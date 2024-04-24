Левая кривая





МЫ ПРЕРЫВАЕМ ОБЫЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЫЧЕГО РЫНКА ДЛЯ ЭТОГО ВАЖНОГО СООБЩЕНИЯ:





Ты облажался!





Как, спросите вы?





Некоторые из вас думают, что вы сейчас хозяева вселенной, потому что вы купили Solana менее чем за 10 долларов и продали ее за 200 долларов. Другие поступили разумно и продали фиатные деньги за криптовалюту во время медвежьего рынка 2021–2023 годов, но их цена выросла, когда цены выросли в первом квартале этого года. Если вы продали шиткоины за биткойны, вы получаете пропуск. Биткойн — самые твердые деньги, когда-либо созданные. Если вы продали дерьмовые монеты за фиатные деньги, которые вам сейчас не нужны для расходов на жизнь, вы облажались. Fiat будет продолжать печататься до бесконечности, пока система не перезагрузится.





Бычьи рынки возникают нечасто; это пародия, когда вы делаете правильный выбор, но не максимизируете свой потенциал прибыли. Слишком многие из нас пытаются существовать в центре колоколообразной кривой и рассуждать с бычьим рынком. Настоящие криптолегенды и дегены. Изогните левую кривую. Они просто покупают, держат и покупают еще, пока бычий рынок накачивается.





Иногда я ловлю себя на том, что думаю, как неудачник бета-куколда. И когда я это сделаю, я должен напомнить себе о всеобъемлющей макроэкономической теме, в которую начинает верить весь мир розничного и институционального инвестирования. То есть все основные экономические блоки (США, Китай, Европейский союз «ЕС» и Япония) обесценивают свои валюты, чтобы уменьшить долю заемных средств на балансе своего правительства. Теперь, когда у TradFi есть прямой способ получить прибыль от этой истории через спотовые биткоин-ETF в США и будущих Великобритании и Гонконге, они подталкивают своих клиентов сохранять энергетическую покупательную способность своего богатства, используя эти производные от криптовалюты продукты.





Я хочу быстро рассмотреть фундаментальную причину, по которой криптовалюта агрессивно противостоит фиату. Конечно, наступит время, когда эта история потеряет свою силу, но это время не сейчас. В этот момент я буду сопротивляться желанию убрать фишки со стола. Я буду поощрять себя добавлять больше победителей. Я буду существовать исключительно в левой кривой.





По мере того, как мы выходим из периода слабости, который, как я прогнозировал, произойдет из-за налоговых выплат США 15 апреля и сокращения биткойнов вдвое, я хочу напомнить читателям, почему бычий рынок продолжится, а цены станут все более глупыми при росте. Редко на рынках происходит то, что привело вас сюда: (Биткойн с нуля в 2009 году до 70 000 долларов в 2024 году), привело вас туда: (Биткойн до 1 000 000 долларов США). Однако макроэкономическая ситуация, которая создала всплеск бумажной ликвидности, который способствовал подъему Биткойна, станет только более выраженным, когда пузырь суверенного долга начнет лопаться.





Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП)

Какова цель правительства? Правительство обеспечивает общие блага, такие как дороги, образование, здравоохранение, социальный порядок и т. д. Очевидно, это желательный список желаний для многих правительств, которые вместо этого обеспечивают смерть и отчаяние… но я отвлекся. В обмен на эти услуги мы, граждане, платим налоги. Правительство со сбалансированным бюджетом предоставляет как можно больше услуг при заданной сумме налоговых поступлений.





Однако иногда возникают ситуации, когда правительство занимает деньги, чтобы сделать что-то, что, по его мнению, будет иметь долгосрочную положительную ценность без повышения налогов.





Например:





Плотина гидроэлектростанции, строительство которой обходится дорого. Вместо повышения налогов правительство выпускает облигации для оплаты строительства плотины. Есть надежда, что экономическая доходность плотины будет соответствовать доходности облигаций или превысит ее. Правительство побуждает граждан инвестировать в будущее, выплачивая доход, близкий к экономическому росту, который обеспечит плотина. Если через 10 лет плотина вырастет экономику на 10%, то доходность государственных облигаций должна составлять не менее 10%, чтобы привлечь инвесторов. Если правительство платит менее 10%, оно получает прибыль за счет населения. Если правительство платит более 10%, общественность получает прибыль за счет правительства.





