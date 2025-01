Si të mos vdesësh në 2025: Këshilla nga varrezat e startupeve të dështuara të AI

Dhjetori është kabina e rrëfimit të teknologjisë. Pas 11 muajsh karremash, bravadoje dhe FOMO, kjo është koha kur kolektivisht e zvogëlojmë zhvendosjen, duke u këmbyer për kërkimin e shpirtit – mundësisht mbi biskotat me xhenxhefil dhe vezët me thumba aq sa për ta bërë ndershmërinë të pashmangshme.





Kam kaluar disa momente festive me ata që dinë: investitorë me sy si tabela, themelues, idetë e mëdha të të cilëve përfunduan në fund të biznesit të një norme djegieje. Midis thërrimeve dhe rrëfimeve, ata më ofruan të vërtetat e tyre të pangopura, të mbushura me rum.





Kjo është dhurata ime e hershme e Krishtlindjeve për ju: si ta mbani frymën e startup-it tuaj të inteligjencës artificiale në 2025. Këtu shpresojmë se do t'ia dalim deri në dhjetorin e ardhshëm në këmbë, ende duke ndërtuar dhe, në mënyrë ideale, duke pirë ende vezë .





Vrasin Sondazhet dhe Fokus Grupet





E keni dëgjuar më parë: vazhdoni [fut platformën e zgjedhur, Reddit e imja], gjeni grupe dhe komunitete përkatëse për t'u depërtuar, postoni një lloj letre të bardhë për produktin tuaj, merrni komente, modifikoni produktin, lansoni. Mënyra e tekstit shkollor për të vërtetuar çdo prototip. Epo, ajo dërrasë e fortë duhet të vihet në flakë.





Njerëzit janë një (ose të gjitha) nga tre gjërat: 1) të këndshëm 2) indiferentë 3) të prirur për të sabotuar kur u jepet anonimiteti. Ata do të përpiqen t'ju kënaqin, do t'ju injorojnë ose do t'ju dërgojnë në një ndjekje të patës së egër sepse kishin një ditë të keqe në zyrë. Të kërkosh reagime kur përdoruesit nuk kanë asgjë në linjë është si të presësh përgjigje të sinqerta në një lojë "Truth or Dare" në një festë grindje.





Ajo që duhet të bëni është të kaloni disa ditë duke hasur së bashku një MVP të lidhur së bashku me disa skripta, më pas duke e futur atë në ProductHunt. Nëse rezultatet e PH premtojnë, plotësoni idenë, më pas ndërtoni një faqe fillestare bazë për përsëritjen tuaj të ardhshme dhe shfaqni reklama me vlerë 100 dollarë. Kjo është ajo që bëjnë agjencitë e crowdfunding për të vlerësuar suksesin e mundshëm të projekteve që duan të nisin në Kickstarter ose Indiegogo. Por çelësi këtu është të përdorni taktikën e gypit të rezervimit $1. Njerëzit mund dhe do të gënjejnë me fjalët e tyre - por nuk do të gënjejnë me paratë e tyre.





Ja se si funksionon:





Ndërtoni faqen e uljes me një përmbledhje të produktit tuaj

Krijo CTA "Merr akses të hershëm" që ridrejton në një faqe pagese, ku përdoruesit duhet të vendosin një depozitë plotësisht të rimbursueshme prej 1$ për t'iu dhënë akses VIP kur të lëshoni. Problemi i pagesës do të frenojë shumë njerëz, por siguron që njerëzit që ju tërheqni mund të japin vlerë.

për t'iu dhënë akses VIP kur të lëshoni. Problemi i pagesës do të frenojë shumë njerëz, por siguron që njerëzit që ju tërheqni mund të japin vlerë. Mblidhni email së bashku me depozitat

Dërgojini me email këtyre përdoruesve një lidhje për të hyrë në një grup beta (përdorni çfarë të doni, megjithëse më pëlqen Discord)

Përdorni këtë grup beta për të marrë komente, për të përsëritur, ide për veçoritë e burimit të turmave etj.





