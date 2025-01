Sida Aan Loo Dhimanayn 2025: Talo Ka Soo Baxaysa Qabriga Fashilmay Bilowga AI

Disembar waa rugta qirashada tignoolajiyada. Ka dib 11 bilood oo xabadka garaacis, bravado, iyo FOMO sed, tani waa markii aan si wada jir ah hoos ugu dhacnay, ka ganacsanaynay swagger raadinta nafta - gaar ahaan buskudka gingerbread iyo ukunta la tufay si ku filan si daacadnimada looga maarmo.





Waxaan ku qaatay dhowr daqiiqadood oo farxad leh kuwa garanaya: maalgashadayaasha leh indho sida xaashiyaha, aasaasayaasha fikradahooda waaweyn waxay ku dhamaadeen dhamaadka ganacsiga heerka gubashada. Inta u dhaxaysa jajabyada iyo qirashada, waxay ii soo bandhigeen xaqiiqadooda aan la dhayalsan karin, ee rumaynta lagu shubay.





Tani waa hadiyadeyda Kirismaska hore ee adiga: sida loo ilaaliyo bilowga AI neefsashada 2025. Halkan waxaan rajeyneynaa inaan ka dhigi doono Disembar soo socota weli taagan, weli dhiseysa, iyo, sida ugu habboon, weli sii nuugaya eggnog .





Dila Sahanka Iyo Kooxaha Diirada





Horey ayaad u maqashay: sii wad [geli goobta doorashada, mine's Reddit], hel kooxaha iyo bulshooyinka ku habboon si ay u dhexgalaan, u dheji nooc ka mid ah warqad cad oo ku saabsan alaabtaada, hel jawaab celin, badeecad wax ka beddel, bilaw. Habka buugaagta lagu ansixiyo nooc kasta. Hagaag, dhabarka adag waa in lagu shidaa olol.





Dadku waa mid (ama dhammaan) saddex shay: 1) fiican 2) dan la'aan 3) waxay u janjeeraan inay kharribaan marka magacooda la sheego. Waxay isku dayi doonaan inay ku raali galiyaan, inay iska indhatiraan, ama ay kuu soo diri doonaan goos goos duurjoogta ah sababtoo ah maalin xun ayay ku lahaayeen xafiiska. Weydiinta faallo-celinta marka isticmaalayaashu aysan waxba ka helin khadka waxay la mid tahay filashada jawaabo daacad ah ciyaarta "Runta ama Dare" ee xaflad frat.





Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad ku qaadato dhowr maalmood inaad si wada jir ah u xakameyso MVP oo ay la socdaan dhowr qoraal ah ka dibna ku dhufo ProductHunt. Haddii natiijooyinka PH ay muujiyaan ballan, ka saar fikradda, ka dibna u dhis bog deg deg ah oo aasaaska u ah soo-celintaada soo socota, oo socodsii $100 oo xayeysiis ah. Tani waa waxa ay wakaaladaha maalgalintu sameeyaan si ay u qiyaasaan guusha suurtagalka ah ee mashaariicda doonaya in lagu bilaabo Kickstarter ama Indiegogo. Laakiin furaha halkan waa in la isticmaalo xeeladda boos celinta $1. Dadku way ku been sheegi karaan erayadooda-laakin kuma qaadan doonaan lacagtooda.





Waa kan sida ay u shaqeyso:





Ku dhis bogga degitaanka oo leh dulmar guud oo alaabtaada ah

Samee " Hel goor hore" CTA oo u jihaysa bogga lacag bixinta, halkaas oo isticmaalayaashu ay u baahan yihiin inay dhigaan $1 deebaaji si buuxda loo soo celin karo si laguu siiyo gelitaanka VIP markaad bixisid. Hakinta lacag-bixintu waxay joojin doontaa dad badan, laakiin waxay hubisaa in dadka aad soo dejiso ay bixin karaan qiimo.

si laguu siiyo gelitaanka VIP markaad bixisid. Hakinta lacag-bixintu waxay joojin doontaa dad badan, laakiin waxay hubisaa in dadka aad soo dejiso ay bixin karaan qiimo. Uruurinta iimaylada oo ay weheliyaan dhigaalka

U dir isticmaalayaashan xiriiriye si ay u galaan kooxda beta (isticmaal wax kasta oo aad rabto, in kastoo aan jeclahay Discord)

Isticmaal kooxdan beta si aad u heshid jawaab celin, ku celcelin, fikrado muujinta dadwaynaha iwm.





