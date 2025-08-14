BingX PCI DSS-Zertifizierung setzt neue Maßstäbe für Datensicherheit im Web3

PANAMA CITY, 14. August 2025 – , ein führendes Kryptowährungsaustausch- und Web3 AI-Unternehmen, hat für sein Fiat-Geschäft erfolgreich den Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1 Zertifizierung erreicht, was einen bedeutenden Meilenstein in seiner Mission zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von Daten darstellt. Bingx BingX zählt zu den ersten Kryptowährungs-Börsen weltweit, die diese Anerkennung verdienen und unterstreicht ihre Führung bei der Anwendung globaler Sicherheitsstandards auf den Web3-Raum. Im Rahmen des PCI Security Standards Council, der von Visa, Mastercard, American Express, Discover und JCB gegründet wurde, legt PCI DSS v4.0.1 strenge Anforderungen für den Schutz sensibler Zahlungsdaten während der Speicherung, Übertragung und Verarbeitung fest. Die Zertifizierung bestätigt die Compliance von BingX in sechs Schlüssel-Sicherheitsdomänen – einschließlich Netzwerksicherheit, Schwachstellenmanagement, Datenschutz, Zugriffskontrolle, Überwachung und Informationssicherheitsstrategie. Für BingX-Nutzer bedeutet dies eine zunehmend sichere Umgebung für fiat-Einzahlungen und Kartenzahlungen, die sichere und ununterbrochene Zahlungskanäle gewährleisten. \n \n Daniel Lai, Chief Business Officer bei BingX, kommentierte: „Sicherheit steht seit jeher im Mittelpunkt des Betriebs von BingX. Das Erreichen der PCI DSS v4.0.1-Zertifizierung ist mehr als ein Meilenstein der Compliance – es ist ein Engagement für unsere Benutzer, dass jede Transaktion mit den höchsten globalen Sicherheitsstandards abgewickelt wird. Daniel Lai, Chief Business Officer bei BingX, kommentierte: Das Erreichen der PCI DSS-Zertifizierung v4.0.1 ist mehr als ein Meilenstein der Compliance – es ist ein Engagement für unsere Benutzer, dass jede Transaktion mit den höchsten globalen Sicherheitsstandards abgewickelt wird. Diese Zertifizierung baut auf dem umfassenden Sicherheitsrahmen von BingX auf, der branchenführende AML-Systeme zum Blockieren illegaler Gelder, regelmäßige Proof of Reserves für vollständige Vermögenstransparenz, Echtzeitüberwachung und Warnungen für verdächtige Kontoaktivitäten, abnormale Auszahlungsbewertungen und den $ 150M selbstfinanzierten Shield-Fonds für den Schutz vor Vorfällen umfasst. In Kombination mit externen Audits von Partnern, regelmäßigen Systemupdates, fortschrittlichen Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien und Partnerschaften mit führenden Sicherheitsexperten stärkt BingX weiterhin seine Plattform – indem es weltweit anerkannte Sicherheitsstandards wie PCI DSS mit proaktiven Sicherheitsmaßnahmen vereint, um eine sichere, transparente und benutzerorientierte Handelsumgebung zu gewährleisten. Über BingX BingX wurde 2018 gegründet und ist ein führendes Krypto-Börsen- und Web3-AI-Unternehmen, das einer globalen Community von über 20 Millionen Benutzern dient. Mit einer umfassenden Reihe von KI-basierten Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Derivaten, Spot-Trading und Copy-Trading, erfüllt BingX die sich entwickelnden Bedürfnisse von Benutzern auf allen Erlebnisebenen, von Anfängern bis zu Profis. Mit dem Ziel, eine vertrauenswürdige und intelligente Handelsplattform aufzubauen, ermöglicht BingX Benutzern innovative Tools, die die Leistung und das Vertrauen steigern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Krypto-Exchange-Partner des Chelsea Football Club, was ein aufregendes Debüt in der Welt der Sportsponsoring markierte. Für Medienfragen kontaktieren Sie bitte: media@bingx.com Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Btcwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht. Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Btcwire unter HackerNoon's Business Blogging Program veröffentlicht. Programm