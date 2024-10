Tại sao 'Công việc phải làm' không hiệu quả và thay vào đó bạn nên làm gì

Là người thực hành sản phẩm, bạn có thể sẽ gật đầu khi nghe đến thuật ngữ Công việc phải làm. Nói về "công việc của khách hàng" thật thú vị. Đây là điều chúng ta thường xuyên nghe thấy. "Khách hàng của chúng tôi "thuê" sản phẩm của chúng tôi để giúp họ điều gì đó trong cuộc sống." Mọi người đều ở trên cùng một trang.





Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi tin rằng hầu như không ai hiểu hoặc áp dụng lý thuyết này một cách chính xác vào thực tế. Tôi sẽ chỉ ra lý do tại sao việc áp dụng vào thực tế lại khó và ngay cả khi doanh nghiệp thực sự muốn làm điều đó thì họ cũng phải làm rất nhiều việc. Cuối cùng, tôi sẽ giải thích rằng nó không hoàn hảo cho các sản phẩm mới trừ khi bạn may mắn hoặc có nhiều kỹ năng và thời gian.

Việc làm có vấn đề gì?

Bạn chưa sẵn sàng cho việc đó

Vấn đề chính trong cách chúng ta nghĩ về Công việc cần hoàn thành là nó hoàn toàn trái ngược với cách mọi người thường làm ra mọi thứ.





Hầu hết mọi người đều bắt đầu với những ý tưởng và sau đó tìm kiếm những vấn đề phù hợp với những ý tưởng đó. Và họ sẽ làm gì khi ý tưởng không thành công? Họ trang bị thêm ý tưởng cho phù hợp hoặc tìm kiếm dữ liệu xác nhận bổ sung cho ý tưởng đó.





Chắc chắn, họ có thể thay đổi một số phần của ý tưởng cũng như cách họ trình bày ý tưởng đó và sản phẩm mới mà họ đang tạo ra, nhưng vì ý tưởng đó đã phổ biến nên họ không thể bỏ qua bằng chứng.





Phần này không chỉ dành cho những công việc phải làm. Hầu hết các phương pháp tư duy thiết kế đều bắt đầu từ nhu cầu hoặc vấn đề và sau đó chuyển sang giải pháp.





Nhưng khi nói đến công việc, cùng một công việc có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau đến mức bạn không thể chuẩn bị cho những gì mình sẽ tìm hiểu. 9/10 sản phẩm của bạn sẽ không phù hợp với công việc, vì vậy bạn sẽ loại bỏ chúng hoặc cuối cùng chỉ nói suông với họ.





Vì lý do này, trong hầu hết các trường hợp, từ "việc làm" không gì khác hơn là một cách để khiến mọi người tỏ ra thông minh trong các bài thuyết trình.

Lý thuyết hay, thực hành chắp vá

Một vấn đề khác với Jobs là, giống như chiến lược, nó không có một bộ phương pháp thực hành hoàn chỉnh để thực hiện nó.





Lý thuyết rất chắc chắn, nhưng thực tế lại có một mức độ bí ẩn nào đó.

Có 2 trường phái tư tưởng JTBD chính:





của Tony Ulwick

Bob Moesta và cộng sự.





Trong khi lý thuyết được phát triển bởi Clayton Christensen, với Bob là một trong những cộng tác viên chính của anh ấy, thì Tony Ulwick tuyên bố ban đầu đã giới thiệu nó với Christensen.





Kể từ đó, các con đường ứng dụng thực tế đã khác nhau.





Đổi mới hướng tới kết quả của Tony Ulwick là một con đường. Bob Moesta và các cộng sự của ông đã phát triển con đường riêng của mình. Nhiều tác giả khác đã đưa ra quan điểm riêng của họ về việc thực hành các công việc phải làm. Nhưng điểm mấu chốt là những người này là những nhà tư vấn muốn bạn đưa họ vào tổ chức của mình để họ có thể sử dụng kiến thức của mình (và được trả rất nhiều tiền).





Vì vậy, họ luôn bỏ đi một số thứ. Ví dụ: người ta chỉ gợi ý và hiếm khi giải thích đầy đủ rằng quy trình của Moesta trong quá trình phân tích chủ yếu dựa vào phân tích cụm khá phức tạp và không có ứng dụng tiêu chuẩn nào. Tất nhiên, Ulwick cũng không kể hết bí mật của mình.





