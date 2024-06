Linkskurve

Wir unterbrechen das reguläre Bullenmarkt-Programm für diese wichtige Nachricht:





Du vermasselst es!





Wie, fragen Sie?





Einige von Ihnen denken, Sie seien im Moment die Herren des Universums, weil Sie Solana für unter 10 $ gekauft und für 200 $ verkauft haben. Andere haben das Kluge getan und während des Bärenmarktes von 2021 bis 2023 Fiat gegen Krypto verkauft, haben dann aber nachgelassen, als die Preise im ersten Quartal dieses Jahres in die Höhe schossen. Wenn Sie Shitcoins gegen Bitcoin verkauft haben, bekommen Sie einen Freifahrtschein. Bitcoin ist das am schwersten geschaffene Geld, das jemals geschaffen wurde. Wenn Sie Shitcoins gegen Fiat verkauft haben, das Sie nicht sofort für Ihren Lebensunterhalt benötigen, haben Sie es vermasselt. Fiat wird weiterhin bis in alle Ewigkeit gedruckt, bis das System zurückgesetzt wird.





Bullenmärkte kommen nicht oft vor; es ist eine Farce, wenn Sie die richtige Entscheidung treffen, aber Ihr Gewinnpotenzial nicht maximieren. Zu viele von uns versuchen, in der Mitte der Glockenkurve zu existieren und mit dem Bullenmarkt zu argumentieren. Die wahren Kryptolegenden und Degenerierten biegen sie links herum. Sie kaufen einfach, halten und kaufen noch mehr, solange der Bullenmarkt pumpt.





Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ein Beta-Cuck-Loser zu denken. Und wenn ich das tue, muss ich mich an das übergreifende Makrothema erinnern, an das die gesamte private und institutionelle Anlegerwelt zu glauben beginnt. Das heißt, alle großen Wirtschaftsblöcke (USA, China, Europäische Union „EU“ und Japan) entwerten ihre Währungen, um die Bilanz ihrer Regierungen zu entlasten. Da TradFi nun eine direkte Möglichkeit hat, über Spot-Bitcoin-ETFs in den USA und bald auch in Großbritannien und Hongkong von dieser Geschichte zu profitieren, drängen sie ihre Kunden dazu, die Energiekaufkraft ihres Vermögens mithilfe dieser Krypto-Derivateprodukte zu erhalten.





Ich möchte kurz auf die grundlegenden Gründe eingehen, warum Kryptowährungen so aggressiv gegen Fiatgeld antreten. Natürlich wird die Zeit kommen, in der diese Erzählung ihre Kraft verliert, aber diese Zeit ist noch nicht gekommen. In diesem Moment werde ich dem Drang widerstehen, Chips vom Tisch zu nehmen. Ich werde mich ermutigen, den Gewinnern mehr hinzuzufügen. Ich werde ausschließlich in der linken Kurve existieren.





Da wir das von mir prognostizierte Schwächefenster aufgrund der US-Steuerzahlungen am 15. April und der Halbierung des Bitcoin-Kurses verlassen, möchte ich die Leser daran erinnern, warum der Bullenmarkt anhalten und die Preise nach oben noch steiler steigen werden. Selten bringen auf den Märkten die Dinge, die einen hierher gebracht haben (Bitcoin von Null im Jahr 2009 auf 70.000 USD im Jahr 2024), einen dorthin (Bitcoin auf 1.000.000 USD). Die Makrokonstellation, die den Anstieg der Fiat-Liquidität verursacht hat, der den Aufstieg von Bitcoin vorangetrieben hat, wird jedoch nur noch ausgeprägter werden, wenn die Staatsschuldenblase zu platzen beginnt.





Nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Was ist der Zweck einer Regierung? Die Regierung stellt öffentliche Güter wie Straßen, Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale Ordnung usw. bereit. Offensichtlich ist das eine Wunschvorstellung vieler Regierungen, die stattdessen Tod und Verzweiflung bringen … aber ich schweife ab. Als Gegenleistung für diese Dienste zahlen wir, die Bürger, Steuern. Eine Regierung mit einem ausgeglichenen Haushalt stellt für eine bestimmte Menge an Steuereinnahmen so viele Dienste wie möglich bereit.





