



BU ÖNEMLİ MESAJ İÇİN DÜZENLİ BOĞA PİYASASI PROGRAMLAMASINI KESİYORUZ:





Sen berbatsın!





Nasıl diye sordun?





Bazılarınız şu anda evrenin efendisi olduğunuzu düşünüyor çünkü Solana'yı 10 doların altında aldınız ve 200 dolardan sattınız. Diğerleri ise akıllıca olanı yaptı ve 2021 ile 2023 arasındaki ayı piyasasında fiat karşılığında kripto para sattılar ancak bu yılın ilk çeyreğinde fiyatların artmasıyla birlikte hafiflediler. Bitcoin karşılığında Shitcoin sattıysanız geçiş izni alırsınız. Bitcoin şimdiye kadar yaratılmış en zor paradır. Eğer geçim masraflarınız için hemen ihtiyacınız olmayan fiat para karşılığında boktan paralar sattıysanız, her şeyi mahvetmişsiniz demektir. Fiat, sistem sıfırlanana kadar sonsuza kadar basılmaya devam edecek.





Boğa piyasaları pek sık gelmez; Doğru kararı verip kar potansiyelinizi maksimuma çıkarmamanız gülünç bir durumdur. Birçoğumuz çan eğrisinin merkezinde var olmaya ve boğa piyasasıyla mantık yürütmeye çalışıyoruz. Gerçek kripto efsaneleri ve dejenleri Sola Eğri. Boğa piyasası yükseldiği sürece sadece satın alıyorlar, tutuyorlar ve biraz daha satın alıyorlar.





Bazen kendimi beta-cuck kaybeden biri gibi düşünürken yakalıyorum. Ve bunu yaptığımda, tüm perakende ve kurumsal yatırım dünyasının inanmaya başladığı genel makro temayı kendime hatırlatmam gerekiyor. Yani, tüm büyük ekonomik bloklar (ABD, Çin, Avrupa Birliği “AB” ve Japonya), hükümetlerinin bilançosunu azaltmak için para birimlerinin değerini düşürüyor. Artık TradFi, ABD ve yakında kurulacak İngiltere ve Hong Kong spot Bitcoin ETF'leri aracılığıyla bu anlatıdan doğrudan kâr elde etmenin bir yoluna sahip olduğundan, müşterilerini bu kripto türev ürünlerini kullanarak servetlerinin enerji satın alma gücünü korumaya zorluyor.





Kripto paranın fiat'a karşı agresif bir şekilde yükselişe geçmesinin temel nedenini hızlı bir şekilde açıklamak istiyorum. Elbette bu anlatının gücünü yitireceği bir zaman gelecek ama o zaman şimdi değil. Şu anda masadan cips alma dürtüsüne direneceğim. Kazananlara daha fazlasını eklemek için kendimi teşvik edeceğim. Tamamen Sol Eğride var olacağım.





15 Nisan'daki ABD vergi ödemeleri ve Bitcoin yarılanması nedeniyle oluşacağını tahmin ettiğim zayıflık penceresinden çıkarken, okuyuculara boğa piyasasının neden devam edeceğini ve fiyatların yukarı yönde daha da aptallaşacağını hatırlatmak istiyorum. Piyasalarda sizi buraya getiren şeyler nadiren yapılır: (Bitcoin 2009'da sıfırdan 2024'te 70.000 dolara), sizi oraya ulaştırır: (Bitcoin 1.000.000 dolara). Ancak Bitcoin'in yükselişini sağlayan fiat likidite artışını yaratan makro düzen, devlet borç balonu patlamaya başladıkça daha da belirginleşecek.





Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

Bir hükümetin amacı nedir? Hükümet yollar, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal düzen vb. gibi ortak malları sağlıyor. Açıkçası bu, bunun yerine ölüm ve umutsuzluk sağlayan birçok hükümet için arzu uyandıran bir istek listesi… ama konudan sapıyorum. Bu hizmetlerin karşılığında biz vatandaşlar vergi ödüyoruz. Dengeli bir bütçeye sahip bir hükümet, belirli bir vergi geliri karşılığında mümkün olduğu kadar çok hizmet sağlar.





