Đường cong trái

CHÚNG TÔI NGỪNG LẬP TRÌNH THỊ TRƯỜNG BULL THƯỜNG XUYÊN CHO THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG NÀY:





Bạn đang chết tiệt!





Làm thế nào, bạn hỏi?





Một số bạn cho rằng hiện tại mình là chủ nhân của vũ trụ vì bạn đã mua Solana sub 10 USD và bán nó với giá 200 USD. Những người khác đã làm điều thông minh và bán tiền fiat để lấy tiền điện tử trong thị trường gấu từ năm 2021 đến năm 2023 nhưng tình hình lại giảm nhẹ khi giá tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm nay. Nếu bạn bán shitcoin để lấy Bitcoin, bạn sẽ nhận được thẻ. Bitcoin là loại tiền khó nhất từng được tạo ra. Nếu bạn bán shitcoin để lấy tiền pháp định mà bạn không cần ngay lập tức để trang trải chi phí sinh hoạt, thì bạn đang khốn nạn. Tiền Fiat sẽ tiếp tục được in vô tận cho đến khi hệ thống đặt lại.





Thị trường giá lên không xuất hiện thường xuyên; thật là lố bịch khi bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhưng lại không tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của mình. Quá nhiều người trong chúng ta cố gắng tồn tại ở trung tâm của đường cong hình chuông và lý luận với thị trường giá lên. Những huyền thoại về tiền điện tử thực sự và những kẻ thoái hóa Left Curve nó. Họ chỉ mua, nắm giữ và mua thêm miễn là thị trường giá lên vẫn tiếp tục phát triển.





Đôi khi tôi thấy mình đang suy nghĩ như một kẻ thua cuộc. Và khi làm vậy, tôi phải nhắc nhở bản thân về chủ đề vĩ mô bao quát mà toàn bộ thế giới đầu tư tổ chức và bán lẻ đang bắt đầu tin tưởng. Nghĩa là, tất cả các khối kinh tế lớn (Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu “EU” và Nhật Bản) đang hạ giá đồng tiền của họ để giảm đòn bẩy cho bảng cân đối kế toán của chính phủ. Giờ đây, TradFi đã có cách trực tiếp để thu lợi từ câu chuyện này thông qua các quỹ Bitcoin ETF sắp ra mắt của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh và Hồng Kông, họ đang thúc đẩy khách hàng của mình bảo toàn sức mua năng lượng từ tài sản của họ bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh tiền điện tử này.





Tôi muốn nhanh chóng tìm hiểu lý do cơ bản tại sao tiền điện tử đang tăng mạnh so với tiền pháp định. Tất nhiên, sẽ có lúc câu chuyện này mất đi hiệu lực, nhưng thời điểm đó không phải là bây giờ. Tại thời điểm này, tôi sẽ chống lại mong muốn lấy chip ra khỏi bàn. Tôi sẽ khuyến khích bản thân bổ sung nhiều hơn cho những người chiến thắng. Tôi sẽ tồn tại hoàn toàn ở Đường cong bên trái.





Khi chúng ta thoát khỏi giai đoạn suy yếu mà tôi dự đoán sẽ xảy ra do các khoản thanh toán thuế của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 4 và sự kiện halving Bitcoin, tôi muốn nhắc nhở độc giả tại sao thị trường tăng giá sẽ tiếp tục và giá sẽ tiếp tục tăng theo hướng tăng giá. Hiếm khi trên thị trường làm được những điều đã đưa bạn đến đây: (Bitcoin từ 0 năm 2009 lên 70.000 đô la vào năm 2024), đưa bạn đến đó: (Bitcoin lên 1.000.000 đô la). Tuy nhiên, thiết lập vĩ mô đã tạo ra sự gia tăng thanh khoản tiền pháp định giúp Bitcoin đi lên sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn khi bong bóng nợ có chủ quyền bắt đầu vỡ.





Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa (GDP)

Mục đích của một chính phủ là gì? Chính phủ cung cấp những hàng hóa thông thường như đường sá, giáo dục, y tế, trật tự xã hội, v.v. Rõ ràng, đó là danh sách mong muốn đầy khát vọng của nhiều chính phủ, những người thay vào đó lại mang đến cái chết và sự tuyệt vọng… nhưng tôi lạc đề. Để đổi lấy những dịch vụ này, chúng ta, những công dân, phải đóng thuế. Một chính phủ có ngân sách cân bằng sẽ cung cấp càng nhiều dịch vụ càng tốt với số tiền thuế nhất định.





