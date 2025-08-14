BingX PCI DSS認証は、Web3におけるデータセキュリティのための新しい基準を設定します。

パナマシティ、2025年8月14日 主要な仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社であるPCIは、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1 認証を成功に達成し、データのプライバシーとセキュリティを保護するという使命における重要なマイルストーンを記録しています。 BingX BingXは世界で最初の暗号通貨取引所の一つであり、Web3の世界的なセキュリティ基準を適用するためのリーダーシップを強調しています。 Visa、Mastercard、American Express、Discover、およびJCBによって設立されたPCIセキュリティ基準評議会によって維持されているPCI DSS v4.0.1は、保存、転送、および処理中に機密な決済データを保護するための厳格な要件を設定しています。 この認証は、ネットワークセキュリティ、脆弱性管理、データ保護、アクセス制御、モニタリング、情報セキュリティ戦略を含む6つの重要なセキュリティドメインにおけるBingXのコンプライアンスを確認します。 BingXのユーザーにとって、これはフィアット預金やカード決済のためのますます安全な環境を意味し、安全で中断のない決済チャネルを確保します。 \n \n BingXのCEOであるDaniel Lai氏は、「セキュリティは常にBingXの業務の中心にありました。PCI DSS v4.0.1認証を取得することは、コンプライアンスのマイルストーン以上のものであり、すべての取引が最高のグローバルセキュリティ基準に従って処理されることにコミットしています。 BingXのCEOであるDaniel Lai氏は、「セキュリティは常にBingXの業務の中心にありました。PCI DSS v4.0.1認証を取得することは、コンプライアンスのマイルストーン以上のものであり、すべての取引が最高のグローバルセキュリティ基準に従って処理されることにコミットしています。 この証明書は、業界をリードするAMLシステムを含むBingXの包括的なセキュリティフレームワークに基づき、違法な資金のブロック、完全な資産透明性のための定期的な予備証明書、疑わしいアカウント活動のリアルタイムモニタリングおよび警告、異常な撤回レビュー、および150Mドルの自己資金調達シールドファンドを含みます。 パートナーによる外部監査、定期的なシステムアップデート、高度な暗号化および認証技術、およびトップセキュリティ専門家とのパートナーシップと組み合わせて、BingXは、PCI DSSなどの世界的に認められたセキュリティ基準とプロアクティブなセキュリティを統合して、安全で透明でユーザーファーストの取引環境を確保し続けます。 BingXについて 2018年に設立されたBingXは、世界をリードする仮想通貨取引所およびWeb3 AI会社で、世界で2千万人を超えるユーザーのコミュニティにサービスを提供しています。 デリバティブ、スポットトレーディング、コピートレーディングを含む、AI駆動製品とサービスの包括的なスイートにより、BingXは、初心者からプロまで、あらゆる経験レベルにおけるユーザーの変化するニーズを満たしています。 信頼できるインテリジェントな取引プラットフォームを構築することにコミットするBingXは、パフォーマンスと信頼を高めるための革新的なツールをユーザーに提供します。 2024年、BingXはチェルシー・フットボール・クラブの公式の仮想通貨交換パートナーとなり、スポーツスポンサーシップの世界でエキサイティングなデビューを果たしました。 メディアのお問い合わせは、ご連絡ください: media@bingx.com より詳しい情報は、ぜひご覧ください: https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でBtcwireがプレスリリースしたものです。 This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下でBtcwireのプレスリリースとして掲載されました。 . Program プログラム