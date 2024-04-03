Teknoloji Alanında Genç Bir Kadın Olarak Engelleri Bu Şekilde Kırabilirsiniz

Genç kadınları teknoloji alanında kariyer yapmaya teşvik eden pek çok girişim olmasına rağmen gerçek şu ki, erkeklerin sayısı hala kadınlardan daha fazla.
Ek olarak, öğrenciler üniversitede ana dallarını seçerken yalnızca
Ancak bu deneyimi yaşayan ve aynı zamanda yoluna çıkan sistemsel engellere rağmen teknoloji alanında başarılı bir kariyer yapmayı başaran kadınlardan biri de Lori Laub'dur. İşletmelerin çalışanlara hediyeler, ödüller ve teşvikler göndermesine olanak tanıyan bir teşvik dağıtım platformu olan TruCentive'in CEO'su ve kurucusudur.
Teknoloji kariyerine devam etmek için "saf tutku" ile hareket eden Laub, aklına koyduğu her şeyi başarabileceğine dair kendine güveni aşılayan ebeveynlerine itibar ediyor.
"Gerçekliği şekerle kaplamadan sundular" diye açıklıyor. "Bana, bazı insanların daha iyi eğitim, daha güçlü bağlantılar veya daha fazla kaynak gibi yolculuğumu engelleyebilecek veya kolaylaştırabilecek avantajlara sahip olabileceğini bildirdiler. Bununla birlikte, sonuçta sonucun bana sunulan fırsatlardan nasıl yararlanacağıma bağlı olacağını beni etkilediler.
“Her ne kadar bunu tam olarak bu terimlerle ifade etmeseler de, çok önemli bir ders verdiklerini fark ettim: cinsiyetim, geçmişim ya da kimliğimin herhangi bir yönü belirleyici faktörler değildi; daha ziyade önemli olan hırsım, hedeflerime olan bağlılığım ve her gün çabalarımın tutarlılığıydı.
Bu, Laub'un kariyer yolunun sorunsuz gittiği anlamına gelmiyor. Aslında, kariyeri boyunca, özellikle yirmili yaşlarında, müşterilerin kendisinin "sorumlu" olduğuna inanmakta zorlandığı ve aynı zamanda dahili olarak bir erkek meslektaşının ondan sürekli olarak "küçük hanım" diye bahsettiği yirmili yaşlarında cinsiyet stereotiplerinin üstesinden gelmek zorunda kaldığını itiraf ediyor.
“Şirketteki hem konumu hem de yaşı açısından kıdemi göz korkutucuydu. Ancak harekete geçmek zorunda olduğumu hissettiğim bir noktaya ulaştım” diye açıklıyor.
“Başlangıçta kibarca bana bu şekilde seslenmemesini rica ettim. Yine de bu davranışı devam edince ona saygıyla 'küçük adam' diye hitap etmeye karar verdim. Bu durum aramızda bir diyaloğun oluşmasına neden oldu ve sonrasında benim gerçek adımı kullanmaya başladı. Zaman zaman eski ismine geri dönse de, onu nazikçe düzeltmek zamanla daha kolay hale geldi ve sonunda bu ismi kullanmayı tamamen bıraktı.
Bu yaklaşım herkes için işe yaramasa da Laub, rütbesi veya cinsiyeti ne olursa olsun tüm çalışanların bir miktar kişisel farkındalıktan yararlanabileceğini savunuyor.
“Sonuçta önemli olan, güçlü yönleriniz ve gelişme alanlarınız hakkında dürüst olurken kendinizin en iyi versiyonunu sürekli olarak sunmaktır… Mükemmellik gerçekçi değildir; Her birimizin kendimizi organizasyona katkılarımızı ve bunları sunma şeklimizi geliştirmeye adaması çok önemli.”
Teknolojiye adım atmayı ümit eden kadınlara tavsiyesi de benzer bir duyguya sahip: "Teknoloji endüstrisinin kapıları kadınlara giderek daha fazla açılıyor ve fırsatlar genişlemeye devam ediyor. Artık soru, kadınların, gelecek nesil kadın nesiller için işyerlerini geliştirmek amacıyla bu fırsatlardan nasıl yararlandığı konusuna odaklanıyor.”
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kaydeden Aoibhinn Mc Bride