Es gibt jedoch manchmal Situationen, in denen sich der Staat Geld leiht, um etwas zu tun, von dem er glaubt, dass es langfristig einen positiven Wert hat, ohne die Steuern zu erhöhen.





Zum Beispiel:





Ein Staudamm, dessen Bau teuer ist. Anstatt die Steuern zu erhöhen, gibt die Regierung Anleihen aus, um den Damm zu finanzieren. Dabei hofft man, dass die wirtschaftliche Rendite des Damms der Rendite der Anleihe entspricht oder diese übersteigt. Die Regierung lockt die Bürger mit einer Rendite, die dem durch den Damm entstehenden Wirtschaftswachstum nahe kommt, in die Zukunft. Wenn der Damm die Wirtschaft in 10 Jahren um 10 % wachsen lässt, sollten die Renditen der Staatsanleihen mindestens 10 % betragen, um Investoren anzulocken. Zahlt die Regierung weniger als 10 %, profitiert sie auf Kosten der Öffentlichkeit. Zahlt die Regierung mehr als 10 %, profitiert die Öffentlichkeit auf Kosten der Regierung.





Lassen Sie uns etwas herauszoomen und über die Wirtschaft auf Makroebene sprechen. Die Wirtschaftswachstumsrate eines bestimmten Nationalstaates ist sein nominales BIP, das sich aus Inflation und realem Wachstum zusammensetzt. Wenn die Regierung Haushaltsdefizite in Kauf nehmen will, um das nominale BIP-Wachstum anzukurbeln, ist es natürlich und logisch, dass die Anleger eine Rendite erhalten sollten, die der nominalen BIP-Wachstumsrate entspricht.





Während es für Investoren ganz natürlich ist, eine Rendite in Höhe des nominalen BIP-Wachstums zu erwarten, würden Politiker lieber weniger zahlen. Wenn Politiker eine Situation schaffen können, in der Staatsschulden weniger einbringen als das nominale BIP-Wachstum, können Politiker schneller Geld ausgeben als Sam Bankman-Fried bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung des Effective Altruism. Das Beste daran ist, dass die Steuern nicht erhöht werden müssen, um diese Ausgaben zu finanzieren.





Wie schafft ein Politiker eine solche Utopie? Er unterdrückt die Sparer finanziell mithilfe des TradFi-Bankensystems. Der einfachste Weg, dafür zu sorgen, dass die Renditen von Staatsanleihen unter dem nominalen BIP-Wachstum liegen, besteht darin, die Zentralbank anzuweisen, Geld zu drucken, Staatsanleihen zu kaufen und die Renditen von Staatsanleihen künstlich zu senken. Dann wird den Banken erklärt, dass Staatsanleihen die einzigen „geeigneten“ Investitionen für die Öffentlichkeit seien. Auf diese Weise werden die Ersparnisse der Öffentlichkeit heimlich in niedrig verzinste Staatsanleihen umgeleitet.





Das Problem bei der künstlichen Senkung der Renditen von Staatsanleihen besteht darin, dass sie Fehlinvestitionen fördert. Die ersten Projekte sind in der Regel lohnenswert. Da Politiker jedoch danach streben, Wachstum zu schaffen, um wiedergewählt zu werden, nimmt die Qualität der Projekte ab. An diesem Punkt steigt die Staatsverschuldung schneller als das nominale BIP. Die Politiker müssen nun eine schwierige Entscheidung treffen. Die Verluste durch Fehlinvestitionen müssen heute durch eine akute Finanzkrise oder morgen durch geringes oder gar kein Wachstum realisiert werden. Normalerweise entscheiden sich Politiker für eine lange, langwierige Phase wirtschaftlicher Stagnation, weil die Zukunft nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt kommt.\

Ein gutes Beispiel für Fehlinvestitionen sind Ökoenergieprojekte, die nur möglich sind, weil staatlichen Subventionen . Nach vielen Jahren großzügiger Subventionen erwirtschaften manche Projekte nicht die Rendite ihres investierten Kapitals und/oder die tatsächlichen Kosten für die Verbraucher sind unerschwinglich. Sobald die staatliche Unterstützung eingestellt wird, schwindet die Nachfrage und die Projekte geraten ins Stocken. Lesen Sie dies Geschichte über Änderungen der Stromnetzpreise in Kalifornien als Beispiel dafür, was passiert, wenn staatliche Unterstützung gewährt und dann wieder entfernt wird.





