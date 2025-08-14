La certification BingX PCI DSS établit un nouveau critère de référence pour la sécurité des données sur le Web3

PANAMA CITY, le 14 août 2025 – , une société leader en échange de crypto-monnaies et en intelligence artificielle Web3, a obtenu avec succès la certification PCI DSS v4.0.1 (Payment Card Industry Data Security Standard) pour son activité fiat, marquant une étape importante dans sa mission de protéger la confidentialité et la sécurité des données. bingox BingX est parmi les premières échanges de crypto-monnaies dans le monde à gagner cette reconnaissance, soulignant son leadership dans l'application des normes de sécurité mondiales à l'espace Web3. Soutenu par le PCI Security Standards Council – fondé par Visa, Mastercard, American Express, Discover et JCB – PCI DSS v4.0.1 fixe des exigences strictes pour la protection des données de paiement sensibles lors du stockage, de la transmission et du traitement. La certification confirme la conformité de BingX dans six domaines clés de sécurité - y compris la sécurité du réseau, la gestion des vulnérabilités, la protection des données, le contrôle d'accès, la surveillance et la stratégie de sécurité de l'information. Pour les utilisateurs de BingX, cela signifie un environnement de plus en plus sûr pour les dépôts fiat et les paiements par carte, assurant des canaux de paiement sûrs et ininterrompus. \n \n Daniel Lai, Chief Business Officer chez BingX, a commenté : « La sécurité a toujours été au cœur des opérations de BingX. L’obtention de la certification PCI DSS v4.0.1 est plus qu’une étape importante de la conformité – c’est un engagement envers nos utilisateurs pour que chaque transaction soit traitée selon les normes de sécurité les plus élevées au monde. Daniel Lai, Chief Business Officer de BingX, a commenté : « La sécurité a toujours été au cœur des opérations de BingX. L’obtention de la certification PCI DSS v4.0.1 est plus qu’une étape importante de la conformité – il s’agit d’un engagement de nos utilisateurs à ce que chaque transaction soit traitée selon les normes de sécurité les plus élevées au monde. Cette certification s'appuie sur le cadre de sécurité complet de BingX, qui comprend les systèmes AML de pointe pour bloquer les fonds illicites, la preuve régulière des réserves pour une transparence complète des actifs, la surveillance en temps réel et les alertes pour les activités de compte suspectes, les critiques de retraits anormaux et le Fonds de protection des incidents de 150 millions de dollars. Combiné à des audits externes par des partenaires, des mises à jour régulières du système, des technologies avancées de cryptage et d'authentification, et des partenariats avec des experts en sécurité de premier plan, BingX continue de renforcer sa plate-forme, unissant des normes de sécurité reconnues à l'échelle mondiale telles que PCI DSS avec des garanties proactives pour assurer un environnement de trading sécurisé, transparent et d'abord utilisateur. À propos de BingX Fondée en 2018, BingX est une société leader en crypto-échange et en intelligence artificielle Web3, servant une communauté mondiale de plus de 20 millions d’utilisateurs. Avec une suite complète de produits et de services alimentés par l'IA, y compris les produits dérivés, le spot trading et le copy trading, BingX répond aux besoins évolutifs des utilisateurs de tous les niveaux d'expérience, des débutants aux professionnels. Engagé dans la construction d'une plate-forme de trading fiable et intelligente, BingX donne aux utilisateurs des outils innovants conçus pour améliorer les performances et la confiance. En 2024, BingX est fièrement devenu le partenaire de crypto-échange officiel du Chelsea Football Club, marquant un début passionnant dans le monde du sponsoring sportif. Pour toute question médiatique, veuillez contacter : media@bingx.com Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Btcwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cet article a été publié comme un communiqué de presse par Btcwire sous HackerNoon's Business Blogging . Programme Programme