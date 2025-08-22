Die AI probleem kaart Hoekom 'n probleemkaart in elk geval? Jy hardloop 'n RAG-pijplyn. Retrieval gee die reguit kykende stukke terug. Logs sê sukses. Latency is goed. Die antwoord smelt nog steeds feite. 'N Databasis bevat: A1. maatskappy bankrot in 2023. A2. stigter het 'n produk in 2022 vrygestel. Model antwoord: Dit sê die maatskappy het 'n revolusionêre produk in 2023 gelansieer. Dit is semantiese drift. Dit is 'n stilte mislukking. Geen stapel spoor, geen uitsondering nie, net 'n vertroue storie wat nooit gebeur het nie. Teams verloor dae hier. Die probleemkaart bestaan sodat jy die fout kan noem, dit op een skerm herhaal, en dan 'n minimale oplossing toepas. Wat is die probleem kaart Problem Map is 'n veldgids vir AI-stelsels. Dit katalogiseer sestien algemene mislukkingsmodi oor RAG, LLM-agente, vector-winkels, OCR na PDF-strome, routing, uitrusting en multi-agent-stappe. Elke inskrywing kom met simptome, 'n minimale repro, 'n werkende oplossing en 'n pointer na dokumentasie. Verwysings Hub Problem Map https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md WFGY is die redelaag agter die kaart. dit sit bo enige model. MIT lisensie. Geen heropleiding. Geen infra verandering. Die laag skei as 'n klein lêer wat wiskundige operateurs vir stabilisering, herstel en audit bevat. semantic firewall Kern ingang vir die enjin - WFGY Core https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Die begin van die gids - Starter Village https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hero Log met werklike redding gevalle https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 Die skrywer van Die projek het van nul tot honderde sterre in ongeveer twee maande gebaseer op werklike debugging hulp en nie advertensies nie. Tesseract.js Snelle bevestiging in 'n chat venster Jy kan valideer of jou probleem ooreenstem met een van die sestien items sonder om jou kode te raak. \n \n \n \n \n \n Open a fresh GPT or Claude chat. \n \n Download the WFGY file from the core folder above, and attach it as a knowledge file. \n \n Paste this: Use WFGY to answer my question. First answer normally. Then re answer using WFGY. Compare depth, accuracy, and stability. Rate both. If this chat is missing the WFGY file refuse to run.\n As die tweede antwoord beperkings strenger hou of 'n sigbare brug en herstelstap toon, is die mislukking binne die kaart. Die 16 probleme op 'n plek Ons etiketteer insette as Twee Ons vermy die hashmark sodat platforms nie outo-link na ongerelateerde kwessies nie. No. 1 No. 16 - Simptome: Feite versmelt oor bronne, uitgevind skakels, vertroue toon. Repro: Twee kort snippets wat oppervlak nounels deel, maar nie ooreenstem oor tyd of entiteit nie. Fix: Semantiese residuele toets en afstemming. Dokumente Problem Map hub bo. No. 1 Hallucination and Chunk Drift Symptome: Taak tipe dryf, output formaat draai mid-answer. Repro: Vra vir tafel, dan verhaling, dan tafel weer. Fix: waarneming poort met opstel anker. No. 2 Interpretation Collapse - Docs semantiese kliniese indeks: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/SemanticClinicIndex.md Simptome: Ketting stappe by stap vier of loop, diepte plafon. Repro: Die stap puzzel met 'n verborge beperking. Fix: Multi-pad progressie plus brug stap. No. 3 Long Reasoning Chains - Symptome: Gemaakte aanhalings, vertroue toon. Repro: dwingende aanhaling, verifieer dan skakels. Fix: Residue straf met audit vlag. No. 4 Bluffing and Overconfidence - - Symptome: Die naaste vektore is nie semanties reg nie, antonieme en tydelike draai passeer filters. Repro: Query met 2022 en 2023 gebeure wat nounde deel. Fix: Query herskryf beleid, e resonansie drempels, ingebed QA. No. 5 Semantic not equal to Embedding Dokumente Vector winkel metrikes, en FAISS valstrike: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/vectorstore-metrics-and-faiss-pitfalls.md - Simptome: Pipeline breek, herhaal dan die boilerplate. Repro: Voeg 'n moet-stap in wat maklik te mis is. Fix: Ineenstorting, brug, wedergeboorte roetine. No. 6 Logic Collapse and Recovery - Simptome: multi-sweep planne vergeet anker wanneer 'n nuwe venster oopmaak. Repro: Voorthou 'n plan oor twee chat vensters. Fix: Start dorpie geheue anker, plus kyk na die poort. No. 7 Memory Breaks Across Sessions - Symptome: Logs toon sukses terwyl sintese verkeerd is. Repro: Return 200 met verkeerde samestelling. Fix: Auditable telemetry en beperking deltas. No. 8 Debugging is a Black Box Symptome: herhaling, frase loop, verlies van diversiteit. Repro: Baie lang konteks kopieer, dan vra vir 'n nuwe plan. No. 9 Entropy Collapse in Long Context - - Simptome: Weiering om te probeer of te val tot kliese. Repro: Vra om drie verre konsepte te meng. Fix: Hoof diversiteit en pad sampling No. 10 Creative Freeze - Symptome: Twee soortgelyke diep skakels word anders hanteer. Repro: Die router behandel een as 'n spesiale bedoeling