销售网页设计和开发服务的 7 个核心原则





我最近与其他业务开发人员和经理坐下来讨论销售设计和软件开发服务的业务策略。这是关于寻找新交易和业务的成功驱动因素的富有洞察力的讨论。





我们深入研究行业的实际复杂性，讨论业务开发人员和管理人员遇到的策略和挑战。我们从确定理想客户类型的重要性开始，讨论了我们现有的不同协作模式和效果更好的协作模式，以及外展和寻找新业务的方法。





总的来说，我们能够确定业务发展战略的一些核心原则。我们还深入研究了各机构在当前经济危机期间如何调整业务，预见了各机构工作方式的变化。





以下是销售设计和工程工作时应牢记的主要提示：





确定理想的客户类型将有助于您调整策略。



嗯，这是一对一的业务开发。如果您要销售服务、产品或其他任何东西，您需要知道您将向谁销售。充分了解您的理想客户类型可以让您使用他们的语言。这可以促进您的企业和潜在客户之间更紧密的联系和理解。





更重要的是，这将帮助您制定一套明确的标准来确定潜在客户的资格。这将使您更容易就优先考虑和追求哪些潜在客户做出明智的决定。最终，这也意味着更少需要对客户进行有关您的服务的教育或说服其相关性，从而缩短销售周期并建立更顺畅的关系。









您必须确保客户在预算和技术要求之外非常适合您。



您必须对潜在客户进行超出其预算和技术要求的全面评估，以确保他们非常适合您的公司。例如，如果您的团队依靠快节奏、迭代和反馈而蓬勃发展，那么您必须选择愿意这样做的客户。社会兼容性也会显着影响您与客户的业务关系。





虽然这可能具有挑战性，但保证客户不会造成任何未来的压力或对团队的士气产生负面影响至关重要。有时，您必须做出例外，因此请确保这种新关系尽可能符合您公司的价值观和文化。





与潜在的潜在客户建立关系可能是冷外展的更好策略。



世界各地的许多机构都专注于冷电子邮件以寻找新业务。创建引人入胜的冷电子邮件并为目标线索提出具体建议将意味着大量的工作和投资，而且可能会非常令人沮丧。





这种方法可能适用于其他行业，但是当我们谈论雇用代理机构时，我们必须认为这就像结婚一样。你们应该有时间建立关系并相互了解。





尝试在咖啡中与客户进行第一次非正式会面可以帮助您为富有成效的关系奠定坚实的基础。这就是为什么参加活动和/或邀请目标客户参加活动可能是打破僵局并建立关系的好方法。请记住，您需要建立和培养这种关系；有时，可能需要一些时间才能真正开始合作。





开源项目和奖项是建立声誉和提高机构知名度的好方法。



作为一家代理机构，拥有产品组合和客户评论对于推动新业务至关重要。但让我们面对现实吧——仅仅建立稳固的声誉是不够的。您需要更上一层楼才能在竞争中脱颖而出。实现这一目标的一种方法是将您的项目应用于奖项，尤其是设计项目。





鼓励您的团队构建开源项目并为其做出贡献可能是一个好方法。这将有助于促进您的团队在技术领域的工作并提高他们的技能。此外，它甚至可能让您在接触新的潜在客户或开始新的合作时占据先机。





投资营销团队可以成为实现业务目标的战略步骤。



与营销团队合作对您的品牌来说非常有价值。他们可以帮助您制定强有力的定位策略，并以清晰而优雅的方式展示您的作品。营销团队的价值不仅仅是制作宣传材料；它延伸到塑造在潜在客户眼中定义您的代理机构的叙述。





这可能是建立您的机构品牌和声誉的重要一步，最终使客户更容易找到您，而不必您去追寻他们。精心设计的品牌形象将使您的代理机构在竞争中脱颖而出，并吸引您理想类型的客户。





需要更大灵活性和适应性的协作模型更适合数字产品创建。



所有机构中显而易见的一件事是，他们都试图尽可能避免使用固定价格预算。时间和材料等替代定价模型为代理机构和客户提供了更大的灵活性和价值。这种方法可以满足不断变化的客户需求，确保最终产品保持最高质量。





一般来说，网络产品开发有三个主要支柱：金钱、时间和范围。而且你无法修复所有这些问题。





固定资金和时间：当预算和时间表都确定后，这意味着项目范围需要进行调整。这可能涉及优先考虑基本功能、牺牲某些功能或调整项目规模以适应分配的资源和时间。





固定时间和范围：如果项目的范围和时间表是固定的，则通常需要更灵活的预算来容纳在规定的时间范围内满足定义的范围所需的资源和工作。





固定资金和范围：当有固定预算和特定项目范围时，就需要有效地管理时间。这可能涉及优化工作流程、有效利用资源或调整项目时间表以适应分配的预算而不影响质量。





在这些支柱内进行调整和调整，使代理机构能够提供优质的产品，同时有效地满足客户的期望。





清晰的沟通对于成功交付、满意的客户和长期合作关系至关重要。



透明和流畅的沟通将加强您与客户的关系，使您更容易管理期望并避免潜在的误解和问题。尝试尽可能频繁地交付，以便客户有东西可以看到和使用。永远不要低估分享您的状态以及与客户定期通话的重要性。





明确的合作将最大限度地减少误解并促进期望与现实的一致。通过定期和透明的沟通实践，代理机构可以有效地管理期望并与客户建立持久和互利的关系。





最后，提供出色的服务通常意味着您的客户将继续与您合作，可能会扩展您正在做的工作和/或为您的代理机构带来更多业务交易。





本文基于我与João Figueiredo主持的圆桌会议活动， 维多利亚·梅尔尼科娃, 和 瑞·塞雷诺.

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