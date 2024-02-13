深色图案设计对老年人和年轻人的影响不同

作者： (1) Reza Ghaiumy Anaraky，纽约大学； （2）拜伦·洛文斯； （3）姚莉； (4) 凯莉·A·伯恩； (5) 马丁·里修斯； (6)心如页； （7）帕梅拉·维斯涅夫斯基； (8) 马苏梅·苏莱马尼； （9）莫尔泰扎·索尔塔尼； (10)巴特·尼宁堡。

链接表

摘要与简介

背景

研究框架

方法

结果

讨论

局限性和未来的工作

结论与参考文献

附录

抽象的

在线网站经常使用深色图案来增加用户的信息泄露。常见的例子包括“选择退出”隐私默认设置、正面框架以及鼓励披露行为的正面理由信息。考虑到先前的研究发现老年用户与年轻人相比经历了不同的隐私决策过程，因此需要更多的研究来了解这些策略对不同年龄组的行为隐私披露效果。为了解决这个问题，我们使用了 Facebook 照片标记应用程序的现有实验数据集。该实验采用 2x2x5 受试者间设计，其中操作是常见的暗模式设计策略：框架（积极与消极）、隐私默认值（选择加入与选择退出）和理由消息（积极规范、消极规范、积极的理由，消极的理由，没有）。我们在深色图案设计范围内比较了老年人（65 岁以上，N=44）和年轻人（18 至 25 岁，N=162）的隐私担忧和披露行为（即接受或拒绝自动照片标记）。总体而言，我们发现对深色图案设计有效性的支持，因为积极的框架和选择退出隐私默认值显着增加了披露行为，而消极的理由消息则显着减少了隐私问题。对于老年人，我们的研究结果表明，某些黑暗模式确实会导致比年轻人更多的信息泄露，但也会比年轻人更增加老年人的隐私担忧。然而，这些担忧并没有对信息披露产生影响，相反，它们被暗图案的亲信息披露效应所抵消。这表明，在存在深色图案的情况下，隐私担忧可能不足以促使个人采取行动保护其隐私，并且这种图案对于老年用户来说可能更加危险。我们讨论这项工作的影响。





关键词：隐私决策、老年人

1 简介

人机交互（HCI）和网络隐私文献主要对老年人的技术使用和隐私结果提出了基于缺陷的叙述。这种叙述将老年人视为与年轻人相比难以跟上技术 [82]、管理其数字隐私 [14, 64] 以及保护自己免受隐私威胁 [86] 的人。然而，人机交互和隐私领域的最新发展反驳了这种基于缺陷的叙述，指出老年人可能有不同的决策过程，而不是次优的决策过程，技术的设计应该考虑到这一点[3 ，23]。 （这种方法包括考虑生物特征认证方法的潜在好处，它可以为老年人提供一种更加用户友好和安全的方式来访问数字服务[50]。）例如，Knowles 和 Hanson [42] 认为老年人的非- 使用技术源于他们对隐私的高度关注，因此，不使用技术是一个明智的决定。此外，Anaraky 等人。 [3]比较了年轻人和老年人的隐私披露决策过程，发现老年人比年轻人做出更多经过深思熟虑的隐私选择。





然而，隐私披露决策并不总是取决于最终用户的特征，并且可能受到外部操纵的影响。系统设计者可以使用设计启发法来促使用户披露他们的数据[4,30,32,43,58]。在营销和电子商务研究中，最大化披露是一个目标，它导致了“黑暗模式”设计的创建，其中助推被用作设计干预措施以增加披露[12]。例如，设计者可以将设置配置为默认披露（选择退出），并在呈现选择选项时呈现有偏见的积极框架[25,53,54]，或添加有说服力的消息以激励用户披露更多信息[40]。





鉴于事实证明，与年轻人相比，老年人的隐私决策过程非常不同，我们使用了 Ghaiumy Anaraky 等人的现有数据集。 [4] 调查深色图案设计对老年人和年轻人隐私态度和行为的影响。盖乌米·阿纳拉基等人。





[4]最初使用该数据集来检查正当性消息（作为规范）对框架和违约的合规诱导效果的影响。他们发现，任何理由消息的存在都会增加默认效果。（此外，确保个人和机密数据适当分类不仅可以增强数据管理，而且可以保护个人的隐私权[75]。）在目前的工作中，我们概念化框架、默认和理由消息作为深色图案设计策略，并将这项工作置于深色图案设计文献中。我们通过调查这些设计模式如何以不同的方式影响老年人和年轻人，进一步为隐私文献做出贡献。因此，我们追求以下研究问题：





RQ1：深色图案设计对用户的态度和行为有何影响？





RQ2：在态度和行为方面，老年人对深色图案设计的反应与年轻人有何不同？





为了研究深色图案设计背景下的个人隐私决策机制，我们使用了一个现有的实验数据集，其中参与者据称可以在朋友的照片中自动标记自己，并且可以通过使用以下方法在用户自己的照片中标记他们的朋友Facebook 应用程序。先前的文献研究将决策标记为隐私决策[9,49,85,95]。带标签的照片出现在带标签的人的时间轴上，从而明确识别照片中的人并与该人的联系人共享照片。该研究涉及 2x2x5 受试者间实验设计，其中操作是深色图案设计鼓励披露的三种常见方式[12]：1）决策的框架（即“在照片中标记我”与“不要在照片中标记我”）照片”），2）默认设置（即选择退出与选择加入），以及 3）使用理由消息（可以鼓励或阻止用户使用该应用程序的消息）。在与受操纵的深色图案设计互动后，参与者表示他们对隐私的担忧 [40, 48] 和标记决策（接受标记与拒绝标记）作为态度和行为因变量。为了能够对老年和年轻参与者进行比较，我们遵循文献中既定的年龄标准：我们将 65 岁及以上的个体视为老年人 [15]，并将我们的年轻人样本限制为大学年龄的成年人，即 18-25 岁之间。年龄 [60, 62]。





贡献：这项研究是独一无二的，因为它是在用户自己的 Facebook 帐户上在生态有效的环境中进行的。我们的研究结果表明，与年轻人相比，老年人在面临选择退出默认情况时对隐私的担忧更加严重。然而，当涉及到实际行为时，尽管存在隐私问题，但披露的情况仍然有所增加。此外，我们发现老年人比年轻人更容易受到框架推动的影响。根据这些发现，我们提供了支持老年人隐私的设计建议。