Tuy nhiên, đôi khi, có những tình huống chính phủ vay tiền để làm điều gì đó mà họ tin rằng sẽ có giá trị tích cực lâu dài mà không cần tăng thuế.





Ví dụ:





Một đập thủy điện có chi phí xây dựng rất tốn kém. Thay vì tăng thuế, chính phủ phát hành trái phiếu để chi trả cho con đập. Người ta hy vọng rằng lợi nhuận kinh tế của con đập sẽ đáp ứng hoặc vượt quá lợi tức trái phiếu. Chính phủ lôi kéo người dân đầu tư vào tương lai bằng cách trả lãi suất gần bằng mức tăng trưởng kinh tế mà con đập sẽ tạo ra. Nếu trong 10 năm, con đập sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng 10% thì lợi suất trái phiếu chính phủ phải đạt ít nhất 10% để thu hút các nhà đầu tư. Nếu chính phủ trả ít hơn 10%, họ sẽ thu được lợi nhuận từ chi phí của công chúng. Nếu chính phủ trả hơn 10%, công chúng sẽ thu được lợi nhuận bằng chi phí của chính phủ.





Hãy thu nhỏ một chút và nói về nền kinh tế ở cấp độ vĩ mô. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia cụ thể là GDP danh nghĩa, bao gồm lạm phát và tăng trưởng thực tế. Nếu chính phủ muốn giảm thâm hụt ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng GDP danh nghĩa, thì điều tự nhiên và hợp lý là các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi suất bằng tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa.





Mặc dù việc các nhà đầu tư mong đợi nhận được lợi suất bằng mức tăng trưởng GDP danh nghĩa là điều tự nhiên, nhưng các chính trị gia lại muốn trả ít hơn thế. Nếu các chính trị gia có thể tạo ra tình huống nợ chính phủ mang lại lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa, thì các chính trị gia có thể tiêu tiền nhanh hơn Sam Bankman-Fried tại một sự kiện từ thiện về Lòng vị tha Hiệu quả. Điều tuyệt vời nhất là thuế không cần phải tăng để chi trả cho khoản chi tiêu này.





Làm thế nào một chính trị gia có thể tạo ra một điều không tưởng như vậy? Họ đàn áp tài chính của những người tiết kiệm với sự trợ giúp của hệ thống ngân hàng TradFi. Cách dễ nhất để đảm bảo lợi suất trái phiếu chính phủ thấp hơn mức tăng trưởng GDP danh nghĩa là yêu cầu ngân hàng trung ương in tiền, mua trái phiếu chính phủ và giảm lãi suất trái phiếu chính phủ một cách giả tạo. Sau đó, các ngân hàng được hướng dẫn rằng trái phiếu chính phủ là khoản đầu tư “phù hợp” duy nhất cho công chúng. Bằng cách đó, tiền tiết kiệm của công chúng được lén lút chuyển vào nợ chính phủ có lãi suất thấp.





Vấn đề với việc hạ lãi suất trái phiếu chính phủ một cách giả tạo là nó thúc đẩy đầu tư sai lầm. Những dự án đầu tiên thường xứng đáng. Tuy nhiên, khi các chính trị gia nỗ lực tạo ra tăng trưởng để tái đắc cử thì chất lượng của các dự án lại giảm sút. Tại thời điểm này, nợ chính phủ tăng nhanh hơn GDP danh nghĩa. Các chính trị gia bây giờ phải đưa ra một quyết định khó khăn. Những tổn thất do đầu tư sai lầm phải được ghi nhận hôm nay thông qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng hoặc ngày mai thông qua mức tăng trưởng thấp hoặc không tăng trưởng. Thông thường, các chính trị gia chọn một thời kỳ trì trệ kinh tế kéo dài vì tương lai xảy ra sau khi họ mãn nhiệm.\

Một ví dụ điển hình về đầu tư sai lầm là các dự án năng lượng xanh chỉ có thể thực hiện được nhờ trợ cấp của chính phủ . Sau nhiều năm được trợ cấp hào phóng, một số dự án không thể thu được lợi nhuận từ vốn đầu tư và/hoặc chi phí thực tế mà người tiêu dùng phải gánh chịu là rất cao. Có thể dự đoán được, một khi sự hỗ trợ của chính phủ bị loại bỏ, nhu cầu sẽ suy yếu và các dự án sẽ chùn bước. Đọc này câu chuyện về những thay đổi đối với giá lưới điện ở California như một ví dụ về điều gì sẽ xảy ra khi hỗ trợ của chính phủ được cung cấp sau đó bị loại bỏ.





