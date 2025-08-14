BingX PCI DSS -sertifiointi asettaa uuden vertailuarvon tietoturvalle verkossa3

Panama City, 14. elokuuta 2025 – , johtava kryptovaluutan vaihto ja Web3 AI-yritys, on onnistuneesti saavuttanut Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1 -sertifioinnin fiat-liiketoiminnalleen, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvää sen tehtävässä suojata tietosuojaa ja turvallisuutta. Bingoja BingX on yksi ensimmäisistä kryptovaluuttakaupoista maailmanlaajuisesti, joka ansaitsee tämän tunnustuksen, korostaen johtajuutta maailmanlaajuisten turvallisuusstandardien soveltamisessa Web3-tilaan. PCI Security Standards Councilin (Visa, Mastercard, American Express, Discover ja JCB) ylläpitämä PCI DSS v4.0.1 asettaa tiukat vaatimukset arkaluonteisten maksutietojen suojaamiseksi tallennuksen, siirron ja käsittelyn aikana. Sertifiointi vahvistaa BingX:n vaatimustenmukaisuuden kuudessa keskeisessä turvallisuusalueessa, mukaan lukien verkkoturvallisuus, haavoittuvuuksien hallinta, tietosuoja, käyttöoikeuksien valvonta, seuranta ja tietoturvallisuusstrategia. BingX-käyttäjille tämä tarkoittaa yhä turvallisempaa ympäristöä fiat- talletuksille ja korttimaksuille, mikä takaa turvalliset ja keskeytymättömät maksukanavat. \n \n BingX:n pääliiketoiminnan johtaja Daniel Lai kommentoi: ”Turvallisuus on aina ollut BingX:n toiminnan ytimessä. PCI DSS v4.0.1 -sertifioinnin saavuttaminen on enemmän kuin vaatimustenmukaisuuden virstanpylväs – se on sitoutuminen käyttäjiimme, että jokainen transaktio käsitellään korkeimpien maailmanlaajuisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Daniel Lai, BingX:n toimitusjohtaja kommentoi: "Turvallisuus on aina ollut BingX:n toiminnan ytimessä. PCI DSS v4.0.1 -sertifioinnin saavuttaminen on enemmän kuin vaatimustenmukaisuuden virstanpylväs - se on sitoumus käyttäjillemme, että jokainen transaktio käsitellään korkeimpien maailmanlaajuisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Tämä sertifiointi perustuu BingX: n kattavaan turvallisuuskehykseen, johon kuuluvat alan johtavat AML-järjestelmät laittomien varojen estämiseksi, säännöllinen todistus varojen täydellisestä läpinäkyvyydestä, reaaliaikainen seuranta ja hälytykset epäilyttävästä tilitoiminnasta, epänormaalit vetäytymiskatselmukset ja 150 miljoonan dollarin omavarainen Shield-rahasto tapahtumien suojaamiseksi. Yhdistettynä kumppaneiden ulkoisiin auditointeihin, säännöllisiin järjestelmän päivityksiin, kehittyneisiin salaus- ja todentamisteknologioihin sekä kumppanuuksiin huippuluokan turvallisuusasiantuntijoiden kanssa BingX jatkaa alustansa vahvistamista yhdistämällä maailmanlaajuisesti tunnustetut turvallisuusstandardit, kuten PCI DSS, ennakoivien suojatoimien kanssa varmistaakseen turvallisen, läpinäkyvän ja käyttäjäkohtaisen kaupankäyntiympäristön. Tietoja BingX Vuonna 2018 perustettu BingX on johtava kryptovaluutta- ja Web3 AI-yritys, joka palvelee yli 20 miljoonan käyttäjän maailmanlaajuista yhteisöä. Laaja valikoima tekoälyä tukemia tuotteita ja palveluita, mukaan lukien johdannaiset, spot-kaupankäynti ja kopiointi, BingX vastaa käyttäjien kehittyviin tarpeisiin kaikilla kokemustasoilla, aloittelijoista ammattilaisiin. BingX on sitoutunut rakentamaan luotettavan ja älykkään kaupankäyntialustan, joka antaa käyttäjille innovatiivisia työkaluja, jotka on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja luottamusta. Vuonna 2024 BingXista tuli ylpeänä Chelsea Football Clubin virallinen kryptovaluuttakumppani, mikä merkitsi jännittävää debyyttiä urheilun sponsoroinnin maailmassa. Tiedotusvälineiden kyselyyn ota yhteyttä: media@bingx.com Lisätietoja pyydämme käymään: https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n Tämä tarina julkaistiin Btcwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Tämä tarina julkaistiin Btcwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Ohjelma