赋予团队权力：表达对员工赞赏的 5 种简单方法

培养一支敬业且高效的团队的最有效方法之一是积极地赞赏员工的辛勤工作和奉献精神。当员工真正感受到雇主的重视时，士气就会提高，工作满意度也会提高，生产力也会提高，总体保留率也会提高。





表达真诚的感激之情并不一定是一件复杂或昂贵的事情。即使是看似简单却贴心的举动也能让员工感受到他们对公司的贡献得到认可和激励。





无论是通过个性化的感谢、独特的激励，还是培养强烈的社区意识，都有无数富有创意的方式来表达感激之情。

个性化识别

让员工感到被重视的一个简单但有效的方法是通过个性化认可他们的努力。据 Asim Hafeez 称， 赋能能源解决方案 “通过个人举动向你的员工表明你真诚地关心他们，认可他们的价值和贡献，这会产生深刻的共鸣。”





这种认可可以很简单，比如直接、一对一的表扬，或者手写感谢信，承认具体贡献。无论你采取什么方法，一定要当面告诉你的员工，他们做得很好。





公开表彰也具有很大的影响力。“在团队会议或全公司沟通中表彰员工的成就，让他们感到自己受到同事和整个组织的重视和关注，” 基金与成长 。宣布“本月最佳员工”或在会议期间大声欢呼等简单的行为可以激励个人并培养协作文化。

团队建设和社区

营造强烈的社区意识和团队凝聚力是让员工真正感受到自己是更大团体的一部分的另一种方式。“组织一些活动，让员工在工作之余放松和建立联系，比如团队聚餐、郊游或娱乐活动，”韦伯斯特建议道。“这些活动可以增强团队凝聚力，让每个人都感觉自己是社区的一部分。”





Jay Avigdor，首席执行官兼总裁 Velocity资本集团 ，通过努力营造一种真正的家庭氛围，进一步践行了这一原则。“这里的每个人都不仅仅是一名员工——我们都是一家人，”他说。“团队建设活动、郊游和培养真正的归属感将对生产力和保留率产生回报。”

专业发展机会

投资于员工的职业和个人成长表明了你对他们长期成功的既得利益。“我再怎么强调也不为过，一切都源于真诚的关怀，”哈菲兹指出。“投资于员工的个人成长和职业发展表明你关心他们，他们会更愿意回馈你的公司同样的关怀。”





例如，韦伯斯特指出，“通过提供培训、研讨会或课程来投资员工的成长，表明你重视他们的发展和未来。”





然而，提供学习机会只是一方面。“持续的反馈和开放的沟通至关重要，”执业心理治疗师、护理教练兼行为健康咨询服务 LMSW, PLLC 所有者 Asha Tarry 表示。“员工喜欢定期更新他们的工作表现，因为这使他们能够评估自己并设定可以与经理一起审查的短期目标。”





Tarry 解释道，这种对话可以让员工明确期望，并表达对进一步培训或支持的任何需求。它还营造了一种优先考虑成长的环境，并表明你积极投入他们的职业旅程。

独特的激励和福利

创意激励和有趣的职场福利可以为您的感谢活动注入激情和切实的回报。例如，Avigdor 采用了创新的“旋转轮”系统。





“我们资助的越多，他们获得的旋转次数就越多，”阿维格多解释道。“我们每资助 100 万美元，团队就会在月底获得一次旋转机会，可获得新 Airpods、150 美元或 200 美元的现金奖励、神秘奖品和礼品卡等物品。如果我们资助的越多，就意味着他们工作更努力，获得的旋转次数就越多。”





阿维格多继续描述了公司的其他创意福利。“有一天，我们吃了早餐，早餐由一位煎蛋卷厨师和一位专业制作浓缩咖啡的人送到办公室，”他说。“我们甚至提前关闭了办公室一次，并请了一位腹语表演者来娱乐！”





其他想法包括办公室待遇、充电的创意空间或独特的团队奖金。

展现真诚关怀

任何有效的赞赏策略的核心都是对员工作为个体的真诚关心和关注。哈菲兹建议问这样的问题：“我们上次问他们梦想是什么是什么时候？我们上次让他们提交梦想清单并跟进是什么时候？”





寻找为员工工作以外的生活增添价值的方法，无论是资助他们感兴趣的课程还是为他们提供资源，都表明你把他们看作是多面的人。“我认为，当我们真正有兴趣为他们的外部生活增添价值时，这就是好事的来源，”哈菲兹说。





同样重要的是以同理心和体贴来领导。“做一个体贴和尊重他人的演讲者对我的自尊和表现有影响，”塔里回忆道。“这不仅让我更加焦虑，而且我亲眼看到同事们也一样。相反，当我与‘人性化领导者’的经理一起工作时，我的心情会更好。”





在组织内培育感恩文化时，最简单的举动往往能产生最显著的影响。无论是通过个性化的认可、培养强烈的社区意识，还是投资于专业成长，关键在于表现出对员工的真诚关怀。通过公开和私下认可和庆祝他们的贡献，您可以提高士气并培养归属感和友爱精神。





此外，提供成长和发展机会以及富有创意的激励和福利，可以加强您对员工成功和福祉的承诺。最终，以同理心和体贴为先可以建立信任和支持的基础，为积极主动、积极参与的员工队伍铺平道路。





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