Curva Esquerda

INTERROMPIMOS A PROGRAMAÇÃO REGULAR DO MERCADO EM ALTA POR ESTA MENSAGEM IMPORTANTE:





Você está fodendo!





Como, você pergunta?





Alguns de vocês pensam que são os mestres do universo agora porque compraram Solana por menos de US$ 10 e venderam por US$ 200. Outros fizeram a coisa certa e venderam moeda fiduciária por criptografia durante o mercado baixista de 2021 a 2023, mas melhoraram com o aumento dos preços no primeiro trimestre deste ano. Se você vendeu shitcoins por Bitcoin, você consegue um passe. Bitcoin é o dinheiro mais difícil já criado. Se você vendeu shitcoins por dinheiro que não precisa imediatamente para despesas de subsistência, você está estragando tudo. O Fiat continuará a ser impresso ad infinitum até que o sistema seja reiniciado.





Os mercados em alta não acontecem com frequência; é uma farsa quando você toma a decisão certa, mas não maximiza seu potencial de lucro. Muitos de nós tentamos existir no centro da curva do sino e raciocinar com o mercado altista. As verdadeiras lendas e degens da criptografia deixaram a curva. Eles apenas compram, esperam e compram um pouco mais enquanto o mercado altista estiver em alta.





Às vezes me pego pensando como um perdedor beta. E quando o fizer, devo lembrar-me do tema macro abrangente em que todo o mundo do retalho e dos investimentos institucionais está a começar a acreditar. Isto é, todos os principais blocos económicos (EUA, China, União Europeia “UE” e Japão) estão a desvalorizar as suas moedas para desalavancar o balanço dos seus governos. Agora que a TradFi tem uma maneira direta de lucrar com essa narrativa por meio de ETFs Bitcoin spot dos EUA e dos futuros Reino Unido e Hong Kong, eles estão pressionando seus clientes a preservar o poder de compra de energia de sua riqueza usando esses produtos cripto-derivados.





Quero abordar rapidamente a razão fundamental pela qual a criptografia está se mobilizando agressivamente contra o decreto. É claro que chegará um momento em que esta narrativa perderá a sua potência, mas esse momento não é agora. Neste momento, resistirei à vontade de tirar as fichas da mesa. Vou me encorajar a adicionar mais aos vencedores. Existirei puramente na Curva Esquerda.





À medida que saímos da janela de fraqueza que previ que ocorreria devido ao pagamento de impostos nos EUA em 15 de abril e ao halving do Bitcoin, quero lembrar aos leitores por que o mercado altista continuará e os preços ficarão mais tolos no lado positivo. Raramente nos mercados fazem as coisas que o trouxeram até aqui: (Bitcoin de zero em 2009 a US$ 70.000 em 2024), que o levaram lá: (Bitcoin a US$ 1.000.000). No entanto, a configuração macro que criou o aumento de liquidez fiduciária que impulsionou a ascensão do Bitcoin só se tornará mais pronunciada à medida que a bolha da dívida soberana começar a rebentar.





Produto Interno Bruto Nominal (PIB)

Qual é o propósito de um governo? O governo fornece bens comuns como estradas, educação, cuidados de saúde, ordem social, etc. Obviamente, esta é uma lista de aspirações de muitos governos que, em vez disso, proporcionam morte e desespero... mas estou divagando. Em troca destes serviços, nós, cidadãos, pagamos impostos. Um governo com um orçamento equilibrado fornece tantos serviços quanto possível para um determinado montante de receitas fiscais.





No entanto, por vezes, há situações em que o governo pede dinheiro emprestado para fazer algo que acredita que terá um valor positivo a longo prazo, sem aumentar os impostos.





Por exemplo:





Uma barragem hidroeléctrica de construção cara. Em vez de aumentar os impostos, o governo emite títulos para pagar a barragem. A esperança é que o retorno económico da barragem corresponda ou exceda o rendimento do título. O governo incentiva os cidadãos a investir no futuro, pagando um rendimento próximo do crescimento económico que a barragem irá criar. Se, em 10 anos, a barragem fizer crescer a economia em 10%, então os rendimentos dos títulos do governo deverão ser de pelo menos 10% para atrair os investidores. Se o governo pagar menos de 10%, lucra às custas do público. Se o governo pagar mais de 10%, o público lucra às custas do governo.