In schlechten Zeiten werden die Anleiherenditen noch stärker verzerrt, da die Zentralbank den Brrrr-Knopf stärker drückt als Lord Ashdrake den Verkaufsknopf. Die Renditen von Staatsanleihen werden unter der nominalen Wachstumsrate des BIP gehalten, damit die Schuldenlast des Staates durch Inflation abgebaut wird.





Identifikation

Die entscheidende Aufgabe für Anleger besteht darin, zu verstehen, wann Staatsanleihen eine gute Investition sind und wann nicht. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, die nominale jährliche BIP-Wachstumsrate mit der Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe zu vergleichen. Die Rendite einer 10-jährigen Anleihe soll ein Marktsignal sein, das uns über die zukünftigen Erwartungen hinsichtlich des nominalen Wachstums informiert.





Realrendite = Rendite 10-jähriger Staatsanleihen – Nominale BIP-Wachstumsrate





Wenn die reale Rendite positiv ist, sind Staatsanleihen eine gute Investition. Der Staat ist in der Regel der kreditwürdigste Kreditnehmer, da er das Gewaltmonopol hat. Wenn die Bürger sich weigern, ihre Steuern zu zahlen, drohen ihnen eine Kugel in den Kopf oder ein Gefängnisaufenthalt.





Wenn die reale Rendite negativ ist, sind Staatsanleihen eine furchtbare Investition. Der Trick für den Anleger besteht darin, Vermögenswerte außerhalb des Bankensystems zu finden, die schneller wachsen können als die Inflation.





Alle vier großen Wirtschaftsblöcke ergreifen Maßnahmen, um Sparer finanziell zu unterdrücken und negative Realrenditen zu erzielen. China, die EU und Japan orientieren sich in ihrer Geldpolitik letztlich an den USA. Daher werde ich mich auf die vergangene und zukünftige geld- und haushaltspolitische Situation der USA konzentrieren. Wenn die US-Ingenieure die finanziellen Bedingungen lockern, wird der Rest der Welt ihrem Beispiel folgen.





'Merica









Dieses Diagramm zeigt die reale Rendite (.USNOM-Index) in Weiß gegenüber der Bilanz der Federal Reserve (Fed) in Gelb. Ich habe 2009 damit begonnen, weil Satoshi, unser Herr und Erlöser, damals den Genesis-Block von Bitcoin gestartet hat.





Wie Sie sehen, schwankte die Realrendite nach dem deflationären Schock der globalen Finanzkrise von 2008 von positiv auf negativ. Aufgrund des deflationären Schocks durch COVID wurde sie kurzzeitig wieder positiv. Die Babyboomer beschlossen, alle einzusperren, damit sie nicht an der Grippe sterben, und die Wirtschaft brach infolgedessen ein.





Von einem deflationären Schock spricht man, wenn die Realrenditen aufgrund eines starken Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit sprunghaft ansteigen.





Abgesehen von 2009 und 2020 waren Staatsanleihen im Vergleich zu Aktien, Immobilien, Kryptowährungen usw. schreckliche Investitionen. Anleiheinvestoren waren nur dann erfolgreich, wenn sie ihre Geschäfte mit wahnsinnigen Hebeln aufwerteten. Das ist die Essenz der Risikoparität für Leser, die Hedgefonds-Muppets sind.





Dieser unnatürliche Zustand der Welt konnte nur eintreten, weil die Fed ihre Bilanz durch den Kauf von Staatsanleihen mit gedrucktem Geld vergrößerte, ein Prozess, der als quantitative Lockerung (QE) bezeichnet wird.









Das Ventil für diese Phase negativer Realrenditen war und ist Bitcoin (gelb). Bitcoin steigt in einem Log-Chart nichtlinear an. Der Anstieg von Bitcoin ist lediglich eine Funktion eines Vermögenswerts mit einer begrenzten Menge, der in abwertenden Fiat-Dollars bewertet wird.





Das erklärt die Vergangenheit, aber die Märkte sind zukunftsorientiert. Warum sollten Sie Ihre Krypto-Investitionen nach links lenken und zuversichtlich sein, dass dieser Bullenmarkt gerade erst beginnt?

