ሉሞዝ ነቲ ስዊች ብAI ዝሰርሕ ብሎክቸይኑ ይገልብጦ

ኣብ መወዳእታ 2024፡ ሉሞዝ ናይ 2025 ፍኖተ-ካርታ ኣውጺኡ፡ ኣብ ቴክኖሎጂታት ZKን AIን ትኹረቱ ንምዕማቕ ዘለዎ ቀጻሊ ተወፋይነት ብንጹር ዝገልጽ ኮይኑ፡ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2025 ሉሞዝ ሰንሰለት ብወግዒ ንምጅማር መደብ ኣለዎ።እቶም ቀንዲ ኣካላት ሉሞዝ ሰንሰለት ቨርፊየር ኖድን ኮምፒዩት ኖድን ይርከብዎም። እቲ Verifier node ኣብቲ ሰንሰለት ንዝርከቡ ZKን AIን ናይ ምጽዳቕ ኣገልግሎት ክህብ እንከሎ፡ Compute Node ድማ ኣብ Lumoz Chain ብPoW መካኒዝም ኣቢሉ ንAIን ZKን ዘይተማእከለ ናይ ምሕሳብ ሓይሊ ክህብ እዩ።
ንሎሚ ድማ ሉሞዝ ቻይን ብወግዒ ከም ዝጀመረ ክንሕብር ከለና፡ ከምኡ’ውን ናይ ሉሞዝ ዘይተማእከለ ፍርያት ኤ.ኣይ. ኣብ ሉሞዝ ሰንሰለት ኖድስ ዝውከሉ ወይ ኣብ ስታክ ዝገበሩ ተጠቀምቲ ሕጂ ነቶም ሓደስቲ ፍርያት ክረኽብዎም ይኽእሉ።
ሓበሬታ መርበብ ሰንሰለት ሉሞዝ፤
ሉሞዝ ዘይተማእከለ AI ተመኩሮ ፖርታል ፡ chat.lumoz.org
ስሉጥ ምስግጋር ንምርግጋጽ፡ ንVerifier node ኦፕሬተራት፡ ወነንቲ ፍቓድን esMOZ stakersን ዝርዝር መምርሒታት ስደት ኣቕሪብና ኣለና። ብተወሳኺ፡ ነዚ ሓድሽ ጉዕዞ ክትጅምሩ ዝሕግዘኩም መደብ ሽልማት Lumoz OG NFT ኣበጊስና ኣለና!
- መርማሪ መስመር ስደት መደብ ስራሕን ትልሚ ሽልማትን።
- ኖድ ኦፕሬተር ስደት።
- መስመር ወናኒ/ልኡኽ ስደት።
- esMOZ ስታከር ስደት።
- ፋንክሽን ስደት ምብጃው
መደብ ስደትን ትልሚ ሽልማትን ቨሪፋየር ኖድ፤
ብዕለት 13 ለካቲት 2025 ሰንሰለት ሉሞዝ ብወግዒ ተጀሚሩ። ኣብ እዋን ስደት ዝግበር ናይ ሽልማት ምድላዋት ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፤
(እዚ ዝስዕብ ንዕለት 13 ለካቲት 2025፡ ሰዓት 16፡00 UTC+8 ብወግዒ ክኽፈት እዩ)
- መምርሒ ስደት ኖድ ሩነር
- ኣውቶማቲክ ስደት፤
- ኣብ ኣርቢትሩም ዋን ቨሪፋየር ኖድስ ዝጥቀሙ ኣድራሻታት ብኣውቶማቲክ ኣብ ሉሞዝ ቻይን ተመሳሳሊ ቁጽሪ ፍቓድ ክረኽቡ እዮም፣ እዚ ድማ ናብ ኣድራሻ ናይቲ ወናኒ ክለኣኽ እዩ።
- ዳግማይ ምዝዋር ኖድ፤
- https://verifier.lumoz.org ብምእታው ነቲ ሰነድ ተኸቲልካ ነቲ Verifier node ኣብ Lumoz Chain ዳግማይ ንምስራሕ።
- መምርሒ ስደት ወናኒ ፍቓድ/ልኡኽ
- ኣውቶማቲክ ስደት፤
- ኣብ ኣርቢትረም ዋን ፍቓድ (ዝውክል ፍቓድ ሓዊሱ) ዝሓዙ ኣድራሻታት ብኣውቶማቲክ ተመሳሳሊ ቁጽሪ ፍቓድ ኣብ ሉሞዝ ቻይን ክረኽቡ እዮም፣ እዚ ድማ ናብ ኣድራሻ ናይቲ ወናኒ ክለኣኽ እዩ።
- ዳግማይ ውክልና ምሃብ፤
- ንውክልና ፍቓድ ንምዝዛም https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate ተወከሱ።
- esMOZ መምርሒ ስደት ስቴከር
- Unstaking:
- ናይ esMOZ unstaking ንምዝዛም https://zkverifier.lumoz.org/staking ተወከሱ።
- ስግረ-ሰንሰለታዊ ምትሕልላፍ፤
- MOZ/esMOZ ናብ Lumoz Chain ምትሕልላፍ።
- ድልድል መስቀላዊ ሰንሰለት ፡ https://lumoz.org/bridge
- መተሓሳሰቢ፡ MOZ ካብ Lumoz Chain ናብ Arbitrum One፡ ወይ ካብ Arbitrum One ናብ Lumoz Chain ክሰጋገር ይኽእል። ይኹን እምበር esMOZ ካብ Arbitrum One ናብ Lumoz Chain ዝውውር ጥራይ እዩ ዝድግፍ።
- ዳግማይ ምውቃዕ፤
- ንናይ MOZ/esMOZ ምውቃዕ ንምዝዛም https://verifier.lumoz.org/staking ተወከሱ።
- ፋንክሽን ምብጃው
- ትልሚ ስደት፤
- ኣብ 13 ለካቲት ኣብ ኣርቢትረም ዋን ዝርከብ Redeem function ክስረዝ እንከሎ፡ ኣብ Lumoz Chain ዝርከብ Redeem function ድማ ብሓንሳብ ክጅምር እዩ።
- ካብ ኣርቢትሩም ዋን ዝመጹ መዛግብቲ ምብጃው ክዕቀቡን ኣብቲ ሓድሽ ገጽ ምብጃው ክረኣዩን ይኽእሉ።
- ድሮ ኣብ Pending status ዘለዉ ምብጃው ኣይጽለዉን እዮም።
- Lumoz OG NFT ካብ Arbitrum One ናብ Lumoz Chain (ኣብ ቀረባ እዋን) ዝግበር ስደት ጥራይ እዩ ክድግፍ።
ትምህርቲ ስደት ሰንሰለት ሉሞዝ፡ ኣብ ቀረባ እዋን
መደምደምታ
ምጅማር ሰንሰለት ሉሞዝ ኣብ ምዕባለ ስነ-ህይወት ርኡይ ምዕራፍ እዩ። ምግዓዝ መርበብ ቨሪፋየር ኖድ ንተጠቀምቲ ሓድሽ ተመኩሮን ሓድሽ ዕድላትን ከቕርብ እዩ። ነቲ ስደት ወዲእካ ናይ OG NFT ሽልማት ረኸብ። ንዝያዳ ሓገዝ ኣብ ወግዓዊ ሰነዳትና ተወከሱ። ንዝገበርኩምልና ደገፍን ተሳትፎን የቐንየልና!
ሉሞዝ ሰንሰለት – መጻኢ ኣብዚ በጺሑ ኣሎ። ብሓባር ንቕድሚት ንሰጉም!