Vamos diminuir um pouco o zoom e falar sobre a economia em um nível macro. A taxa de crescimento económico de um determinado Estado-nação é o seu PIB nominal, que consiste na inflação e no crescimento real. Se o governo pretende incorrer em défices orçamentais para impulsionar o crescimento nominal do PIB, é natural e lógico que os investidores recebam um rendimento igual à taxa de crescimento nominal do PIB.





Embora seja natural que os investidores esperem receber um rendimento igual ao crescimento nominal do PIB, os políticos preferem pagar menos do que isso. Se os políticos conseguirem criar uma situação em que a dívida pública produza menos do que a taxa de crescimento nominal do PIB, os políticos poderão gastar dinheiro mais rapidamente do que Sam Bankman-Fried num evento de caridade do Altruísmo Eficaz. A melhor parte é que não é necessário aumentar os impostos para pagar esses gastos.





Como um político cria tal utopia? Eles reprimem financeiramente os poupadores com a ajuda do sistema bancário TradFi. A maneira mais fácil de garantir que os rendimentos dos títulos públicos sejam inferiores ao crescimento nominal do PIB é instruir o banco central a imprimir dinheiro, comprar títulos públicos e reduzir artificialmente os rendimentos dos títulos públicos. Depois, os bancos são instruídos de que as obrigações governamentais são os únicos investimentos “adequados” para o público. Dessa forma, as poupanças do público são sub-repticiamente canalizadas para dívida pública de baixo rendimento.





O problema da redução artificial dos rendimentos das obrigações governamentais é que ela promove o mau investimento. Os primeiros projetos costumam valer a pena. Contudo, à medida que os políticos se esforçam por criar crescimento para serem reeleitos, a qualidade dos projectos diminui. Neste ponto, a dívida pública aumenta mais rapidamente do que o PIB nominal. Os políticos agora têm uma decisão difícil a tomar. As perdas de maus investimentos devem ser reconhecidas hoje através de uma crise financeira aguda ou amanhã através de um crescimento baixo ou nulo. Normalmente, os políticos escolhem um longo e prolongado período de estagnação económica porque o futuro ocorre depois de deixarem o cargo.

Um bom exemplo de mau investimento seriam os projectos de energia verde que só são possíveis devido a subsídios governamentais . Após muitos anos de subsídios generosos, alguns projectos não conseguem obter o retorno do capital investido e/ou o custo real para os consumidores é proibitivo. Previsivelmente, uma vez removido o apoio governamental, a procura diminui e os projectos vacilam. Leia isso história sobre as mudanças nos preços da rede elétrica da Califórnia como um exemplo do que acontece quando o apoio governamental é fornecido e depois removido.





Durante os tempos difíceis, os rendimentos das obrigações tornam-se ainda mais distorcidos à medida que o banco central pressiona o botão Brrrr com mais força do que Lord Ashdrake pressiona o botão de venda. Os rendimentos dos títulos do governo são mantidos abaixo da taxa de crescimento nominal do PIB, de modo que a carga da dívida do governo é inflacionada.





Identificação

A tarefa crucial para os investidores é compreender quando os títulos do governo são um bom investimento ou não. A maneira mais simples de fazer isso é observar a taxa de crescimento anual nominal do PIB em comparação com o rendimento de um título governamental de 10 anos. Supõe-se que o rendimento das obrigações a 10 anos seja um sinal de mercado que nos informa sobre a expectativa futura de crescimento nominal.





Rendimento real = Rendimento dos títulos públicos de 10 anos – Taxa de crescimento nominal do PIB





Quando o rendimento real é positivo, os títulos do governo são um bom investimento. O governo é geralmente o mutuário com maior capacidade de crédito porque detém o monopólio da violência. Quando os cidadãos se recusam a pagar os seus impostos, uma bala na cabeça ou uma pena de prisão estão em jogo.





Quando o rendimento real é negativo, os títulos do governo são péssimos investimentos. O truque é o investidor encontrar activos fora do sistema bancário que possam crescer mais rapidamente do que a inflação.





Todos os quatro principais blocos económicos promulgam políticas para reprimir financeiramente os aforradores e gerar rendimentos reais negativos. A China, a UE e o Japão, em última análise, seguem as dicas de política monetária dos EUA. Por conseguinte, centrar-me-ei na situação monetária e fiscal passada e futura dos EUA. À medida que os engenheiros norte-americanos afrouxam as condições financeiras, o resto do mundo seguirá o exemplo.