Kostenlose Scheiße

Jeder möchte etwas umsonst bekommen. Natürlich bietet das Universum niemals ein solches Schnäppchen, aber das hält Politiker nicht davon ab, Geschenke zu versprechen, ohne die Steuersätze zu erhöhen, um sie zu bezahlen. Die Unterstützung eines Politikers, sei es an der Wahlurne in einer Demokratie oder implizite Unterstützung in einem autokratischeren System, beruht auf der Fähigkeit des Politikers, Wirtschaftswachstum zu schaffen. Wenn die einfachen und offensichtlichen wachstumsfördernden Maßnahmen verabschiedet wurden, greifen Politiker zur Druckerpresse, um auf Kosten der gesamten Bevölkerung Geld an ihre bevorzugten Wähler zu leiten.





Politiker können ihren Anhängern kostenlos Zeug anbieten, solange die Regierung Kredite zu einem negativen Realzins aufnimmt. Je parteiischer und polarisierter der Nationalstaat ist, desto mehr Anreiz hat die Regierungspartei, ihre Wiederwahlchancen zu verbessern, indem sie Geld ausgibt, das sie nicht hat.





2024 ist ein entscheidendes Jahr für die Welt, da in vielen großen Nationalstaaten Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die US-Wahlen sind global entscheidend, da die regierende Demokratische Partei alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um im Amt zu bleiben (was durch die Tatsache belegt wird, dass sie den Republikanern seit der „Verlust“ des Orange Man bei der letzten Wahl einige fragwürdige Dinge angetan haben). Ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung glaubt, dass die Demokraten Trump irgendwie um einen Sieg betrogen haben. Unabhängig davon, ob Sie das für die Wahrheit halten, sorgt die Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung diese Ansicht vertritt, dafür, dass bei dieser Wahl unglaublich viel auf dem Spiel steht. Wie ich bereits sagte, wird die Fiskal- und Geldpolitik der Pax Americana von China, der EU und Japan nachgeahmt werden, weshalb es wichtig ist, die Wahl zu verfolgen.









Oben sehen Sie ein Diagramm von BCA Research, das die politische Polarisierung in den USA im Laufe der Zeit zeigt. Wie Sie sehen, war die Wählerschaft seit dem späten 19. Jahrhundert nicht mehr so polarisiert. Aus Wahlperspektive gilt also: Der Gewinner bekommt alles. Die Demokraten wissen, dass die Republikaner im Falle einer Niederlage viele ihrer politischen Maßnahmen rückgängig machen werden. Die nächste Frage ist: Wie lässt sich die Wiederwahl am einfachsten sicherstellen?









Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Die unentschlossenen Wähler, die die Wahlsieger bestimmen, tun dies auf der Grundlage ihrer Meinung zur Wirtschaft. Wie die obige Grafik zeigt, sinken die Chancen eines amtierenden Präsidenten auf Wiederwahl von 67 % auf 33 %, wenn die Bevölkerung in einem Wahljahr das Gefühl hat, die Wirtschaft befinde sich in einer Rezession. Wie kann eine Regierungspartei, die die Kontrolle über die Geld- und Fiskalpolitik hat, sicherstellen, dass es keine Rezession gibt?









Das nominale BIP-Wachstum wird direkt von den Staatsausgaben beeinflusst. Wie Sie dieser Grafik von Bianco Research entnehmen können, machen die Ausgaben der US-Regierung 23 % des nominalen BIP aus. Das bedeutet, dass die Regierungspartei das BIP drucken kann, wo immer sie will, solange sie bereit ist, genug Geld zu leihen, um das erforderliche Ausgabenniveau zu finanzieren. Das BIP ist mittlerweile eine politische Variable. Die USA treten in die Fußstapfen der Kommunistischen Partei Chinas.





In China bestimmt das Politbüro jedes Jahr die Wachstumsrate des BIP. Das Bankensystem vergibt dann genügend Kredite, um das gewünschte Maß an Wirtschaftsaktivität zu erreichen. Für viele im Westen ausgebildete Ökonomen ist die „Stärke“ der US-Wirtschaft verwirrend, da viele der von ihnen beobachteten führenden Wirtschaftsvariablen auf eine bevorstehende Rezession hindeuten. Aber solange die herrschende Partei zu negativen Zinsen Kredite aufnehmen kann, wird sie das Wirtschaftswachstum schaffen, das für ihren Machterhalt notwendig ist.