AI-gaagu uma baahna inuu noqdo mid caqli badan





Tignoolajiyada ugu caqliga badan aduunka macneheedu maaha hadii aysan ku hadli karin luqadda dadka loogu talagalay inay u adeegto. AI oo 10% sax ah ka yar laakiin 10x ka dareen badan ayaa ku guulaysan doonta macaamiil badan. Had iyo jeer. U wanaaji korsashada, ma aha oo kaliya saxnaanta. Waxaa laga yaabaa inay shaqadaada ka dhigto mid aad u fudud.





Qaado Shyp , tusaale ahaan— gacaliyaha Silicon Valley ee ballan qaaday inuu ku dalacsiin doono dhoofinta saadka sare ee AI. Halka Shyp's backend uu ahaa sheeko-faneed tignoolajiyadeed, khibradda isticmaale-dhamaadka hore waxay ahayd jahawareer jahawareer ah . Si looga faa'iidaysto iftiinka algorithm-ka, isticmaalayaashu waa inay ka tagaan wax kasta oo ay ka yaqaanaan soo dirida xirmooyinka . Halkii laga ahaan lahaa caado-dhaqameedka la yaqaan ee feerka oo lagu rido xafiiska boostada ama jadwalaynta soo qaadista, Shyp wuxuu kaaga baahan yahay inaad dhex gasho abka adag, furfuro hanaankooda gaarka ah, oo aad la qabsato caqligooda. Go'itaankan ayaa noqday mid dilaa ah, 2018-kiina Shyp wuu quusay.





AI-gaagu uma baahna inuu galo MENSA, laakiin wuxuu u baahan yahay inuu jebiyo caadooyinka. Hadafku maaha in dadka isticmaala la yaabban garaadkaaga AI - waa in la ilowsiiyo in AI ay ku lug leedahay gabi ahaanba .





Dhaqso ku Fashilmay Dhinaca Xogta





9 ka mid ah 10ka talo ee blogyada ayaa kuu sheegi doona xogta lahaanshaha ayaa ah waxa kaliya ee dammaanad qaadi doona cimrigaaga AI iyo cirifka tartanka. Haa .





Quantopian , mar uu ahaa hotshot ganacsiga algorithmic, wuxuu bartay casharkan si adag. Waxay rabeen inay ku xoojiyaan ganacsatada gaarka ah qalab casri ah oo loogu talagalay abuurista iyo tijaabinta xeeladaha ganacsiga, waxayna go'aansadeen in ay ku qaataan sanado iyo dolares si ay u dhamaystiraan xogta deegaanka ee u qalma Jain Street. Laakiin markii ay alaabtoodu diyaar u ahayd in la qiyaaso, suuqu wuu dhaqaaqay, tartamayaasha oo bixinaya xalal fudud oo degdeg ah ayaa cunay qadadooda. Quantopian waxay ku gubtay maalgalinteeda, kaliya in la xidho 2020, ka tagista faa'iidada taxadarka leh: kaamilnimada xogta waa riyo; ku celcelintu waa badbaado.





Kaliya ku tijaabi AI xogtaada jirta — API-ga dadweynaha, kaydka xogta la xoqay, lifaaqyada waraaqaha cilmi baarista, ilaa iyo inta aad si sharci ah u helayso wax kastaa wuu socdaa . Natiijadu ha hagto haddii maalgelinta xogta gaarka ahi ay xitaa u qalanto. Ka sokow, waxaad bilaabi kartaa oo aad sii wadi kartaa dhisidda xogtaas xogta lahaanshaha ee isticmaalayaashaada.





Mar hore haku Tegin Farsamada





Ma xidhan lahayd tuxedo barbecue ardaaga dambe? Ma u malaynayn. Isla caqli-gal halkan ah, uma baahnid horumarinta AI/DS qurxoon iyo barasho federaali ah marka aadan ku jirin raadaarka TechCrunch .





Xusuusnow Aria Insights , in shirkadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee AI oo leh magac ku habboon adtech? Waxay labanlaabeen goynta cirifka AI ee falanqaynta kaas oo "ka saari lahaa bini'aadamka xaaladaha aan badbaadada lahayn", wax kasta oo ku sharmaaya xalalka qaaliga ah, tignoolajiyada sare ka hor intaysan helin macaamiisha lacag bixinta. Aria si aad ah ayay u qabsatay aragga, xitaa ma ay garan in la'aanta wifi-ga oo dhan ay noqon doonto cilad aan laga gudbi karin . Si kastaba ha ahaatee, waxay ku cuneen lacag caddaan ah si ka dhaqso badan diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn, ugu dambeyntiina waxay xireen hawlgallada 2019.