Trong thời kỳ khó khăn, lợi suất trái phiếu càng trở nên méo mó hơn khi ngân hàng trung ương nhấn nút Brrrr mạnh hơn Lord Ashdrake nhấn nút bán. Lợi suất trái phiếu chính phủ được giữ ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa để gánh nặng nợ của chính phủ bị thổi phồng.





Nhận biết

Nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà đầu tư là hiểu được khi nào trái phiếu chính phủ có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Cách đơn giản nhất để làm điều đó là xem xét tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa hàng năm so với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm được cho là tín hiệu thị trường cho chúng ta biết về kỳ vọng tương lai đối với tăng trưởng danh nghĩa.





Lợi suất thực tế = Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm – Tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa





Khi lợi suất thực tế dương, trái phiếu chính phủ là một khoản đầu tư tốt. Chính phủ thường là người đi vay đáng tin cậy nhất vì nó có độc quyền về bạo lực. Khi công dân từ chối nộp thuế, một viên đạn vào đầu hoặc một án tù sẽ được đặt lên bàn.





Khi lợi suất thực âm, trái phiếu chính phủ là khoản đầu tư khủng khiếp. Bí quyết là nhà đầu tư phải tìm những tài sản bên ngoài hệ thống ngân hàng có thể tăng trưởng nhanh hơn lạm phát.





Tất cả bốn khối kinh tế lớn đều ban hành các chính sách nhằm trấn áp tài chính của những người tiết kiệm và tạo ra lợi suất thực âm. Trung Quốc, EU và Nhật Bản cuối cùng cũng học theo tín hiệu chính sách tiền tệ của Mỹ. Vì vậy, tôi sẽ tập trung vào tình hình tài chính và tiền tệ trong quá khứ và tương lai của Hoa Kỳ. Khi các kỹ sư Mỹ nới lỏng các điều kiện tài chính, phần còn lại của thế giới cũng sẽ làm theo.





'Murica









Biểu đồ này hiển thị lợi suất thực (.USNOM Index) màu trắng so với bảng cân đối kế toán của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) màu vàng. Tôi bắt đầu vào năm 2009 vì đó là khi Satoshi, Chúa và vị cứu tinh của chúng ta, tung ra khối khởi nguồn của Bitcoin.





Như bạn có thể thấy, sau cú sốc giảm phát trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, lợi suất thực đã chuyển từ dương sang âm. Nó trở lại tích cực trở lại trong một thời gian ngắn do cú sốc giảm phát do COVID. Những người thuộc thế hệ bùng nổ đã quyết định nhốt tất cả mọi người để họ không chết vì bệnh cúm, và kết quả là nền kinh tế suy thoái.





Cú sốc giảm phát là khi lợi suất thực tế tăng đột biến do hoạt động kinh tế sụt giảm mạnh.





Ngoài năm 2009 và 2020, trái phiếu chính phủ là những khoản đầu tư tồi tệ so với cổ phiếu, bất động sản, tiền điện tử, v.v. Các nhà đầu tư trái phiếu chỉ làm tốt bằng cách thúc đẩy giao dịch của họ với lượng đòn bẩy điên cuồng. Đó là bản chất của sự ngang bằng rủi ro đối với những độc giả là những kẻ lừa đảo của quỹ phòng hộ.





Trạng thái bất thường này của thế giới chỉ có thể xảy ra do Fed đã tăng bảng cân đối kế toán bằng cách mua trái phiếu chính phủ bằng tiền in, một quá trình được gọi là nới lỏng định lượng (QE).









Van thoát hiểm cho giai đoạn lợi suất thực âm này đã và đang là Bitcoin (màu vàng). Bitcoin đang tăng theo kiểu phi tuyến tính trên biểu đồ nhật ký. Sự gia tăng của Bitcoin hoàn toàn là một chức năng của một tài sản với số lượng hữu hạn được định giá bằng đồng đô la giảm giá.





Điều đó giải thích cho quá khứ, nhưng thị trường luôn hướng tới tương lai. Tại sao bạn nên rời khỏi Curve các khoản đầu tư tiền điện tử của mình và cảm thấy tự tin rằng thị trường tăng giá này chỉ mới bắt đầu?