'Murica









Este gráfico mostra o rendimento real (Índice .USNOM) em branco versus o balanço do Federal Reserve (Fed) em amarelo. Comecei em 2009 porque foi quando Satoshi, nosso Senhor e Salvador, lançou o bloco gênese do Bitcoin.





Como pode ver, após o choque deflacionário da crise financeira global de 2008, o rendimento real oscilou de positivo para negativo. Voltou a ser positivo, brevemente, devido ao choque deflacionário da COVID. Os boomers decidiram trancar todos para não morrerem de gripe e, como resultado, a economia desmoronou.





Um choque deflacionário ocorre quando os rendimentos reais aumentam porque a actividade económica diminui acentuadamente.





Além de 2009 e 2020, os títulos do governo têm sido investimentos terríveis em comparação com ações, imóveis, criptografia, etc. Os investidores em títulos só se saíram bem ao enriquecer suas negociações com quantidades absurdas de alavancagem. Essa é a essência da paridade de risco para os leitores que são fantoches dos fundos de hedge.





Este estado antinatural do mundo só poderia acontecer porque a Fed aumentou o seu balanço através da compra de títulos do governo com dinheiro impresso, um processo chamado flexibilização quantitativa (QE).









A válvula de escape para este período de rendimentos reais negativos foi e é o Bitcoin (amarelo). O Bitcoin está subindo de forma não linear em um gráfico logístico. A ascensão do Bitcoin é puramente uma função de um ativo com uma quantidade finita sendo precificado em dólares fiduciários depreciados.





Isso explica o passado, mas os mercados estão voltados para o futuro. Por que você deveria curvar para a esquerda seus investimentos em criptografia e se sentir confiante de que este mercado altista está apenas começando?

Merda grátis

Todo mundo quer conseguir algo por nada. Obviamente, o universo nunca oferece tal acordo, mas isso não impede os políticos de prometerem benefícios sem aumentar as taxas de imposto para pagá-los. O apoio a qualquer político, seja nas urnas numa democracia ou no apoio implícito num sistema mais autocrático, decorre da capacidade de um político criar crescimento económico. Quando as políticas fáceis e óbvias de apoio ao crescimento tiverem sido promulgadas, os políticos recorrem à imprensa para canalizar dinheiro para o seu eleitorado preferido, à custa de toda a população.





Os políticos podem oferecer merda grátis aos seus apoiantes, desde que o governo contraia empréstimos com um rendimento real negativo. Portanto, quanto mais partidário e polarizado for o Estado-nação, mais incentivo terá o partido no poder para aumentar as suas probabilidades de reeleição, gastando dinheiro que não tem.





2024 é um ano crítico para o mundo, uma vez que muitos grandes Estados-nação realizarão eleições presidenciais. As eleições nos EUA são cruciais a nível mundial, uma vez que o Partido Democrata, no poder, fará tudo o que estiver ao seu alcance para permanecer no cargo (como evidenciado pelo facto de terem feito algumas coisas duvidosas aos Republicanos desde que o Homem Laranja “perdeu” as eleições anteriores). Uma grande porcentagem da população americana acredita que os democratas meio que enganaram Trump na vitória. Independentemente de acreditarmos que isso seja verdade, o facto de uma grande percentagem da população ter essa opinião garante que os riscos destas eleições sejam incrivelmente elevados. Como disse antes, a política fiscal e monetária da Pax Americana será imitada pela China, pela UE e pelo Japão, razão pela qual é importante acompanhar as eleições.









O gráfico acima é da BCA Research que mostra a polarização política dos EUA ao longo do tempo. Como podem ver, o eleitorado não está tão polarizado desde o final do século XIX. Isto faz com que o vencedor leve tudo do ponto de vista eleitoral. Os Democratas sabem que, se perderem, os Republicanos reverterão muitas das suas políticas. A próxima pergunta é: qual é a maneira mais fácil de garantir a reeleição?









É a economia, estúpido. Os eleitores indecisos que determinam os vencedores eleitorais fazem-no com base na forma como se sentem em relação à economia. Como mostra o gráfico acima, as probabilidades de reeleição de um Presidente em exercício caem de 67% para 33% se a população em geral sentir que a economia está em recessão durante um ano eleitoral. Como é que um partido no poder com controlo da política monetária e fiscal garante que não haverá recessão?