AI juaj nuk ka nevojë të jetë më i zgjuar





Teknologjia më e zgjuar në botë nuk do të thotë asgjë nëse nuk mund të flasë gjuhën e njerëzve të cilëve është krijuar për t'u shërbyer. Një AI që është 10% më pak e saktë, por 10 herë më intuitive do të fitojë më shumë klientë. Gjithmonë. Optimizoni për adoptim, jo vetëm për saktësi. Mund ta lehtësojë shumë punën tuaj.





Merrni për shembull Shyp -in e dashur të Silicon Valley që premtoi se do të mbingarkonte transportin me logjistikë të avancuar të AI. Ndërsa pjesa e pasme e Shyp ishte një simfoni teknologjike, përvoja e përdoruesit në fund ishte një kakofoni konfuzioni . Për të përfituar nga shkëlqimi algoritmik, përdoruesit duhej të braktisnin gjithçka që dinin për dërgimin e paketave . Në vend të ritualit të njohur të boksit të tij dhe lëshimit të tij në zyrën postare ose planifikimit të një marrjeje, Shyp ju kërkoi të lundroni në një aplikacion të ndërlikuar, të deshifroni procesin e tyre unik dhe të përshtateni me logjikën e tyre. Kjo shkëputje rezultoi fatale dhe në 2018 Shyp u mbyt.





AI juaj nuk ka nevojë të depërtojë në MENSA, por duhet të thyejë zakonet. Qëllimi nuk është që t'i bëni përdoruesit të mrekullohen me inteligjencën tuaj të AI - është t'i bëni ata të harrojnë se ka fare përfshirje AI .





Dështoni shpejt në anën e të dhënave





9 nga 10 blogje këshillash do t'ju tregojnë se të dhënat e pronarit janë e vetmja gjë që do të garantojë jetëgjatësinë tuaj të AI dhe avantazhin konkurrues. Po…kjo është e zbatueshme vetëm nëse i plotësoni këto dy kritere : 1) koncepti juaj është vërtetuar nga tregu 2) ju në fakt keni nisur dhe keni marrë përdorues.





Quantopian , dikur hotshot i tregtimit algoritmik, e mësoi këtë mësim në mënyrën e vështirë. Ata donin të fuqizonin tregtarët individualë me mjete të sofistikuara për krijimin dhe testimin e strategjive tregtare dhe vendosën të shpenzonin vite dhe shumë dollarë për të përsosur një ekosistem të të dhënave të pronarit të denjë për Jain Street. Por në kohën kur produkti i tyre ishte gati për t'u rritur, tregu kishte lëvizur përpara dhe konkurrentët që ofronin zgjidhje më të thjeshta dhe më të shpejta hëngrën drekën e tyre. Quantopian u dogj përmes financimit të tij, vetëm për t'u mbyllur në vitin 2020, duke lënë pas një dividend paralajmërues: përsosja e të dhënave është një ëndërr; përsëritja është mbijetesë.





Thjesht provoni AI-në tuaj në të dhënat që janë tashmë atje - API-të publike, grupe të dhënash të fshira, shtojca nga letrat kërkimore, për sa kohë që po e merrni atë ligjërisht çdo gjë shkon . Lërini rezultatet të udhëzojnë nëse investimi në të dhëna të personalizuara ia vlen. Përveç kësaj, ju mund të nisni dhe vazhdoni të ndërtoni atë grup të dhënash me të dhënat e pronarit nga përdoruesit tuaj.





Mos u Tech Up Shumë herët





A do të vishnit një smoking në barbekjunë tuaj në oborrin e shtëpisë? Nuk mendova kështu. E njëjta logjikë këtu, nuk keni nevojë për zhvillim fantastik AI/DS dhe mësim të federuar kur nuk jeni në radarin e TechCrunch .