Chết tiệt miễn phí

Mọi người đều muốn có được thứ gì đó mà không mất gì. Rõ ràng, vũ trụ không bao giờ đưa ra một món hời như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản các chính trị gia hứa hẹn những điều tốt đẹp mà không cần tăng thuế suất để trả cho chúng. Sự ủng hộ dành cho bất kỳ chính trị gia nào, dù là tại thùng phiếu trong một nền dân chủ hay sự ủng hộ ngụ ý trong một hệ thống chuyên quyền hơn, đều bắt nguồn từ khả năng của một chính trị gia trong việc tạo ra tăng trưởng kinh tế. Khi các chính sách hỗ trợ tăng trưởng dễ dàng và rõ ràng đã được ban hành, các chính trị gia sẽ nhờ đến báo in để chuyển tiền đến khu vực bầu cử ưa thích của họ mà gây thiệt hại cho toàn bộ người dân.





Các chính trị gia có thể cung cấp miễn phí cho những người ủng hộ họ miễn là chính phủ đi vay với lãi suất thực âm. Do đó, quốc gia-dân tộc càng có nhiều đảng phái và phân cực thì đảng cầm quyền càng có nhiều động lực để nâng cao tỷ lệ tái tranh cử bằng cách tiêu số tiền mà họ không có.





Năm 2024 là một năm quan trọng đối với thế giới khi nhiều quốc gia lớn sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng trên toàn cầu vì đảng Dân chủ cầm quyền sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giữ chức vụ (bằng chứng là họ đã làm một số điều đáng ngờ đối với Đảng Cộng hòa kể từ khi Orange Man “thua” trong cuộc bầu cử trước). Một tỷ lệ lớn dân số Mỹ tin rằng Đảng Dân chủ đã đánh lừa Trump để giành chiến thắng. Bất kể bạn có tin đó là sự thật hay không, việc một tỷ lệ lớn dân số giữ quan điểm đó đảm bảo rằng số tiền đặt cược của cuộc bầu cử này là cực kỳ cao. Như tôi đã nói trước đây, chính sách tài chính và tiền tệ của Pax Americana sẽ bị Trung Quốc, EU và Nhật Bản bắt chước, đó là lý do tại sao việc theo dõi cuộc bầu cử lại quan trọng.









Trên đây là biểu đồ từ BCA Research cho thấy sự phân cực chính trị của Hoa Kỳ theo thời gian. Như bạn có thể thấy, cử tri chưa từng bị phân cực như vậy kể từ cuối thế kỷ 19. Điều này làm cho người thắng được tất cả từ góc độ bầu cử. Đảng Dân chủ biết rằng nếu họ thua, Đảng Cộng hòa sẽ đảo ngược nhiều chính sách của họ. Câu hỏi tiếp theo là, cách dễ nhất để đảm bảo tái đắc cử là gì?









Đó là nền kinh tế, đồ ngốc. Những cử tri chưa quyết định sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử dựa trên cảm nhận của họ về nền kinh tế. Như biểu đồ trên mô tả, tỷ lệ tái đắc cử của Tổng thống đương nhiệm giảm từ 67% xuống 33% nếu người dân nói chung cảm thấy nền kinh tế đang suy thoái trong năm bầu cử. Làm thế nào một đảng cầm quyền có quyền kiểm soát chính sách tài chính và tiền tệ có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra suy thoái?









Tăng trưởng GDP danh nghĩa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chi tiêu của chính phủ. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ Bianco Research này, chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ chiếm 23% GDP danh nghĩa. Điều đó có nghĩa là đảng cầm quyền có thể in GDP ở bất cứ đâu họ muốn, miễn là họ sẵn sàng vay đủ tiền để tài trợ cho mức chi tiêu cần thiết. GDP bây giờ là một biến số chính trị. Hoa Kỳ đang theo bước Đảng Cộng sản Trung Quốc.





Ở Trung Quốc, Bộ Chính trị quyết định tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm. Hệ thống ngân hàng sau đó sẽ tạo ra đủ tín dụng để đáp ứng mức độ hoạt động kinh tế mong muốn. Đối với nhiều nhà kinh tế học được đào tạo ở phương Tây, “sức mạnh” của nền kinh tế Mỹ đang trở nên khó hiểu vì nhiều biến số kinh tế hàng đầu mà họ theo dõi đều chỉ ra một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Nhưng miễn là đảng chính trị cầm quyền có thể vay với lãi suất âm, nó sẽ tạo ra tăng trưởng kinh tế cần thiết để duy trì quyền lực.





