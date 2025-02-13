14,085 чтения
14,085 чтения

Lumoz включает свой блокчейн на базе искусственного интеллекта

к Lumoz (formerly Opside)3m2025/02/13
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13 февраля Lumoz объявил об официальном запуске Lumoz Chain и опубликовал руководство по миграции и план вознаграждений для узлов Verifier.
featured image - Lumoz включает свой блокчейн на базе искусственного интеллекта
Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture

В конце 2024 года Lumoz опубликовала свою дорожную карту на 2025 год, четко заявив о своей постоянной приверженности углублению своего внимания к технологиям ZK и AI, с планами официального запуска Lumoz Chain в первом квартале 2025 года. Основные компоненты Lumoz Chain включают узел Verifier и узел Compute. Узел Verifier предоставляет услуги проверки для ZK и AI в цепочке, в то время как узел Compute будет предлагать децентрализованную вычислительную мощность для AI и ZK через механизм PoW в Lumoz Chain.


Сегодня мы рады объявить об официальном запуске Lumoz Chain, а также о запуске децентрализованных продуктов ИИ Lumoz. Пользователи, которые делегировали или застейкали узлы на Lumoz Chain, теперь могут испытать новые продукты.


Информация о сети Lumoz Chain:

Портал децентрализованного опыта искусственного интеллекта Lumoz: chat.lumoz.org


Чтобы обеспечить плавный переход, мы предоставили подробные руководства по миграции для операторов узлов Verifier, владельцев лицензий и стейкеров esMOZ. Кроме того, мы запустили программу вознаграждений Lumoz OG NFT, чтобы помочь вам начать это новое путешествие!


  • График миграции узла верификатора и план вознаграждения
  • Миграция оператора узла
  • Миграция держателя узла/делегатора
  • Миграция стейкера esMOZ
  • Миграция функции погашения


  1. График миграции узла верификатора и план вознаграждения:

    13 февраля 2025 года Lumoz Chain официально запущен. В период миграции действуют следующие условия вознаграждения:

    (Официальное открытие состоится 13 февраля 2025 г. в 16:00 UTC+8)

  1. Руководство по миграции Node Runner
  • Автоматическая миграция:
    • Адреса, на которых запущены узлы Verifier на Arbitrum One, автоматически получат такое же количество лицензий на Lumoz Chain, которое будет отправлено на адрес держателя.
  • Повторный запуск узла:
    • Посетите https://verifier.lumoz.org и следуйте документации, чтобы повторно запустить узел Verifier в Lumoz Chain.
  1. Руководство по миграции для держателя/делегатора лицензии
  • Автоматическая миграция:
    • Адреса, имеющие лицензии (включая делегированные лицензии) на Arbitrum One, автоматически получат такое же количество лицензий на Lumoz Chain, которые будут отправлены на адрес держателя.
  • Передать полномочия:
  1. Руководство по миграции esMOZ Staker
  • Отмена ставки:
  • Передача между цепочками:
    • Переведите MOZ/esMOZ в цепочку Lumoz.
    • Мост с кросс-цепочкой: https://lumoz.org/bridge
    • Примечание: MOZ можно перевести из Lumoz Chain в Arbitrum One или из Arbitrum One в Lumoz Chain. Однако esMOZ поддерживает только перевод из Arbitrum One в Lumoz Chain.
  • Повторная ставка:
  1. Функция погашения
  • План миграции:
    • 13 февраля функция погашения на Arbitrum One будет отключена, и одновременно будет запущена функция погашения на Lumoz Chain.
    • Записи о погашении из Arbitrum One будут сохранены и их можно будет просмотреть на новой странице погашения.
    • Погашения, которые уже находятся в статусе «Ожидание», не будут затронуты.
    • Lumoz OG NFT будет поддерживать только миграцию с Arbitrum One на Lumoz Chain (скоро).


Учебное пособие по миграции Lumoz Chain: скоро выйдет


Заключение

Запуск Lumoz Chain знаменует собой важную веху в развитии экосистемы. Миграция сети узлов Verifier предоставит пользователям новый опыт и новые возможности. Завершите миграцию и получите награды OG NFT. Для получения дополнительной помощи посетите нашу официальную документацию. Спасибо за вашу поддержку и участие!


Lumoz Chain – будущее уже здесь. Давайте двигаться вперед вместе!

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About Author

Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture
Lumoz (formerly Opside)@lumoz
Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.
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