Markaa, kaliya dhis shay fool xun, aasaasi ah, laakiin shaqaynaya — sida interneedka shabakadda ama app fudud. Gacanta ku samee dhammaan culeysyada culus: uga fakar sida tababbarka algorithm ee farsamada gacanta, sida samaynta farsamada laakiin leh koodh . Talooyin? Gacanta ku hagaaji. Saadaasha? Isticmaal xaashida xaashida. Barashada mashiinka? Hubinta roobka





Badbaado intaadan cabbirin. Badbaado intaadan ku haboonayn . Markaad hesho isticmaaleyaal dhab ah iyo fikrad la xaqiijiyay, dabadeed naftaada ula dhaqan shabakadaha neerfaha ee maalgashadayaasha hore ay ku faani karaan.





Jooji inaad u dhaqmayso sida inaad tahay sharci. Ma tihid





Haddii bilawgaagu yahay bandhiga laba nin oo xafiis u kala qaybsan yahay guri istuudiyo ah iyo SBUX hoos luuqda, ha ku toogan cagta adiga oo ku adkaysanaya u hoggaansanaanta Fortune 500 "dhaqannada ugu wanaagsan" . Waxaas oo dhami waxay hor istaagaan xawaaraha, xaddidaan caqliga, iyo madax-xanuun.





Tusaale ahaan : gooy " Waxaan u baahanahay qof waqti-buuxa " ah. Waad yar tahay, khatar baad tahay, iyo in kasta oo aad noqon karto Altman soo socda , dadka intiisa badan waxay aad u daneeyaan samaynta amaahda guryaha ee bisha soo socota halkii aad u mari lahayd waddada horumarka . Tag on Fiverr ama Upwork oo kaliya hel qof codee wax kasta oo aad u baahan tahay, marka aad u baahan tahay. ( Waxaan aad ugu talinayaa in aad u dhiibto hawl isku mid ah ugu yaraan 3 madax-bannaaniyaal ah . Khasaaruhu waa, mid ayaa keeni doona wax wanaagsan. Ku dheji midkaas, ka dibna kor u qaad.) Dhib ma laha haddii ay ku sugan yihiin tuulo ku taal Filibiin. . Tag caalami ah-waxaa laga yaabaa inay dhab ahaantii ka jaban tahay.





Ku Kharash La'aanta Suuqgeynta macnaheedu maaha suuqgeyn la'aan





Soo iibsashada lacagta la bixiyay waxay u xun tahay bilowga hore ee bilawga . Marka aad bilowdo bixinta kharashka rakibaadda, waxaa si lama huraan ah laguu jiidi doonaa godka Tartarus ee hagaajinta CTR/CPI/ROAS/CAC, dareenka laga weeciyay jahwareerka dhabta ah ee aad u baahan tahay inaad wax ka qabato: miyaad haysaa badeeco macquul ah?? Fadlan, ha taaban lacagta la bixiyay ilaa aad ka hubsato ugu yaraan hal wareeg oo maalgelin ah.





Suuqgeynta ayaa laga yaabaa inay ka maqan tahay OpEx kaaga, laakiin waa lagu nacdi doonaa haddii ay ka maqan tahay ajandaha kulanka. Analogy: Haddii aad rabto in aad lumiso miisaanka, uma baahnid kaarka jimicsiga ee lacag bixinta, kaliya waxaad u baahan tahay inaad hesho hab aad ku gubto kalooriyooyinka. Laakiin haddii aadan ka bixin a ***, miisaankaasi ma soo baxayo. Isla xeer ayaa halkan ka khuseeya; suuqgeyn la'aan, ma jiro minions . KALIYA Uma baahnid inaad miisaaniyad yeelato. Waxaa jira habab badan oo bilaash ah (ama bilaash ah) si ay dadku u tijaabiyaan alaabtaada: isku day inaad raacdo LinkedIn, go'doominta dhacdooyinka warshadaha ama bandhigyada ganacsiga, ama ku dhufo Reddit/Quora/forums si aad u bilowdo.





