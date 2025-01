Como non morrer en 2025: consellos do cemiterio das startups fallidas de IA

Decembro é o confesionario da tecnoloxía. Despois de 11 meses de golpes de peito, bravuconería e cebo FOMO, este é o momento no que colectivamente cambiamos de marcha, cambiando a fanfarronería por indagar , preferiblemente por galletas de pan de xenxibre e ponche de ovo o suficiente para que a honestidade sexa inevitable.





Pasei uns momentos festivos cos que saben: investidores con ollos como follas de cálculo, fundadores cuxas grandes ideas acabaron no lado do negocio dunha taxa de queima. Entre migallas e confesións, ofrecéronme as súas verdades sen verniz e con ron.





Este é o meu agasallo de Nadal para ti: como manter a túa startup de intelixencia artificial respirando en 2025. Agardamos que cheguemos ao próximo decembro aínda en pé, aínda en construción e, idealmente, aínda tomando ponche de ovo .





Kill Surveys e Focus Groups





Xa o escoitaches antes: vai a [inserir a plataforma preferida, a miña Reddit], busca grupos e comunidades relevantes para infiltrarte, publica algún tipo de libro branco sobre o teu produto, obtén comentarios, modifica o produto e lanza. A forma do libro de texto para validar calquera prototipo. Ben, esa tapa dura debería estar en chamas.





As persoas son unha (ou todas) de tres cousas: 1) agradable 2) indiferente 3) inclinada a sabotear cando se lles dá o anonimato. Tentarán agradarte, ignorarte de plano ou mandarte a cazar porque tiveron un mal día na oficina. Pedir comentarios cando os usuarios non teñen nada en liña é como esperar respostas honestas nun xogo de "Truth or Dare" nunha festa de fraternidade.





O que debes facer é pasar un par de días combinando un MVP unido con algúns guións e despois colocándoo en ProductHunt. Se os resultados de PH son prometedores, concreta a idea, despois crea unha páxina de destino básica para a túa próxima iteración e publica anuncios por valor de 100 $. Isto é o que fan as axencias de crowdfunding para medir o éxito potencial dos proxectos que queiran lanzarse en Kickstarter ou Indiegogo. Pero a clave aquí é usar a táctica do funil de reserva de $ 1. A xente pode, e mentirá coas súas palabras, pero non o fará co seu diñeiro.





Así é como funciona:





Crea unha páxina de destino cunha visión xeral do teu produto

Crea un CTA "Obter acceso anticipado" que redirecciona a unha páxina de pago, onde os usuarios deben facer un depósito totalmente reembolsable de 1 $ para que se lle outorgue acceso VIP cando o publiques. O problema de pago disuadirá a moita xente, pero garante que as persoas que transportas poidan aportar valor.

Recoller correos electrónicos xunto cos depósitos

Envía un correo electrónico a estes usuarios cunha ligazón para entrar nun grupo beta (usa o que queiras, aínda que me gusta Discord)

Use este grupo beta para obter comentarios, iterar, crear ideas de funcións, etc.





A túa IA non necesita ser máis intelixente





A tecnoloxía máis intelixente do mundo non significa nada se non pode falar o idioma das persoas á que está deseñada. Unha IA que é un 10 % menos precisa pero 10 veces máis intuitiva gañará máis clientes. Sempre. Optimice para adopción, non só precisión. Podería facilitar moito o teu traballo.





Tome Shyp , por exemplo, o querido de Silicon Valley que prometeu aumentar o envío con loxística avanzada de intelixencia artificial. Aínda que o backend de Shyp era unha sinfonía tecnolóxica, a experiencia do usuario front-end era unha cacofonía de confusión . Para beneficiarse da brillantez algorítmica, os usuarios tiveron que abandonar todo o que sabían sobre o envío de paquetes . En lugar do ritual familiar de encaixalo e deixalo na oficina de correos ou programar unha recollida, Shyp requiriu que navegas por unha aplicación complicada, descifras o seu proceso único e axustes á súa lóxica. Esta desconexión resultou fatal e en 2018 Shyp afundiuse.





A túa IA non necesita entrar en MENSA, pero ten que entrar en hábitos. O obxectivo non é facer que os usuarios se marabillan coa intelixencia da túa IA, é facerlles esquecer que hai AI implicada .





Fallo rápido no lado dos datos





9 de cada 10 blogs de consellos dirán que os datos propietarios son o único que garantirá a lonxevidade da IA e a vantaxe competitiva. Si... isto só é aplicable se cumpre estes dous criterios : 1) o seu concepto foi validado polo mercado 2) realmente lanzou e conseguiu usuarios.





Quantopian , unha vez que foi o punto de partida do comercio algorítmico, aprendeu esta lección do xeito máis difícil. Querían dotar aos comerciantes individuais de ferramentas sofisticadas para crear e probar estratexias comerciais, e decidiron pasar anos e moitos dólares perfeccionando un ecosistema de datos propietario digno de Jain Street. Pero cando o seu produto estaba listo para escalar, o mercado avanzara e os competidores que ofrecían solucións máis sinxelas e rápidas comeron o seu xantar. Quantopian queimou o seu financiamento, só para pechar en 2020, deixando atrás un dividendo cautelar: a perfección dos datos é un soño; a iteración é supervivencia.





