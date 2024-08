Les adultes plus âgés et plus jeunes sont influencés différemment par les motifs sombres

Auteurs: (1) Reza Ghaiumy Anaraky, Université de New York ; (2) Byron Lowens; (3) Yao Li; (4) Kaileigh A. Byrne ; (5) Martre Risius ; (6) Page Xinru ; (7) Pamela Wisniewski; (8) Masoumeh Soleimani ; (9) Morteza Soltani; (10) Bart Knijnenburg.

Abstrait

Les sites Web en ligne utilisent souvent des modèles sombres pour augmenter la divulgation d'informations par les utilisateurs. Les exemples courants incluent les paramètres de confidentialité par défaut de « désinscription », le cadrage positif et les messages de justification positifs encourageant un comportement de divulgation. Étant donné que des recherches antérieures ont montré que les utilisateurs plus âgés sont soumis à un processus de prise de décision en matière de confidentialité différent de celui des adultes plus jeunes, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour éclairer les effets comportementaux de ces stratégies sur la divulgation de la vie privée pour différents groupes d'âge. Pour combler cette lacune, nous avons utilisé un ensemble de données existant d'une expérience avec une application Facebook de marquage de photos. Cette expérience avait une conception 2x2x5 entre sujets où les manipulations étaient des stratégies courantes de conception de modèles sombres : cadrage (positif ou négatif), paramètres de confidentialité par défaut (opt-in ou opt-out) et messages de justification (normatif positif, normatif négatif, justification positive, justification négative, aucune). Nous avons comparé les préoccupations en matière de confidentialité et les comportements de divulgation (c'est-à-dire accepter ou refuser le marquage automatique de photos) d'adultes plus âgés (plus de 65 ans, N = 44) et de jeunes adultes (18 à 25 ans, N = 162) dans le cadre de la conception de modèles sombres. Dans l’ensemble, nous trouvons un soutien à l’efficacité des modèles sombres dans le sens où le cadrage positif et les paramètres de confidentialité par défaut de désinscription ont considérablement augmenté le comportement de divulgation, tandis que les messages de justification négatifs ont considérablement réduit les problèmes de confidentialité. En ce qui concerne les personnes âgées, nos résultats montrent que certains schémas sombres conduisent effectivement à davantage de divulgation que chez les jeunes adultes, mais également à des problèmes accrus de confidentialité pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. Cependant, ces préoccupations n’ont eu aucune influence sur la divulgation et, au contraire, elles sont contrebalancées par les effets de pro-divulgation des dark patterns. Cela suggère que les préoccupations en matière de confidentialité ne constituent peut-être pas une force suffisante pour pousser les individus à agir pour protéger leur vie privée en présence de modèles sombres et que ces modèles peuvent être encore plus dangereux pour les utilisateurs plus âgés. Nous discutons des implications de ce travail.





Mots-clés : Prise de décision en matière de protection de la vie privée, personnes âgées

1. Introduction

La littérature sur l'interaction homme-machine (HCI) et sur la confidentialité en réseau présente principalement un récit basé sur le déficit pour l'utilisation de la technologie et les résultats en matière de confidentialité par les personnes âgées. Ce récit présente les personnes âgées comme des individus qui ont des difficultés à suivre le rythme de la technologie [82], à gérer leur vie privée numérique [14, 64] et à se protéger contre les menaces à la vie privée [86] par rapport aux jeunes adultes. Cependant, les développements récents dans les domaines de l’HCI et de la vie privée contrecarrent ce récit fondé sur le déficit en soulignant que les personnes âgées peuvent avoir un processus de prise de décision différent plutôt qu’un processus sous-optimal, et que les technologies devraient être conçues en gardant cela à l’esprit [3 , 23]. (Cette approche inclut la prise en compte des avantages potentiels des méthodes d'authentification biométrique, qui peuvent offrir aux personnes âgées un moyen plus convivial et plus sécurisé d'accéder aux services numériques [50].) Par exemple, Knowles et Hanson [42] soutiennent que les personnes âgées non -l'utilisation de la technologie résulte de leur niveau élevé de préoccupations en matière de confidentialité et, par conséquent, la non-utilisation est une décision éclairée. De plus, Anaraky et al. [3] ont comparé les processus décisionnels de divulgation de la vie privée des jeunes et des adultes plus âgés et ont constaté que les personnes âgées font des choix plus calculés en matière de confidentialité que les jeunes adultes.





