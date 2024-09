Así es como puedes romper barreras como mujer joven en tecnología

Aunque hay muchas iniciativas que alientan a las mujeres jóvenes a seguir una carrera en tecnología, la realidad es que los hombres todavía superan en número a las mujeres por una gran diferencia. proporción de 3:1 .





Además, cuando los estudiantes eligen sus especialidades en la universidad, sólo 21% de las carreras de ingeniería , y sólo el 19% de los estudiantes de informática son mujeres.





Pero una mujer que ha vivido esta experiencia y al mismo tiempo logró forjar una carrera exitosa en tecnología a pesar de los obstáculos sistémicos que se interponen en su camino, es Lori Laub. Es la directora ejecutiva y fundadora de TruCentive, una plataforma de entrega de incentivos que permite a las empresas enviar obsequios, recompensas e incentivos a los empleados.





Impulsada por “pura pasión” por seguir una carrera tecnológica, Laub le da crédito a sus padres por inculcarle la confianza en sí misma de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera.





“Presentaron la realidad sin endulzarla”, explica. “Me informaron que algunas personas podrían tener ventajas, como una mejor educación, conexiones más sólidas o mayores recursos, que podrían obstaculizar o facilitar mi viaje. No obstante, me inculcaron que, en última instancia, el resultado dependería de cómo utilizara las oportunidades que se me presentaban.





La ambición cuenta

“Aunque no lo expresaron en estos términos exactos, me di cuenta de que estaban impartiendo una lección crucial: mi género, mis antecedentes o cualquier otro aspecto de mi identidad no eran los factores definitorios; más bien, lo que contaba era mi ambición, mi compromiso con mis objetivos y la coherencia de mis esfuerzos todos los días.





Eso no significa que la trayectoria profesional de Laub haya sido fácil. De hecho, admite que ha tenido que superar estereotipos de género a lo largo de su carrera, especialmente cuando tenía veinte años, cuando los clientes luchaban por creer que ella estaba "a cargo", y también internamente cuando un colega se refería constantemente a ella como "pequeña dama".





“Su antigüedad tanto en el puesto como en la edad dentro de la empresa era desalentadora. Sin embargo, llegué a un punto en el que me sentí obligada a actuar”, revela.





“Al principio, le pedí cortésmente que se abstuviera de llamarme así. Aún así, cuando el comportamiento continuó, decidí dirigirme a él respetuosamente como "pequeño hombre". Esto provocó un diálogo entre nosotros, tras lo cual empezó a utilizar mi nombre real. Si bien ocasionalmente volvía al antiguo apodo, corregirlo suavemente se volvió más fácil con el tiempo y finalmente dejó de usarlo por completo”.





Si bien este enfoque puede no funcionar para todos, Laub defiende que todos los trabajadores, independientemente de su rango o género, podrían beneficiarse de cierta conciencia de sí mismos.





“En última instancia, la clave es presentar consistentemente tu mejor versión de ti mismo y al mismo tiempo ser sincero acerca de tus fortalezas y áreas de mejora... La perfección no es realista; Es esencial que cada uno de nosotros nos dediquemos a mejorar nuestras contribuciones a la organización y la forma en que las entregamos”.





Las puertas de la tecnología se están abriendo

Su consejo para las mujeres que esperan incursionar en la tecnología tiene un sentimiento similar: “Las puertas de la industria tecnológica están cada vez más abiertas para las mujeres y las oportunidades continúan ampliándose. La pregunta ahora se centra en cómo las mujeres aprovechan estas oportunidades para mejorar el lugar de trabajo para las generaciones venideras”.





Por Aoibhinn Mc Bride