Ancak bazen hükümetin vergileri artırmadan uzun vadeli pozitif değere sahip olacağına inandığı bir şeyi yapmak için borç aldığı durumlar da vardır.





Örneğin:





İnşa edilmesi pahalı olan bir hidroelektrik baraj. Hükümet, vergileri artırmak yerine barajın bedelini ödemek için tahvil çıkarıyor. Umut, barajın ekonomik getirisinin tahvil getirisini karşılaması veya aşmasıdır. Hükümet, barajın yaratacağı ekonomik büyümeye yakın bir getiri ödeyerek vatandaşları geleceğe yatırım yapmaya teşvik ediyor. Eğer baraj ekonomiyi 10 yıl içinde %10 oranında büyütecekse, yatırımcıları cezbetmek için devlet tahvili getirilerinin en az %10 olması gerekiyor. Eğer hükümet yüzde 10'dan az öderse, kamunun zararına kar elde etmiş olur. Eğer hükümet %10'dan fazlasını öderse, kamu kârı hükümetin pahasına olur.





Biraz uzaklaşalım ve makro düzeyde ekonomiden bahsedelim. Belirli bir ulus devletin ekonomik büyüme oranı, enflasyon ve reel büyümeden oluşan nominal GSYİH'dir. Eğer hükümet nominal GSYİH büyümesini hızlandırmak için bütçe açıkları vermek istiyorsa, yatırımcıların nominal GSYİH büyüme oranına eşit bir getiri elde etmesi doğal ve mantıklıdır.





Yatırımcıların nominal GSYİH büyümesine eşit bir getiri elde etmeyi beklemesi doğal olsa da politikacılar bundan daha az ödeme yapmayı tercih ediyor. Eğer politikacılar devlet borçlarının nominal GSYİH büyüme oranından daha az getiri sağladığı bir durum yaratabilirlerse, politikacılar bir Etkili Fedakarlık yardım etkinliğinde parayı Sam Bankman-Fried'dan daha hızlı harcayabilirler. En iyi yanı, bu harcamaların karşılanması için vergilerin artırılmasına gerek olmamasıdır.





Bir politikacı nasıl böyle bir ütopya yaratabilir? TradFi bankacılık sisteminin yardımıyla tasarruf sahiplerini finansal olarak baskı altına alıyorlar. Devlet tahvili getirilerinin nominal GSYİH büyümesinden daha az olmasını sağlamanın en kolay yolu, merkez bankasına para basması, devlet tahvili satın alması ve devlet tahvili getirilerini yapay olarak azaltması talimatını vermektir. Daha sonra bankalara, halk için tek “uygun” yatırımın devlet tahvili olduğu talimatı veriliyor. Bu şekilde, halkın tasarrufları gizlice düşük getirili devlet borçlarına aktarılıyor.





Devlet tahvili getirilerini yapay olarak düşürmenin sorunu, kötü yatırımı teşvik etmesidir. İlk projeler genellikle değerlidir. Ancak politikacılar yeniden seçilmek için büyüme yaratmaya çalıştıkça projelerin kalitesi düşüyor. Bu noktada devlet borcu nominal GSYİH'dan daha hızlı artıyor. Politikacıların şimdi vermesi gereken zor bir karar var. Yanlış yatırım kayıplarının bugün akut bir finansal krizle veya yarın düşük veya hiç büyüme olmadan kabul edilmesi gerekiyor. Tipik olarak politikacılar uzun ve uzayan bir ekonomik durgunluk dönemini seçerler çünkü gelecek, onlar görevden ayrıldıktan sonra gerçekleşir.\

Kötü yatırıma iyi bir örnek, yalnızca aşağıdakiler nedeniyle mümkün olan yeşil enerji projeleri olabilir: hükümet yardımları . Yıllarca süren cömert sübvansiyonlardan sonra, bazı projeler yatırılan sermayeden getiri elde edemiyor ve/veya tüketicilere gerçek maliyeti çok yüksek oluyor. Tahmin edilebileceği gibi, hükümet desteği kaldırıldığında talep azalıyor ve projeler aksıyor. Oku bunu hikaye Kaliforniya elektrik şebekesi fiyatlarındaki değişiklikler hakkında, hükümet desteği sağlanıp kaldırıldığında ne olacağına bir örnek.





