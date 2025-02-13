Lumoz включает свой блокчейн на базе искусственного интеллекта

В конце 2024 года Lumoz опубликовала свою дорожную карту на 2025 год, четко заявив о своей постоянной приверженности углублению своего внимания к технологиям ZK и AI, с планами официального запуска Lumoz Chain в первом квартале 2025 года. Основные компоненты Lumoz Chain включают узел Verifier и узел Compute. Узел Verifier предоставляет услуги проверки для ZK и AI в цепочке, в то время как узел Compute будет предлагать децентрализованную вычислительную мощность для AI и ZK через механизм PoW в Lumoz Chain.
Сегодня мы рады объявить об официальном запуске Lumoz Chain, а также о запуске децентрализованных продуктов ИИ Lumoz. Пользователи, которые делегировали или застейкали узлы на Lumoz Chain, теперь могут испытать новые продукты.
Информация о сети Lumoz Chain:
Портал децентрализованного опыта искусственного интеллекта Lumoz: chat.lumoz.org
Чтобы обеспечить плавный переход, мы предоставили подробные руководства по миграции для операторов узлов Verifier, владельцев лицензий и стейкеров esMOZ. Кроме того, мы запустили программу вознаграждений Lumoz OG NFT, чтобы помочь вам начать это новое путешествие!
- График миграции узла верификатора и план вознаграждения
- Миграция оператора узла
- Миграция держателя узла/делегатора
- Миграция стейкера esMOZ
- Миграция функции погашения
График миграции узла верификатора и план вознаграждения:
13 февраля 2025 года Lumoz Chain официально запущен. В период миграции действуют следующие условия вознаграждения:
(Официальное открытие состоится 13 февраля 2025 г. в 16:00 UTC+8)
- Руководство по миграции Node Runner
- Автоматическая миграция:
- Адреса, на которых запущены узлы Verifier на Arbitrum One, автоматически получат такое же количество лицензий на Lumoz Chain, которое будет отправлено на адрес держателя.
- Повторный запуск узла:
- Посетите https://verifier.lumoz.org и следуйте документации, чтобы повторно запустить узел Verifier в Lumoz Chain.
- Руководство по миграции для держателя/делегатора лицензии
- Автоматическая миграция:
- Адреса, имеющие лицензии (включая делегированные лицензии) на Arbitrum One, автоматически получат такое же количество лицензий на Lumoz Chain, которые будут отправлены на адрес держателя.
- Передать полномочия:
- Посетите https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate, чтобы завершить делегирование лицензий.
- Руководство по миграции esMOZ Staker
- Отмена ставки:
- Посетите https://zkverifier.lumoz.org/staking, чтобы завершить отмену стейкинга esMOZ.
- Передача между цепочками:
- Переведите MOZ/esMOZ в цепочку Lumoz.
- Мост с кросс-цепочкой: https://lumoz.org/bridge
- Примечание: MOZ можно перевести из Lumoz Chain в Arbitrum One или из Arbitrum One в Lumoz Chain. Однако esMOZ поддерживает только перевод из Arbitrum One в Lumoz Chain.
- Повторная ставка:
- Посетите https://verifier.lumoz.org/staking, чтобы завершить стейкинг MOZ/esMOZ.
- Функция погашения
- План миграции:
- 13 февраля функция погашения на Arbitrum One будет отключена, и одновременно будет запущена функция погашения на Lumoz Chain.
- Записи о погашении из Arbitrum One будут сохранены и их можно будет просмотреть на новой странице погашения.
- Погашения, которые уже находятся в статусе «Ожидание», не будут затронуты.
- Lumoz OG NFT будет поддерживать только миграцию с Arbitrum One на Lumoz Chain (скоро).
Учебное пособие по миграции Lumoz Chain: скоро выйдет
Заключение
Запуск Lumoz Chain знаменует собой важную веху в развитии экосистемы. Миграция сети узлов Verifier предоставит пользователям новый опыт и новые возможности. Завершите миграцию и получите награды OG NFT. Для получения дополнительной помощи посетите нашу официальную документацию. Спасибо за вашу поддержку и участие!
Lumoz Chain – будущее уже здесь. Давайте двигаться вперед вместе!