E mbani mend Aria Insights , atë kompani të dronëve me inteligjencë artificiale me një emër më të përshtatshëm për adtech? Ata dyfishuan analitikën më të fundit të AI që do t'i "largonte njerëzit nga situatat e pasigurta", duke vënë bast gjithçka për zgjidhje të shtrenjta dhe të teknologjisë së lartë përpara se të kishin klientë me pagesë. Aria ishte aq e kapur nga vizioni saqë as nuk e kuptoi se mungesa e wifi-it të gjithëpranishëm do të ishte një pengesë e pakapërcyeshme . Gjithsesi, ata gërryen paratë më shpejt sesa mund të ngriheshin dronët e tyre, duke mbyllur përfundimisht operacionet në 2019.





Pra, thjesht ndërtoni diçka të shëmtuar, bazë, por funksionale – si një ndërfaqe në internet ose një aplikacion i thjeshtë. Kryeni të gjitha ngritjet e rënda me dorë: mendoni për atë si trajnim artizanal me algoritëm, si prodhimi artizanal, por me kod . Rekomandime? Kurojini ato me dorë. Parashikimi? Përdorni një spreadsheet. Mësimi i makinës? Kontroll shiu.





Mbijetoni përpara se të shkallëzoni. Mbijetoni para se të përshtateni . Pasi të keni përdorues të vërtetë dhe një koncept të provuar, atëherë trajtojeni veten me disa rrjete nervore për të cilat investitorët e hershëm mund të mburren.





Ndaloni të veproni sikur jeni të ligjshëm. Ju nuk jeni.





Nëse startup-i juaj është një shfaqje me dy persona me një zyrë të ndarë midis një apartamenti në studio dhe SBUX në rrugicë, MOS e qëlloni veten në këmbë duke këmbëngulur t'i përmbaheni "praktikat më të mira" të Fortune 500 . E gjithë kjo është të pengojë shpejtësinë, të kufizojë zgjuarsinë dhe të krijojë dhimbje koke.





Për shembull : shkurto mutacionin “ Kam nevojë për dikë me kohë të plotë ”. Ju jeni i vogël, jeni i rrezikshëm dhe megjithëse mund të jeni Altman-i i ardhshëm , shumica e njerëzve kujdesen më shumë për të bërë hipotekë muajin e ardhshëm sesa për të hapur rrugën e përparimit . Shkoni në Fiverr ose Upwork dhe thjesht gjeni dikë që të kodojë çdo gjë që ju nevojitet, kur ju nevojitet. ( Unë rekomandoj fuqimisht që t'ia dorëzoni të njëjtën detyrë të paktën 3 përkthyesve të pavarur . Gjasat janë që njëri do të japë diçka të mirë. Qëndroni me atë, pastaj rriteni atë.) Nuk ka rëndësi nëse ata janë në një fshat në Filipine . Shkoni globalisht - në fakt mund të jetë më e lirë.





Të mos shpenzosh në marketing nuk do të thotë të mos kesh marketing





Blerjet me pagesë janë të këqija për startup-et në fazat e hershme . Kur filloni të paguani për instalimet, në mënyrë të pashmangshme tërhiqeni zvarrë në gropën e Tartarusit të optimizimit CTR/CPI/ROAS/CAC, vëmendja e devijuar nga debakli i vërtetë që duhet të adresoni: a keni një produkt të zbatueshëm?? Ju lutemi, mos prekni me pagesë derisa të keni siguruar të paktën një raund financimi.





Marketingu mund të mungojë në OpEx-in tuaj, por do të jeni të mallkuar nëse ai mungon në axhendën tuaj të takimit. Analogjia: Nëse doni të humbni peshë, nuk keni nevojë për një leje palestër me pagesë, thjesht duhet të gjeni një mënyrë për të djegur kalori. Por nëse nuk hiqni dorë nga a**, kjo peshë nuk po lëkundet. I njëjti rregull vlen edhe këtu; pa marketing, pa minionë . THJESHT NUK DUHET TË KENI BUXHET. Ka kaq shumë metoda falas (ose pa ngjitur) për t'i bërë njerëzit të provojnë produktin tuaj: provoni të ndiqni LinkedIn, të rrethoni ngjarjet e industrisë ose shfaqjet tregtare, ose të uleni në Reddit/Quora/forume për të filluar.