Só tes que probar a túa intelixencia artificial nos datos que xa hai: APIs públicas, conxuntos de datos raspados, apéndices de traballos de investigación, sempre que o teñas legalmente todo vale . Deixa que os resultados guíen se vale a pena investir en datos personalizados. Ademais, pode iniciar e seguir construíndo ese conxunto de datos cos datos propietarios dos seus propios usuarios.





Non te pongas en técnica demasiado cedo





Usarías un esmoquin na túa propia churrascada no xardín? Non o pensaba. A mesma lóxica aquí, non necesitas un desenvolvemento sofisticado de AI/DS e aprendizaxe federada cando non estás no radar de TechCrunch .





Lembras de Aria Insights , esa empresa de drons de IA cun nome máis axeitado para a tecnoloxía? Dobraron as análises de IA de vangarda que "eliminan aos humanos de situacións inseguras", apostando todo por solucións caras e de alta tecnoloxía antes de ter clientes que pagan. Aria estaba tan atrapada na visión que nin sequera se deron conta de que a falta de wifi omnipresente sería un pescozo de botella insalvable . De todos os xeitos, roían o diñeiro máis rápido do que podían despegar os seus drons, e finalmente pecharon as operacións en 2019.





Entón, simplemente crea algo feo, básico, pero funcional, como unha interface web ou unha aplicación sinxela. Fai todo o traballo pesado manualmente: pensa niso como un adestramento artesanal de algoritmos, como a elaboración de cervexa artesanal pero con código . Recomendacións? Curalos a man. Previsión? Usa unha folla de cálculo. Aprendizaxe automática? Control de choiva.





Sobrevive antes de escalar. Sobrevive antes de vestirte . Unha vez que teñas usuarios reais e un concepto comprobado, disfrútate con algunhas redes neuronais das que os primeiros investimentos poden presumir.





Deixa de actuar como se fose Lexítimo. Non estás.





Se a túa startup é un programa de dúas persoas cunha oficina dividida entre un estudio e o SBUX na rúa, NON te tires no pé insistindo na adhesión ás "mellores prácticas" de Fortune 500 . Todo o que fai é dificultar a velocidade, limitar o enxeño e preparar dores de cabeza.





Por exemplo : corta a merda de " Necesito alguén a tempo completo ". Es pequeno, es arriscado e, aínda que podes ser o próximo Altman, á maioría da xente preocúpase máis en facer unha hipoteca o mes que vén que en abrir o camiño do progreso . Vai a Fiverr ou Upwork e busca alguén para codificar o que necesites, cando o necesites. ( Recomendo encarecidamente que entregues a mesma tarefa a polo menos 3 autónomos . É probable que un entregue algo decente. Queda con iso e, a continuación, amplíeo.) Non importa se están nunha aldea de Filipinas . Vaia globalmente, en realidade pode ser máis barato.





Non gastar en mercadotecnia non significa non facer mercadotecnia





As adquisicións de pago son MALAS para as empresas iniciadas . Cando comezas a pagar as instalacións, tes inevitablemente arrastrado ao pozo do Tártaro da optimización CTR/CPI/ROAS/CAC, a atención desviada da auténtica debacle que debes abordar: tes un produto viable?? Por favor, non toques o pago ata que teñas asegurado polo menos unha rolda de financiamento.





É posible que falte mercadotecnia no teu OpEx, pero estarás maldito se non está na axenda da túa reunión. Analoxía: se queres perder peso, non necesitas un pase de ximnasio de pago, só tes que atopar unha forma de queimar calorías. Pero se non te quitas a **, ese peso non se move. Aquí aplícase a mesma regra; sen marketing, sen secuaces . SOLO NON NECESITAS TER ORZAMENTO. Hai tantos métodos gratuítos (ou adxacentes) para que a xente probe o teu produto: proba a perseguir a LinkedIn, asedia eventos da industria ou feiras comerciais, ou okupa en Reddit/Quora/foros para comezar.





Non para na UA. Cando pasas por alto o marketing, caes presa duns fracasos realmente afeccionados: non optimizas o teu sitio para SEO ou móbiles, confías en GPT para escribir a túa copia, envías correos electrónicos xenéricos a clientes potenciales e entendes o punto. Non digo que necesites a Jony Ive para facerte unha marca VI, pero polo menos fai que pareza que che importa.





O outro día estaba falando cun amigo fundador que traballaba na súa terceira empresa, e aquí vos deixo unha anécdota: “En retrospectiva, eramos tontos. Ignoramos o marketing ata o punto de ter un correo electrónico de atención ao cliente que ninguén comprobou. Unha vez que non puiden entender por que ninguén estaba a usar esta nova función que levabamos meses desenvolvendo, fixen un capricho e comprobei a caixa de entrada, despois decateime de que tiñamos case mil correos electrónicos de novos rexistros queixándose de que había un problema con nosa páxina de destino.” Vaia.





