BingX PCI DSS-certifiering sätter nya riktmärken för datasäkerhet på webben3

PANAMA CITY, 14 augusti 2025 – , ett ledande kryptovalutautbyte och Web3 AI-företag, har framgångsrikt uppnått Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0.1 certifiering för sin fiat-verksamhet, vilket markerar en betydande milstolpe i sitt uppdrag att skydda datasekretess och säkerhet. Bingox BingX är bland de första kryptovalutautbytena världen över att tjäna detta erkännande, vilket understryker dess ledarskap i att tillämpa globala säkerhetsstandarder på Web3-utrymmet. PCI DSS v4.0.1 upprätthålls av PCI Security Standards Council – grundat av Visa, Mastercard, American Express, Discover och JCB – och ställer strikta krav för att skydda känsliga betalningsdata under lagring, överföring och bearbetning. Certifieringen bekräftar att BingX överensstämmer med sex viktiga säkerhetsdomäner – inklusive nätverkssäkerhet, sårbarhetshantering, dataskydd, åtkomstkontroll, övervakning och informationssäkerhetsstrategi. För BingX-användare innebär detta en allt säkrare miljö för fiat-insättningar och kortbetalningar, vilket säkerställer säkra och oavbrutna betalningskanaler. \n \n Daniel Lai, Chief Business Officer på BingX, kommenterar: ”Säkerhet har alltid varit kärnan i BingX:s verksamhet. Att uppnå PCI DSS v4.0.1-certifiering är mer än en milstolpe i överensstämmelse – det är ett engagemang för våra användare att varje transaktion hanteras med högsta globala säkerhetsstandard. Daniel Lai, Chief Business Officer på BingX, kommenterar: Att uppnå PCI DSS v4.0.1-certifiering är mer än en milstolpe i överensstämmelse – det är ett åtagande för våra användare att varje transaktion hanteras med de högsta globala säkerhetsstandarderna. Denna certifiering bygger på BingX omfattande säkerhetsram, som inkluderar branschledande AML-system för att blockera olagliga medel, regelbundna bevis på reserver för full tillgångstransparens, realtidsövervakning och varningar för misstänkt kontoaktivitet, onormala uttagsrecensioner och $ 150M självfinansierade Shield Fund för incidentskydd. I kombination med externa revisioner av partners, regelbundna systemuppdateringar, avancerad kryptering och autentiseringsteknik och partnerskap med toppsäkerhetsexperter fortsätter BingX att stärka sin plattform – förena globalt erkända säkerhetsstandarder som PCI DSS med proaktiva skydd för att säkerställa en säker, transparent och användarvänlig handelsmiljö. Om BingX BingX grundades 2018 och är ett ledande kryptobörs- och Web3 AI-företag som betjänar en global gemenskap på över 20 miljoner användare. Med en omfattande uppsättning produkter och tjänster som drivs av AI, inklusive derivat, spothandel och kopiering, tillgodoser BingX de växande behoven hos användare på alla nivåer, från nybörjare till proffs. BingX har åtagit sig att bygga en pålitlig och intelligent handelsplattform och ger användarna innovativa verktyg som är utformade för att förbättra prestanda och förtroende. År 2024 blev BingX stolt den officiella kryptoutbytespartnern för Chelsea Football Club, vilket markerade en spännande debut i världen av sportsponsring. För mediefrågor, vänligen kontakta: media@bingx.com För mer information vänligen besök: https://bingx.com/ https://bingx.com/ \n \n Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Btcwire under HackerNoon Business Blogging Program. Denna berättelse publicerades som ett pressmeddelande av Btcwire under HackerNoon Business Blogging Program. Programmet