



我们中断常规牛市程序以传达这一重要信息：





你真他妈的糟糕！





你问，怎么做？





你们中的一些人认为自己现在是宇宙的主宰者，因为你们以低于 10 美元的价格购买了 Solana，并以 200 美元的价格卖出。其他人做了聪明的事，在 2021 年至 2023 年的熊市期间将法定货币卖给了加密货币，但随着今年第一季度价格飙升，他们减持了。如果你用垃圾币换取比特币，你就过关了。比特币是有史以来最难创造的货币。如果你用垃圾币换取了你不需要立即支付生活费用的法定货币，那你就搞砸了。法定货币将继续无限期地印刷，直到系统重置。





牛市并不常见；如果你做出了正确的决定，但没有最大化你的盈利潜力，那将是一种悲剧。我们中有太多人试图存在于钟形曲线的中心，并与牛市进行推理。真正的加密货币传奇人物和退化者会走左曲线。只要牛市还在继续，他们就会买入、持有，然后再买入。





我有时会发现自己像个失败者一样思考。当我这样做时，我必须提醒自己整个零售和机构投资界开始相信的宏观主题。也就是说，所有主要经济集团（美国、中国、欧盟和日本）都在贬值本国货币，以降低政府资产负债表的杠杆率。现在，TradFi 可以直接通过美国和即将在英国和香港上市的比特币 ETF 从这一叙事中获利，他们正在推动客户使用这些加密衍生产品来保持其财富的能源购买力。





我想快速阐述一下加密货币对法定货币进行激烈反击的根本原因。当然，这种说法终有一天会失去效力，但现在还不是时候。此时此刻，我会抵制放弃筹码的冲动。我会鼓励自己为赢家增加更多筹码。我将纯粹地存在于左曲线中。





随着我们走出我预测的由于 4 月 15 日美国税收支付和比特币减半而出现的疲软窗口，我想提醒读者为什么牛市会继续，价格会变得更加上涨。在市场上，很少有事情能让你走到这里：（比特币从 2009 年的零涨到 2024 年的 70,000 美元），让你到达那里：（比特币涨到 1,000,000 美元）。然而，随着主权债务泡沫开始破裂，推动比特币上涨的法定流动性激增的宏观设置只会变得更加明显。





名义国内生产总值（GDP）

政府的目的是什么？政府提供公共物品，如道路、教育、医疗保健、社会秩序等。显然，这是许多政府的愿望清单，但这些政府却带来了死亡和绝望……但我离题了。作为这些服务的回报，我们公民要纳税。预算平衡的政府会用给定的税收提供尽可能多的服务。





然而，有时也会出现这样的情况：政府会借钱去做一些它认为在不增加税收的情况下会产生长期积极价值的事情。





例如：





建造水电站的费用很高。政府不增加税收，而是发行债券来支付水电站的费用。政府希望水电站的经济回报能够达到或超过债券的收益。政府通过支付接近水电站经济增长的收益来吸引公民投资未来。如果 10 年后水电站将使经济增长 10%，那么政府债券的收益率至少应为 10%，以吸引投资者。如果政府支付的收益低于 10%，那么它就会以牺牲公众利益为代价获利。如果政府支付的收益超过 10%，那么公众就会以牺牲政府利益为代价获利。





让我们从宏观角度来谈谈经济。一个特定民族国家的经济增长率是其名义GDP，由通货膨胀和实际增长组成。如果政府想通过预算赤字来推动名义GDP增长，那么投资者获得与名义GDP增长率相等的收益是自然而合乎逻辑的。





虽然投资者自然会期望获得与名义 GDP 增长率相等的收益，但政客们宁愿支付低于这一水平的金额。如果政客们能够创造一种政府债务收益低于名义 GDP 增长率的局面，那么政客们花钱的速度就会比 Sam Bankman-Fried 在有效利他主义慈善活动上花得更快。最好的部分是，不需要提高税收来支付这笔支出。





政客是如何创造这样一个乌托邦的？他们借助传统金融银行系统在金融上压制储蓄者。确保政府债券收益率低于名义GDP增长的最简单方法是指示央行印钞、购买政府债券并人为降低政府债券收益率。然后，指示银行政府债券是唯一“适合”公众的投资。这样，公众的储蓄就被秘密地投入到低收益的政府债务中。