Давайте немного уменьшим масштаб и поговорим об экономике на макроуровне. Темп экономического роста конкретного национального государства — это его номинальный ВВП, который состоит из инфляции и реального роста. Если правительство хочет создать бюджетный дефицит для ускорения роста номинального ВВП, то вполне естественно и логично, что инвесторы должны получать доход, равный номинальному темпу роста ВВП.





Хотя для инвесторов естественно ожидать получения доходности, равной номинальному росту ВВП, политики предпочли бы платить меньше. Если политики смогут создать ситуацию, когда доходность государственного долга будет меньше номинального темпа роста ВВП, политики смогут тратить деньги быстрее, чем Сэм Бэнкман-Фрид на благотворительном мероприятии «Эффективный альтруизм». Самое приятное то, что для оплаты этих расходов не нужно повышать налоги.





Как политик создает такую утопию? Они финансово репрессируют вкладчиков с помощью банковской системы TradFi. Самый простой способ гарантировать, что доходность государственных облигаций будет ниже номинального роста ВВП, — это дать указание центральному банку печатать деньги, покупать государственные облигации и искусственно снижать доходность государственных облигаций. Затем банкам инструктируют, что государственные облигации являются единственными «подходящими» инвестициями для населения. Таким образом, сбережения населения тайно направляются в низкодоходный государственный долг.





Проблема искусственного снижения доходности государственных облигаций заключается в том, что это способствует неэффективному инвестированию. Первые проекты обычно достойные. Однако, поскольку политики стремятся создать экономический рост, чтобы быть переизбранным, качество проектов снижается. На этом этапе государственный долг растет быстрее, чем номинальный ВВП. Теперь политикам предстоит принять трудное решение. Потери от неправильного инвестирования должны быть признаны сегодня через острый финансовый кризис или завтра через низкий или нулевой экономический рост. Обычно политики выбирают долгий и затяжной период экономической стагнации, потому что будущее наступит после того, как они покинут свои посты.\

Хорошим примером неправильного инвестирования могут быть проекты зеленой энергетики, которые возможны только благодаря государственные субсидии . После многих лет щедрых субсидий некоторые проекты не могут окупить вложенный капитал, и/или реальные затраты для потребителей непомерно высоки. Как и ожидалось, как только государственная поддержка будет прекращена, спрос упадет, а проекты потерпят неудачу. Прочитай это история об изменениях цен на электроэнергию в Калифорнии как пример того, что происходит, когда государственная поддержка предоставляется, а затем прекращается.





В плохие времена доходность облигаций искажается еще сильнее, поскольку центральный банк нажимает кнопку «Брррр» сильнее, чем лорд Эшдрейк нажимает кнопку продажи. Доходность государственных облигаций удерживается ниже номинального темпа роста ВВП, что позволяет снизить долговую нагрузку правительства.





Идентификация

Важнейшая задача для инвесторов – понять, являются ли государственные облигации хорошей инвестицией или нет. Самый простой способ сделать это — сравнить номинальные темпы роста ВВП в годовом сопоставлении с доходностью 10-летних государственных облигаций. Предполагается, что доходность 10-летних облигаций станет рыночным сигналом, который информирует нас о будущих ожиданиях номинального роста.





Реальная доходность = доходность 10-летних государственных облигаций – номинальный темп роста ВВП





Когда реальная доходность положительна, государственные облигации являются хорошей инвестицией. Правительство обычно является наиболее кредитоспособным заемщиком, поскольку оно обладает монополией на насилие. Когда граждане отказываются платить налоги, их ждет пуля в голову или тюремное заключение.





Когда реальная доходность отрицательна, государственные облигации — ужасная инвестиция. Хитрость заключается в том, что инвестор должен найти активы за пределами банковской системы, которые могут расти быстрее инфляции.





Все четыре основных экономических блока проводят политику финансового подавления вкладчиков и создания отрицательной реальной доходности. Китай, ЕС и Япония в конечном итоге берут пример с США в своей денежно-кредитной политике. Поэтому я сосредоточусь на прошлой и будущей денежно-кредитной и финансовой ситуации в США. Поскольку американские инженеры смягчают финансовые условия, остальной мир последует их примеру.





