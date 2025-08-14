BingX PCI DSS sertifisering stel nuwe benchmark vir data sekuriteit in die web3

Panama City, 14 Augustus 2025 – , 'n toonaangewende cryptocurrency uitruil en Web3 AI maatskappy, het suksesvol bereik Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1 sertifisering vir sy fiat besigheid, wat 'n beduidende mijlpaal in sy missie om data privaatheid en sekuriteit te beskerm. Binkx BingX is een van die eerste cryptocurrency-uitwisselings regoor die wêreld om hierdie erkenning te verdien, wat sy leierskap in die toepassing van globale sekuriteitsstandaarde op die Web3-ruimte beklemtoon. Gehandhaaf deur die PCI Sekuriteitsstandaarde Raad - gestig deur Visa, Mastercard, American Express, Discover, en JCB - PCI DSS v4.0.1 stel streng vereistes vir die beskerming van sensitiewe betalingsdata tydens die bewaring, oordrag en verwerking. Die sertifisering bevestig BingX se ooreenstemming oor ses sleutel sekuriteitsdomeine - insluitend netwerk sekuriteit, kwesbaarheidsbeheer, data beskerming, toegangsbeheer, monitoring en inligting sekuriteitsstrategie. Vir BingX-gebruikers beteken dit 'n toenemend veilige omgewing vir fiat deposito's en kaartbetalings, wat veilige en ononderbroke betalingskanale verseker. \n \n Daniel Lai, Chief Business Officer by BingX, het gesê: "Sekerheid was altyd die kern van BingX se bedryf. Die bereiking van PCI DSS-sertifisering v4.0.1 is meer as 'n milieue van ooreenstemming - dit is 'n verbintenis aan ons gebruikers dat elke transaksie met die hoogste globale sekuriteitsstandaarde hanteer word. Daniel Lai, Chief Business Officer by BingX, het gesê: Die bereiking van PCI DSS-sertifisering v4.0.1 is meer as 'n mijlpaal van ooreenstemming - dit is 'n verbintenis aan ons gebruikers dat elke transaksie met die hoogste globale sekuriteitsstandaarde hanteer word. Hierdie sertifisering bou op BingX se omvattende sekuriteitsraamwerk, wat insluit industrie-leiende AML-stelsels om onwettige fondse te blokkeer, gereelde Bewys van Reserwes vir volle aktiva-transparansiteit, real-time monitoring en waarskuwings vir vermoedelike rekeningaktiwiteit, abnormale terugtrekkingsbeoordeling en die $ 150M self-gefinansierde Shield Fonds vir incidentbeskerming. Gekombineer met eksterne audits deur vennote, gereelde stelselupdates, gevorderde versleutelings- en outentieke tegnologieë, en vennootskappe met topbeveiligingsdeskundiges, BingX gaan voort om sy platform te versterk - die vereniging van wêreldwyd erkende sekuriteitsstandaarde soos PCI DSS met proaktiewe sekuriteiteite om 'n veilige, transparante en gebruikers-first handelsomgewing te verseker. Oor BingX Gestig in 2018, BingX is 'n toonaangewende crypto uitruil en Web3 AI maatskappy, dien 'n globale gemeenskap van meer as 20 miljoen gebruikers. Met 'n omvattende suite van AI-bedryfde produkte en dienste, insluitend derivate, spothandel en kopiehandel, voldoen BingX aan die ontwikkelende behoeftes van gebruikers op alle ervaringsvlakke, van beginners tot professionele. BingX, wat verbind is tot die bou van 'n betroubare en intelligente handelsplatform, verskaf gebruikers innovatiewe gereedskap wat ontwerp is om prestasie en vertroue te verbeter. In 2024 het BingX trots die amptelike crypto-uitwisselingspartner van Chelsea Football Club geword, wat 'n opwindende debuut in die wêreld van sportsponsoring het. Vir media vrae, kontak asseblief: media@bingx.com Vir meer inligting besoek asseblief: https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Btcwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Btcwire onder HackerNoon se Business Blogging . Die program Die program