人为降低政府债券收益率的问题在于，这会助长不当投资。第一批项目通常值得投资。然而，随着政客们努力创造增长以争取连任，项目的质量就会下降。此时，政府债务的增长速度快于名义 GDP。政客们现在必须做出艰难的决定。今天必须通过严重的金融危机来承认不当投资造成的损失，明天则必须通过低增长或零增长来承认。通常，政客们会选择一段漫长的经济停滞期，因为未来发生在他们卸任之后。\

错误投资的一个很好的例子就是绿色能源项目，这些项目之所以能够实现，是因为 政府补贴 。经过多年的慷慨补贴，一些项目无法获得投资回报，或者消费者的实际成本过高。可以预见的是，一旦政府取消支持，需求就会减弱，项目就会失败。阅读此文 故事 以加州电网价格的变化为例，说明当政府支持被取消时会发生什么情况。





在经济不景气时期，债券收益率会变得更加扭曲，因为央行按下“买入”按钮的力度比阿什德雷克勋爵按下“卖出”按钮的力度还要大。政府债券收益率被控制在名义 GDP 增长率以下，这样政府的债务负担就会通过通货膨胀来消除。





鉴别

投资者的关键任务是了解政府债券何时是好的投资，何时不是。最简单的方法是比较名义 GDP 同比增长率与 10 年期政府债券收益率。10 年期债券收益率应该是一个市场信号，可以告诉我们未来名义增长的预期。





实际收益率=10年期国债收益率-名义GDP增长率





当实际收益率为正时，政府债券是一项不错的投资。政府通常是最有信誉的借款人，因为它垄断了暴力行为。当公民拒绝纳税时，他们可能会被枪杀或入狱。





当实际收益率为负时，政府债券就是糟糕的投资。投资者的诀窍是找到银行体系之外能够比通胀增长更快的资产。





四大经济体均实施政策，在金融上压制储蓄者，并造成负实际收益率。中国、欧盟和日本的货币政策最终都受到美国的指引。因此，我将重点关注美国过去和未来的货币和财政状况。随着美国放松金融环境，世界其他国家也将效仿。





美国









这张图表以白色表示实际收益率（.USNOM 指数），以黄色表示美联储 (Fed) 的资产负债表。我从 2009 年开始研究，因为那时我们的救世主中本聪推出了比特币的创世区块。





如您所见，在 2008 年全球金融危机通缩冲击之后，实际收益率从正值转为负值。由于 COVID 的通缩冲击，实际收益率短暂地再次变为正值。婴儿潮一代决定把所有人都关起来，以免他们死于流感，结果经济陷入困境。





通货紧缩冲击是指由于经济活动急剧下滑而导致实际收益率飙升。





除了 2009 年和 2020 年，与股票、房地产、加密货币等相比，政府债券一直是糟糕的投资。债券投资者只有通过大量杠杆来增加交易收益才能获利。对于那些对冲基金的傻瓜读者来说，这就是风险平价的本质。





这种不自然的世界状态之所以会发生，是因为美联储通过印制货币购买政府债券来扩大其资产负债表，这一过程被称为量化宽松（QE）。









这段负实际收益率时期的出口阀是比特币（黄色）。比特币在对数图上呈非线性上涨。比特币的上涨纯粹是一种有限数量的资产，以贬值的法定美元定价。





这解释了过去，但市场是向前看的。为什么你应该放弃加密货币投资，并相信这个牛市才刚刚开始？

免费的东西

每个人都想不劳而获。显然，宇宙从来不会提供这样的交易，但这并不能阻止政客们承诺好处而不提高税率来支付这些好处。对任何政客的支持，无论是民主国家的投票箱还是更专制的制度下的默许支持，都源于政客创造经济增长的能力。当简单而明显的支持增长的政策颁布后，政客们就会拿起印钞机，以牺牲全体民众的利益为代价，把钱输送到他们喜欢的选民手中。





只要政府以负实际收益率借款，政客们就可以免费为他们的支持者提供东西。因此，民族国家党派性越强、两极分化越严重，执政党就越有动力通过花他们没有的钱来提高连任的可能性。