Demasiado foco pode ser fatal





Falemos de DeepGlint , unha startup chinesa de visión por ordenador con intelixencia artificial fundada en 2013 que o propio Gates denominou como "moi chula" hai unha década. As primeiras accións de intelixencia artificial no mercado STAR da Bolsa de Xangai, a compañía que alcanzou un máximo de capitalización de mercado de máis de 1.000 millóns de dólares en 2023, agora está loitando por chegar a fin de mes, co que o seu fundador recentemente abandonou en medio de perdas irreconciliables.





Tiñan $$$? Moitos. Cerebros? Ivy League, MIT, Stanford, Google, NVIDIA, Tencent... Probablemente. Que pasou? Centráronse tanto nos seus ideais que perderon o foco de por que existían: resolver problemas reais.





Inicialmente, DeepGlint tiña como obxectivo usar a súa intelixencia artificial para supervisar o comportamento dos consumidores nas tendas físicas, ofrecendo paquetes de análise de datos aos propietarios das tendas. Pero foron xordos ao cambio sísmico de China cara ao comercio electrónico . A venda polo miúdo do país xa estaba estancada en 2012: as aperturas de tendas das 100 principais empresas da cadea caeron ao seu ritmo máis lento nunha década. DeepGlint perdeu por completo esta tendencia , quizais tan profundamente no código que ninguén tivo tempo de ler as noticias?





Cando o soño de ladrillo e morteiro desmoronouse, DeepGlint pasou á seguridade e vixilancia. Golpe dous: estaban empeñados en programar a súa versión da solución ideal . Os expertos da empresa revelaron que a dirección tiña unha comprensión case nula do sector, moita arrogancia e unha estraña convicción que coñecían mellor que os clientes. Ben, acabaron con 1 cliente que contribuíu ao 80% dos seus ingresos.





Moral da historia: os cerebros e os cartos non che darán o status de multimillonario se tes os ollos pechados e os oídos pechados.





Trata aos modelos de IA como Fast Fashion





Os modelos de intelixencia artificial teñen unha vida útil que é tan longa como unha caixa de Cheerios. Brillante hoxe, barato no 3T. Asegúrate de construír a túa infraestrutura de forma modular , o que che permite intercambiar e conectar modelos máis novos cunha fricción mínima e unha velocidade máxima .





Tome Zymergen , unha startup biotecnolóxica que recadou máis de mil millóns de dólares para revolucionar a ciencia dos materiais coa IA. O seu talón de Aquiles non era ambición, era rixidez. En lugar de construír unha arquitectura flexible que puidese integrar facilmente modelos actualizados ou técnicas emerxentes, encerráronse en sistemas inmutables de IA de primeira xeración que converteron a súa promesa de vangarda nunha reliquia torpe, o que finalmente levou ao seu colapso.





A IA non é un xogo único. Os modelos e os algoritmos non son monumentos, son castelos de area e a marea non está gobernada pola lúa.





Non te esquezas de... AI





O estrés fai cousas divertidas na túa cabeza. Estás tan ocupado construíndo AI para resolver os problemas dos demais que esqueces o obvio: a IA tamén pode resolver o teu.





Pensas que a construción do progreso require ferramentas elegantes, pero mira se as cousas se poden facer só coa IA xerativa . Con cen dólares e unha chamada á API, técnicamente poderías conseguir algo que tería custado millóns na era BC (antes de ChatGPT). Por exemplo: estes mozos exploraron unha cura para unha enfermidade rara con 50 $ .





Usa GPT para salvar o alento . Non pases horas en Zoom dicíndolle a un desarrollador o que queres. Fai unha chuvia de ideas de 10 minutos con ChatGPT e establece unha especificación clara. Compárteo co desenvolvedor e aforrache as ida e voltas. Fai que GPT desenvolva o 90 % do código para que os humanos só teñan que rematar o último 10 % e facer algúns axustes. Non digo que deberías sacar a capacidade cerebral mortal da ecuación, pero gardar o enxeño humano durante a última milla.





Cortar cantos non é calidade de corte.

Cada dólar que aforras e cada hora que reclames é combustible para a Ruta 20. Deixa de suar polo que a IA pode facer polos demais e comeza a preguntar que pode facer por ti. Os teus niveis de estrés e a túa startup agradecerano.





Pensamentos finais: non será bonito





O principio #9 de Nike, " non será bonito ", debe ser o teu mantra e a túa advertencia.

O camiño no que estás é feo, implacable e non lle importa o teu taboleiro de visión.





Este non é un xogo de estética ou as liñas limpas das "mellores prácticas". Trátase de non extinguirse . Survival non parece un irmán de tecnoloxía con capucha paseando nun escenario iluminado. Parece sistemas unidos por autónomos en tres zonas horarias, unha páxina de destino limitada por cinta adhesiva e oracións e decisións que apenas recordarás tomar porque estabas demasiado ocupado asegurándote de que o teu MVP puidese chegar ás mans do primeiro. usuario de pago.





Non hai puntuación para o estilo, só puntos para a persistencia. Esta é unha loita de coitelos nunha rúa escuro, e o gañador non é o que mellor se ve , é o que aínda ten pulso.





Chega tan lonxe, e non só serás bonita: serás fermosísima .