Người lớn tuổi và người trẻ tuổi bị ảnh hưởng khác nhau bởi thiết kế hoa văn tối màu

tác giả: (1) Reza Ghaiumy Anaraky, Đại học New York; (2) Byron hạ thấp; (3) Diêu Lý; (4) Kaileigh A. Byrne; (5) Marten Risius; (6) Trang Xinru; (7) Pamela Wisniewski; (8) Masoumeh Soleimani; (9) Morteza Soltani; (10) Bart Knijnenburg.

Bảng liên kết

Tóm tắt & Giới thiệu

Lý lịch

Khuôn khổ nghiên cứu

phương pháp

Kết quả

Cuộc thảo luận

Hạn chế và công việc trong tương lai

Kết luận & Tài liệu tham khảo

ruột thừa

trừu tượng

Các trang web trực tuyến thường sử dụng họa tiết tối màu để tăng khả năng tiết lộ thông tin của người dùng. Các ví dụ phổ biến bao gồm các mặc định về quyền riêng tư “chọn không tham gia”, đóng khung tích cực và các thông báo biện minh tích cực khuyến khích hành vi tiết lộ. Vì nghiên cứu trước đây cho thấy người dùng lớn tuổi trải qua quá trình ra quyết định về quyền riêng tư khác so với người trẻ tuổi, nên cần có nhiều nghiên cứu hơn để biết tác động tiết lộ quyền riêng tư về hành vi của các chiến lược này đối với các nhóm tuổi khác nhau. Để giải quyết khoảng trống này, chúng tôi đã sử dụng tập dữ liệu thử nghiệm hiện có với ứng dụng Facebook gắn thẻ ảnh. Thử nghiệm này có thiết kế 2x2x5 giữa các chủ đề trong đó các thao tác là các chiến lược thiết kế mô hình tối phổ biến: đóng khung (tích cực so với tiêu cực), mặc định về quyền riêng tư (chọn tham gia so với chọn không tham gia) và thông báo biện minh (quy chuẩn tích cực, quy chuẩn tiêu cực, lý do tích cực, lý do tiêu cực, không có). Chúng tôi so sánh những lo ngại về quyền riêng tư và hành vi tiết lộ của người lớn tuổi (trên 65 tuổi, N=44) và thanh niên (18 đến 25 tuổi, N=162) (tức là chấp nhận hoặc từ chối gắn thẻ ảnh tự động) trong phạm vi thiết kế họa tiết tối. Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ cho tính hiệu quả của các thiết kế mô hình tối theo nghĩa các mặc định đóng khung tích cực và chọn không tham gia quyền riêng tư đã làm tăng đáng kể hành vi tiết lộ, trong khi các thông báo biện minh tiêu cực làm giảm đáng kể những lo ngại về quyền riêng tư. Đối với người lớn tuổi, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng một số mô hình đen tối nhất định sẽ dẫn đến việc tiết lộ nhiều thông tin hơn so với người trẻ tuổi, nhưng cũng làm tăng mối lo ngại về quyền riêng tư của người lớn tuổi so với người trẻ tuổi. Tuy nhiên, những lo ngại này không có ảnh hưởng gì đến việc tiết lộ thông tin, và thay vào đó, chúng bị ảnh hưởng bởi các tác động tiết lộ sớm của các mô hình tối. Điều này cho thấy những lo ngại về quyền riêng tư có thể không phải là động lực đủ để thúc đẩy các cá nhân hành động bảo vệ quyền riêng tư của họ khi có các mô hình đen tối và các mô hình đó có thể còn nguy hiểm hơn đối với người dùng lớn tuổi. Chúng tôi thảo luận về ý nghĩa của công việc này.





Từ khóa: Ra quyết định về quyền riêng tư, người lớn tuổi

1. Giới thiệu

Tương tác giữa con người và máy tính (HCI) và tài liệu về quyền riêng tư trên mạng chủ yếu trình bày câu chuyện dựa trên mức độ thâm hụt đối với việc sử dụng công nghệ và kết quả về quyền riêng tư của người lớn tuổi. Câu chuyện này miêu tả những người lớn tuổi là những cá nhân gặp khó khăn trong việc theo kịp công nghệ [82], quản lý quyền riêng tư kỹ thuật số của họ [14, 64] và bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa về quyền riêng tư [86] so với những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, những phát triển gần đây trong lĩnh vực HCI và quyền riêng tư đã phản bác lại câu chuyện dựa trên thâm hụt này bằng cách chỉ ra rằng người lớn tuổi có thể có quy trình ra quyết định khác thay vì quy trình dưới mức tối ưu và các công nghệ nên được thiết kế phù hợp với điều đó [3 , 23]. (Cách tiếp cận này bao gồm việc xem xét các lợi ích tiềm năng của phương pháp xác thực sinh trắc học, có thể cung cấp cho người lớn tuổi một cách thân thiện và an toàn hơn để truy cập các dịch vụ kỹ thuật số [50].) Ví dụ, Knowles và Hanson [42] lập luận rằng người lớn tuổi không -việc sử dụng công nghệ xuất phát từ mức độ lo ngại cao về quyền riêng tư của họ và do đó, việc không sử dụng là một quyết định sáng suốt. Hơn nữa, Anaraky et al. [3] đã so sánh quá trình ra quyết định về việc tiết lộ quyền riêng tư của người trẻ và người lớn tuổi và nhận thấy rằng người lớn tuổi đưa ra những lựa chọn có tính toán hơn về quyền riêng tư so với người trẻ tuổi.





