पनामा शहर, १४ अगस्ट, 2025 – यसै सिलसिलामा, बिहीबार बिहान उनलाई एडिलेड म्याजिसट्रेट्स कोर्ट लागिएको थियो जहाँ उनी माथि सञ्चार सेवाको प्रयोग गर्दै गम्भीर प्रकृतिको धम्की, उत्पीडन वा निजी यौनजन्य सामग्री बाँडेको भन्ने एक आरोप प्रहरीले लगाएको छ। बिजुली यो सिस्टममा एक पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले हुनेछ, जसमा इन बिल्ट क्यामेरा लगाइएको हुन्छ । उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूका गुरु मानिने एट्किन्सनको यो चर्चित पुस्तक सन् २००८ को बृहत्–मन्दीपछि असमानतामाथि लेखिएका झ्ण्डै आधा दर्जन प्रभावकारी पुस्तकमध्ये एक हो । मुख्यतया नागरिकतालाई आधार मानेर यस्तो डाटाबेस बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, अन्य सरकारी परिचयपत्रको विवरण, शैक्षिक योग्यताजस्ता जानकारी समावेश हुनेछन् । ग्यास्ट्रिकका सामान्य लक्षण देख्दा नै लापरवाही नगरी सावधानी अपनाउने हो भने भविष्यमा गएर अल्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । \n \n ‘भर्ना हुने बेला विभागीयको हैसियतले पेस गरिएको हवल्दारको कागजपत्रका आधारमा नै सेवा अवधि गणना हुने भएकाले उनी ६ वर्षअघि नै अनिवार्य अवकाश हुने व्यक्ति हुन्,’ किताबखाना स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो। डैनियल लेई, BingXका मुख्य व्यापार अधिकारी, उनले टिप्पणी गरे: ‘भर्ना हुने बेला विभागीयको हैसियतले पेस गरिएको हवल्दारको कागजपत्रका आधारमा नै सेवा अवधि गणना हुने भएकाले उनी ६ वर्षअघि नै अनिवार्य अवकाश हुने व्यक्ति हुन्,’ किताबखाना स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो। यस मार्स प्रणालीमा निजकरदाताको स्थिर सम्पत्ति (घर जग्गा तथा भौतिक संरचना)को अभिलेख राखे तोकिएको कर दरमा कर निर्धारण गरी सोको जानकारी समेत करदातालाई विद्युतीय माध्यम (मोबाइल एसएमएस, इमेल आदि)बाट उपलब्ध गराउन सक्षम छ । यस मार्स प्रणालीमा निजकरदाताको स्थिर सम्पत्ति (घर जग्गा तथा भौतिक संरचना)को अभिलेख राखे तोकिएको कर दरमा कर निर्धारण गरी सोको जानकारी समेत करदातालाई विद्युतीय माध्यम (मोबाइल एसएमएस, इमेल आदि)बाट उपलब्ध गराउन सक्षम छ । bingox बारे बि.सं. २०५४ सालमा नगरपालिका घोषणा गरिएको यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय महिला उद्यमशलिता संख्यामा निक्कै बृद्धि भएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । निर्माण कम्पनी इ–राइड एडभेञ्चर लोहनी जेभीका प्रबन्ध निर्देशक मोतीलाल शर्माका अनुसार पुलको सबै काम सकिएको छ । मेसन र कार्पेन्टरको लागि न्यूनतम योग्यता पाँच कक्षा र अरु सबै तालिमको लागि आठ कक्षा तोकिएको छ । पत्रकारिताको प्रश्न, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस : media@bingx.com अधिक जानकारीको लागि, कृपया भेटियो : https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n यसैगरी म्यान्माका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी सङ्घीय मन्त्री क्याव तिन, श्रीलङ्काका विदेश राज्यमन्त्री बसन्ता सेनानायके, थाइल्याण्डका विदेशमन्त्री दोन प्रमुदविनय नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बैठकमा भाग लिनेछ । उनीहरूले मलाई कथा बुझ्न र यस संस्कृतिको महत्व थाहा पाउन सहयोग गरे । . Program कार्यक्रम