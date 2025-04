Lumoz Yi Flips Switch On Blockchain Ya Yona Leyi Fambiwaka Hi AI

Eku heleni ka 2024, Lumoz yi humesile mepe wa yona wa ndlela ya 2025, yi boxa kahle ku tinyiketela ka yona loku yaka emahlweni ku dzikisa ku kongomisa ka yona eka thekinoloji ya ZK na AI, na makungu yo sungula ximfumo Lumoz Chain eka Q1 ya 2025. Swiphemu swa nkoka swa Lumoz Chain swi katsa node ya Verifier na Compute Node. Node ya Verifier yi nyika vukorhokeri bya ku tiyisisa bya ZK na AI eka ketane, kasi Node ya Compute yi ta nyika matimba ya khomphyuta lama hangalasiweke eka AI na ZK hi ku tirhisa endlelo ra PoW eka Lumoz Chain.





Namuntlha, hi tsakile ku tivisa leswaku Lumoz Chain yi sungurile ximfumo, naswona hi tlhele hi sungula switirhisiwa swa Lumoz leswi hangalasiweke swa AI. Vatirhisi lava nga delegated kumbe staked nodes eka Lumoz Chain sweswi va nga kuma switirhisiwa leswintshwa.





Vuxokoxoko bya Netiweke ya Lumoz Chain:

Lumoz Portal ya Ntokoto wa AI leyi hangalasiweke: chat.lumoz.org





Ku tiyisisa ku cinca lokunene, hi nyikile swiletelo swa vuxokoxoko bya ku rhurhela eka vafambisi va node ya Verifier, vakhomi va tilayisense, na vateki va esMOZ. Ku engetela kwalaho, hi sungurile nongonoko wa hakelo wa Lumoz OG NFT ku ku pfuna ku sungula riendzo leri lerintshwa!





Xedulu ya ku Rhurha ka Node ya Verifier na Pulani ya Hakelo

Ku Rhurha ka Mufambisi wa Node

Ku Rhurha ka Mukhomi wa Node/Murhumiwa

esMOZ Ku Rhurha ka Staker

Ku Rhurhela ka Ntirho wa Redeem





Xedulu ya ku Rhurha ka Node ya Verifier na Pulani ya Hakelo: Hi ti 13 ta February 2025, Lumoz Chain yi sungurile ximfumo. Malunghiselelo ya hakelo hi nkarhi wa ku rhurha hi lawa ya landzelaka: (Leswi landzelaka swi ta pfuriwa ximfumo hi February 13, 2025, 16:00 UTC+8)

Node Runner Nkongomiso wa ku Rhurha

Ku Rhurha Hi Xiothomethi: Tiadirese leti tirhisaka ti-node ta Verifier eka Arbitrum One ti ta kuma hi ku tisungulela nhlayo leyi fanaka ya tilayisense eka Lumoz Chain, leti nga ta rhumeriwa eka adirese ya n’wini.

Ku tlhela u tirhisa Node: Endzela https://verifier.lumoz.org kutani u landzelela matsalwa ku tlhela u tirhisa node ya Verifier eka Lumoz Chain.



Nkongomiso wa ku Rhurha wa Mukhomi wa Layisense/Murhumiwa

Ku Rhurha Hi Xiothomethi: Tiadirese leti nga na tilayisense (ku katsa na tilayisense leti nyikiweke) eka Arbitrum One ti ta kuma hi ku tisungulela nhlayo leyi fanaka ya tilayisense eka Lumoz Chain, leyi nga ta rhumeriwa eka adirese ya n’wini.

Rhumela nakambe: Endzela https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate ku hetisisa ku rhumeriwa ka tilayisense.



esMOZ Staker Nkongomiso wa ku Rhurha

Unstaking: . Endzela https://zkverifier.lumoz.org/staking ku hetisisa ku nga staking ka esMOZ.

Ku Hundziseriwa ka Xihambano xa Tiketani: . Ku hundzisela MOZ/esMOZ eka Lumoz Chain. Buloho ro tsemakanya tikhetane: https://lumoz.org/bridge Xiya: MOZ yi nga hundziseriwa ku suka eka Lumoz Chain ku ya eka Arbitrum One, kumbe ku suka eka Arbitrum One ku ya eka Lumoz Chain. Hambiswiritano, esMOZ yi seketela ntsena ku hundziseriwa ku suka eka Arbitrum One ku ya eka Lumoz Chain.

Ku tlhela ku vekiwa: . Endzela https://verifier.lumoz.org/staking ku hetisisa ku vekiwa ka MOZ/esMOZ.



Ntirho wa Ku Kutsuriwa

Pulani ya ku Rhurha: Hi ti 13 ta Hukuri, ntirho wa Redeem eka Arbitrum One wu ta pfaleriwa, naswona ntirho wa Redeem eka Lumoz Chain wu ta sunguriwa hi nkarhi wun’we. Tirhekhodo ta Redeem ku suka eka Arbitrum One ti ta hlayisiwa naswona ti nga voniwa eka tluka lerintshwa ra Redeem. Ku kutsuriwa loku se ku nga eka xiyimo xa Pending a ku nge khumbeki. Lumoz OG NFT yi ta seketela ntsena ku rhurha ku suka eka Arbitrum One ku ya eka Lumoz Chain (ku ta ku nga ri khale).







Lumoz Chain Migration Tutorial: Yi ta ku nga ri khale





Mahetelelo

Ku simekiwa ka Lumoz Chain swi fungha xiendlakalo xa nkoka eka nhluvukiso wa ikhosisteme. Ku rhurha ka netiweke ya node ya Verifier swi ta nyika vatirhisi ntokoto lowuntshwa na swivandlanene leswintshwa. Hetisa ku rhurha naswona u kuma hakelo ya OG NFT. Ku kuma mpfuneto wo tala, hi kombela u endzela matsalwa ya hina ya ximfumo. Ndza khensa nseketelo na ku nghenelela ka n'wina!





Lumoz Chain – vumundzuku byi fikile. A hi yeni emahlweni swin'we!