'Мурика









На этом графике реальная доходность (индекс .USNOM) показана белым цветом, а баланс Федеральной резервной системы (ФРС) — желтым. Я начал в 2009 году, потому что именно тогда Сатоши, наш Господь и Спаситель, запустил блок генезиса Биткойна.





Как видите, после дефляционного шока мирового финансового кризиса 2008 года реальная доходность изменилась с положительной на отрицательную. Он снова на короткое время стал положительным из-за дефляционного шока, вызванного COVID. Бумеры решили запереть всех, чтобы они не умерли от гриппа, и в результате экономика рухнула.





Дефляционный шок – это когда реальная доходность резко возрастает из-за резкого снижения экономической активности.





За исключением 2009 и 2020 годов, государственные облигации были ужасными инвестициями по сравнению с акциями, недвижимостью, криптовалютой и т. д. Инвесторы в облигации преуспели только благодаря тому, что наполнили свои сделки безумным размером кредитного плеча. В этом суть паритета рисков для читателей, которые являются куклами из хедж-фондов.





Такое неестественное состояние мира могло произойти только потому, что ФРС увеличила свой баланс за счет покупки государственных облигаций за напечатанные деньги – процесс, называемый количественным смягчением (QE).









Спасательным клапаном в этот период отрицательной реальной доходности был и остается Биткойн (желтый). Биткоин растет нелинейно на логарифмической диаграмме. Рост Биткойна является исключительно функцией актива с ограниченным количеством, оцениваемого в обесценивающихся бумажных долларах.





Это объясняет прошлое, но рынки смотрят в будущее. Почему вам следует повернуть влево свои инвестиции в криптовалюту и быть уверенным, что этот бычий рынок только начинается?

Бесплатное дерьмо

Каждый хочет получить что-то просто так. Очевидно, что Вселенная никогда не предлагает такой выгодной сделки, но это не мешает политикам обещать блага, не повышая налоговые ставки для их оплаты. Поддержка любого политика, будь то на избирательных участках в демократической стране или подразумеваемая поддержка в более авторитарной системе, проистекает из способности политика обеспечить экономический рост. Когда были приняты простые и очевидные меры поддержки экономического роста, политики хватаются за печатный станок, чтобы направлять деньги своим предпочтительным избирателям за счет всего населения.





Политики могут предлагать своим сторонникам бесплатное дерьмо, пока правительство занимает займы с отрицательной реальной доходностью. Таким образом, чем более партийным и поляризованным является национальное государство, тем больше у правящей партии стимулов повышать свои шансы на переизбрание, тратя деньги, которых у нее нет.





2024 год — критический год для мира, поскольку во многих крупных национальных государствах пройдут президентские выборы. Выборы в США имеют решающее значение в глобальном масштабе, поскольку правящая Демократическая партия сделает все, что в ее силах, чтобы остаться у власти (о чем свидетельствует тот факт, что они сделали некоторые сомнительные вещи с республиканцами с тех пор, как «Оранжевый человек» «проиграл» предыдущие выборы). Большой процент американского населения считает, что демократы своего рода обманули Трампа и лишили его победы. Независимо от того, считаете ли вы, что это правда, тот факт, что большой процент населения придерживается этой точки зрения, гарантирует, что ставки на этих выборах невероятно высоки. Как я уже говорил ранее, фискальная и монетарная политика Pax Americana будет копироваться Китаем, ЕС и Японией, поэтому важно следить за выборами.









Выше приведена диаграмма исследования BCA Research, показывающая политическую поляризацию США с течением времени. Как видите, электорат не был настолько поляризован с конца 19 века. Это означает, что с точки зрения выборов победитель получает все. Демократы знают, что если они проиграют, республиканцы изменят многие из своих политик. Следующий вопрос: как проще всего обеспечить переизбрание?









Это экономика, дурак. Неопределившиеся избиратели, определяющие победителей на выборах, делают это исходя из того, как они относятся к экономике. Как показано на приведенной выше диаграмме, шансы действующего президента на переизбрание падают с 67% до 33%, если население в целом чувствует, что в год выборов экономика находится в состоянии рецессии. Как правящая партия, контролирующая денежно-кредитную и фискальную политику, может гарантировать отсутствие рецессии?