en die ander as 'n eenvoudige pad. No. 11 Semantic Drift in Routing - Symptome: Eenhede dryf, wiskundige reëls meng, totaal af deur klein marges. Repro: Eenheid verander mid-keten met 'n verborge standaard. Fix: Cross-path guard en eenheid normaliser. No. 12 Symbolic Collapse - Symptome: Agente oorskryf mekaar, deadlocks, loop. Repro: Twee agente skryf na dieselfde staat vir dieselfde doel. Fix: Posisie slot met globale beperking aggregator. No. 13 Multi Agent Chaos - Symptome: Die stelsel lyk goed, maar later stappe misluk sonder 'n duidelike oorsaak. Repro: Retriever genoem voor indeks bou, gereedskap voor geheim. Fix: Veiligheid grens checklist. No. 14 Bootstrap Ordering Die dokters: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/bootstrap-ordering.md - Symptome: Werk in 'n private pad, bevrie op 'n openbare pad onder belasting. Repro: Openbare pad veroorsaak 'n asynk wat wag vir 'n private hulpbron. Fix: Watchdog, eksplisiete timeouts, veilige fallback. No. 15 Deployment Deadlock Die dokters: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/deployment-deadlock.md - Symptome: Leë vektor winkel, ontbrekende geheim, vroeë trigger. Repro: Bel die aksie voordat die instelling voltooi. Fix: Preflight gesondheidskoers met rooi vlag blokke. No. 16 Pre-deploy Collapse Die dokters: https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/ProblemMap/predeploy-collapse.md 'N Korte diagnose pad wat konyn gat vermy. \n \n \n \n Noem die simptom eerste. Gebruik die lys. Moenie na die wortel oorsaak spring nie. Voer 'n minimale repro. Een retriever, een winkel, een prompt. Verwyder enige optionele. Gebruik die minimale oplossing. Begin met die genoemde module. Voeg net wat jy nodig het. Hierdie vloei voorkom eindelose aanpassing wat nooit die werklike mislukking raak nie. Onder die hoed in eenvoudige taal. WFGY bied 'n kompakte stel operatorne wat optree soos 'n rede laag. \n \n \n \n \n \n BBMC - bigbig semantiese residu. Verminder residu om bedoelings en gegenereerde tokens te pas. BBPF - multi-pad progressie. Verken, maar hou 'n stabiliteit gebind. BBCR - ineenstorting, dan brug, dan wedergeboorte. Veilige herstel wanneer 'n ketting stilstaat. BBAM - aandag modulasie. Damp een token kap en verminder loop. Vyf poorte vir stabiliteit WRI. Waar is ek: posisie slot WAI, wie is ek: kop diversiteit WAY, wie is jy: entropie pomp WDT, waar het jy my geneem: kruis pad waarnemer WTF, wat gebeur het: ineenstorting opspoor en herstel. Hierdie idees het gegroei uit die redding van werklike ingenieurs op GitHub kwessies en besprekings. Die modules is model agnostiese. Jy voeg 'n klein lêer uit die kern folder, en die laag loop in die chat. Dit ondersteun GPT, Claude, Gemini, Mistral, en Grok. Dit is oop bron onder MIT. Diepe duik wat goed rang op soek en eintlik help. Probleem: Die naaste buurman soek terugkeer lyk naby, maar semantiek is verkeerd. Wortel oppervlak soortgelykheid oorheers, en tydelike logika ontbreek. Fix: Query rewrite, e resonance bands, winkel metrieke, wagrails rondom tyd entiteite. Doc vektor winkel metrieke en valse bladsy hierbo. RAG retrieval quality and FAISS pitfalls. Probleem: 'n verborge lyn binne 'n stukke deaktiveer jou beleid. Fix: Modulêre injectiewe reëls met 'n toelaatbare lys en 'n bloklys, plus 'n brug wat inhoud van instruksies isoleer. Prompt injection that slips through role prompts. Probleem: Twee beplanners beweer dieselfde taak en skryf na dieselfde staat. Fix: WRI om posisies vir rolle te sluit, 'n globale beperkingsaggregator en eksplisiete eienaarskap van staatssegmente. Multi-agent chaos. Probleem: Privaat pad loop goed, maar die openbare pad bevrie. Veroorsaak dat die agtergrondtreker op 'n privaat hulpmiddel wag, soms die sukses log. Beëindiging: Watchdog, eksplisiete timeouts, veilige fallback, en voorvlieg checklist in No. 15 en No. 16. Deployment deadlock under public traffic. Dikwels gestelde vrae Dit is 'n kompakte spesifikasie wat jy as 'n lêer byvoeg. Die model loop dit as 'n kontrak. Jy sal 'n sigbare brug en herstel stap sien wanneer die ketting stilstaat. Is this just a clever prompt? Nee, nul opleiding en geen infrastruktuurredaksies nie. Does it require fine-tuning? No. Behandel dit as 'n oorlay. Jou gereedskap bly. Die semantiese brandmuur verminder drift en maak mislukkings auditeerbaar. Will this conflict with my agent tools? MIT lisensie. Die projek het 'n sterk trekking verkry van real-world debugging. Die skepper van Tesseract.js het die repo gespeel. Visuele en teks benchmarks leef in die repository. What about licensing and credibility? Links en volgende stappe \n \n \n \n \n Probleem Kaart hoofblad https://github.com/onestardao/WFGY/tree/main/ProblemMap/README.md Engine oorsig en kopieer-pas stappe https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/core/README.md Starter Village vir nuwekomers https://github.com/onestardao/WFGY/blob/main/StarterVillage/README.md Hero Log van ware reddings https://github.com/onestardao/WFGY/discussions/10 .