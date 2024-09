5 maneiras eficazes de maximizar a folga que você provavelmente não sabia

Imagem: Stephen Philips do Upslash

Você já sabe o que é Slack. É aquele software que ajuda você a fazer seu trabalho melhor. É aquela plataforma de acessibilidade da equipe que facilita a comunicação.

Agora, você está se perguntando - e daí? Bem, há mais no Slack.

Se você é novo no Slack, provavelmente é tradicional em maximizá-lo. Você faz login no seu local de trabalho, verifica as mensagens relevantes, responde a elas e carrega um relatório sobre o seu trabalho etc. etc. etc. Chato!

Aqui estão 'novas' maneiras de maximizar o Slack.

5 maneiras de maximizar o Slack

Se você acha que já viu tudo sobre o Slack, estes podem ser um conhecimento adicional:

1. Use "minhas palavras-chave" na notificação

Isso é para você, se costuma se distrair no meio de uma conversa ou projeto importante quando alguém escreve algo que não é relevante para você. Isto é para você, se você quiser juntar suas coisas-

Use o recurso minhas palavras -chave do Slack para filtrar mensagens que contenham palavras ou frases específicas pelas quais você deseja ser notificado.

Por exemplo, você pode evitar notificações sobre comunicados relacionados ao RH e receber alertas apenas quando seu chefe tiver algo importante a dizer. Faça login no seu espaço de trabalho do Slack, vá para Preferências, para Alertas e notificações e selecione "Desativar todas as notificações" na seção Geral. Em seguida, adicione uma nova palavra-chave em Filtros > Minhas palavras-chave :

Por exemplo, se você deseja receber notificações sobre um "compromisso", digite compromisso na seção Minhas palavras-chave como visto aqui:

Se você deseja receber notificações sobre "intervalo, hora do café, conteúdo, editar" etc., escreva-as assim na seção Minhas palavras-chave e coloque uma vírgula entre elas:

Se você é um redator de conteúdo que também está em uma comunidade Slack de escritores e profissionais de marketing como eu, use essas palavras-chave para especificar as notificações que gostaria de receber. Isso pode facilitar sua procura de emprego, pois você receberá notificações essenciais.

2. Aproveite o Slackbot

O Slackbot é um bot integrado que pode ajudá-lo com a integração da equipe, lembretes e muito mais como administrador. Ele pode ser personalizado para atender às suas necessidades, como armazenar informações sobre a equipe, respostas a perguntas frequentes ou dicas diárias para os funcionários.

Isso garante que todos os funcionários recebam as mesmas informações ao mesmo tempo. Isso economiza tempo e esforço ao treiná-los sobre como usar o Slack (ou explicar um projeto ou política da empresa novamente). Principalmente quando há novos entrantes.

Por exemplo, cada membro da equipe receberá uma notificação/guia sobre como usar o Slack, independentemente de quando ingressar. Você pode programar o bot para fazer isso.

O Slackbot pode até ser usado para efetuar pedidos. Você personaliza o bot para enviar mensagens de aviso quando um usuário usa palavras sensíveis, ele fará isso de acordo. Dê uma olhada nesta imagem de Dannielle Sakher :

Dannielle compartilha uma imagem das palavras-chave com as quais a comunidade não se sente confortável. No lado direito estão as respostas personalizadas do Slackbot para essas palavras ou frases.

Para fazer isso, acesse Configurações e slack.com/customize/slackbot . Adicione a palavra ou frase que deseja que o bot rastreie. Na imagem acima, as palavras que você deseja que o bot rastreie estão na coluna da esquerda.

Conforme representado na imagem, você pode escrever como deseja que o bot responda na coluna à direita. Você pode separar cada frase que deseja que o bot rastreie e responda com uma vírgula.

Ao fazer isso, você obteria algo assim:

Aparentemente, cara é considerado uma palavra-gatilho, uma palavra com viés de gênero. É por isso que foi sinalizado como uma palavra que o bot deve rastrear e corrigir.

Você também pode usar o bot para moderar os canais e o que é compartilhado no ambiente de trabalho, principalmente se não quiser uma troca de links em um canal ou outro.