Toutefois, les décisions en matière de divulgation de la vie privée ne dépendent pas toujours des caractéristiques de l’utilisateur final et peuvent être influencées par des manipulations externes. Les concepteurs de systèmes peuvent utiliser des heuristiques de conception pour inciter les utilisateurs à divulguer leurs données [4, 30, 32, 43, 58]. Dans la recherche en marketing et en commerce électronique, maximiser la divulgation est un objectif qui a conduit à la création de conceptions à « motif sombre », dans lesquelles les nudges sont utilisés comme interventions de conception pour augmenter la divulgation [12]. Par exemple, les concepteurs peuvent configurer un paramètre pour divulguer par défaut (optout) et présenter un cadrage positif biaisé lors de la présentation des options de choix [25, 53, 54], ou ajouter des messages persuasifs pour motiver les utilisateurs à divulguer plus d'informations [40].





Étant donné qu'il a été démontré que les personnes âgées ont un processus décisionnel en matière de confidentialité très différent de celui des jeunes adultes, nous avons utilisé un ensemble de données existant de Ghaiumy Anaraky et al. [4] pour étudier l'effet de la conception de motifs sombres sur les attitudes et les comportements des adultes plus âgés et plus jeunes en matière de vie privée. Ghaiumy Anaraky et al.





[4] ont initialement utilisé cet ensemble de données pour examiner l'impact des messages de justification (en tant que normes) sur les effets induisant la conformité du cadrage et des défauts. Ils ont constaté que la présence de messages de justification augmente l'effet par défaut. (De plus, garantir que les données personnelles et confidentielles sont correctement classées améliore non seulement la gestion des données, mais protège également les droits à la vie privée des individus [75].) Dans le présent travail, nous conceptualisons les messages de cadrage, de valeurs par défaut et de justification en tant que stratégies de conception de modèles sombres et situent ce travail dans la littérature sur la conception de modèles sombres. Nous contribuons également à la littérature sur la protection de la vie privée en étudiant comment ces modèles de conception influencent différemment les adultes plus âgés et les jeunes. Par conséquent, nous poursuivons les questions de recherche suivantes :





QR1 : Quels sont les effets des conceptions de motifs sombres sur les attitudes et les comportements des utilisateurs ?





QR2 : Comment les personnes âgées réagissent-elles différemment des jeunes adultes aux motifs sombres en termes d'attitudes et de comportements ?





Pour étudier les mécanismes de décision des individus en matière de confidentialité dans le contexte de conceptions de modèles sombres, nous avons utilisé un ensemble de données existant d'une expérience dans laquelle les participants pouvaient soi-disant se taguer automatiquement sur les photos de leurs amis, et leurs amis pouvaient être tagués sur les propres photos de l'utilisateur en utilisant une application Facebook. Des études documentaires antérieures qualifiant les décisions de décisions en matière de confidentialité [9, 49, 85, 95]. Les photos taguées apparaissent sur la chronologie de la personne taguée, identifiant ainsi explicitement la personne sur la photo et partageant la photo avec les contacts de cette personne. L'étude impliquait un plan expérimental 2x2x5 entre sujets où les manipulations étaient trois moyens courants par lesquels les conceptions de modèles sombres encouragent les divulgations [12] : 1) le cadrage de la décision (c'est-à-dire « me taguer sur les photos » contre « ne pas me taguer sur les photos »). les photos »), 2) le paramètre par défaut (c'est-à-dire, opt-out ou opt-in) et 3) l'utilisation d'un message de justification (un message qui pourrait soit encourager, soit décourager les utilisateurs d'utiliser l'application). Après leur interaction avec les modèles de motifs sombres manipulés, les participants ont indiqué leur préoccupation en matière de confidentialité [40, 48] et leur décision de marquage (accepter de marquer ou refuser de marquer) comme variables dépendantes d'attitude et de comportement. Pour permettre une comparaison entre les participants plus âgés et plus jeunes, nous avons suivi les critères d'âge établis dans la littérature : nous avons considéré les individus âgés de 65 ans et plus comme des adultes plus âgés [15] et avons limité notre échantillon de jeunes adultes aux adultes d'âge universitaire, entre 18 et 25 ans. âge [60, 62].





Contributions : Cette étude était unique car elle a été réalisée dans un cadre écologiquement valable sur le propre compte Facebook de l'utilisateur. Nos résultats montrent que les personnes âgées avaient des préoccupations plus grandes en matière de confidentialité que les jeunes adultes lorsqu’elles étaient confrontées à un défaut de non-participation. Cependant, en ce qui concerne le comportement réel, malgré ce problème de confidentialité, une augmentation des divulgations a tout de même été observée. De plus, nous avons constaté que les personnes âgées sont plus susceptibles d’être influencées par les coups de pouce que les jeunes adultes. À la lumière de ces résultats, nous proposons des suggestions de conception pour préserver la vie privée des personnes âgées.





Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-NC-SA 4.0 DEED.