O crescimento nominal do PIB é diretamente impactado pelos gastos do governo. Como você pode ver neste gráfico da Bianco Research, os gastos do governo dos EUA representam 23% do PIB nominal. Isso significa que o partido no poder pode imprimir o PIB onde quiser, desde que esteja disposto a pedir dinheiro emprestado suficiente para financiar o nível de despesa necessário. O PIB é agora uma variável política. Os EUA estão seguindo os passos do Partido Comunista Chinês.





Na China, o Politburo determina a taxa de crescimento do PIB todos os anos. O sistema bancário cria então crédito suficiente para alimentar o nível desejado de actividade económica. Para muitos economistas com formação ocidental, a “força” da economia dos EUA é desconcertante porque muitas das principais variáveis económicas que monitorizam apontam para uma recessão iminente. Mas enquanto o partido político no poder puder contrair empréstimos a taxas negativas, criará o crescimento económico necessário para permanecer no poder.





É por isso que os democratas, liderados pelo presidente dos EUA, Biden, farão tudo o que puderem para aumentar os gastos do governo. Cabe então ao Secretário do Tesouro dos EUA, Bad Gurl Yellen, e ao seu toalheiro beta, o Presidente da Fed, Jerome Powell, garantir que os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA sejam marcadamente inferiores ao crescimento nominal do PIB. Não sei que eufemismo de impressão de dinheiro criarão para garantir que os rendimentos reais negativos persistam, mas estou confiante de que farão o que for necessário para que o seu patrão e o seu partido sejam reeleitos.





No entanto, o Homem Laranja pode levar o prêmio. Neste cenário, o que aconteceria com os gastos do governo?









Nada. O gráfico acima estima o défice sob a presidência de Biden ou Trump a partir de 2024. Como você pode ver, prevê-se que Trump gaste ainda mais do que Slow Joe. Trump está a fazer campanha para outra ronda de cortes de impostos, o que inflacionaria ainda mais o défice. Seja qual for o palhaço geriátrico senil escolhido, tenha certeza de que os gastos do governo não diminuirão.











O Congressional Budget Office (CBO) prevê défices governamentais com base no ambiente político actual e futuro presumido. Prevêem-se défices maciços até onde a vista alcança. A um nível fundamental, se os políticos conseguem criar um crescimento de 6% contraindo empréstimos a 4%, porque é que parariam de gastar?





Tal como explicado acima, a situação política nos EUA dá-me extrema confiança de que a impressora de dinheiro irá funcionar Brrrr. Se você achou um absurdo o que a elite monetária e política dos EUA fez para “resolver” o GFC de 2008 e a COVID, ainda não viu nada.





As guerras na periferia da Pax Americana continuam a ocorrer principalmente nos teatros Ucrânia/Rússia e Israel/Irão. Como esperado, os fomentadores da guerra de ambos os partidos políticos contentam-se em continuar a financiar os seus representantes com milhares de milhões de dólares emprestados. O custo só aumentará à medida que os conflitos aumentarem e mais países forem arrastados para a confusão.

Pique Pique Pique

À medida que entramos no verão do hemisfério norte e os tomadores de decisão desfrutam de uma pausa da realidade, a volatilidade da criptografia diminuirá. Este é o momento perfeito para aproveitar as vantagens da recente queda na criptografia para aumentar lentamente as posições. Tenho minha lista de compras de shitcoins que foram atacadas na semana passada. Falarei sobre eles nos próximos ensaios. Haverá também muitos lançamentos de tokens que não aparecerão tanto quanto teriam ocorrido se o lançamento tivesse ocorrido no primeiro trimestre. Isto dá àqueles que não são investidores de pré-venda um excelente ponto de entrada. Qualquer que seja o sabor do risco criptográfico que o entusiasme, os próximos meses apresentarão uma oportunidade de ouro para aumentar as posições.





Chamando todos os degens para a Curva Esquerda. O seu palpite de que a impressão de dinheiro irá acelerar à medida que os políticos gastam dinheiro em doações e em guerras está correto. Não subestime o desejo de permanecer no cargo das elites em exercício. Se as taxas reais se tornarem positivas, reavalie sua convicção criptográfica. Mas até lá, deixe seus vencedores correrem, seu glorioso pedaço de merda degenerado.