Kuma eka UA. Markaad iska indho-tirto suuq-geynta, waxaad ku dhacaysaa qaar ka mid ah kuwa hiwaayadda ah: adigoon u hagaajin goobtaada SEO ama mobilada, ku kalsoonow GPT inay qoraan nuqulkaaga, soo saarta iimaylada guud si ay u hogaamiyaan , oo waxaad helaysaa barta. Ma dhihin waxaad u baahan tahay Jony Ive si uu kaaga dhigo sumadda VI, laakiin ugu yaraan ka dhig mid u muuqda mid aad danaynaysa.





Waxa aan maalin dhawayd la hadlayay saaxiib aasaase ah oo ka shaqaynaya hawshiisii saddexaad, halkanna waxa kuu ah sheeko: “Marka dib loo eego, waxa aanu ahayn asinine. Waanu iska indhatiray suuqgeyntii ilaa heer aanu haysanay iimaylka taageerada macmiilka oo aan cidina hubin. Mar aan garan waayey sababta qofna u isticmaali waayey habkan cusub ee aanu bilo ku qaadanaynay horumarinta, damac ka galay oo aan hubiyey sanduuqa-galka (inbox), ka dib waxaan xaqiiqsaday in aanu hayno ku dhawaad kun emails oo ka yimid saxiixyo cusub oo ka cabanaya in ay jirto arrin boggayaga degitaanka." Oop.





Diirada aadka u badan waxay noqon kartaa dhimasho





Aynu ka hadalno DeepGlint , oo ah shirkad Chinese AI ah oo la aasaasay 2013-kii kaas oo Gates laftiisa loogu magac daray "aad u fiican" toban sano ka hor. Saamigii ugu horreeyay ee AI ee Suuqa STAR Stock Exchange ee Shanghai, shirkadda oo mar gaartay suuqa ugu sarreeya in ka badan $1 bilyan 2023 ayaa hadda la halgamaysa sidii ay nolol maalmeedkeeda u dabooli lahayd, iyada oo aasaaseheedii uu dhowaan ka degay khasaare aan la isku raacsanayn.





Ma haysteen $$$? Wax badan Maskaxda? Ivy League, MIT, Stanford, Google, NVIDIA, Tencent… Waxay u badan tahay. Maxaa dhacay? Waxay si aad ah diiradda u saareen fikradahooda waxay lumiyeen diiradda sababta ay u jiraan: si ay u xaliyaan dhibaatooyinka dhabta ah.





DeepGlint waxay markii hore ujeedadeedu ahayd inay u isticmaasho AI si ay ula socoto habdhaqanka macaamiisha ee dukaamada leben-iyo-hoobiye, iyada oo bixisa xirmooyinka falanqaynta xogta si ay u kaydiso milkiilayaasha. Laakin waxay dhego-la'aan u ahaayeen isbeddelka seismic ee Shiinaha ee dhanka ganacsiga e-commerce . Tafaariiqda bulukeeti-iyo-hoobiye-ka ee waddanku waxay horeba u taagnayd sannadkii 2012-kii - furitaanka dukaamada 100 ka shirkadood ee ugu sarreeya ayaa hoos ugu dhacay heerkoodii ugu hooseeyay muddo toban sano ah. DeepGlint ayaa si uun u seegtay isbeddelkan gabi ahaanba - laga yaabee in si qoto dheer koodhka qofna u helin wakhti uu ku akhriyo warka?





Markii riyadii leben-iyo-hoobiye ay burburtay, DeepGlint waxay u jeesatay amniga iyo ilaalinta. Ku dhufashada laba: waxay u heellan yihiin in ay barnaamijeeyaan nooca xalka ugu habboon . Dadka u dhuun daloola shirkadu waxay daaha ka qaadeen in maamulku uu ku xigay faham eber ah oo ku saabsan qaybta, hubsiyo badan, iyo xukun qariib ah oo ay uga aqoon badnaayeen macaamiisha. Hagaag, waxay ku dhamaadeen 1 macmiil oo wax ku darsaday 80% dakhligooda.





Akhlaaqda Sheekada: Maskaxda iyo Lacagtu kuma heli doonaan darajada bilyaneer haddii indhahaagu xidhmaan oo dhegahaagu xidhmaan.





Ula dhaqan moodooyinka AI sida moodada degdega ah





Moodooyinka AI waxay leeyihiin nolol shelf taas oo ku saabsan ilaa inta sanduuq Cheerios ah. Qurux badan maanta, gorgortanka Q3. Hubi inaad u dhisayso kaabayaashaaga qaab modular ah , taasoo awood kuu siinaysa inaad beddesho oo aad ku xidho moodooyinka cusub oo leh khilaaf yar iyo xawaaraha ugu badan .