2024 年对世界来说是至关重要的一年，因为许多大国都将举行总统选举。美国大选对全球来说至关重要，因为执政的民主党将竭尽全力保住执政地位（自从这位橙色人“输掉”了上次选举以来，他们对共和党做了一些可疑的事情，这一事实就是明证）。很大一部分美国人认为，民主党在某种程度上欺骗了特朗普，夺走了他的胜利。不管你是否相信这是事实，很大一部分人持有这种观点这一事实确保了这次选举的风险极高。正如我之前所说，美国治下的财政和货币政策将被中国、欧盟和日本效仿，这就是为什么关注选举很重要。









上图是 BCA Research 制作的一张图表，显示了美国政治两极分化随时间的变化。如你所见，自 19 世纪末以来，选民从未如此两极分化。从选举的角度来看，这使其成为赢家通吃的局面。民主党知道，如果他们输了，共和党将推翻他们的许多政策。下一个问题是，确保连任的最简单方法是什么？









愚蠢的是经济。摇摆不定的选民根据他们对经济的看法来决定谁是选举赢家。如上图所示，如果在选举年期间，公众普遍认为经济处于衰退状态，现任总统连任的几率将从 67% 降至 33%。一个控制货币和财政政策的执政党如何确保不会出现衰退？









名义GDP增长直接受到政府支出的影响。从Bianco Research的这张图表中可以看出，美国政府支出占名义GDP的23%。这意味着执政党可以随心所欲地印制GDP，只要他们愿意借到足够的钱来支付所需的支出水平。GDP现在是一个政治变量。美国正在追随中国共产党的脚步。





在中国，政治局每年都会决定 GDP 增长率。然后银行系统创造足够的信贷来推动所需的经济活动水平。对于许多受过西方培训的经济学家来说，美国经济的“实力”令人困惑，因为他们监测的许多主要经济变量都表明经济衰退即将来临。但只要执政党能够以负利率借款，它就会创造维持执政所必需的经济增长。





以上就是为什么美国总统拜登领导的民主党会竭尽全力增加政府支出。然后由美国财政部长坏女孩耶伦和她的 beta cuck 毛巾男孩美联储主席杰罗姆鲍威尔来确保美国国债收益率明显低于名义 GDP 增长。我不知道他们会创造什么样的印钞委婉语来确保负实际收益率持续存在，但我相信他们会尽一切必要让他们的老板和他的政党再次当选。





然而，橙色人可能会获奖。在这种情况下，政府支出会发生什么变化？









什么都没有。上图估计了拜登或特朗普担任总统后从 2024 年起的赤字。如你所见，预计特朗普的支出甚至会比“慢乔”还要多。特朗普正在竞选新一轮减税政策，这将进一步扩大赤字。无论哪个老年痴呆症小丑被选中，请放心，政府支出不会下降。











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国会预算办公室 (CBO) 根据当前和假定的未来政治环境预测政府赤字。据预测，在可见的时间内，赤字将非常巨大。从根本上讲，如果政客们能够以 4% 的利率借款创造 6% 的增长，他们为什么要停止支出呢？





如上所述，美国的政治局势让我非常有信心印钞机将大开杀戒。如果你认为美国货币和政治精英为“解决”2008 年全球金融危机和新冠肺炎所做的事情很荒谬，那你还没看到什么。





美国治下的和平边缘地带的战争主要在乌克兰/俄罗斯和以色列/伊朗战场上继续进行。正如预期的那样，两党的好战分子都乐于继续用借来的数十亿美元现金资助他们的代理人。随着冲突升级，越来越多的国家卷入混战，成本只会增加。

砍砍砍

随着我们进入北半球的夏季，决策者们享受着远离现实的喘息，加密货币的波动性将会下降。这是利用最近的加密货币下跌来慢慢增加头寸的最佳时机。我有一份上周遭受重创的垃圾币购物清单。我将在即将发表的文章中讨论它们。还会有许多代币发行，如果在第一季度发行，它们的涨幅将不会那么大。这为那些不是预售投资者的人提供了一个很好的切入点。无论哪种加密货币风险让你兴奋，接下来的几个月都将是一个增加头寸的黄金机会。





呼吁所有堕落者都加入左翼阵营。你认为随着政客们把钱花在施舍和战争上，印钞速度会加快，这种预感是正确的。不要低估现任精英继续执政的愿望。如果实际利率变为正值，那么重新评估你对加密货币的信念。但在此之前，让你的赢家跑吧，你这个光荣的堕落混蛋。