Kötü zamanlarda, merkez bankası Brrrr düğmesine Lord Ashdrake'in sat düğmesine bastığından daha sert bastığında tahvil getirileri daha da bozulur. Devlet tahvili getirileri, nominal GSYİH büyüme oranının altında tutularak hükümetin borç yükünün şişirilmesi sağlanıyor.





Tanılama

Yatırımcıların en önemli görevi devlet tahvillerinin ne zaman iyi bir yatırım olup olmadığını anlamaktır. Bunu yapmanın en basit yolu, 10 yıllık devlet tahvili getirisi ile yıllık bazda nominal GSYİH büyüme oranına bakmaktır. 10 yıllık tahvil getirisinin, nominal büyümenin gelecekteki beklentisi hakkında bizi bilgilendiren bir piyasa sinyali olması bekleniyor.





Reel Getiri = 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi – Nominal GSYİH Büyüme Oranı





Reel getiri pozitif olduğunda devlet tahvilleri iyi bir yatırımdır. Hükümet genellikle en kredibilitesi yüksek borçludur çünkü şiddet üzerinde tekele sahiptir. Vatandaşlar vergilerini ödemeyi reddettiklerinde, kafalarına kurşun sıkılması ya da hapis cezası söz konusu oluyor.





Reel getiri negatif olduğunda devlet tahvilleri berbat yatırımlardır. Yatırımcı için işin püf noktası, bankacılık sistemi dışında enflasyondan daha hızlı büyüyebilecek varlıklar bulmaktır.





Dört büyük ekonomik bloğun tümü, tasarruf sahiplerini finansal olarak baskı altına alacak ve negatif reel getiriler yaratacak politikaları yürürlüğe koyuyor. Çin, AB ve Japonya sonuçta para politikası ipuçlarını ABD'den alıyor. Bu nedenle ABD'nin geçmiş ve gelecekteki parasal ve mali durumuna odaklanacağım. ABD'li mühendisler finansal koşulları gevşetirken dünyanın geri kalanı da aynısını yapacak.





'Murica









Bu grafik beyaz renkte gerçek getiriyi (.USNOM Endeksi) ve sarı renkte Federal Rezerv'in (Fed) bilançosunu göstermektedir. 2009'da başladım çünkü o zaman Rabbimiz ve Kurtarıcımız Satoshi, Bitcoin'in oluşum bloğunu başlattı.





Gördüğünüz gibi, 2008 Küresel Mali Krizi'nin deflasyonist şokundan sonra reel getiri pozitiften negatife döndü. Kovid-19'un deflasyonist şoku nedeniyle kısa süreliğine tekrar pozitife döndü. Boomers, gripten ölmemek için herkesi hapse atmaya karar verdi ve sonuç olarak ekonomi çöktü.





Deflasyonist şok, ekonomik faaliyetlerin keskin bir şekilde azalması nedeniyle reel getirilerin artmasıdır.





2009 ve 2020 dışında, devlet tahvilleri, hisse senetleri, gayrimenkul, kripto vb. karşısında berbat yatırımlardı. Tahvil yatırımcıları, işlemlerini yalnızca inanılmaz miktarda kaldıraçla sulandırarak başarılı oldu. Riskten korunma fonu kuklası olan okuyucular için risk paritesinin özü budur.





Dünyanın bu doğal olmayan hali ancak Fed'in, niceliksel genişleme (QE) adı verilen bir süreçle, basılı parayla devlet tahvili satın alarak bilançosunu büyütmesi nedeniyle gerçekleşebilirdi.









Negatif reel getirilerin olduğu bu dönemin kaçış valfi Bitcoin (sarı) idi ve hala da öyledir. Bitcoin günlük grafikte doğrusal olmayan bir şekilde yükseliyor. Bitcoin'in yükselişi tamamen, sınırlı miktardaki bir varlığın değer kaybeden itibari paralarla fiyatlandırılmasının bir fonksiyonudur.