На рост номинального ВВП напрямую влияют государственные расходы. Как вы можете видеть из этой диаграммы Bianco Research, расходы правительства США составляют 23% номинального ВВП. Это означает, что правящая партия может печатать ВВП где угодно, если она готова занять достаточно денег для финансирования необходимого уровня расходов. ВВП теперь является политической переменной. США идут по стопам Коммунистической партии Китая.





В Китае Политбюро каждый год определяет темпы роста ВВП. Затем банковская система создает достаточно кредитов для обеспечения желаемого уровня экономической активности. Многих экономистов, получивших образование на Западе, «сила» экономики США вызывает недоумение, поскольку многие из ведущих экономических переменных, которые они отслеживают, указывают на надвигающуюся рецессию. Но пока правящая политическая партия может брать займы по отрицательным ставкам, она будет способствовать экономическому росту, необходимому для того, чтобы оставаться у власти.





Именно поэтому демократы во главе с президентом США Байденом сделают все возможное, чтобы увеличить государственные расходы. Затем министр финансов США Бэд Гурл Йеллен и ее бета-куколд, президент ФРС Джером Пауэлл, должны обеспечить, чтобы доходность казначейских облигаций США была заметно ниже номинального роста ВВП. Я не знаю, какой эвфемизм печатания денег они придумают, чтобы обеспечить сохранение отрицательной реальной доходности, но я уверен, что они сделают все необходимое, чтобы переизбрать своего босса и его партию.





Однако Оранжевый Человек может получить приз. Что произойдет в этом случае с государственными расходами?









Ничего. На приведенной выше диаграмме оценивается дефицит при президентстве Байдена или Трампа, начиная с 2024 года. Как видите, по прогнозам, Трамп потратит даже больше, чем Медленный Джо. Трамп выступает за очередной раунд снижения налогов, что приведет к дальнейшему увеличению дефицита. Какой бы старческий клоун-гериатр ни был выбран, будьте уверены, государственные расходы не сократятся.











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Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует государственный дефицит на основе текущей и предполагаемой будущей политической ситуации. Насколько хватает глаз, прогнозируется огромный дефицит. На фундаментальном уровне, если политики могут добиться роста экономики на 6%, заимствуя под 4%, зачем им когда-либо прекращать расходы?





Как объяснялось выше, политическая ситуация в США дает мне полную уверенность в том, что принтер денег пойдет Брррр. Если вы считаете абсурдным то, что сделала монетарная и политическая элита США, чтобы «решить» проблему глобального финансового кризиса 2008 года и COVID, то вы еще ничего не видели.





Войны на периферии Pax Americana продолжают идти преимущественно на театрах военных действий Украина/Россия и Израиль/Иран. Как и ожидалось, поджигатели войны из обеих политических партий довольны тем, что продолжают финансировать своих доверенных лиц за счет заемных миллиардов наличных денег. Цена будет только возрастать по мере эскалации конфликтов и вовлечения в схватку новых стран.

Чоп Чоп Чоп

Когда мы вступаем в лето в северном полушарии и лица, принимающие решения, наслаждаются передышкой от реальности, волатильность криптовалют будет снижаться. Это идеальное время, чтобы воспользоваться недавним падением криптовалюты, чтобы медленно увеличивать позиции. У меня есть список покупок дерьмовых монет, которые были взломаны за последнюю неделю. О них я расскажу в следующих очерках. Также будет много запусков токенов, которые не будут такими популярными, как если бы запуск произошел в первом квартале. Это дает прекрасную точку входа тем, кто не является инвестором на предпродажной стадии. Какой бы вкус криптовалютного риска вас ни волновал, следующие несколько месяцев предоставят прекрасную возможность для увеличения позиций.





Призыв всех дегенов к левой кривой. Ваша догадка о том, что печатание денег будет ускоряться, поскольку политики тратят деньги на подачки и войны, верна. Не стоит недооценивать желание нынешних элит остаться у власти. Если реальные ставки станут положительными, переоцените свою уверенность в криптовалюте. А до тех пор пусть твои победители бегут, ты, славный дегенерат, кусок дерьма.