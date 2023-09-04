为什么“待完成的工作”不起作用以及你应该做什么

作为一个产品从业者，当你听到“待完成的工作”这个词时，你可能会点头。 “客户工作”说起来很酷。这是我们经常听到的。 “我们的客户‘雇佣’我们的产品来帮助他们解决生活中的一些问题。”每个人都在同一页面上。





在这篇文章中，我将解释为什么我相信几乎没有人理解或在实践中正确应用该理论。我将展示为什么它很难实际应用，即使企业真的想这样做，他们也必须做很多工作。最后，我将解释一下，它对于新产品来说并不完美，除非你很幸运或者有足够的技能和时间。

工作出了什么问题？

你还没有准备好

我们对待完成工作的看法的主要问题是，它与人们通常最终完成工作的方式完全相反。





大多数人从想法开始，然后寻找符合这些想法的问题。当这个想法行不通时他们会怎么做？他们要么改进这个想法以适应这个想法，要么寻找额外的验证数据来验证这个想法。





当然，他们可能会改变这个想法的某些部分、他们展示它的方式以及他们正在制造的新产品，但因为这个想法已经流行起来，他们无法超越证据。





这部分并不是待完成工作所独有的。大多数设计思维方法都是从需求或问题开始，然后转向解决方案。





但说到工作时，同一份工作可以有多种不同的方式来完成，以至于你无法为将要发现的情况做好准备。 9/10 你的产品不适合这些工作，所以你会抛弃它们或者最终只是口头上答应他们。





正因为如此，大多数情况下，“工作”这个词只不过是让人们在演讲中显得聪明的一种方式。

伟大的理论，零碎的实践

乔布斯的另一个问题是，就像战略一样，它没有一套完整的实践来实施它。





理论很强大，但实践却笼罩在某种程度的神秘之中。

JTBD 思想有 2 个主要流派：





托尼·乌尔维克的

鲍勃·莫埃斯塔等人。





虽然该理论是由克莱顿·克里斯滕森（Clayton Christensen）提出的，鲍勃是他的主要合作者之一，但托尼·乌尔威克（Tony Ulwick）声称最初是将其介绍给克里斯滕森的。





从那时起，实际应用路径就出现了分歧。





托尼·乌尔威克（Tony Ulwick）的结果驱动型创新是其中一条道路。鲍勃·莫埃斯塔和他的合作伙伴开辟了自己的道路。更多的作者对“待完成的工作”实践提出了自己的看法。但要点是，这些人是顾问，希望您将他们带入您的组织，以便他们可以利用他们的知识（并获得很多钱）。





所以他们总是遗漏一些东西。例如，Moesta在分析过程中的过程严重依赖于相当复杂的聚类分析，而没有标准的应用程序，只是暗示而很少充分解释。当然，乌尔威克也没有说出他所有的秘密。





其他人提出了他们自己的混合方法，但关键是，如果你不雇用这些人，你对待完成工作的研究可能会遇到一些问题，并且可能在你可以将其用于实际应用之前就夭折了。实用的方法。

即使您决定这样做，工作量也很大

Intercom 和 Basecamp 是 JTBD 在半开放环境中成功使用的两个最著名的例子，他们继续向世界讲述他们的成功。但细节才是真正重要的。这对他们来说不是一个月的订婚。





因此，如果您聘请了一家试图尽可能接近地复制书籍的机构，或者更糟糕的是，如果您让忙碌的产品经理自己进行这项研究，那么您的 JTBD 研究将不够强大，无法帮助您任何地方。





公司必须愿意花费时间和金钱来弄清楚客户的需求和原因，并质疑他们认为自己对自己的产品和市场了解多少。但这种情况很少见，因为大多数公司昨天都陷入困境并需要解决方案。

现有产品与现有工作

最后，工作可以揭示潜在客户如何解决工作背后的现有流程。





但是，如果您已经拥有人们购买的产品（这样您就可以弄清楚他们雇用该产品的目的），或者如果人们使用您产品的类似替代品（这样您就可以了解该工作并重新设计解决方案），那么工作效果会更好更好地适应工作并赢得客户）。





在第二种情况下，当您试图弄清楚人们雇用什么产品时，搜索解决方案空间甚至问题空间可能会既昂贵又耗时，以便您可以设计出更适合的产品。





当然，它适用于床垫（Casper 床垫套是用于展示如何采访客户的示例之一）。对于某些工作，除了床垫之外，您可能不会雇用任何非常不同的东西，因此在这种情况下它是有效的。





然而，如果你要创造一些激进的东西，你必须首先了解人们所做的工作或活动，以便在你的探索中抓住某些东西。 “娱乐我”是一项包含一百万个答案和数百个细微差别的工作。所以，除非你很幸运（或者说服自己你的粗略想法适合你找到的工作），否则你应该准备好进行长期的搜索。

结论

对于产品从业者来说，待完成的工作是一个强大的工具，但了解它的局限性以及使其发挥作用所需的努力也很重要。在大多数情况下，这不是一个月的工作，并且需要大量资源来搜索解决方案和问题空间，以便设计出更适合工作的东西。如果没有正确的资源和时间投入，JTBD 研究将不足以获得预期的结果。