Nuk ndalet në UA. Kur e anashkaloni marketingun, bini pre e disa dështimeve vërtet amatore: duke mos optimizuar faqen tuaj për SEO ose celular, duke i besuar GPT-së për të shkruar kopjen tuaj, duke shpërndarë emaile të përgjithshme për drejtuesit dhe e kuptoni pikën. Jo duke thënë se ju duhet Jony Ive për t'ju bërë një markë VI, por të paktën ta bëni të duket sikur ju intereson.





Po flisja me një mik themelues që punonte në sipërmarrjen e tij të tretë një ditë më parë, dhe ja një anekdotë për ju: “Në retrospektivë, ne ishim të çuditshëm. Ne e shpërfillëm marketingun deri në pikën që kishim një email për mbështetjen e klientit që askush nuk e kontrolloi. Pasi nuk arrija të kuptoja pse askush nuk po e përdorte këtë veçori të re që kishim shpenzuar muaj duke e zhvilluar, dolëm me dëshirë dhe kontrolluam kutinë hyrëse, më pas kuptova se kishim gati një mijë email nga regjistrimet e reja që ankoheshin se kishte një problem me faqja jonë e uljes.“ Mos.





Përqendrimi i tepërt mund të jetë fatal





Le të flasim për DeepGlint , një startup kinez i vizionit kompjuterik të AI, i themeluar në vitin 2013, të cilin vetë Gates e quajti "shumë i lezetshëm" një dekadë më parë. Aksioni i parë i inteligjencës artificiale në bursën e Shanghait STAR Market, kompania që dikur arriti kulmin e tregut prej mbi 1 miliard dollarë në 2023, tani po lufton për të përballuar jetesën, me themeluesin e saj që kohët e fundit dha dorëheqjen mes humbjeve të papajtueshme.





A kishin ata $$$? Shumë. Truri? Ivy League, MIT, Stanford, Google, NVIDIA, Tencent… Me shumë mundësi. Çfarë ndodhi? Ata u përqendruan aq shumë në idealet e tyre sa humbën fokusin se pse ekzistonin: të zgjidhnin problemet reale.





DeepGlint fillimisht synoi të përdorte AI-n e tij për të monitoruar sjelljen e konsumatorëve në dyqanet me tulla dhe llaç, duke ofruar paketa analitike të të dhënave për pronarët e dyqaneve. Por ata ishin të shurdhër ndaj zhvendosjes sizmike të Kinës drejt tregtisë elektronike . Shitja me pakicë me tulla dhe llaç në vend ishte tashmë në stanjacion në vitin 2012 - hapjet e dyqaneve nga 100 ndërmarrjet kryesore të zinxhirit kishin rënë në shkallën e tyre më të ngadaltë në një dekadë. DeepGlint në një farë mënyre e humbi plotësisht këtë prirje - ndoshta aq i thellë në kod askush nuk kishte kohë të lexonte lajmet?





Kur ëndrra me tulla dhe llaç u shkatërrua, DeepGlint iu drejtua sigurisë dhe mbikëqyrjes. Goditja e dytë: ata ishin të vendosur në programimin e versionit të tyre të zgjidhjes ideale . Të brendshëm të kompanisë zbuluan se menaxhmenti kishte pothuajse zero të kuptuarit e sektorit, shumë mendjemadhësi dhe një bindje të çuditshme që ata e njihnin më mirë se klientët. Epo, ata përfunduan me 1 klient që kontribuonte në 80% të të ardhurave të tyre.





Morali i historisë: truri dhe paratë nuk do t'ju marrin statusin e miliarderit nëse sytë tuaj janë të mbyllur dhe veshët janë të mbyllur.





Trajtoni modelet e AI si modë të shpejtë





Modelet e AI kanë një jetëgjatësi sa një kuti Cheerios. E shkëlqyer sot, koshi i volitshëm në tremujorin e tretë. Sigurohuni që po e ndërtoni infrastrukturën tuaj në një mënyrë modulare , duke ju mundësuar të ndërroni dhe lidhni modele më të reja me fërkim minimal dhe shpejtësi maksimale .