Bu geçmişi açıklıyor ancak piyasalar ileriye dönük. Kripto yatırımlarınızı neden Sol Eğri yaparak bu boğa piyasasının daha yeni başladığından emin olmalısınız?

bedava bok

Herkes karşılıksız bir şeyler almak ister. Açıkçası, evren asla böyle bir pazarlık sunmaz, ancak bu, politikacıların, ödenecek vergi oranlarını yükseltmeden güzellikler vaat etmelerini engellemez. İster demokrasilerde sandıkta olsun ister daha otokratik bir sistemde zımni destek olsun, herhangi bir politikacıya verilen destek, bir politikacının ekonomik büyüme yaratma yeteneğinden kaynaklanır. Kolay ve bariz büyümeyi destekleyen politikalar yürürlüğe girdiğinde, politikacılar tüm halkın zararına olacak şekilde kendi tercih ettikleri seçim bölgelerine para akıtmak için matbaaya başvuruyorlar.





Hükümet negatif reel getiriyle borçlandığı sürece politikacılar destekçilerine bedava bok sunabilirler. Bu nedenle, ulus-devlet ne kadar partizan ve kutuplaşmışsa, iktidar partisinin, sahip olmadığı parayı harcayarak yeniden seçilme şansını artırması için o kadar teşviki olması gerekir.





2024 yılı, birçok büyük ulus devletin başkanlık seçimlerine gideceği dünya için kritik bir yıl. İktidardaki Demokrat parti görevde kalmak için elinden gelen her şeyi yapacağından ABD seçimleri dünya çapında hayati önem taşıyor (Turuncu Adam'ın önceki seçimi “kaybetmesinden” bu yana Cumhuriyetçilere bazı şüpheli şeyler yapmış olmaları da bunu gösteriyor). Amerikan nüfusunun büyük bir yüzdesi Demokratların bir nevi Trump'ı zaferden mahrum bıraktığına inanıyor. Bunun doğru olduğuna inansanız da inanmasanız da, nüfusun büyük bir yüzdesinin bu görüşe sahip olması, bu seçimin risklerinin inanılmaz derecede yüksek olmasını sağlıyor. Daha önce de söylediğim gibi Pax Americana'nın maliye ve para politikası Çin, AB ve Japonya tarafından taklit edilecek, bu nedenle seçimleri takip etmek önemli.









Yukarıdaki, BCA Araştırması'ndan alınan, ABD'nin zaman içindeki siyasi kutuplaşmasını gösteren bir tablodur. Gördüğünüz gibi seçmenler 19. yüzyılın sonlarından bu yana bu kadar kutuplaşmamıştı. Bu, seçim perspektifinden bakıldığında kazananın her şeyi alması anlamına geliyor. Demokratlar, kaybederlerse Cumhuriyetçilerin politikalarının çoğunu tersine çevireceğini biliyor. Bir sonraki soru, yeniden seçilmeyi garantilemenin en kolay yolu nedir?









Ekonomi bu, aptal. Kararsız seçmenler, seçimi kazananları ekonomiye dair hislerine göre belirliyor. Yukarıdaki grafiğin gösterdiği gibi, eğer genel nüfus seçim yılı boyunca ekonominin durgunluk içinde olduğunu hissederse, görevdeki bir Başkanın yeniden seçilme şansı %67'den %33'e düşer. Para ve maliye politikasını kontrol eden bir iktidar partisi durgunluğun yaşanmamasını nasıl sağlayabilir?









Nominal GSYİH büyümesi doğrudan hükümet harcamalarından etkilenir. Bu Bianco Araştırma tablosundan görebileceğiniz gibi, ABD hükümetinin harcamaları nominal GSYİH'nın %23'ünü oluşturuyor. Bu, iktidar partisinin gerekli harcama düzeyini finanse etmeye yetecek kadar borç almaya istekli olduğu sürece GSYH'yi istediği yerde basabileceği anlamına geliyor. GSYİH artık politik bir değişkendir. ABD, Çin Komünist Partisinin izinden gidiyor.





Çin'de politbüro her yıl GSYİH büyüme oranını belirliyor. Bankacılık sistemi daha sonra istenen düzeyde ekonomik faaliyete güç sağlamak için yeterli kredi yaratır. Batı eğitimi almış birçok iktisatçı için ABD ekonomisinin "gücü" kafa karıştırıcı çünkü izledikleri önde gelen ekonomik değişkenlerin çoğu yaklaşmakta olan bir resesyona işaret ediyor. Ancak iktidardaki siyasi parti negatif faiz oranlarıyla borçlanabildiği sürece iktidarda kalabilmek için gerekli ekonomik büyümeyi yaratacaktır.