Qaado Zymergen , biloowga bayotechnoolajiyadda oo kor u qaaday in ka badan $1 bilyan si loogu beddelo sayniska maadada AI. Cidhibtooda Achilles ma ahayn hami-waxay ahayd qallafsanaan. Halkii laga dhisi lahaa qaab dhismeed dabacsan oo si fudud u dhexgali kara moodooyinka la cusboonaysiiyay ama farsamooyinka soo baxaya, waxay isku xidheen nidaamyo AI oo aan beddelmi karin, jiilkii ugu horreeyay kuwaas oo ballan-qaadkoodii goynta u beddelay dib-u-dhac, ugu dambayntiina u horseeday burburkooda.





AI maaha ciyaar hal-iyo-lagu sameeyay. Moodooyinka iyo algorithms-yadu maaha taallo-waa qalcado-sand, oo hirarku ma maamulo dayaxa.





Ha ilaawin wax ku saabsan…AI





Cadaadisku wuxuu madaxaaga ka sameeyaa waxyaabo qosol leh. Waxaad aad ugu mashquulsan tahay dhisida AI si aad u xalliso dhibaatooyinka dadka kale oo aad ilowdo waxa muuqda: AI sidoo kale wuu xallin karaa kaaga.





Waxaad u maleyneysaa in horumarka dhismuhu uu u baahan yahay qalab qurux badan, laakiin eeg haddii wax lagu samayn karo oo keliya AI abuurista . Boqolka doolar iyo wicitaanka API, waxaad si farsamo ahaan ku gaari kartaa wax malaayiin ku kacaya inay sameeyaan BC (Kahor ChatGPT) Tusaale ahaan: Nimankan ayaa $50 ku sahmiyey daawaynta cudur naadir ah.





Isticmaal GPT si aad u badbaadiso neeftaada . Ha ku qaadan saacado Zoom inaad u sheegto dev waxaad rabto. Hayso 10 daqiiqo oo maskaxeed oo leh ChatGPT oo deji faahfaahin cad. La wadaag taas dev, oo naftaada u tudho gadaal iyo horaba. Hel GPT si ay u soo saarto 90% koodka si aadanuhu kaliya u dhammeeyo 10% ee u dambeeya oo uu sameeyo xoogaa hagaajin ah. Aan odhan waa inaad ka saartaa maskaxda dhimirka ee isla'egta, laakiin badbaadi caqliga bini'aadamka ilaa mayl u dambeeya.





Gees gooyntu maaha tayada goynta.

Doolar kasta oo aad kaydsato iyo saacad kasta oo aad dib u soo ceshato waxay shidaal u tahay Jidka 20. Jooji dhididka waxa AI u samayn karto dadka kale oo bilow inaad waydiiso waxa ay kuu qaban karto. Heerarka walaacaaga-iyo bilawgaaga- ayaa ku mahadin doona.





Fikirka ugu dambeeya: Ma qurux badnaan doonto





Mabda'a Nike #9-" ma noqon doonto qurux " -wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mantraga, iyo digniintaada.

Waddada aad marayso waa mid fool xun, oo aan cafis lahayn, oo aan dan ka lahayn guddiga aragtidaada.





Kani maaha ciyaar bilicsanaan ama khadadka nadiifka ah ee "dhaqannada ugu wanaagsan." Waxay ku saabsan tahay inaan la dabar goyn . Badbaadadu uma eka sida tignoolajiyada daaha-daboolan ee ku socda masraxa iftiinka leh. Waxay u egtahay nidaamyo ay isku hayaan dad madax-bannaan oo ku jira saddex aag, bog degenaansho oo ay ku xiran yihiin cajalado iyo duco, iyo go'aamo aad si dhib leh u xasuusan doonto sameynta sababtoo ah waxaad aad ugu mashquulsanayd hubinta in MVP-gaagu uu ku dhufan karo gacmahaaga ugu horreeya adeegsade bixisa.





Ma jiro buundooyin loogu talagalay qaabka, kaliya dhibco loogu talagalay adkaysiga. Tani waa dagaal mindi oo meel mugdi ah ku jira, oo guushu ma aha kan ugu muuqda - waa kan weli garaaca wadnaha.





Ka dhig mid fog, oo ma aad noqon doontid mid qurux badan: waxaad noqon doontaa mid aad u qurux badan .