Aus diesem Grund werden die Demokraten unter Führung von US-Präsident Biden alles tun, um die Staatsausgaben zu erhöhen. Dann liegt es an US-Finanzministerin Bad Gurl Yellen und ihrem Beta-Cuck-Handtuchjungen Fed-Präsident Jerome Powell, dafür zu sorgen, dass die Renditen der US-Staatsanleihen deutlich unter dem nominalen BIP-Wachstum liegen. Ich weiß nicht, welchen Euphemismus sie für das Gelddrucken erfinden werden, um weiterhin negative Realrenditen sicherzustellen, aber ich bin zuversichtlich, dass sie alles Notwendige tun werden, um ihren Chef und seine Partei wiedergewählt zu bekommen.





Allerdings könnte der Orange Man den Preis gewinnen. Was würde in diesem Szenario mit den Staatsausgaben passieren?









Nichts. Die obige Grafik schätzt das Defizit unter einer Biden- oder Trump-Präsidentschaft ab 2024. Wie Sie sehen, wird Trump voraussichtlich noch mehr ausgeben als Slow Joe. Trump wirbt im Wahlkampf mit einer weiteren Runde von Steuersenkungen, die das Defizit noch weiter in die Höhe treiben würden. Welcher senile, geriatrische Clown auch immer der Auserwählte sein wird, Sie können sicher sein, dass die Staatsausgaben nicht sinken werden.











**

Das Congressional Budget Office (CBO) prognostiziert die Staatsdefizite auf der Grundlage des aktuellen und des erwarteten zukünftigen politischen Umfelds. So weit das Auge reicht, werden massive Defizite prognostiziert. Wenn Politiker grundsätzlich 6 % Wachstum erzielen können, indem sie Kredite zu 4 % aufnehmen, warum sollten sie dann jemals aufhören, Geld auszugeben?





Wie oben erläutert, bin ich angesichts der politischen Situation in den USA absolut davon überzeugt, dass der Gelddrucker „Brrrr“ machen wird. Wenn Sie dachten, es sei absurd, was die US-Währungs- und Politikelite getan hat, um die globale Finanzkrise und COVID von 2008 zu „lösen“, dann haben Sie noch gar nichts gesehen.





Die Kriege am Rande der Pax Americana gehen vor allem in den Kriegsschauplätzen Ukraine/Russland und Israel/Iran weiter. Wie erwartet geben sich die Kriegstreiber beider Parteien damit zufrieden, ihre Stellvertreter weiterhin mit geliehenen Milliarden in bar zu finanzieren. Die Kosten werden nur noch steigen, wenn die Konflikte eskalieren und mehr Länder in das Handgemenge hineingezogen werden.

Hack, hack, hack

Da wir in den Sommer auf der Nordhalbkugel eintreten und Entscheidungsträger eine Pause von der Realität genießen, wird die Volatilität der Kryptowährungen abnehmen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um den jüngsten Rückgang der Kryptowährungen auszunutzen und langsam Positionen zu erweitern. Ich habe meine Einkaufsliste mit Shitcoins, die in der letzten Woche abgestürzt sind. Ich werde in den nächsten Aufsätzen darüber sprechen. Es wird auch viele Token-Neueinführungen geben, die nicht so stark ansteigen werden, wie es der Fall gewesen wäre, wenn die Einführung im ersten Quartal stattgefunden hätte. Dies bietet denjenigen, die keine Vorverkaufsinvestoren sind, einen großartigen Einstiegspunkt. Welche Art von Kryptorisiko Sie auch immer reizt, die nächsten Monate werden eine goldene Gelegenheit bieten, Positionen zu erweitern.





Aufruf an alle Degenerierten zur linken Kurve. Ihre Vermutung, dass das Gelddrucken zunehmen wird, wenn Politiker Geld für Almosen und Kriege ausgeben, ist richtig. Unterschätzen Sie nicht den Wunsch der amtierenden Eliten, im Amt zu bleiben. Wenn die Realzinsen positiv werden, überdenken Sie Ihre Krypto-Überzeugung. Aber bis dahin lassen Sie Ihre Gewinner laufen, Sie herrliches degeneriertes Stück Scheiße.