Voici comment vous pouvez briser les barrières en tant que jeune femme dans le domaine de la technologie

Bien qu'il existe de nombreuses initiatives encourageant les jeunes femmes à faire carrière dans la technologie, la réalité est que les hommes sont encore bien plus nombreux que les femmes. rapport de 3:1 .





De plus, au moment où les étudiants choisissent leur spécialité à l'université, seuls 21% des diplômés en ingénierie , et seulement 19 % des diplômés en informatique sont des femmes.





Mais Lori Laub est une femme qui a vécu cette expérience, tout en réussissant à se forger une carrière réussie dans la technologie malgré les obstacles systémiques qui se dressent sur son chemin. Elle est PDG et fondatrice de TruCentive, une plateforme de distribution d'incitations qui permet aux entreprises d'envoyer des cadeaux, des récompenses et des incitations à leurs employés.





Poussée par la « pure passion » de poursuivre une carrière dans la technologie, Laub attribue à ses parents le mérite de lui avoir inculqué la confiance en elle qu'elle pouvait réaliser tout ce qu'elle entreprenait.





«Ils ont présenté la réalité sans l'édulcorer», explique-t-elle. «Ils m'ont informé que certaines personnes pourraient avoir des avantages, comme une meilleure éducation, des liens plus solides ou de plus grandes ressources, qui pourraient gêner ou faciliter mon voyage. Néanmoins, ils m’ont fait comprendre qu’en fin de compte, le résultat dépendrait de la manière dont j’utiliserais les opportunités qui me seraient présentées.





L'ambition compte

« Même s'ils ne l'ont pas formulé dans ces termes précis, j'ai réalisé qu'ils transmettaient une leçon cruciale : mon sexe, mes origines ou tout autre aspect de mon identité n'étaient pas les facteurs déterminants ; ce qui comptait plutôt, c'était mon ambition, mon engagement envers mes objectifs et la cohérence de mes efforts chaque jour.





Cela ne veut pas dire que le parcours professionnel de Laub s'est déroulé sans heurts. En fait, elle admet qu'elle a dû surmonter les stéréotypes de genre tout au long de sa carrière, en particulier dans la vingtaine, lorsque les clients avaient du mal à croire qu'elle était « aux commandes », et aussi en interne lorsqu'un collègue masculin la qualifiait constamment de « petite dame ».





« Son ancienneté, tant au niveau de son poste que de son âge au sein de l'entreprise, était intimidante. Cependant, j’ai atteint un point où je me suis sentie obligée d’agir », révèle-t-elle.





«Au départ, je lui ai poliment demandé de s'abstenir de m'appeler ainsi. Pourtant, lorsque le comportement a continué, j'ai décidé de l'appeler respectueusement « petit homme ». Cela a déclenché un dialogue entre nous, après quoi il a commencé à utiliser mon vrai nom. Bien qu’il revienne occasionnellement à l’ancien surnom, le corriger doucement est devenu plus facile au fil du temps, et il a finalement complètement cessé de l’utiliser.





Bien que cette approche ne fonctionne pas pour tout le monde, Laub préconise que tous les travailleurs, quel que soit leur rang ou leur sexe, pourraient bénéficier d’une certaine conscience de soi.





« En fin de compte, la clé est de présenter systématiquement votre meilleure version de vous-même tout en étant honnête sur vos points forts et vos domaines d'amélioration… La perfection est irréaliste ; il est essentiel que chacun de nous se consacre à améliorer ses contributions à l'organisation et la manière dont nous les apportons.





Les portes de la technologie s'ouvrent

Son conseil aux femmes qui espèrent se lancer dans la technologie est similaire : « Les portes de l’industrie technologique sont de plus en plus ouvertes aux femmes et les opportunités continuent de s’élargir. La question se concentre désormais sur la manière dont les femmes exploitent ces opportunités pour améliorer le lieu de travail des générations de femmes qui suivront.





Prêt à accélérer votre cheminement de carrière avec un nouveau rôle stimulant ?

Concentrez votre recherche sur le Tableau d'emploi Hackernoon qui présente des milliers de postes dans des entreprises qui recrutent activement, comme les trois ci-dessous.





Pour ceux qui cherchent un moyen de faire carrière dans la cybersécurité, Infoblox recrute un Ingénieur logiciel . Relevant du directeur principal du génie logiciel, vous concevrez des solutions de cybersécurité de pointe et révolutionnaires sur le marché et travaillerez aux côtés d'une équipe de personnes partageant une passion pour la construction de la prochaine génération de technologies de réseau. Intéressé? Appliquer ici .





Si vous préférez l'aéronautique, ENSCO, Inc. embauche un Ingénieur Exigences d'Entreprise et Intégration pour rejoindre l'US Space Force, le programme MILSATCOM du Space Systems Command. Dans ce rôle, vous prendrez en charge un ensemble diversifié de systèmes et d'infrastructures stratégiques et tactiques dans un environnement multidisciplinaire et collaboratif et appliquerez l'ingénierie système basée sur des modèles pour soutenir le développement de bases techniques. En savoir plus ici .





Alternativement, si vous souhaitez vous plonger dans le monde de l'IA, DataAnnotation recherche un Développeur de logiciels pour former ses chatbots IA au code. Ce rôle flexible, à temps partiel ou à temps plein, qui vous permet de choisir les projets sur lesquels vous souhaitez travailler, implique de proposer divers problèmes et solutions pour un chatbot de codage, d'écrire des réponses et des extraits de code de haute qualité et d'évaluer la qualité du code. produit par des modèles d’IA pour la précision et les performances. Veulent en savoir plus? Voir la description complète du poste ici .









Par Aoibhinn Mc Bride