Yukarıdakiler, ABD Başkanı Biden liderliğindeki Demokratların hükümet harcamalarını artırmak için ellerinden geleni yapmalarının nedenidir. O halde ABD Hazine tahvili getirilerinin nominal GSYİH büyümesinin belirgin şekilde altında olmasını sağlamak ABD Hazine Bakanı Bad Gurl Yellen ve onun beta havlusu Fed Başkanı Jerome Powell'a kalmış. Negatif reel getirilerin devamını sağlamak için para basmak için nasıl bir örtmece yaratacaklarını bilmiyorum ama patronlarının ve partisinin yeniden seçilmesi için gerekeni yapacaklarına eminim.





Ancak Turuncu Adam ödülü alabilir. Bu senaryoda kamu harcamaları ne olacak?









Hiç bir şey. Yukarıdaki grafik, Biden veya Trump başkanlığında 2024'ten itibaren bütçe açığını tahmin ediyor. Gördüğünüz gibi Trump'ın Slow Joe'dan bile daha fazla harcama yapması bekleniyor. Trump, bütçe açığını daha da artıracak yeni bir vergi indirimi turu için kampanya yürütüyor. Hangi bunak geriatrik palyaço seçilirse seçilsin, hükümet harcamalarının düşmeyeceğinden emin olabilirsiniz.











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Kongre Bütçe Ofisi (CBO), mevcut ve gelecekteki varsayılan siyasi ortama dayanarak hükümet açıklarını tahmin ediyor. Göz alabildiğine büyük açıkların olacağı tahmin ediliyor. Temel düzeyde, politikacılar yüzde 4 borçlanarak yüzde 6 büyüme sağlayabiliyorsa neden harcamayı bıraksınlar ki?





Yukarıda açıklandığı gibi ABD'deki siyasi durum, para basıcının Brrrr'a geçeceğine dair bana aşırı güven veriyor. ABD'nin parasal ve siyasi elitinin 2008 GFC ve COVİD'i "çözmek" için yaptıklarının saçma olduğunu düşünüyorsanız henüz hiçbir şey görmediniz.





Pax Americana çevresindeki savaşlar öncelikle Ukrayna / Rusya ve İsrail / İran sahnelerinde devam ediyor. Beklendiği gibi, her iki siyasi partinin savaş çığırtkanları, vekillerini borç aldıkları milyarlarca nakit parayla finanse etmeye devam etmekten memnunlar. Maliyet, çatışmalar tırmandıkça ve daha fazla ülke yakın dövüşe çekildikçe artacaktır.

Doğrayın Doğrayın

Kuzey yarımküredeki yaza girerken ve karar vericiler gerçeklikten biraz uzaklaşmanın tadını çıkarırken, kripto volatilitesi azalacak. Bu, yavaş yavaş pozisyonlara eklemek için son kripto düşüşünden yararlanmanın mükemmel zamanı. Geçen hafta darbe alan boktan paralardan oluşan bir alışveriş listem var. Gelecek yazılarımda bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca, lansmanın ilk çeyrekte gerçekleşmesi halinde olacağı kadar çok patlama yapmayacak birçok token lansmanı da olacak. Bu, satış öncesi yatırımcı olmayanlara harika bir giriş noktası sağlar. Kripto riskinin tadı sizi ne kadar heyecanlandırırsa heyecanlandırsın, önümüzdeki birkaç ay size pozisyonları artırmak için altın bir fırsat sunacak.





Tüm dejenleri Sol Eğriye çağırıyoruz. Politikacılar bağışlara ve savaşlara para harcadıkça para basımının hızlanacağı yönündeki öngörünüz doğru. Görevdeki seçkinlerin görevde kalma arzusunu hafife almayın. Gerçek oranlar pozitif hale gelirse kripto inancınızı yeniden değerlendirin. Ama o zamana kadar, kazananların kaçmasına izin ver, seni muhteşem yozlaşmış bok parçası.