Những người khác đã đưa ra các phương pháp kết hợp của riêng họ, nhưng vấn đề là nếu bạn không thuê những người đó, nghiên cứu của bạn về công việc phải làm có thể sẽ gặp một số vấn đề và có thể sẽ chết trước khi bạn có thể sử dụng nó trong Cách thực hiện.

Sẽ có rất nhiều việc phải làm ngay cả khi bạn quyết định làm điều đó

Intercom và Basecamp là hai trong số những ví dụ nổi tiếng nhất về cách JTBD được sử dụng thành công trong môi trường nửa mở và họ đã tiếp tục nói với cả thế giới về thành công của mình. Nhưng chi tiết mới là điều thực sự quan trọng. Đó không phải là một cuộc đính hôn kéo dài 1 tháng đối với họ.





Vì vậy, có khả năng là nếu bạn thuê một đại lý cố gắng sao chép sách càng sát càng tốt hoặc thậm chí tệ hơn, nếu bạn để những người quản lý sản phẩm bận rộn của mình tự mình thực hiện nghiên cứu này thì nghiên cứu JTBD của bạn sẽ không đủ mạnh để giúp bạn. bất cứ nơi nào.





Các công ty phải sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc cần thiết để tìm hiểu xem khách hàng muốn gì và tại sao, cũng như đặt câu hỏi họ nghĩ họ biết gì về sản phẩm và thị trường của mình. Tuy nhiên, trường hợp này hiếm khi xảy ra vì hầu hết các công ty đều đang gặp khó khăn và cần giải pháp từ hôm qua.

Sản phẩm hiện tại so với công việc hiện tại

Cuối cùng, việc làm có thể tiết lộ quy trình hiện có đằng sau cách khách hàng tiềm năng giải quyết công việc của họ.





Tuy nhiên, công việc sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bạn đã có sản phẩm mà mọi người mua (để bạn có thể biết họ đang thuê sản phẩm đó cho công việc gì) hoặc nếu mọi người sử dụng các lựa chọn thay thế tương tự cho sản phẩm của bạn (để bạn có thể hiểu công việc và thiết kế lại giải pháp). để phù hợp với công việc hơn và giành được khách hàng).





Trong trường hợp thứ hai, khi bạn đang cố gắng tìm ra sản phẩm nào mọi người thuê, việc tìm kiếm không gian giải pháp hoặc thậm chí không gian vấn đề có thể tốn kém và tốn thời gian để bạn có thể thiết kế thứ gì đó phù hợp hơn.





Chắc chắn, nó hiệu quả với nệm (trường hợp nệm Casper là một trong những ví dụ được sử dụng để chỉ ra cách phỏng vấn khách hàng). Đối với một số công việc, bạn có thể sẽ không thuê bất cứ thứ gì khác ngoài một tấm nệm, vì vậy nó có tác dụng trong trường hợp đó.





Tuy nhiên, nếu bạn đang tạo ra thứ gì đó cấp tiến, trước tiên bạn phải hiểu công việc hoặc hoạt động mà mọi người thực hiện để nắm bắt được điều gì đó trong quá trình khám phá của bạn. “Giải trí cho tôi” là một công việc có hàng triệu câu trả lời và hàng trăm sắc thái. Vì vậy, trừ khi bạn gặp may mắn (hoặc thuyết phục bản thân rằng ý tưởng sơ bộ của bạn phù hợp với công việc bạn tìm được), bạn nên sẵn sàng cho một cuộc tìm kiếm lâu dài.

Phần kết luận

Công việc phải làm là một công cụ mạnh mẽ dành cho những người thực hành sản phẩm, nhưng điều quan trọng là phải hiểu những hạn chế của nó và nỗ lực cần thiết để làm cho nó hoạt động. Trong hầu hết các trường hợp, đó không phải là cam kết kéo dài một tháng và nó đòi hỏi nguồn lực đáng kể để tìm ra giải pháp và các vấn đề nhằm thiết kế thứ gì đó phù hợp với công việc hơn. Nếu không có nguồn lực phù hợp và cam kết về thời gian, nghiên cứu của JTBD sẽ không đủ mạnh để đạt được kết quả như mong muốn.