3. Explore o Diretório de aplicativos

O Slack é incrível, mas fica ainda melhor quando você o usa para se conectar a outras ferramentas como administrador. Mais de 1.500 aplicativos para aproveitar ao máximo o Slack e buscar produtividade estão disponíveis no Diretório de aplicativos do Slack .

Você pode se conectar com ferramentas como Trello, Google Docs, Jira, Twitter e muitas outras. Como?

Se você estiver compartilhando um link do Google Docs, poderá permanecer no aplicativo para acessá-lo. Dessa forma, você pode integrar seus Documentos, Planilhas ou Apresentações Google ao Slack.

Para dar uma pequena perspectiva: quando um membro da equipe compartilhar um arquivo com você, você será notificado com opções para Visualizar no Documentos Google ou Visualizar no Apresentações diretamente do Slack sem sair da conversa onde foi compartilhado.

Se o arquivo estiver aberto em outra guia do navegador, você poderá arrastá-lo para a área de trabalho atual. Se você ainda não instalou o Google Drive em seu local de trabalho Slack, pode começar agora.

Se você estiver usando seu telefone, receberá uma mensagem como esta:

Se fosse um PC, você veria isso:

Você pode fazer o mesmo com o Trello e outros aplicativos de sua escolha. Se você integrar o Trello, poderá mencionar qualquer pessoa da sua equipe usando o Trello (do Slack) e eles receberão uma notificação. Você pode tirar o melhor proveito dos dois mundos até agora, você tem uma equipe no Trello e outra no Slack.

4. Use atalhos

Atalhos facilitam a vida.

O Slack tem vários atalhos integrados e não importa se você é um usuário ou um administrador em um local de trabalho. Pode ser complicado de configurar. Todo mundo adora usar comandos automáticos de vez em quando (especialmente Ctrl D, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, etc., então por que não tentar?

Em vez de ir para as mensagens para iniciar uma conversa ou continuar uma existente, você pode facilmente digitar Ctrl N no Windows ou ⌘N no Mac iOS para criar uma nova mensagem.

Para acessar rapidamente o centro de ajuda, você pode pressionar a tecla F1 nos dispositivos Windows e Mac iOS. Se você deseja criar seu atalho, siga esta etapa chata:

Acesse as configurações do Slack.

Vá para Gerenciar aplicativos e personalização e, em seguida, clique em Personalizar seu espaço de trabalho em Atalhos e integrações .

Você encontraria "Atalhos predefinidos ", clique em Novos atalhos predefinidos na parte inferior da seção.

Nesta nova janela, digite seu comando seguido de Alt+x no Mac e Ctrl+n no Windows. Por exemplo: /replyAltX ou replyCtrl+n. Em seguida, escolha um ícone de uma das três categorias: Emoticons, GIFs (que são um grande negócio agora, mesmo no marketing digital) ou vídeos do YouTube (assim, quando alguém disser algo chocante ou hilário, você poderá postar imediatamente). Em outras palavras, você está criando atalhos de comando que correspondem a uma tecla do teclado.

Quando terminar as outras alterações que gostaria de fazer, clique em Salvar alterações e pronto!

5. Ajuste suas notificações

Como usuário ou administrador, se você deseja desativar as notificações que não deseja ou precisa, pode ajustar suas notificações por canal. Tudo o que você precisa fazer é clicar com o botão esquerdo em um canal do qual não deseja receber notificações novamente e clicar em alterar notificações , conforme mostrado abaixo.

Você pode desativar as notificações escolhendo suas opções conforme mostrado abaixo:

Você também pode ajustar isso para canais individuais. Por exemplo: "#geral", "#marketing" etc. Dessa forma, você se livrará de todas as notificações que podem deixá-lo doente.

Quando terminar o trabalho e não quiser ter nada a ver com o Slack durante o dia ou o fim de semana, utilize o recurso "Pausar notificações" ou "definir como ausente" em seu perfil.

Conclusão

Você chegou aqui e provavelmente está exausto para tentar o ponto quatro. Não se sinta sobrecarregado pela longa lista de recursos. Comece com um ou dois. Construa a partir daí.

É fácil se sentir intimidado com o número de opções disponíveis no Slack, mas você pode experimentar qualquer uma das suas opções. Facilita as coisas, e é por isso que é adorável.