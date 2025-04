Lumoz inversează comutatorul pe blockchain-ul său alimentat de AI

La sfârșitul anului 2024, Lumoz și-a lansat foaia de parcurs pentru 2025, declarând în mod clar angajamentul său continuu de a-și aprofunda atenția asupra tehnologiilor ZK și AI, cu planuri de a lansa oficial Lumoz Chain în primul trimestru al anului 2025. Componentele de bază ale Lumoz Chain includ nodul Verifier și Compute Node. Nodul Verifier oferă servicii de validare pentru ZK și AI pe lanț, în timp ce Compute Node va oferi putere de calcul descentralizată pentru AI și ZK printr-un mecanism PoW pe Lumoz Chain.





Astăzi, suntem încântați să anunțăm că Lumoz Chain s-a lansat oficial și am lansat, de asemenea, produsele AI descentralizate Lumoz. Utilizatorii care au delegat sau au mizat noduri pe Lumoz Chain pot experimenta acum noile produse.





Informații privind rețeaua Lumoz Chain:

Portalul de experiență AI descentralizat Lumoz: chat.lumoz.org





Pentru a asigura o tranziție fără probleme, am furnizat ghiduri detaliate de migrare pentru operatorii de noduri Verifier, deținătorii de licențe și participanții esMOZ. În plus, am lansat programul de recompense Lumoz OG NFT pentru a vă ajuta să porniți în această nouă călătorie!





Programul de migrare a nodului de verificare și planul de recompensă

Migrarea operatorului nodului

Migrarea titularului/delegatorului nodului

esMOZ Staker Migration

Migrarea funcției de valorificare





Programul de migrare a nodului de verificare și planul de recompensă: Pe 13 februarie 2025, lanțul Lumoz a fost lansat oficial. Aranjamentele de recompensă în perioada de migrare sunt următoarele: (Urmtoarele se vor deschide oficial pe 13 februarie 2025, ora 16:00 UTC+8)

Ghid de migrare Node Runner

Migrare automată: Adresele care rulează noduri Verifier pe Arbitrum One vor primi automat același număr de licențe pe Lumoz Chain, care vor fi trimise la adresa deținătorului.

Reluați nodul: Vizitați https://verifier.lumoz.org și urmați documentația pentru a rula din nou nodul Verifier pe Lumoz Chain.



Ghid de migrare a titularului de licență/delegatorului

Migrare automată: Adresele care dețin licențe (inclusiv licențe delegate) pe Arbitrum One vor primi automat același număr de licențe pe Lumoz Chain, care vor fi trimise la adresa deținătorului.

Redelegați: Vizitați https://verifier.lumoz.org/staking?tab=delegate pentru a finaliza delegarea licențelor.



Ghid de migrare esMOZ Staker

Dezmembrare: Vizitați https://zkverifier.lumoz.org/staking pentru a finaliza anularea esMOZ.

Transfer în lanț încrucișat: Transferați MOZ/esMOZ în Lumoz Chain. Pod cu lanțuri încrucișate: https://lumoz.org/bridge Notă: MOZ poate fi transferat de la Lumoz Chain la Arbitrum One sau de la Arbitrum One la Lumoz Chain. Cu toate acestea, esMOZ acceptă doar transferul de la Arbitrum One la Lumoz Chain.

Reluare: Vizitați https://verifier.lumoz.org/staking pentru a finaliza miza MOZ/esMOZ.



Funcția de răscumpărare

Plan de migrare: Pe 13 februarie, funcția Redeem de pe Arbitrum One va fi dezactivată, iar funcția Redeem de pe Lumoz Chain va fi lansată simultan. Înregistrările de Valorificare de la Arbitrum One vor fi păstrate și pot fi vizualizate pe noua pagină de Valorificare. Valorificările care sunt deja în starea În așteptare nu vor fi afectate. Lumoz OG NFT va accepta doar migrarea de la Arbitrum One la Lumoz Chain (în curând).







Tutorial de migrare în lanț Lumoz: În curând





Concluzie

Lansarea Lumoz Chain marchează o piatră de hotar semnificativă în dezvoltarea ecosistemului. Migrarea rețelei de noduri Verifier va oferi utilizatorilor o experiență proaspătă și noi oportunități. Finalizați migrarea și câștigați recompense OG NFT. Pentru mai multă asistență, vă rugăm să vizitați documentația noastră oficială. Vă mulțumim pentru sprijin și participare!





Lumoz Chain – viitorul este aici. Să mergem înainte împreună!