Merrni Zymergen , një startup bioteknologjik që mblodhi mbi 1 miliard dollarë për të revolucionarizuar shkencën materiale me AI. Thembra e tyre e Akilit nuk ishte ambicie - ishte ngurtësia. Në vend që të ndërtonin një arkitekturë fleksibël që mund të integronte lehtësisht modele të përditësuara ose teknika në zhvillim, ata u mbyllën në sisteme të pandryshueshme, të gjeneratës së parë të AI që e kthyen premtimin e tyre të fundit në një relike të ngathët, duke çuar përfundimisht në kolapsin e tyre.





AI nuk është një lojë e vetme. Modelet dhe algoritmet nuk janë monumente - ato janë kështjella rëre dhe batica nuk drejtohet nga hëna.





Mos harroni për… AI





Stresi ju bën gjëra qesharake kokës. Jeni kaq të zënë me ndërtimin e AI për të zgjidhur problemet e të gjithëve, saqë harroni të dukshmen: AI mund të zgjidhë edhe tuajat.





Ju mendoni se ndërtimi i përparimit kërkon mjete të bukura, por shikoni nëse gjërat mund të bëhen vetëm me AI gjeneruese . Me njëqind dollarë dhe një thirrje API, ju mund të arrini teknikisht diçka që do të kushtonte miliona për të bërë në epokën BC (Para ChatGPT). Për shembull: Këta djem eksploruan një kurë për një sëmundje të rrallë me 50 dollarë .





Përdorni GPT për të kursyer frymën tuaj . Mos shpenzoni orë të tëra në Zoom duke i thënë një zhvilluesi atë që dëshironi. Bëni një stuhi mendimesh 10 minutëshe me ChatGPT dhe paraqisni një specifikim të qartë. Ndani atë me zhvilluesin dhe kurseni veten para-prapa. Merr GPT për të nxjerrë 90% të kodit, kështu që njerëzit duhet të përfundojnë 10% të fundit dhe të bëjnë disa rregullime. Duke mos thënë se duhet të hiqni fuqinë e trurit të vdekshëm nga ekuacioni, por të ruani zgjuarsinë njerëzore për miljen e fundit.





Prerja e qosheve nuk është cilësi e prerjes.

Çdo dollar që kurseni dhe çdo orë që rikuperoni është karburant për Route 20. Mos u djersitni se çfarë mund të bëjë AI për të tjerët dhe filloni të pyesni se çfarë mund të bëjë për ju. Nivelet tuaja të stresit - dhe fillimi juaj - do t'ju falënderojnë.





Mendimet e fundit: Nuk do të jetë e bukur





Parimi #9 i Nike-“ nuk do të jetë i bukur ”-duhet të jetë mantra dhe paralajmërimi juaj.

Rruga në të cilën jeni është e shëmtuar, e pafalshme dhe nuk kujdeset për tabelën tuaj të vizionit.





Kjo nuk është një lojë estetike ose linja të pastra të "praktikave më të mira". Është për të mos u zhdukur . Mbijetesa nuk duket si një vëlla teknologjik me kapuç që po ecën në një skenë të ndriçuar. Duket si sisteme të mbajtura së bashku nga përkthyes të pavarur në tre zona kohore, një faqe ngritjeje e lidhur me shirit ngjitës dhe lutje, dhe vendime që mezi do t'i mbani mend t'i keni marrë sepse ishit shumë të zënë duke u siguruar që MVP-ja juaj të mund të çalonte rrugën në duart e të parit. përdorues që paguan.





Nuk ka asnjë notë për stilin, vetëm pikë për këmbënguljen. Kjo është një luftë me thika në një rrugicë të errët dhe fituesi nuk është ai që duket më mirë - është ai që ka ende një puls.





Bëje aq larg, dhe nuk do të jesh thjesht e bukur: do të jesh e bukur .