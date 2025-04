Lumoz draai die skakelaar op sy AI-aangedrewe blokketting

Aan die einde van 2024 het Lumoz sy 2025-padkaart vrygestel, wat sy voortdurende verbintenis tot die verdieping van sy fokus op ZK- en AI-tegnologie duidelik stel, met planne om Lumoz-ketting amptelik in Q1 van 2025 bekend te stel. Die kernkomponente van Lumoz-ketting sluit die Verifier-node en die Compute Node in. Die Verifier-nodus verskaf valideringsdienste vir ZK en AI op die ketting, terwyl die Compute Node gedesentraliseerde rekenaarkrag vir KI en ZK sal bied deur 'n PoW-meganisme op Lumoz Chain.





Vandag is ons opgewonde om aan te kondig dat Lumoz Chain amptelik bekendgestel is, en ons het ook die Lumoz gedesentraliseerde KI-produkte bekendgestel. Gebruikers wat nodusse op Lumoz-ketting gedelegeer of vasgesteek het, kan nou die nuwe produkte ervaar.





Lumoz-kettingnetwerkinligting:

Lumoz Gedesentraliseerde KI-ervaringsportaal: chat.lumoz.org





Om 'n gladde oorgang te verseker, het ons gedetailleerde migrasiegidse verskaf vir Verifier-nodusoperateurs, lisensiehouers en esMOZ-aanhangers. Boonop het ons die Lumoz OG NFT-beloningsprogram bekendgestel om jou te help om hierdie nuwe reis aan te pak!





Verifieerder Node-migrasieskedule en beloningsplan

Node Operator Migrasie

Nodushouer/Delegator-migrasie

esMOZ Staker Migrasie

Los Funksie Migrasie





Verifieerder node-migrasieskedule en beloningsplan: Op 13 Februarie 2025 het Lumoz Chain amptelik bekendgestel. Die beloningsreëlings gedurende die migrasietydperk is soos volg: (Die volgende sal amptelik op 13 Februarie 2025, 16:00 UTC+8 oopmaak)

Node Runner Migrasiegids

Outomatiese migrasie: Adresse wat Verifier-nodes op Arbitrum One gebruik, sal outomaties dieselfde aantal lisensies op Lumoz Chain ontvang, wat na die houer se adres gestuur sal word.

Herloop Node: Besoek https://verifier.lumoz.org en volg die dokumentasie om die Verifier-nodus op Lumoz-ketting weer te laat loop.



Lisensiehouer/Delegator-migrasiegids

Outomatiese migrasie: Adresse met lisensies (insluitend gedelegeerde lisensies) op Arbitrum One sal outomaties dieselfde aantal lisensies op Lumoz Chain ontvang, wat na die houer se adres gestuur sal word.

Herdelegeer: Besoek https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate om die delegering van lisensies te voltooi.



esMOZ Staker Migrasiegids

Ontstaking: Besoek https://zkverifier.lumoz.org/staking om die ontbinding van esMOZ te voltooi.

Kruiskettingoordrag: Dra MOZ/esMOZ oor na Lumoz-ketting. Dwarskettingbrug: https://lumoz.org/bridge Let wel: MOZ kan van Lumoz Chain na Arbitrum One oorgedra word, of van Arbitrum One na Lumoz Chain. esMOZ ondersteun egter slegs oordrag van Arbitrum One na Lumoz Chain.

Herstel: Besoek https://verifier.lumoz.org/staking om die staking van MOZ/esMOZ te voltooi.



Verlos funksie

Migrasieplan: Op 13 Februarie sal die Redeem-funksie op Arbitrum One gedeaktiveer word, en die Redeem-funksie op Lumoz Chain sal gelyktydig geloods word. Los rekords van Arbitrum One sal bewaar word en kan op die nuwe Los bladsy besigtig word. Aflossings wat reeds in Hangende status is, sal nie geraak word nie. Lumoz OG NFT sal slegs migrasie van Arbitrum One na Lumoz Chain ondersteun (binnekort).







Lumoz-kettingmigrasie-tutoriaal: Binnekort beskikbaar





Gevolgtrekking

Die bekendstelling van Lumoz Chain is 'n belangrike mylpaal in die ontwikkeling van die ekosisteem. Die migrasie van die Verifier-nodusnetwerk sal gebruikers 'n vars ervaring en nuwe geleenthede bied. Voltooi die migrasie en verdien OG NFT-belonings. Vir meer bystand, besoek asseblief ons amptelike dokumentasie. Dankie vir jou ondersteuning en deelname!





Lumoz-ketting – die toekoms is hier. Kom ons gaan saam vorentoe!