatGPT). Na ndakisa: Ba gars oyo ba explorer kisi ya maladie rare na $50 .





Salelá GPT mpo na kobomba mpema na yo . Kolekisa bangonga te na Zoom koyebisa dev moko oyo olingi. Bozala na brainstorm ya 10 minutes na ChatGPT pe bo lakisa spec ya polele. Kabola yango na dev, pe omi épargner na ba back-and-forth. Bozua GPT a manivelle 90% ya code donc batu il faut kaka ba silisa 10% ya suka pe basala mua tweaking. Koloba te ete osengeli kobimisa nguya ya bɔɔngɔ ya kufa na équation, kasi kobikisa mayele ya moto mpo na kilomɛtrɛ ya nsuka.





Kokata ba coins ezali kokata qualité te.

Dollar nionso oyo obombaka pe heure nionso o récupérer ezali carburant pona Route 20. Tika kosukola na oyo AI ekoki kosala pona ba misusu pe banda kotuna nini ekoki kosala pona yo. Niveau ya stress na yo —mpe startup na yo —ekopesa yo matondo.





Makanisi ya Nsuka: Ekozala Kitoko Te





Etinda ya Nike #9 —“ ekozala kitoko te ” —esengeli kozala mantra na yo, mpe likebisi na yo.

Nzela oyo ozali na yango ezali mabe, ezali kolimbisa te, mpe ezali komibanzabanza te mpo na etanda na yo ya bomoni.





Oyo ezali te lisano ya esthétique to milɔngɔ ya pɛto ya “misala ya malamu koleka.” Ezali mpo na kolimwa te . Survival ezo monana te lokola bro tech hoodied azo pacing na scène spotlit. Emonani lokola ba systèmes oyo esimbami esika moko na ba indépendants na ba fuseaux horaires misato, page d’atterrissage ekangami na ruban conducteur mpe mabondeli, mpe mikano oyo okomikundola na mpasi mpo na kosala mpo ete ozalaki na mosala mingi mpo na kosala ete MVP na yo ekoki kolɛmba nzela na yango na maboko ya ya liboso na yo mosaleli oyo azali kofuta.





Note ezali te mpo na style, kaka ba points mpo na persistance. Oyo ezali etumba ya mbeli na nzela ya molili, mpe molongi azali te oyo azali komonana malamu koleka —ezali oyo azali naino na pulse.





Salá yango mosika boye, mpe okozala kaka kitoko te: okozala nzambe kitoko .