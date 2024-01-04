Web Tasarımı ve Geliştirme Hizmetlerini Satmanın 7 Temel İlkesi





Yakın zamanda diğer iş geliştiricileri ve yöneticileriyle tasarım ve yazılım geliştirme hizmetlerinin satışına yönelik iş stratejilerini tartışmak için oturdum. Yeni anlaşmalar ve işletmeler bulmada başarının itici güçleri hakkında aydınlatıcı bir tartışmaydı.





İş geliştiricileri ve yöneticilerinin karşılaştığı stratejileri ve zorlukları tartışarak sektörün pratik karmaşıklıklarını araştırıyoruz. Elimizdeki farklı işbirliği modellerinden ve daha iyi çalışan iş birliği modellerinden ve ayrıca sosyal yardım ve yeni işler bulma yaklaşımlarından geçerek ideal müşteri türünüzü belirlemenin öneminden yola çıktık.





Genel olarak iş geliştirme stratejilerine ilişkin bazı temel ilkeleri belirleyebildik. Ajansların çalışma biçimindeki değişiklikleri öngörerek, mevcut ekonomik kriz sırasında ajansların işlerini nasıl uyarladıklarını da inceledik.





Tasarım ve mühendislik işlerini satarken aklınızda bulundurmanız gereken ana ipuçları şunlardır:





İdeal müşteri tipinizin iyi belirlenmiş olması, stratejinize ince ayar yapmanıza yardımcı olacaktır.



Bu bire bir iş geliştirmedir. Bir hizmet, ürün veya başka bir şey satıyorsanız kime satış yapacağınızı bilmeniz gerekir. İdeal müşteri tipinizin ne olduğunu iyi bilmek, onların dilini konuşmanıza olanak tanır. Bu, işletmeniz ile potansiyel müşterileriniz arasında daha güçlü bir bağlantı ve anlayış geliştirir.





Dahası, bu, potansiyel müşterileri nitelendirmek için net bir dizi kriter oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu, hangisini önceliklendireceğiniz ve takip edeceğiniz konusunda bilinçli kararlar vermenizi kolaylaştıracaktır. Bu aynı zamanda sonuçta, hizmetleriniz hakkında müşteri eğitimine veya bunların alaka düzeyi konusunda ikna edilmesine daha az ihtiyaç duyulması anlamına gelecek ve bu da daha kısa satış döngülerine ve daha sorunsuz bir ilişkiye yol açacaktır.









Müşterinin bütçe ve teknik gereksinimlerin ötesinde sizin için uygun olduğundan emin olmalısınız.



Potansiyel bir müşteriyi, şirketinize uygun olduğundan emin olmak için bütçesinin ve teknik gereksinimlerinin ötesinde kapsamlı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Örneğin, ekibiniz hızlı tempo, yinelemeler ve geri bildirim konusunda başarılıysa, aynısını yapmaya istekli bir müşteri seçmelisiniz. Sosyal uyumluluk, müşteriyle olan iş ilişkinizi de önemli ölçüde etkileyebilir.





Zorlayıcı olsa da müşterinin gelecekte herhangi bir strese neden olmayacağını veya ekibinizin moralini olumsuz etkilemeyeceğini garanti etmek çok önemlidir. Ara sıra istisnalar yapmak zorunda kalacaksınız, bu nedenle bu yeni ilişkinin mümkün olduğunca şirketinizin değerleri ve kültürüyle uyumlu olmasını sağlayın.





Potansiyel bir müşteri adayıyla ilişki kurmak, soğuk destek için daha iyi bir strateji olabilir.



Dünya çapında pek çok ajans yeni işler bulmak için soğuk e-postalara odaklanıyor. İlgi çekici soğuk e-postalar oluşturmak ve hedeflenen potansiyel müşteriler için özel teklifler sunmak, uzun saatler süren çalışma ve yatırım anlamına gelecektir ve bu çok sinir bozucu olabilir.





Bu yaklaşım muhtemelen diğer sektörlerde de işe yarar, ancak bir ajansla çalışmak hakkında konuştuğumuzda bunun evliliğe benzediğini düşünmeliyiz. Bir ilişki kurmak ve birbirinizi tanımak için zamanınız olmalıdır.





Kahve içerken ilk gündelik toplantı için müşteriye yaklaşmaya çalışmak, verimli bir ilişki için sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle etkinliklere gitmek ve/veya hedef müşterilerinizi etkinliklere davet etmek, buzları eritmenin ve bir ilişki başlatmanın harika bir yolu olabilir. Bu ilişkiyi kurup beslemeniz gerektiğini unutmayın; Bazen gerçekten birlikte çalışmaya başlamanız biraz zaman alabilir.





Açık kaynaklı projeler ve ödüller, ajansınıza itibar kazandırmanın ve farkındalık yaratmanın harika bir yoludur.



Bir ajans olarak bir portföye ve müşteri yorumlarına sahip olmak, yeni işleri teşvik etmek için çok önemlidir. Ancak şunu kabul edelim; sağlam bir itibar oluşturmak için bu yeterli değildir. Rekabette öne çıkmak için işleri bir adım öteye taşımanız gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu projelerinizi özellikle tasarım alanında ödüllere başvurmaktır.





