你可能不知道的 5 种最大化 Slack 的有效方法

图片：来自Upslash的 Stephen Philips

你已经知道什么是 Slack。正是该软件可以帮助您更好地完成工作。正是团队可访问性的平台简化了沟通。

现在，你想知道——那又怎样？好吧，Slack 还有更多。

如果您是 Slack 的新手，那么您很可能习惯于将其最大化。您登录您的工作场所，扫描相关消息，回复它们，然后上传您的工作报告等等等等。无聊！

以下是最大化 Slack 的“新”方法。

最大化 Slack 的 5 种方法

如果你认为你已经看过所有的 Slack，这些可能是额外的知识：

1.在通知中使用“我的关键字”

如果您在重要的对话或项目中经常分心，当有人写与您无关的内容时，这适合您。如果你想把你的东西放在一起，这是给你的-

使用 Slack 的我的关键字功能过滤掉包含您想要通知的特定单词或短语的消息。

例如，您可以避免有关 HR 相关公告的通知，并且仅在您的老板有重要事项要说时才收到警报。登录到您的 Slack 工作区，转到首选项、警报和通知，然后在常规部分中选择“关闭所有通知” 。然后，在Filters > My Keywords下添加一个新关键字：

例如，如果您想接收有关“约会”的通知，请在“我的关键字”部分中键入约会，如下所示：

如果您想接收有关“休息、咖啡时间、内容、编辑”等的通知，请在“我的关键字”部分中这样写，并用逗号隔开：

如果您是内容作家，并且像我一样也在作家和营销人员的 Slack 社区中，请使用这些关键字来指定您希望接收的通知。这可能会使您的求职变得更容易，因为您会收到重要的通知。

2. 利用 Slackbot

Slackbot 是一个内置机器人，可以帮助您作为管理员进行团队入职、提醒等。它可以定制以满足您的需求，例如存储有关团队的信息、常见问题解答或员工的日常提示。

这可确保所有员工同时收到相同的信息。它可以节省您培训他们如何使用 Slack（或再次解释项目或公司政策）的时间和精力。尤其是当有新进入者时。

例如，每个团队成员都会收到有关如何使用 Slack 的通知/指南，无论他们何时加入。您可以对机器人进行编程来做到这一点。

Slackbot 甚至可以用来影响订单。您自定义机器人以在用户使用敏感词时发送警告消息，它会相应地这样做。看看Dannielle Sakher的这张图片：

Dannielle 分享了社区不习惯的触发词的图像。右侧是 Slackbot 对此类单词或短语的定制响应。

为此，请转到设置和slack.com/customize/slackbot 。添加您希望机器人跟踪的单词或短语。在上图中，您希望机器人跟踪的单词位于左栏中。

如图所示，您可以在右侧的列中写下您希望机器人如何响应。您可以用逗号分隔您希望机器人跟踪和响应的每个短语。

当你这样做时，你会得到这样的东西：

显然，gu ys被认为是一个触发词，一个带有性别偏见的词。这就是为什么它被标记为机器人应该跟踪和纠正的词。

您还可以使用机器人来管理频道和工作场所共享的内容，特别是如果您不希望在一个或另一个频道上交换链接。

3. 探索应用目录

Slack 很棒，但是当您以管理员身份使用它与其他工具连接时，它会更好。 Slack App Directory中提供了超过 1,500 个应用程序，可让您充分利用 Slack 并追求生产力。

您可以使用 Trello、Google Docs、Jira、Twitter 等工具进行连接。如何？

如果您要共享 Google 文档链接，则可以留在应用程序上访问它。这样，您就可以将您的 Google 文档、表格或幻灯片集成到 Slack 中。

提供一点观点：当团队成员与您共享文件时，您将收到通知，可选择直接从 Slack在 Google Docs上查看或在幻灯片上查看，而无需离开共享文件的对话。

如果文件在浏览器的另一个选项卡中打开，您可以将其拖到当前工作区中。如果您尚未将 Google Drive 安装到您的 Slack 工作场所，您可以现在开始。

如果您使用手机，您会收到如下消息：

如果是 PC，您会看到：

您可以对 Trello 和其他选择的应用程序执行相同的操作。如果您集成了 Trello，您可以使用 Trello（来自 Slack）提及团队中的任何人，他们会收到通知。到目前为止，您可以在 Trello 上拥有一个团队，在 Slack 上拥有另一个团队，从而充分利用这两个世界。

4.使用快捷方式

捷径让生活变得轻松。

Slack 有大量内置快捷方式，无论您是工作场所的用户还是管理员，都没有关系。设置起来可能很棘手。每个人都喜欢偶尔使用自动命令（尤其是Ctrl D、Ctrl C、Ctrl X、Ctrl V等，那么为什么不试试呢？

捷径让生活变得轻松。

您可以轻松地在 Windows 上键入Ctrl N或在 Mac iOS 上键入⌘N来创建新消息，而不是转到消息开始对话或继续现有消息。

要快速访问帮助中心，您可以在 Windows 和 Mac iOS 设备上按F1键。如果你想创建你的快捷方式，请按照这个无聊的步骤操作：

转到您的 Slack 设置。

转到管理应用程序和自定义，然后单击快捷方式和集成下的自定义工作区。

您会找到“预定义的快捷方式”，单击该部分底部的新建预定义快捷方式。

在这个新窗口中，输入您的命令，然后在 Mac 上输入 Alt+x，在 Windows 上输入 Ctrl+n。例如：/replyAltX 或replyCtrl+n。然后，从以下三个类别之一中选择一个图标：表情符号、GIF（现在这很重要，即使在数字营销中也是如此）或 YouTube 视频（因此，当有人说一些令人震惊或搞笑的事情时，您可以立即发布）。换句话说，您正在创建与键盘上的键相符的命令快捷方式。

当您完成想要进行的其他更改时，点击保存更改，仅此而已！

5.调整你的通知

作为用户或管理员，如果您想关闭不需要或不需要的通知，您可以按渠道调整通知。您需要做的就是左键单击您不想再次接收通知的频道，然后单击更改通知，如下所示。

然后，您可以通过选择您的选项来禁用通知，如下所示：

您还可以针对各个频道进行调整。例如：“#general”、“#marketing”等。这样，您就可以摆脱任何可能让您生病的通知。

当您完成工作并且不想在白天或周末与 Slack 有任何关系时，请使用您个人资料中的“暂停通知”或“设置为离开”功能。

结论

你在这里成功了，你可能已经筋疲力尽地尝试第四点了。不要为一长串的功能感到不知所措。从一两个开始。从那里建立起来。

Slack 中可用的选项数量很容易让您感到害怕，但您可以尝试任何选择。它使事情变得容易，这就是它可爱的原因。