Trên đây là lý do tại sao đảng Dân chủ, do Tổng thống Mỹ Biden đứng đầu, sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng chi tiêu chính phủ. Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bad Gurl Yellen và Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phải đảm bảo rằng lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng GDP danh nghĩa. Tôi không biết họ sẽ tạo ra uyển ngữ in tiền nào để đảm bảo lợi suất thực tế âm vẫn tồn tại, nhưng tôi tin tưởng rằng họ sẽ làm những gì cần thiết để ông chủ và đảng của ông ấy tái đắc cử.





Tuy nhiên, Orange Man có thể đoạt giải. Trong kịch bản này, điều gì sẽ xảy ra với chi tiêu chính phủ?









Không có gì. Biểu đồ trên ước tính mức thâm hụt dưới nhiệm kỳ tổng thống của Biden hoặc Trump từ năm 2024 trở đi. Như bạn có thể thấy, Trump được dự đoán sẽ chi tiêu nhiều hơn cả Slow Joe. Trump đang vận động cho một đợt cắt giảm thuế khác, điều này sẽ làm tăng thêm thâm hụt. Dù chú hề lão khoa nào được chọn, hãy yên tâm rằng chi tiêu của chính phủ sẽ không giảm.











**

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo thâm hụt của chính phủ dựa trên môi trường chính trị hiện tại và giả định trong tương lai. Thâm hụt lớn được dự báo trong chừng mực mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ở cấp độ cơ bản, nếu các chính trị gia có thể tạo ra mức tăng trưởng 6% bằng cách vay với lãi suất 4% thì tại sao họ lại ngừng chi tiêu?





Như đã giải thích ở trên, tình hình chính trị ở Mỹ khiến tôi cực kỳ tin tưởng rằng máy in tiền sẽ hoạt động Brrrr. Nếu bạn cho rằng những gì giới tinh hoa chính trị và tiền tệ Hoa Kỳ đã làm để “giải quyết” GFC và COVID năm 2008 là vô lý thì bạn vẫn chưa thấy gì cả.





Các cuộc chiến ở ngoại vi Pax Americana tiếp tục diễn ra chủ yếu ở các chiến trường Ukraine/Nga và Israel/Iran. Đúng như dự đoán, những kẻ gây chiến từ cả hai đảng chính trị đều hài lòng khi tiếp tục tài trợ cho các ủy ban của họ bằng hàng tỷ tiền mặt đã vay. Cái giá phải trả sẽ chỉ tăng lên khi xung đột leo thang và nhiều quốc gia bị lôi kéo vào cuộc hỗn chiến.

Chặt Chém

Khi chúng ta bước vào mùa hè ở bán cầu bắc và những người ra quyết định tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngoài thực tế, sự biến động của tiền điện tử sẽ giảm. Đây là thời điểm hoàn hảo để tận dụng đợt giảm giá tiền điện tử gần đây để từ từ bổ sung vào các vị thế. Tôi có danh sách mua sắm các shitcoin đã bị thất bại trong tuần qua. Tôi sẽ nói về chúng trong các bài viết sắp tới. Cũng sẽ có nhiều lần ra mắt mã thông báo sẽ không phổ biến như lẽ ra nếu đợt ra mắt diễn ra trong quý đầu tiên. Điều này mang lại cho những người không phải là nhà đầu tư trước khi bán một điểm vào tuyệt vời. Dù rủi ro tiền điện tử có khiến bạn phấn khích đến đâu thì vài tháng tới sẽ mang đến cơ hội vàng để bổ sung vào các vị thế.





Kêu gọi tất cả các thoái hóa đến Đường cong bên trái. Linh cảm của bạn rằng việc in tiền sẽ tăng tốc khi các chính trị gia chi tiền cho các hoạt động phân phát và chiến tranh là chính xác. Đừng đánh giá thấp mong muốn tiếp tục nắm giữ chức vụ của giới tinh hoa đương nhiệm. Nếu tỷ giá thực trở nên dương, hãy đánh giá lại niềm tin về tiền điện tử của bạn. Nhưng cho đến lúc đó, hãy để người chiến thắng của bạn chạy đi, đồ khốn nạn thoái hóa vinh quang.