Ekibinizi açık kaynaklı projeler oluşturmaya ve bunlara katkıda bulunmaya teşvik etmek iyi bir yaklaşım olabilir. Bu, ekibinizin teknoloji sahnesindeki çalışmasını tanıtmanıza ve bu süreçte becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, yeni potansiyel müşterilere yaklaşırken veya yeni bir işbirliği başlatırken size bir avantaj bile sağlayabilir.





Bir pazarlama ekibine yatırım yapmak, iş hedeflerinize ulaşma yolunda stratejik bir adım olabilir.



Bir pazarlama ekibiyle çalışmak markanız için inanılmaz derecede değerli olabilir. Güçlü bir konumlandırma stratejisi geliştirmenize ve çalışmanızı net ve zarif bir şekilde sergilemenize yardımcı olabilirler. Bir pazarlama ekibinin değeri, yalnızca tanıtım malzemesi oluşturmanın ötesindedir; ajansınızı potansiyel müşterilerin gözünde tanımlayan anlatıyı şekillendirmeye kadar uzanır.





Bu, ajansınızın markasını ve itibarını oluşturma yolunda önemli bir adım olabilir ve sonuç olarak müşterilerin peşinden koşmak yerine müşterilerin size gelmesini kolaylaştırır. İyi hazırlanmış bir marka imajı, ajansınızı rakiplerinden ayıracak ve ideal müşteri tipinizi çekecektir.





Daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik gerektiren işbirliği modelleri, dijital ürün oluşturma açısından daha iyidir.



Tüm ajanslar arasında açıkça görülen bir şey var ki, hepsi mümkün olduğunca sabit fiyatlı bütçelerle çalışmaktan kaçınmaya çalışıyor. Zaman ve Malzeme gibi alternatif fiyatlandırma modelleri hem acenteler hem de müşteriler için daha fazla esneklik ve değer sunar. Bu yaklaşım, değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak nihai ürünün en yüksek kaliteyi korumasını sağlar.





Genel olarak web ürünü geliştirmenin üç ana dayanağı vardır: Para, Zaman ve Kapsam. Ve hepsini düzeltemezsiniz.





Sabit Para ve Zaman: Hem bütçe hem de zaman çizelgeleri belirlendiğinde, proje kapsamının uyarlanabilir olması gerektiği anlamına gelir. Bu, temel özelliklerin önceliklendirilmesini, belirli işlevlerden ödün verilmesini veya projenin ölçeğinin tahsis edilen kaynaklara ve zamana uyacak şekilde ayarlanmasını içerebilir.





Sabit Zaman ve Kapsam: Projenin kapsamı ve zaman çizelgeleri sabitse, belirlenen kapsamın öngörülen zaman çerçevesinde karşılanması için gereken kaynak ve çabaların karşılanması için genellikle daha esnek bir bütçe gerekir.





Sabit Para ve Kapsam : Sabit bir bütçe ve belirli bir proje kapsamı olduğunda zamanın etkin yönetilmesi gerekir. Bu, iş akışlarının optimize edilmesini, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını veya kaliteden ödün vermeden proje zaman çizelgesinin tahsis edilen bütçeye uyacak şekilde ayarlanmasını içerebilir.





Bu temellere uyum sağlamak ve bunları yönlendirmek, ajansların müşteri beklentilerini etkili bir şekilde karşılarken üstün kaliteli ürünler sunmasına olanak tanır.





Açık iletişim, başarılı bir teslimat, mutlu bir müşteri ve uzun vadeli bir ilişki için kritik öneme sahiptir.



Şeffaf ve akıcı iletişim, müşterinizle olan ilişkinizi güçlendirecek, beklentileri yönetmenizi kolaylaştıracak ve olası yanlış anlamalardan ve sorunlardan kaçınacaktır. Müşterinin göreceği ve üzerinde çalışacağı bir şey olması için mümkün olduğunca sık teslimat yapmaya çalışın. Durumunuzu paylaşmayı ve müşterinizle düzenli görüşmelerde bulunmayı asla hafife almayın.





Açık işbirliği, yanlış anlamaları en aza indirecek ve beklentilerin gerçeklikle uyumlaştırılmasını kolaylaştıracaktır. Ajanslar, düzenli ve şeffaf iletişim uygulamalarına katılarak beklentileri etkili bir şekilde yönetebilir ve müşterileriyle kalıcı ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler geliştirebilir.





Sonuçta, üstün hizmetler sunmak genellikle müşterilerinizin sizinle çalışmaya devam edeceği, muhtemelen yaptığınız işi uzatacağı ve/veya ajansınıza daha fazla iş anlaşması getireceği anlamına gelir.





Bu makale João Figueiredo ile moderatörlük yaptığım bir yuvarlak masa etkinliğine dayanıyordu. Victoria Melnikova , Ve Rui Sereno .

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