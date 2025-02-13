Lumoz включает свой блокчейн на базе искусственного интеллекта

В конце 2024 года Lumoz опубликовала свою дорожную карту на 2025 год, четко заявив о своей постоянной приверженности углублению своего внимания к технологиям ZK и AI, с планами официального запуска Lumoz Chain в первом квартале 2025 года. Основные компоненты Lumoz Chain включают узел Verifier и узел Compute. Узел Verifier предоставляет услуги проверки для ZK и AI в цепочке, в то время как узел Compute будет предлагать децентрализованную вычислительную мощность для AI и ZK через механизм PoW в Lumoz Chain.





Сегодня мы рады объявить об официальном запуске Lumoz Chain, а также о запуске децентрализованных продуктов ИИ Lumoz. Пользователи, которые делегировали или застейкали узлы на Lumoz Chain, теперь могут испытать новые продукты.





Информация о сети Lumoz Chain:

Портал децентрализованного опыта искусственного интеллекта Lumoz: chat.lumoz.org





Чтобы обеспечить плавный переход, мы предоставили подробные руководства по миграции для операторов узлов Verifier, владельцев лицензий и стейкеров esMOZ. Кроме того, мы запустили программу вознаграждений Lumoz OG NFT, чтобы помочь вам начать это новое путешествие!





График миграции узла верификатора и план вознаграждения

Миграция оператора узла

Миграция держателя узла/делегатора

Миграция стейкера esMOZ

Миграция функции погашения





График миграции узла верификатора и план вознаграждения: 13 февраля 2025 года Lumoz Chain официально запущен. В период миграции действуют следующие условия вознаграждения: (Официальное открытие состоится 13 февраля 2025 г. в 16:00 UTC+8)

Руководство по миграции Node Runner

Автоматическая миграция: Адреса, на которых запущены узлы Verifier на Arbitrum One, автоматически получат такое же количество лицензий на Lumoz Chain, которое будет отправлено на адрес держателя.

Повторный запуск узла: Посетите https://verifier.lumoz.org и следуйте документации, чтобы повторно запустить узел Verifier в Lumoz Chain.



Руководство по миграции для держателя/делегатора лицензии

Автоматическая миграция: Адреса, имеющие лицензии (включая делегированные лицензии) на Arbitrum One, автоматически получат такое же количество лицензий на Lumoz Chain, которые будут отправлены на адрес держателя.

Передать полномочия: Посетите https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate, чтобы завершить делегирование лицензий.



Руководство по миграции esMOZ Staker

Отмена ставки: Посетите https://zkverifier.lumoz.org/staking, чтобы завершить отмену стейкинга esMOZ.

Передача между цепочками: Переведите MOZ/esMOZ в цепочку Lumoz. Мост с кросс-цепочкой: https://lumoz.org/bridge Примечание: MOZ можно перевести из Lumoz Chain в Arbitrum One или из Arbitrum One в Lumoz Chain. Однако esMOZ поддерживает только перевод из Arbitrum One в Lumoz Chain.

Повторная ставка: Посетите https://verifier.lumoz.org/staking, чтобы завершить стейкинг MOZ/esMOZ.



Функция погашения

План миграции: 13 февраля функция погашения на Arbitrum One будет отключена, и одновременно будет запущена функция погашения на Lumoz Chain. Записи о погашении из Arbitrum One будут сохранены и их можно будет просмотреть на новой странице погашения. Погашения, которые уже находятся в статусе «Ожидание», не будут затронуты. Lumoz OG NFT будет поддерживать только миграцию с Arbitrum One на Lumoz Chain (скоро).







Учебное пособие по миграции Lumoz Chain: скоро выйдет





Заключение

Запуск Lumoz Chain знаменует собой важную веху в развитии экосистемы. Миграция сети узлов Verifier предоставит пользователям новый опыт и новые возможности. Завершите миграцию и получите награды OG NFT. Для получения дополнительной помощи посетите нашу официальную документацию. Спасибо за вашу поддержку и участие!





Lumoz Chain – будущее уже здесь. Давайте двигаться вперед вместе!