Tuy nhiên, các quyết định tiết lộ quyền riêng tư không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào đặc điểm của người dùng cuối và có thể bị ảnh hưởng bởi các thao tác bên ngoài. Các nhà thiết kế hệ thống có thể sử dụng phương pháp phỏng đoán thiết kế để thúc đẩy người dùng tiết lộ dữ liệu của họ [4, 30, 32, 43, 58]. Trong nghiên cứu tiếp thị và thương mại điện tử, tối đa hóa việc công bố thông tin là mục tiêu dẫn đến việc tạo ra các thiết kế “mẫu tối”, trong đó các cú hích được sử dụng như những biện pháp can thiệp thiết kế để tăng cường công bố thông tin [12]. Ví dụ: các nhà thiết kế có thể định cấu hình cài đặt để tiết lộ theo mặc định (chọn không tham gia) và đưa ra khung tích cực thiên vị khi đưa ra các tùy chọn lựa chọn [25, 53, 54] hoặc thêm thông báo thuyết phục để thúc đẩy người dùng tiết lộ thêm thông tin [40].





Vì người lớn tuổi đã được chứng minh là có quy trình ra quyết định về quyền riêng tư rất khác so với người trẻ tuổi, nên chúng tôi đã sử dụng tập dữ liệu hiện có từ Ghaiumy Anaraky et al. [4] để điều tra tác động của thiết kế mô hình tối đối với thái độ và hành vi về quyền riêng tư của người lớn tuổi và trẻ tuổi. Ghaiumy Anaraky và cộng sự.





[4] ban đầu sử dụng tập dữ liệu này để kiểm tra tác động của các thông điệp biện minh (dưới dạng chuẩn mực) đối với các tác động gây ra sự tuân thủ của việc đóng khung và mặc định. Họ nhận thấy rằng sự hiện diện của bất kỳ thông báo biện minh nào đều làm tăng hiệu ứng mặc định. (Hơn nữa, việc đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân và bí mật được phân loại phù hợp không chỉ giúp tăng cường quản lý dữ liệu mà còn bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân [75].) Trong công việc hiện tại, chúng tôi khái niệm hóa đóng khung, mặc định và thông báo biện minh như các chiến lược thiết kế mẫu tối và đặt công việc này trong tài liệu thiết kế mẫu tối. Chúng tôi đóng góp thêm cho tài liệu về quyền riêng tư bằng cách điều tra xem các mẫu thiết kế này ảnh hưởng khác nhau như thế nào đến người lớn tuổi và thanh niên. Vì vậy, chúng tôi theo đuổi các câu hỏi nghiên cứu sau:





RQ1: Thiết kế họa tiết tối màu có tác động gì đến thái độ và hành vi của người dùng?





RQ2: Người lớn tuổi phản ứng khác với người trẻ như thế nào đối với các thiết kế hoa văn tối màu về mặt thái độ và hành vi của họ?





Để nghiên cứu cơ chế quyết định quyền riêng tư của các cá nhân trong bối cảnh thiết kế mô hình tối, chúng tôi đã sử dụng tập dữ liệu thử nghiệm hiện có trong đó người tham gia có thể tự động gắn thẻ chính họ vào ảnh của bạn bè và bạn bè của họ có thể được gắn thẻ trong ảnh của chính người dùng bằng cách sử dụng một ứng dụng Facebook. Các nghiên cứu tài liệu trước đây gắn thẻ các quyết định là quyết định về quyền riêng tư [9, 49, 85, 95]. Ảnh được gắn thẻ xuất hiện trên dòng thời gian của người được gắn thẻ, từ đó xác định rõ ràng người trong ảnh và chia sẻ ảnh với danh bạ của người đó. Nghiên cứu liên quan đến thiết kế thử nghiệm 2x2x5 giữa các chủ thể trong đó các thao tác là ba phương tiện phổ biến mà thiết kế mô hình tối khuyến khích tiết lộ [12]: 1) việc đưa ra quyết định (tức là “gắn thẻ tôi vào ảnh” so với “không gắn thẻ tôi vào) ảnh”), 2) cài đặt mặc định (tức là chọn không tham gia so với chọn tham gia) và 3) việc sử dụng thông báo biện minh (thông báo có thể khuyến khích hoặc ngăn cản người dùng sử dụng ứng dụng). Sau khi tương tác với các thiết kế mẫu tối bị thao túng, những người tham gia cho biết mối lo ngại về quyền riêng tư của họ [40, 48] và quyết định gắn thẻ (chấp nhận gắn thẻ so với từ chối gắn thẻ) dưới dạng các biến phụ thuộc về thái độ và hành vi. Để có thể so sánh giữa những người tham gia lớn tuổi và trẻ hơn, chúng tôi tuân theo các tiêu chí về độ tuổi đã được thiết lập trong tài liệu: chúng tôi coi những cá nhân từ 65 tuổi trở lên là người lớn tuổi [15] và giới hạn mẫu thanh niên của chúng tôi ở những người trưởng thành ở độ tuổi đại học, từ 18-25 tuổi. tuổi [60, 62].





Đóng góp : Nghiên cứu này là duy nhất vì nó được thực hiện trong môi trường có giá trị về mặt sinh thái trên tài khoản Facebook của chính người dùng. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng người lớn tuổi có mối lo ngại cao hơn về quyền riêng tư khi phải đối mặt với tùy chọn mặc định chọn không tham gia so với người trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi nói đến hành vi thực tế, bất chấp mối lo ngại về quyền riêng tư này, sự gia tăng tiết lộ vẫn được quan sát thấy. Hơn nữa, chúng tôi nhận thấy rằng những người lớn tuổi có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi những cú hích trong khung hơn những người trẻ tuổi. Dựa trên những phát hiện này, chúng tôi đưa ra các đề xuất thiết kế để hỗ trợ quyền riêng tư của người lớn tuổi.





Bài viết này có sẵn trên arxiv theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0 DEED.