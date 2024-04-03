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    作为一名科技界的年轻女性，你可以这样打破障碍

    经过 Amply4m2024/04/03
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    太長; 讀書

    Lori Laub 是 TruCentive 的首席执行官兼创始人，TruCentive 是一个激励发放平台，允许企业向员工发送礼物、奖励和激励。Laub 感谢她的父母向她灌输了自信，让她相信只要下定决心，她就能实现任何目标。
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    尽管有很多举措鼓励年轻女性从事科技行业，但现实情况是，男性人数仍然多于女性 比例为3:1


    此外，当学生在大学选择专业时，仅 21% 的工程专业，并且只有 19% 的计算机科学专业是女性。


    但一位经历过这种经历的女性，尽管面临系统性障碍，仍设法在科技领域开创出成功的职业生涯，她就是洛里·劳布(Lori Laub)。她是 TruCentive 的首席执行官兼创始人，TruCentive 是一个激励传递平台，允许企业向员工发送礼物、奖励和奖励。


    在追求科技职业的“纯粹热情”的驱使下，劳布认为她的父母向她灌输了自信，让她相信自己可以实现自己想做的任何事情。


    “他们没有粉饰粉饰地呈现现实，”她解释道。 “他们告诉我，有些人可能拥有优势，例如更好的教育、更牢固的联系或更多的资源，这些可能会阻碍或促进我的旅程。尽管如此，他们给我留下了深刻的印象：最终的结果将取决于我如何利用提供给我的机会。


    雄心壮志很重要

    “虽然他们没有用这些确切的术语来表达，但我逐渐意识到他们正在传授一个重要的教训：我的性别、我的背景或我身份的任何其他方面都不是决定性因素；相反，重要的是我的雄心、我对目标的承诺，以及我每天坚持不懈的努力。


    这并不意味着劳布的职业道路一帆风顺。事实上，她承认，在整个职业生涯中，她必须克服性别刻板印象，尤其是在她二十多岁的时候，当时客户很难相信她是“负责人”，而且在内部，一位男同事一直称她为“小女士”。


    “他在公司的地位和年龄都令人畏惧。然而，我已经到了不得不采取行动的地步，”她透露道。


    “一开始，我礼貌地请求他不要这么叫我。尽管如此，当这种行为继续发生时，我还是决定尊敬地称他为“小个子”。这促使我们之间进行了对话，之后他开始使用我的真名。虽然他偶尔会恢复旧的绰号，但随着时间的推移，温和地纠正他变得更容易，他最终完全停止使用这个绰号。”


    虽然这种方法可能并不适合所有人，但劳布主张所有工人，无论级别或性别，都可以从一些自我意识中受益。


    “归根结底，关键是始终如一地展现自己最好的一面，同时诚实地了解自己的优势和需要改进的领域……完美是不现实的；我们每个人都必须致力于改善我们对组织的贡献以及我们提供这些贡献的方式。”


    科技之门正在敞开

    她对希望进入科技领域的女性的建议也有类似的观点：“科技行业的大门越来越向女性敞开，机会不断扩大。现在的问题集中在女性如何利用这些机会为后代女性改善工作场所。”


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    作者：Aoibhinn Mc Bride


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